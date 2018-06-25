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Передаваемые Израилю F-35 пришлось экстренно сажать в Техасе. Почему?

Израильские СМИ сообщают о том, что американские истребители 5-го поколения F-35 прибыли на одну из баз ВВС Израиля с почти недельной задержкой. Речь идёт о трёх самолётах F-35 «Адир», построенных в США специально для израильских военно-воздушных сил. Эти самолёты – очередная переданная Штатами партия истребителей для своего ближневосточного союзника.

Средства массовой информации Израиля пишут, что проблема с задержкой передачи самолётов была вызвана технической неисправностью одного из них. При этом техническая неисправность на борту F-35 «Адир» была обнаружена уже после вылета. Лётчику пришлось запрашивать разрешение на экстренную посадку на одном из аэродромов штата Техас. Там же приземлились и два других самолёта, передаваемых израильским ВВС.

Передаваемые Израилю F-35 пришлось экстренно сажать в Техасе. Почему?



О том, какая именно неисправность была выявлена во время полёта, не сообщается. При этом известно, что её устраняли несколько дней, а также за это время перепроверяли техническое состояние двух других самолётов.

Нужно напомнить, что первая партия F-35 «Адир» была поставлена в Израиль в конце 2016 года. На сегодняшний день, по сообщениям израильских СМИ, в ВВС страны – 12 самолётов F-35. Это вместе с теми, которые были поставлены на авиабазу «Неватим» (Израиль) накануне.

В марте текущего года F-35 израильских ВВС впервые были применены в боевой операции. Их сопровождали другие средства авиации военно-воздушных сил Израиля. Это было первое боевое применение F-35 в истории этой авиатехники.

Официальные лица из командования ВВС Израиля получение F-35 после выявленных в полёте неисправностей на данную минуту не комментируют.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 06:53
    Средства массовой информации Израиля пишут, что проблема с задержкой передачи самолётов была вызвана технической неисправностью одного из них.

    Купите как можно больше этих "птичек". ПОЖАЛУЙСТА!!!
    Sharky
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:54
      Передаваемые Израилю F-35 пришлось экстренно сажать в Техасе. Почему?
      обрезание забыли сделать ? what
      Дедкастарый
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:18
        На новой технике выявление неисправностей - обычное дело.
        Нафиг на каждый американский чих радостно сообщать - болеет гад!
        Shurik70
        1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 07:42
          На новой технике выявление неисправностей - обычное дело.

          При испытательных полётах - да. Но здесь уже другая ситуация. И да,
          болеет гад!
          Hammerlock
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:59
      В том то и дело,что Израиль их не покупает,а получает .Но за этот "дар"они дорого заплатят.
      Мар.Тира
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:56
        Цитата: Мар.Тира
        Но за этот "дар"они дорого заплатят


        Ой, и как же? belay
        Tiras
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 08:08
          О том, какая именно неисправность была выявлена во время полёта, не сообщается. При этом известно, что её устраняли несколько дней

          Судя по срокам устранения, не такая уж и серьезная неисправность
          рич
        2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 08:29
          Поддержите финансово экономику,и ВПК США.Посчитайте во сколько вам обойдётся американское обслуживание одного костыля в год?Более миллиарда долларов.
          Мар.Тира
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:33
            Цитата: Мар.Тира
            Поддержите финансово экономику,и ВПК США.Посчитайте во сколько вам обойдётся американское обслуживание одного костыля в год?Более миллиарда долларов.


            Что стоит 1 миллиард долларов в год?
            Tiras
            1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 08:35
              Цитата: Tiras
              Что стоит 1 миллиард долларов в год?

              Костыль.Самолёт инвалид F-35/Даже с учётом израильских прибамбахов,вам США выделил кредит именно на их закупки..Один самолёт модификации A будет стоить 94,8 миллиона долларов, модификации B — 102 миллиона, модификации C для морской авиации — 115,7 миллиона. Все эти цены не включают цену двигателя, учитывая контракт в 1,05 миллиарда долларов с компанией Pratt & Whitney на поставку авиационных двигателей для этой партии самолётов, цена каждой модификации возрастает на примерно 24,4 миллиона долларов, составляя: 119,2 млн долларов для F-35A; 126,4 млн долларов для F-35B и 140,1 млн долларов для F-35C.

              В 2015 ввод F-35 в техническую эксплуатацию был перенесён с 2015 на 2019 год из-за проблем с оружием и программным обеспечением самолёта. Позднее сообщалось, что проблемы будут решены без указания сроков, но срок ввода не изменится, что можно понимать и как ошибку в сроках создания ПО, и как возможность использования самолёта в незавершённой комплектации.

              После того как в конце 2016 года Дональд Трамп подверг критике программу создания новейшего боевого самолета из-за её стоимости, корпорация Lockheed Martin объявила о снижении стоимости истребителей F-35 до 85 млн долларов в 2019 году. laughing lol
              Мар.Тира
              1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:36
                Цитата: Мар.Тира
                Костыль.Самолёт инвалид F-35/


                Что-то вы явно путаете.
                Tiras
  2. Vard Сегодня, 06:54
    Летишь себе.. ни кого не трогаешь... А тут бац! Через пять минут перезагрузка системы!
    Vard
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 07:09
      Цитата: Vard
      Летишь себе.. ни кого не трогаешь... А тут бац! Через пять минут перезагрузка системы!

      (доступно новое "обновление") lol
      Дедкастарый
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:19
        "Обновление обнаружило конфликт с устройством "пилот" , устройство будет удалено из системы" (катапультирование) . yes
        bouncyhunter
    2. gaura Сегодня, 08:47
      И установка обновлений))
      gaura
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:57
    У евреев праздник - "пахан" самолётики всучил, выкатывай бабки израиль .... laughing ... а то что сломалось - потом доделают... laughing
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:59
    технической неисправностью одного из них
    Что-то частенько всякие неисправности всплывают. Но главное, что господа евреи довольны и радуются как малые дети, что отлично просматривается в их комментариях на сайте. В добрый путь F-35...
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:04
      rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:59 ...В добрый путь F-35...

      ... полагаю камнем в землю? wink
      a.s.zzz888
    2. borberd Сегодня, 07:43
      О поломках Су-57 мы никогда не узнаем . Почему ? А патаму шта никому не интересно это неимеющееаналогов железо . Нет никаких американских сайтов поливающих это "чудо" каждый день .Но зато сплетники и сплетницы РФ , самозабвенно обсуждают любой чих Ф-35 . Смешные laughing
      borberd
      1. cariperpaint Сегодня, 08:12
        Вы правда разницы не видите в испытаниях и отгрузке серийной техники?))))
        cariperpaint
        1. borberd Сегодня, 08:44
          Нет , не вижу . Периодически в любом сложном механизме находят технологические или технические проблемы . В своё время на знаменитых и серийных на тот момент французских Миражах, была проблема связанная с тем , что на определённых углах аттаки он срывался в штопор . Из-за чего его не хотели покупать . Израильтяне решили эту проблему , и техническое решение передали французам . Поэтому Миражи стали основным самолётом Израиля .
          borberd
      2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 08:15
        Цитата: borberd
        никому не интересно это неимеющееаналогов железо

        Главное, что все понимают для чего Израиль приобретает F-35. В результате у израильских политиков и военных формируется устойчивая иллюзия безнаказанного удара по любой стране в регионе. Это примерно такое же нарушение баланса сил как развертывание американской ПРО в Европе, только в данном случае угроза направлена против Ирана и Сирии о чем израильские политики говорят открыто.
        Поэтому рано или поздно, но иллюзия безнаказанности и неуязвимости F-35 и ПРО Израиля неизбежно приведет к большой войне. Может у евреев этого нет, но у американцев в крови грабить и убивать слабые народы и сейчас они просто пытаются сделать то к чему привыкли чужими руками. При этом исламским странам, которых вы ввергли в хаос на Ближнем востоке терять уже нечего, миллионы беженцев, сотни тысяч погибших, экономика полностью разрушена. А вот Израилю есть что терять и если вы не заметили, то в США и в Европе евреям совсем не рады. Так что вернетесь вы все назад в Россию - матушку и будет она опять защищать своих "блудных детей" от несправедливого преследования радикальных исламистов, как когда то защищала от геноцида фашистов.
        Vita VKO
      3. 123456789 Сегодня, 08:27
        Цитата: borberd
        О поломках Су-57 мы никогда не узнаем . Почему ? А патаму шта никому не интересно это неимеющееаналогов железо . Нет никаких американских сайтов поливающих это "чудо" каждый день .Но зато сплетники и сплетницы РФ , самозабвенно обсуждают любой чих Ф-35 . Смешные laughing

        Да! С F-35 вы не пропадете... Но горя хватите laughing
        123456789
    3. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:54
      Цитата: rotmistr60
      Но главное, что господа евреи довольны и радуются как малые дети, что отлично просматривается в их комментариях на сайте.


      Судя по комментариям на сайте радуются как раз таки не евреи.

      Просто российскому читателю, который почти не имеет информации о проблемах с новыми российскими самолётами(которых не может не быть) и/или информация появляется очень редко, конечно удивляется и радуются проблемам с F-35, которые достаточно открыто появляются в прессе, которые появляются в открытых отчётах итд.

      А евреи? Евреи летают на этих самолётах, самолёты принимают участие в боевых операциях, пока некоторые иронизируют.
      Tiras
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:18
    Главное, чтобы летчики остались довольны. А самолеты перестали летать с отражателями. Ну пусть наши С-400 потренируются! Ну пожалуйста...Радары откалибровать надо wassat
    Горный стрелок
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:39
      Израиль изучает С-400 не меньше, чем С-400 изучает израильские самолеты.
      Tiras
  6. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 07:36
    Шпиён отвинтил контрагайку (с) laughing
    Стройбат запаса
  7. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:41
    Этой новости 100 лет в обед. ВО не оперативно действует.
    профессор
    1. ork_333 (Prior) Сегодня, 08:05
      "ВО" - это всего лишь агрегатор новостей. Некоторые статьи тут появляются с большим опозданием.
      ork_333
    2. 123456789 Сегодня, 08:31
      Цитата: профессор
      Этой новости 100 лет в обед. ВО не оперативно действует.

      Никто не забыт и ничто не забыто! Лучше поздно, чем... никому laughing
      123456789
    3. omit (Олег) Сегодня, 08:41
      профессор (Соколов Олег)
      Ошибаетесь, это свежая новость.См ниже мой коммент ( с сайта https://oleggranovsky.livejournal.com/)
      omit
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:47
        Не ошибаюсь. Самолеты поднялись в воздух неделю назад. НЕДЕЛЮ. Тогда же сообщалось о срабатывании сигнализации о поломке. ВО опубликовало эту новость с недельным опозданием. hi
        профессор
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:17
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  9. ultra (Михаил) Сегодня, 08:18
    Цитата: borberd
    Нет никаких американских сайтов поливающих это "чудо" каждый день

    По факту есть что сказать? laughing .
    ultra
  10. Rey_ka (Андрей) Сегодня, 08:25
    Отмаз готовят если из С300 или С125 "посадят" то в СМИ будут писать "по техническим причинам само упало"
    Rey_ka
  11. omit (Олег) Сегодня, 08:37
    10-й, 11-й и 12-й «Адир» (F-35I) прибыли в Израиль

    June 24th, 23:41

    Сегодня вечером, воскресенье 24.06.18, 10-й, 11-й и 12-й «Адир» (F-35I) приземлились в Израиле на авиабазе Неватим и вошли в состав 140-й эскадрильи «hа-Нешер hа-Заhав» («Золотой Орёл»). Вскоре они присоединятся к оперативной деятельности эскадрильи. Параллельно идёт процесс подготовки дополнительных лётчиков и техников для самолётов этого типа.
    Бортовые номера самолётов – 916, 917 и 918, номера производителя – AS-10, AS-11и AS-12 соответственно. Самолёты поднялись в воздух с завода «Локхид Мартин» в Техасе 18.06.18 и после перелёта с 2 промежуточными посадками должны были сесть в Израиле в среду 20.06.18.

    Первая запланированная посадка должна была состояться в аэропорту Бангор (Bangor) штата Мэн. Однако во время полёта у самолёта Б/Н 918 зажглась лампочка системы предупреждения о технической поломке (т.е. возможно была поломка, возможно было ложное срабатывание системы предупреждения) и самолёты сели в аэропорту Пис (Pease, Portsmouth International Airport at Pease) города Портсмут штата Нью-Хэмпшир.

    Уже 21.06.18 появилось сообщение, что самолёт починен и намеченное время прибытия – 24.06.18 после полудня. В тот же день утром самолёты вылетели из Пис, параллельно с авиабазы Мак Гуир (McGuire Air Force Base) в штате Нью-Джерси в воздух поднялся заправщик KC-10 Б/Н 83-0080 и присоединился к F-35 над Атлантическим океаном.

    В тот же день после полудня F-35 приземлились на авиабазе Ладжес (Lajes Air Base) на Азорских островах (Португалия). И опять не всё было гладко с Б/Н 918: при заходе на посадку он чуть не столкнулся со стаей птиц. Лётчик немедленно прекратил посадку и увёл самолёт вверх-направо, сделал круг и приземлился со второй попытки.
    omit
  12. anjey (Андрей) Сегодня, 08:43
    Осталось дождатся падения f-35 с небес на землю и мировой гешефт будет печальным в один миг....,нет таки не желай зла врагу ,пусть летает на этом чуде лохотроне....
    anjey
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