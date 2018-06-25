Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Так выглядит украинский робот "Охотник" для ВСУ. Говорят: против агрессора
Украинский правительственный портал сообщает об испытании очередного «роботизированного комплекса». Речь идёт о наблюдательно-огневом (разведывательно-боевом) комплексе «Охотник» для вооружённых сил Украины. Отмечается, что «Охотник» способен нести в качестве вооружения не только пулемёт, но также (в режиме "или - или") АГС, противотанковый ракетный комплекс, пушку малого калибра.
Из сообщения:
Не обошлось в сообщении без привычного для нынешней Украины майданного пафоса:
Сама конструкция «роботизированного комплекса» даёт повод усомниться в том, что в нём действительно реализованы робо-технологии. Судя по всему, на майданной Украине любое вооружение с возможностью дистанционного управления теперь определяется как робототехническое.
Напомним, что ранее роботизированной называли разработку львовских мастеров в виде эвакуационной платформы, которая управлялась посредством пульта, соединённого шнуром длиной до 5 м с самой машиной. За машиной был вынужден идти оператор. Дальше одного экземпляра производство «уникальной» техники тогда не пошло. Станет ли массовым производство «Охотника»?
Из сообщения:
Во время испытаний проверяются его возможности по преодолению препятствий, решению инженерных, технических, огневых задач.
Не обошлось в сообщении без привычного для нынешней Украины майданного пафоса:
После испытаний комплекс будет принят на вооружение украинской армией и усилит оборону (Украины) против агрессора.
Сама конструкция «роботизированного комплекса» даёт повод усомниться в том, что в нём действительно реализованы робо-технологии. Судя по всему, на майданной Украине любое вооружение с возможностью дистанционного управления теперь определяется как робототехническое.
Напомним, что ранее роботизированной называли разработку львовских мастеров в виде эвакуационной платформы, которая управлялась посредством пульта, соединённого шнуром длиной до 5 м с самой машиной. За машиной был вынужден идти оператор. Дальше одного экземпляра производство «уникальной» техники тогда не пошло. Станет ли массовым производство «Охотника»?
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/KabminUA
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти