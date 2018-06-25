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Эрдоган и его партия победили на выборах в Турции
Турецкая избирательная комиссия сообщает о результатах досрочных выборов президента и парламента страны. Напомним, что выборы проводились раньше намеченного изначально срока в связи с изменениями в конституции Турции, расширяющими полномочия главы государства и упраздняющими пост премьер-министра правительства.
Согласно данным турецкого избиркома, победу на президентских выборах одержал Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки 98% бюллетеней отрыв Эрдогана от ближайшего преследователям Мухаррема Индже таков, что уже даже математически не может стать причиной смены лидирующего по результатам выборов политика. Однако Индже на данный момент отказался признавать победу Эрдогана, заявляя, что избиркому необходимо обработать для начала все бюллетени. По словам оппозиционера, «ещё возможен второй тур, так как нет полного пакета данных о результатах в крупнейших городах Турции».
У Эрдогана около 52% голосов, у его ближайшего преследователя - 30%.
Если говорить о парламентских выборах, то на данный момент результаты таковы, что пять партий проходят в турецкий законодательный орган. Речь идёт о Партии справедливости и развития (правящая на данный момент платформа - партия Эрдогана), Националистическом движении, НРП (Народно-республиканской партии), а также о «Хорошей партии» и ПДН (Партии демократии народов). По турецким законам, для прохождения в парламента партия должна преодолеть 10%-ный барьер.
На митинге перед своими сторонниками Эрдоган фактически назвал Запад во главе США силой, которая намеревается сменить власть в стране. При этом он ссылался на попытку государственного переворота с участием военнослужащих.
Жители крупнейших городов Турции вышли на улицы, как сообщает Анадолу, для празднования победы Реджепа Эрдогана. Сам Эрдоган заявил, что в Турции "победила демократия".
Согласно данным турецкого избиркома, победу на президентских выборах одержал Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки 98% бюллетеней отрыв Эрдогана от ближайшего преследователям Мухаррема Индже таков, что уже даже математически не может стать причиной смены лидирующего по результатам выборов политика. Однако Индже на данный момент отказался признавать победу Эрдогана, заявляя, что избиркому необходимо обработать для начала все бюллетени. По словам оппозиционера, «ещё возможен второй тур, так как нет полного пакета данных о результатах в крупнейших городах Турции».
У Эрдогана около 52% голосов, у его ближайшего преследователя - 30%.
Если говорить о парламентских выборах, то на данный момент результаты таковы, что пять партий проходят в турецкий законодательный орган. Речь идёт о Партии справедливости и развития (правящая на данный момент платформа - партия Эрдогана), Националистическом движении, НРП (Народно-республиканской партии), а также о «Хорошей партии» и ПДН (Партии демократии народов). По турецким законам, для прохождения в парламента партия должна преодолеть 10%-ный барьер.
На митинге перед своими сторонниками Эрдоган фактически назвал Запад во главе США силой, которая намеревается сменить власть в стране. При этом он ссылался на попытку государственного переворота с участием военнослужащих.
Жители крупнейших городов Турции вышли на улицы, как сообщает Анадолу, для празднования победы Реджепа Эрдогана. Сам Эрдоган заявил, что в Турции "победила демократия".
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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