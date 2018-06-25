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Эрдоган и его партия победили на выборах в Турции

Турецкая избирательная комиссия сообщает о результатах досрочных выборов президента и парламента страны. Напомним, что выборы проводились раньше намеченного изначально срока в связи с изменениями в конституции Турции, расширяющими полномочия главы государства и упраздняющими пост премьер-министра правительства.

Эрдоган и его партия победили на выборах в Турции


Согласно данным турецкого избиркома, победу на президентских выборах одержал Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки 98% бюллетеней отрыв Эрдогана от ближайшего преследователям Мухаррема Индже таков, что уже даже математически не может стать причиной смены лидирующего по результатам выборов политика. Однако Индже на данный момент отказался признавать победу Эрдогана, заявляя, что избиркому необходимо обработать для начала все бюллетени. По словам оппозиционера, «ещё возможен второй тур, так как нет полного пакета данных о результатах в крупнейших городах Турции».


У Эрдогана около 52% голосов, у его ближайшего преследователя - 30%.

Если говорить о парламентских выборах, то на данный момент результаты таковы, что пять партий проходят в турецкий законодательный орган. Речь идёт о Партии справедливости и развития (правящая на данный момент платформа - партия Эрдогана), Националистическом движении, НРП (Народно-республиканской партии), а также о «Хорошей партии» и ПДН (Партии демократии народов). По турецким законам, для прохождения в парламента партия должна преодолеть 10%-ный барьер.

На митинге перед своими сторонниками Эрдоган фактически назвал Запад во главе США силой, которая намеревается сменить власть в стране. При этом он ссылался на попытку государственного переворота с участием военнослужащих.

Жители крупнейших городов Турции вышли на улицы, как сообщает Анадолу, для празднования победы Реджепа Эрдогана. Сам Эрдоган заявил, что в Турции "победила демократия".

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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Комментарии 29

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:51
    Я не удивлен.За последнее время султан для турков много сделал.И в военной и в экономической и в политической области.
    210окв
    1. Totah155 (Alex) Сегодня, 05:58
      Цитата: 210окв
      Я не удивлен.За последнее время султан для турков много сделал.И в военной и в экономической и в политической области.

      Это да, правда экономика в заднице, в политике тоже переругался со многими в Европе и штатах. Но герой, конечно.
      Totah155
      1. Чёрный Сегодня, 06:01
        Какая неожиданность laughing ....
        Кстати ,один из избирателей проголосовал на президентских выборах в Турции за российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал Новости Турции. По данным телеканала, инцидент произошёл на участке в городе Манавгат провинции Анталья. При вскрытии избирательных урн члены комиссии обнаружили бюллетень, на котором от руки была написана фамилия Путина, а рядом с ней стоял штамп со словом - да. Бюллетень признали недействительным. laughing
        Чёрный
        1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:09
          Эрдоган победил за счёт ведения военных действий, да и Европа с Америкой этому поспособствовали, этакий турецкий мачо.
          Неплохой
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:18
        С экономикой не согласен,нормально там все,а с политикой..Ну и мы тоже" переругались"..Но ведь Владимир Владимирович на коне.. yes
        210окв
        1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 06:32
          Цитата: 210окв
          Но ведь Владимир Владимирович на коне..


          Особенно после повышения пенсионного возраста и НДС!
          Titsen
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:33
            А Вы думаете что после ЭТОГО он "слезет" с коня?! what
            Цитата: Titsen
            Цитата: 210окв
            Но ведь Владимир Владимирович на коне..


            Особенно после повышения пенсионного возраста и НДС!
            210окв
      3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 07:54
        Цитата: Totah155
        в политике тоже переругался со многими в Европе и штатах. Но герой, конечно.

        Герой героем, на Европа и ваши штаты сами сделали много что бы султан стал вечным, продолжайте в том же духе. laughing good
        vovanpain
    2. Ваше благородие (Валерий) Сегодня, 07:46
      Всё прямо как у нас
      Ваше благородие
    3. рич (дмитрий) Сегодня, 08:40
      Эрдоган и его партия победили на выборах в Турции

      Ну слава Богу, а то мы очень волновались crying
      рич
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:53
    Реджеп Тайип Эрдоган
    сейчас заложит за воротник, по случаю победы, невзирая на Коран ! drinks
    Uncle Lee
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 08:43
      Как Эрдоган будет праздновать не знаю, а вот наш Жирик выиграл бутылку шампанского поспорив на его победу
      рич
  3. Victor_B (Виктор) Сегодня, 05:56
    Вот и пойми - хорошо для нас или не очень?
    Если судить по нынешними отношениями - вроде неплохо.
    С другой стороны Эрдоган хитрющий восточный деспот, да еще и довольно радикальный исламист.
    Общее мнение до сих пор, что Турция для нас ситуативный союзник.
    Victor_B
    1. PN (PN) Сегодня, 06:35
      Был бы деспотом не выиграл бы выборы. А так, народ очень ликовал его победе.
      PN
    2. собаковод Сегодня, 06:38
      Victor_B (Виктор)
      Вот и пойми - хорошо для нас или не очень?

      Для Вас, не знаю. Для нас - на выборах в Турции не было пророссийских кандидатов.
      собаковод
    3. Piramidon (Степан) Сегодня, 07:09
      Цитата: Victor_B
      Вот и пойми - хорошо для нас или не очень?

      По крайней мере к Эрдогану мы более-менее притерлись, налажены какие то отношения, диалог. А как бы повела себя "новая метла" - неизвестно.
      Piramidon
  4. andrewkor Сегодня, 05:59
    "Эрдоган наш!!!" : Жирик может пить шампанское!!!
    andrewkor
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:03
      Цитата: andrewkor
      "Эрдоган наш!!!" : Жирик может пить шампанское!!!

      АГА!Про Трампа так же говорили.На востоке от любви до ненависти один шаг.К тому же первый наш самолёт был сбит именно турками.
      Мар.Тира
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 06:09
        так трамп реально наш.
        он сейчас штаты в гроб уводит .
        со всеми пересрaлся , изо всего вышел , на всех что то да ввел , на него весь западный мир , да и восточный тоже , в обиде .
        если кто и развернет европу к России так это полковник Трампов .
        просто экспл
        1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:15
          Не скажите.В США поняли,что если они пойдут по пути СССР подставляясь за сателлитов,и в обмен на показную преданность будут раздавать свои ресурсы,то они и кончат как СССР.Вот и стали закручивать гайки.И правильно делают.Так что для нас в этом точно нет ни какой выгоды.
          Мар.Тира
          1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 08:41
            то что трамп правильно делает для штатов это факт .
            но есть одно НО . он вместе с этим разрушает НАТО и гегемонию доллара .
            клинтонша это была слуга ФРС . трамп играет за промышленников и Израиль .
            если бы победила клинтонша то пошла бы эскаланция напряженности вплоть то военных столкновений РФ и НАТО . трамп старается всех поставить раком но только в экономическом ключе , при этом ЕС имеет все шансы скинуть ярмо штатов .
            просто экспл
  5. Lek38 (Илькин) Сегодня, 06:05
    На одном митинге Индже собрал 2,5 млн а Эрдоган 1,7 млн людей .Зрелище грандиозное такие митинги пост советским народам даже и не снились .Так активно участвовать в жизни своей страны заслуживает уважения ,политик ради которого народ вышел на улицы против армии .Индже тоже не лыком шит тоже собирал миллионные митинги в разных городах .
    Lek38
  6. Vard Сегодня, 06:32
    Мои поздравления туркам... Они не повелись в отличии от тех же армян на морковку...
    Vard
  7. MJohn (Ратмир) Сегодня, 06:52
    Мои поздравления hi второй Пашинян не нужен
    MJohn
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:05
    Президент Азербайджана поспешил поздравить Эрдогана еще до завершения подсчета голосов. Вот, что значит настоящая "дружба". Турецкий народ выбрал свою дальнейшую судьбу с чем и будет жить дальше.
    rotmistr60
  9. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:40
    Несмотря на экономические проблемы турки поддержали Эрдогана. Борьба с РПК, действительно независимая политика, решительная защита соотечественников - народ оценил. Против голосовал урбанизированный западный берег. Вот это - действительно национальный лидер народа и государства.
    samarin1969
  10. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 08:02
    Кто бы сомневался... А Ким в Корее по любому выиграет, а... В общем в одной из самых больших стран, тоже...
    Вождь краснокожих
  11. donavi49 Сегодня, 08:05
    5 лет неограниченных полномочий (он теперь решает все и внутри, и в политике, и войне). Если раньше ему необходимо было согласие парламента - то теперь все решает Султан Реджеп.
    donavi49
  12. Росомаха (Анатолий) Сегодня, 08:19
    [quote][/quote]У Эрдогана около 52% голосов, у его ближайшего преследователя - 30%.

    Как говорил классик- терзают смутные сомнения, походу наши технологии с выборами плавно перетекли в Турцию.
    Росомаха
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