Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
В армии США: Это фиаско, мы даже не успеем доехать до ТВД в Польше и Прибалтике
Американская газета WP (Washington Post) пишет о предварительном анализе натовских военных учений на территории Прибалтики и Польши. В материале со ссылкой на офицеров американской армии говорится о том, что выявлены существенные трудности, которые могут стать критическими в случае реального вооружённого конфликта на указанных выше территориях.
Отмечается, что трудности у натовских войск возникли уже на этапе переброски сил и средств в районы проведения маневров. Даже передовые подразделения не смогли уложиться в плановые показатели при переброске в восточные области Польши. Причиной называется «не соответствующая нормам транспортная инфраструктура».
Из материала:
Отмечено, что тыловым частям для поддержки передовых подразделений приходится тратить десятки часов на преодоление маршрута.
Из статьи:
В материале приводится свидетельство одного из американских офицеров, который говорит о том, что натовский контингент пока не может «даже просто выдвинуться в район проведения маневров» в Восточной Европе без проволочек. Командир подразделения армии США жалуется, что проблемы «повсюду», например, на железной дороге, при осуществлении морских перевозок. Так, американскую бронетехнику, участвовавшую в маневрах вместе с грузинской, возвращали к месту постоянной дислокации в Германию около (внимание!) 4-х месяцев.
Американский офицер Адам Лэки:
Офицер даёт понять, что если бы «потенциальный противник» в тот момент атаковал базу, то никаких шансов у военного контингента США, на ней находящегося, не было бы.
Американские военные аналитики отмечают, что в своё время была совершена ошибка: принятие в состав НАТО прибалтийских стран без учёта того, что необходимо вкладывать миллиарды долларов на полное изменением их транспортной инфраструктуры. А теперь НАТО «срезается» на учениях уже на этапе своевременной переброски техники и личного состава.
В общем, посыл один: дайте денег...
Отмечается, что трудности у натовских войск возникли уже на этапе переброски сил и средств в районы проведения маневров. Даже передовые подразделения не смогли уложиться в плановые показатели при переброске в восточные области Польши. Причиной называется «не соответствующая нормам транспортная инфраструктура».
Из материала:
Узкие дороги, мосты, не рассчитанные на вес современного танка – всё это создало большие проблемы для переброски войск.
Отмечено, что тыловым частям для поддержки передовых подразделений приходится тратить десятки часов на преодоление маршрута.
Из статьи:
За это время Россия при желании успеет занять все Прибалтийские страны.
В материале приводится свидетельство одного из американских офицеров, который говорит о том, что натовский контингент пока не может «даже просто выдвинуться в район проведения маневров» в Восточной Европе без проволочек. Командир подразделения армии США жалуется, что проблемы «повсюду», например, на железной дороге, при осуществлении морских перевозок. Так, американскую бронетехнику, участвовавшую в маневрах вместе с грузинской, возвращали к месту постоянной дислокации в Германию около (внимание!) 4-х месяцев.
Американский офицер Адам Лэки:
А всё это время наши военные, оставаясь без оружия на базе, были вынуждены ждать.
Офицер даёт понять, что если бы «потенциальный противник» в тот момент атаковал базу, то никаких шансов у военного контингента США, на ней находящегося, не было бы.
Американские военные аналитики отмечают, что в своё время была совершена ошибка: принятие в состав НАТО прибалтийских стран без учёта того, что необходимо вкладывать миллиарды долларов на полное изменением их транспортной инфраструктуры. А теперь НАТО «срезается» на учениях уже на этапе своевременной переброски техники и личного состава.
В общем, посыл один: дайте денег...
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти