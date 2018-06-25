08:49 25 июня
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Так выглядит украинский робот "Охотник" для ВСУ. Говорят: против агрессора

Украинский правительственный портал сообщает об испытании очередного «роботизированного комплекса». Речь идёт о наблюдательно-огневом (разведывательно-боевом) комплексе «Охотник» для вооружённых сил Украины. Отмечается, что «Охотник» способен нести в качестве вооружения не только пулемёт, но также (в режиме "или - или") АГС, противотанковый ракетный комплекс, пушку малого калибра.

Так выглядит украинский робот "Охотник" для ВСУ. Говорят: против агрессора


Из сообщения:
Во время испытаний проверяются его возможности по преодолению препятствий, решению инженерных, технических, огневых задач.


Не обошлось в сообщении без привычного для нынешней Украины майданного пафоса:
После испытаний комплекс будет принят на вооружение украинской армией и усилит оборону (Украины) против агрессора.


Сама конструкция «роботизированного комплекса» даёт повод усомниться в том, что в нём действительно реализованы робо-технологии. Судя по всему, на майданной Украине любое вооружение с возможностью дистанционного управления теперь определяется как робототехническое.

Напомним, что ранее роботизированной называли разработку львовских мастеров в виде эвакуационной платформы, которая управлялась посредством пульта, соединённого шнуром длиной до 5 м с самой машиной. За машиной был вынужден идти оператор. Дальше одного экземпляра производство «уникальной» техники тогда не пошло. Станет ли массовым производство «Охотника»?

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/KabminUA
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Комментарии 31

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  1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:12
    Станина какая-то стрёмная, опять всю эту беду собирали на коленке.
    Неплохой
    1. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 06:15
      Кулибины блин....
      Alex_Rarog
      1. Николай С. (Николай) Сегодня, 08:14
        Зрада. Почему самоделка покрашена зелёным москальским цветом? Вона ж буде стрелять не туда или совсем не буде.
        Треба срочно перекрасить в жовто-блакитный.
        Николай С.
    2. Чёрный Сегодня, 06:18
      Зато небось бабла списали немеряно......сидит сейчас какой-нибудь чиновник из укровермахта на своей новой роскошной вилле на берегу тихого океана и любуется своей разработкой laughing
      Чёрный
      1. собаковод Сегодня, 06:26
        Чёрный
        ...сидит сейчас какой-нибудь чиновник из укровермахта на своей новой роскошной вилле на берегу тихого океана...

        Ага, за хатой выкопанного...
        собаковод
    3. Piramidon (Степан) Сегодня, 06:56
      Судя по ржавому ящику в передней части, эту беду собирали по свалкам металлолома.
      Piramidon
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:31
        Цитата: Piramidon
        эту беду собирали по свалкам металлолома.

        svp67
      2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 07:44
        блин, а я то думал, что это чурбак, ну очень похоже
        Hammerlock
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:05
      Ага, чтобы этому роботу-уродцу из подручных материалов "увидеть" куда стрельнуть нужно на бугорок заехать, да и то, если там трава не по колено. lol
      сибиралт
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:14
    Слов нет...Очередное "научно-техническое" достижение из профтрубы,пулемета образца сороковых годов и комплекта с Али...Да,и противовес впереди не пойму от чего...А то бы опрокинулся отдачей.
    210окв
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:20
      кака "держава",тако и оружие... wassat
      Дедкастарый
      1. собаковод Сегодня, 06:29
        Дедкастарый (Дедка Старый)
        кака "держава",тако и оружие..

        Недопаны, недострана, недооружие...
        собаковод
  3. Ferdinant Сегодня, 06:14
    Деньги получат за металлолом на колёсиках.
    Ferdinant
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 08:39
      Ага, а потом этот металлолом сдадут в металлолом - и опять денюшку получат. yes
      рич
  4. Грац (Грац) Сегодня, 06:37
    на гаражную разработку походит больше
    Грац
  5. Lyapis (Станислав) Сегодня, 06:37
    Поделие, конечно в лучших традициях кб имени Тараса. laughing
    Хотя, справедливости ради стоит сказать, что тот же Уран-6/9 (да и вообще практически все подобные машины) тоже управляется дистанционно и при этом он тоже «роботизированный комплекс». Так что ирония автора здесь не очень уместна.
    Lyapis
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:17
      Всё зависит от меры вовлечённости оператора в управление.
      Грубо говоря, если у Вас есть квадрокоптер и Вы непосредственно управляете оборотами четырёх двигателей, это чистая дистанционно управляемая машина. Если же Вы управляете на уровне вверх-вниз, вперёд-назад, вправо-влево, а мозги аппаратуры управления интерпретируют эти команды в обороты- это уже роботизированная система
      Лопатов
  6. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 06:39
    а вот и Охотник

    Heterocapsa
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:46
    Данная вундервафля вырезана свидомитами из цельного куска сала
    Дормидонт
  8. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:59
    ... где то я уже видел такие колёсики, как на дивайсе с фото.... по-ходу на китайском мини тракторе.... wassat .. страшно - аж жуть... laughing
    a.s.zzz888
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:09
    Судя по фотографии украинские "кулибины" собрали это детище в гараже в свободное от бузы время.
    rotmistr60
  10. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 07:13
    Когда-то при "клятом Совке" на Украине строили авианесущие крейсеры. А теперь вот только танк "Азовець" и вот такую хрень...
    Metallurg_2
  11. Хагалаз (Роман) Сегодня, 07:21
    Станина из профильной трубы. Прикольно. Из таких обычно заборы варят. Я видел произведения гаражных мастеров более технологичные и эстетичные.
    Хагалаз
    1. С_Байкала (Александр) Сегодня, 07:36
      Роман! hi Так точно, профилированная труба. Сразу на это обратил внимание. В нее саморез (специальный) шуруповертом вкручивается без особых проблем. Что с этой трубой сделает даже пистолетная пуля - без комментариев. В принципе она и хорошего удара не выдержит - от дубины fellow до топора winked
      С_Байкала
  12. Donald72 Сегодня, 07:36
    Цитата: Heterocapsa
    а вот и Охотник


    Я чтото не понимаю. В видео сказано про кулибиных из донбаса?
    Donald72
  13. LeonidL (Леонид) Сегодня, 07:43
    Рогули - рукодельцы, пардон самоделкины с мозгами выпускников сельской семилетки с обучением, естественно, на государственной мове.
    LeonidL
  14. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:44
    А шо, готовый "смертник".
    Автоматизации там на гулькин клюв, но в принципе коль стелять\управляться дистанционно могёт, значит орудие убийства ....херои ховатся будут, типа в безопасности, так шо под это дело очередных свидомых на войну заманють!
    rocket757
  15. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:51
    lol . Я просто ржу и по полу валяюсь от смеха, держась за живот wassat ! Сосед слесарь в своем гараже и то лучше сварит подобную хрень. Ну что же, раз это последнее слово техники скакуасов, то за Донбасс можно не беспокоиться. Этим рогульям только свиньи пасти доверить можно, что и делали поляки тысячу лет.
    Кот_Кузя
  16. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 07:52
    Цитата: Грац
    на гаражную разработку походит больше

    не, гаражные творения профессиональнее выглядят )
    Tarasios
  17. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 08:01
    "Фантом" хоть на что то был похож, а это... request
    Вождь краснокожих
  18. cariperpaint Сегодня, 08:05
    Скажите мне что это не колеса,ну пожалуйста. Иначе я совсем плохо о них думать начну...
    cariperpaint
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