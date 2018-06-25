08:49 25 июня
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САА ракетными ударами разорвала оборону боевиков в районе Дараа. Началось наступление

Из Сирии приходят сообщения о том, что этой ночью сирийская армия начала масштабное наступление на позиции террористов на юге страны. Около 2:00 25 июня 4-я механизированная дивизия САА начала атаку по направлению к административному центру провинции Дараа – одноимённому городу. Атака началась с массированного удара с применением ракетных установок Golan-1000. Ракетным ударом были смяты передовые позиции боевиков так называемого «южного фронта», в составе которых и остатки террористической группировки ИГИЛ (*запрещена в России), ранее бежавшие из пригорода Дамаска Ярмук.

В общей сложности, по позициям боевиков было выпущено около полусотни ракет.

После этого началось продвижение бронетехники в сторону столицы Дараа, которая длительное время находится под террористической оккупацией.


САА ракетными ударами разорвала оборону боевиков в районе Дараа. Началось наступление


В то же время, как сообщает ливанское СМИ AMN, сирийский спецназ Tiger Force, начал наступление на позиции террористов на северо-востоке провинции.

Напомним, что накануне пришли сообщения об авиаударах ВКС РФ и ВВС Сирии по позициям боевиков в районе Голанских высот. Бомбардировке и ракетным ударам с воздуха подверглись скопления техники террористов, с использованием которой те вели обстрелы территорий, в последнее время занятых военнослужащими сирийской армии. В ходе авиаударов было уничтожено несколько бронемашин и ракетных установок террористов в провинции Дараа.

Требования, ранее озвученный в ультиматуме Дамаска, боевики не выполнили и заявили, что от ведения боевых действий отказываться не собираются.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Vard Сегодня, 06:33
    Если враг не сдается... Его уничтожают... Старая истина...
    Vard
    1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 06:50
      Если враг не сдается... Его уничтожают

      Всё верно. Будет интересно посмотреть и послушать вой из США, что опять бородатых беременных мужчин-девушек тронули! wassat laughing
      Sharky
    2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:08
      Цитата: Vard
      Если враг не сдается... Его уничтожают... Старая истина...

      или дают звезду Героя и заваливают деньгами.
      KLV2018
      1. Zlat070 (Михаил) Сегодня, 08:38
        А что Вы хотели? Принцип кнута и пряника стар, как само время!
        Zlat070
        1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:41
          Цитата: Zlat070
          А что Вы хотели? Принцип кнута и пряника стар, как само время!

          именно, а не одного пряника.
          KLV2018
  2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:34
    Любопытно. Будем посмотреть.
    Арон Заави
    1. PN (PN) Сегодня, 06:42
      Смотреть можно. Мешать не стоит.
      PN
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:43
      Цитата: Арон Заави
      Любопытно. Будем посмотреть.

      И не сомневаюсь,что будете смотреть,и при ухудшении положения боевиков поможете им ударом по позициям сирийской армии,обвинив их в помощи Хезболле,или Ирану.
      Мар.Тира
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:12
        Цитата: Мар.Тира
        поможете им ударом по позициям сирийской армии,обвинив их в помощи Хезболле,или Ирану.


        Зачем? Чтобы ругаться с Россией? wassat
        Израиль урадяет всегда по делу и за дело.
        Tiras
        1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 08:20
          Цитата: Tiras
          по делу и за дело.

          Вот насчёт этого есть большие сомнения
          Цитата: Tiras
          Чтобы ругаться с Россией?
          Так у нас с Израилем нет общих интересов в Сирии.Так что всё ещё впереди
          Мар.Тира
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:31
            Цитата: Мар.Тира
            Так у нас с Израилем нет общих интересов в Сирии.Так что всё ещё впереди


            А как же вытеснение Ирана из Сирии?
            России это выгодно.
            Tiras
            1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 08:33
              Цитата: Tiras
              России это выгодно.

              Сейчас нет.До тех пор пока там находиться США ,Турция,и весь остальной сброд Ближнего Востока.
              Мар.Тира
              1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:38
                Цитата: Мар.Тира
                Сейчас нет.До тех пор пока там находиться США ,Турция,и весь остальной сброд Ближнего Востока


                Сейчас возможно и нет и то не факт, но в конечном итоге именно так - поэтому Россия Израилю не мешает и С300 судя по всему Асаду, который будет ими защищать Иран - поставлять не спешит.
                Tiras
    3. собаковод Сегодня, 06:44
      Арон Заави (Арон)
      Любопытно. Будем посмотреть.

      Главное, чтоб "партнёры" не мешали.
      собаковод
    4. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 06:46
      Любопытно. Будем посмотреть.

      А на что там смотреть? Вы поддерживаете террористов? Если да - то будет вой со стороны США, если - нет, то сотрут террористов с лица Земли без воя. Вы переживаете?
      Sharky
    5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:52
      Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:34
      Любопытно. Будем посмотреть.

      ...куда уж "любопытней посмотреть " на войну с дивана...
      a.s.zzz888
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:01
        Цитата: a.s.zzz888
        ...куда уж "любопытней посмотреть " на войну с дивана...


        Он то хотя-бы с Израиля и диван у него явно ближе вашего wink
        Tiras
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 08:33
          Он то хотя-бы с Израиля

          а значит не гой, как мы с вами, шериф. Так, что молчите, уважаемый шериф на русском форуме. Он по ходу уже оккупирован
          рич
  3. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:42
    Ну если не вмешается "светоч демократии" с криками о нарушениях прав человеков и свобод и не будет бить в спину самый миролюбивый сосед Сирии на букву "И"(не путать с Иорданией),то шаг за шагом Сирийцы должны добить басурманов.... soldier
    рюрикович
    1. ghby (Андрей) Сегодня, 07:47
      Цитата: рюрикович
      и не будет бить в спину самый миролюбивый сосед Сирии на букву "И"(не путать с Иорданией),то шаг за шагом Сирийцы должны добить басурманов....

      Думается с этим соседом наши договорились.
      ghby
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:53
    Вбивать бармалеев в камни и песок до последнего... angry
    a.s.zzz888
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:01
    Давить, давить и еще раз давить без оглядки на Сша и их "союзников". Если бы не американцы, то наверное уже действительно все шло к завершению.
    rotmistr60
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