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САА ракетными ударами разорвала оборону боевиков в районе Дараа. Началось наступление
Из Сирии приходят сообщения о том, что этой ночью сирийская армия начала масштабное наступление на позиции террористов на юге страны. Около 2:00 25 июня 4-я механизированная дивизия САА начала атаку по направлению к административному центру провинции Дараа – одноимённому городу. Атака началась с массированного удара с применением ракетных установок Golan-1000. Ракетным ударом были смяты передовые позиции боевиков так называемого «южного фронта», в составе которых и остатки террористической группировки ИГИЛ (*запрещена в России), ранее бежавшие из пригорода Дамаска Ярмук.
В общей сложности, по позициям боевиков было выпущено около полусотни ракет.
После этого началось продвижение бронетехники в сторону столицы Дараа, которая длительное время находится под террористической оккупацией.
В то же время, как сообщает ливанское СМИ AMN, сирийский спецназ Tiger Force, начал наступление на позиции террористов на северо-востоке провинции.
Напомним, что накануне пришли сообщения об авиаударах ВКС РФ и ВВС Сирии по позициям боевиков в районе Голанских высот. Бомбардировке и ракетным ударам с воздуха подверглись скопления техники террористов, с использованием которой те вели обстрелы территорий, в последнее время занятых военнослужащими сирийской армии. В ходе авиаударов было уничтожено несколько бронемашин и ракетных установок террористов в провинции Дараа.
Требования, ранее озвученный в ультиматуме Дамаска, боевики не выполнили и заявили, что от ведения боевых действий отказываться не собираются.
В общей сложности, по позициям боевиков было выпущено около полусотни ракет.
После этого началось продвижение бронетехники в сторону столицы Дараа, которая длительное время находится под террористической оккупацией.
В то же время, как сообщает ливанское СМИ AMN, сирийский спецназ Tiger Force, начал наступление на позиции террористов на северо-востоке провинции.
Напомним, что накануне пришли сообщения об авиаударах ВКС РФ и ВВС Сирии по позициям боевиков в районе Голанских высот. Бомбардировке и ракетным ударам с воздуха подверглись скопления техники террористов, с использованием которой те вели обстрелы территорий, в последнее время занятых военнослужащими сирийской армии. В ходе авиаударов было уничтожено несколько бронемашин и ракетных установок террористов в провинции Дараа.
Требования, ранее озвученный в ультиматуме Дамаска, боевики не выполнили и заявили, что от ведения боевых действий отказываться не собираются.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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