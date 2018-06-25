Передаваемые Израилю F-35 пришлось экстренно сажать в Техасе. Почему?

Израильские СМИ сообщают о том, что американские истребители 5-го поколения F-35 прибыли на одну из баз ВВС Израиля с почти недельной задержкой. Речь идёт о трёх самолётах F-35 «Адир», построенных в США специально для израильских военно-воздушных сил. Эти самолёты – очередная переданная Штатами партия истребителей для своего ближневосточного союзника.Средства массовой информации Израиля пишут, что проблема с задержкой передачи самолётов была вызвана технической неисправностью одного из них. При этом техническая неисправность на борту F-35 «Адир» была обнаружена уже после вылета. Лётчику пришлось запрашивать разрешение на экстренную посадку на одном из аэродромов штата Техас. Там же приземлились и два других самолёта, передаваемых израильским ВВС.О том, какая именно неисправность была выявлена во время полёта, не сообщается. При этом известно, что её устраняли несколько дней, а также за это время перепроверяли техническое состояние двух других самолётов.Нужно напомнить, что первая партия F-35 «Адир» была поставлена в Израиль в конце 2016 года. На сегодняшний день, по сообщениям израильских СМИ, в ВВС страны – 12 самолётов F-35. Это вместе с теми, которые были поставлены на авиабазу «Неватим» (Израиль) накануне.В марте текущего года F-35 израильских ВВС впервые были применены в боевой операции. Их сопровождали другие средства авиации военно-воздушных сил Израиля. Это было первое боевое применение F-35 в истории этой авиатехники.Официальные лица из командования ВВС Израиля получение F-35 после выявленных в полёте неисправностей на данную минуту не комментируют.