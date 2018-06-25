08:47 25 июня
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В армии США: Это фиаско, мы даже не успеем доехать до ТВД в Польше и Прибалтике

Американская газета WP (Washington Post) пишет о предварительном анализе натовских военных учений на территории Прибалтики и Польши. В материале со ссылкой на офицеров американской армии говорится о том, что выявлены существенные трудности, которые могут стать критическими в случае реального вооружённого конфликта на указанных выше территориях.

Отмечается, что трудности у натовских войск возникли уже на этапе переброски сил и средств в районы проведения маневров. Даже передовые подразделения не смогли уложиться в плановые показатели при переброске в восточные области Польши. Причиной называется «не соответствующая нормам транспортная инфраструктура».

В армии США: Это фиаско, мы даже не успеем доехать до ТВД в Польше и Прибалтике



Из материала:
Узкие дороги, мосты, не рассчитанные на вес современного танка – всё это создало большие проблемы для переброски войск.


Отмечено, что тыловым частям для поддержки передовых подразделений приходится тратить десятки часов на преодоление маршрута.

Из статьи:
За это время Россия при желании успеет занять все Прибалтийские страны.


В материале приводится свидетельство одного из американских офицеров, который говорит о том, что натовский контингент пока не может «даже просто выдвинуться в район проведения маневров» в Восточной Европе без проволочек. Командир подразделения армии США жалуется, что проблемы «повсюду», например, на железной дороге, при осуществлении морских перевозок. Так, американскую бронетехнику, участвовавшую в маневрах вместе с грузинской, возвращали к месту постоянной дислокации в Германию около (внимание!) 4-х месяцев.

Американский офицер Адам Лэки:
А всё это время наши военные, оставаясь без оружия на базе, были вынуждены ждать.


Офицер даёт понять, что если бы «потенциальный противник» в тот момент атаковал базу, то никаких шансов у военного контингента США, на ней находящегося, не было бы.

Американские военные аналитики отмечают, что в своё время была совершена ошибка: принятие в состав НАТО прибалтийских стран без учёта того, что необходимо вкладывать миллиарды долларов на полное изменением их транспортной инфраструктуры. А теперь НАТО «срезается» на учениях уже на этапе своевременной переброски техники и личного состава.

В общем, посыл один: дайте денег...

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:22
    Узкие дороги, мосты, не рассчитанные на вес современного танка – всё это создало большие проблемы для переброски войск.
    ... сидите дома и не рыпайтесь, и не будет у вас проблем... bully
    a.s.zzz888
    1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 07:28
      Цитата: a.s.zzz888
      сидите дома и не рыпайтесь, и не будет у вас проблем


      Самый лучший призыв за последние несколько лет!

      РЕСПЕКТ!
      Titsen
      1. AUL (Александр) Сегодня, 07:45
        Это европейские дороги их не устраивают! А подумали эти стратеги, что ждало бы их на российских? Километра бы не прошли, даже без малейшего нашего сопротивления! Да и колеса бы покрали в первую же ночь. laughing
        AUL
        1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:54
          Они воочию увидели масштабные переброски российских войск и вооружений с востока на запад и наоборот.
          Поэтому им и стало грустно, особенно на опыте последних учений, да и Грузия лишний раз указала на эти трудности.
          Неплохой
        2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 08:11
          Цитата: AUL
          А подумали эти стратеги, что ждало бы их на российских? Километра бы не прошли,

          Наши танки грязи не боятся fellow
          vovanpain
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:11
      А зачем им куда-то ехать до ТВД, если он развернется у них же на месте? belay
      сибиралт
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:20
      Согласен.Сидите.А если рыпнитесь-техника приедет к вам...И не ваша..
      Цитата: a.s.zzz888
      Узкие дороги, мосты, не рассчитанные на вес современного танка – всё это создало большие проблемы для переброски войск.
      ... сидите дома и не рыпайтесь, и не будет у вас проблем... bully
      210окв
  2. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 07:25
    Так пусть пешком бегают)))) зачем им тезника...
    Alex_Rarog
  3. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 07:31
    Узкие дороги, мосты, не рассчитанные на вес современного танка – всё это создало большие проблемы для переброски войск.
    laughing
    А может, просто не надо делать танки весом в 70 с лишним тонн и размером как 2 вагона?
    Стройбат запаса
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 08:01
      Привет, Иван hi
      Каждая техника проектируется под определенный ТВД. Может быть их конструкторы предполагают, что проехав узкую и неудобную Европу с узкими мостами и разъездами, их танки выйдут на оперативный простор в бескрайние русские степи и полупустыни, где практически нет городов)))
      рич
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 08:04
        Географию этим тупарям надо учить. Средняя полоса России это не сухие и твердые полупустыни и пустыни Ближнего и Среднего Востока.
        Кот_Кузя
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 08:07
          Привет Кузя, hi
          Они изучение географии, заменили бизнесобучением
          рич
      2. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 08:10
        Приветствую! Пускай мечтают laughing На "просторах бескрайних русских степей и полупустынь" их лохани сядут как только съедут с асфальта. Причём по самую крышу.
        Стройбат запаса
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 08:24
      они все утверждают что русские танки не такие бронированные как их абрамсы и лео2 , забывая что наши не зря ставят ограничение по весу НЕ более 50 тонн .
      и при этом наши Т-64,72,80,90 из за малых габаритов но при сохранении достаточного веса по бронированию оказываются лучше их танков .
      по сути у абраш толково забронирован только лоб . и сам абрамс это не танк а ПТ САУ .
      просто экспл
  4. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:35
    Интересно, а где деньги Зин?
    Кто даст, раскошелиться? Сами местные не спешат, кто то жмотится, а кто то просто не может!
    rocket757
  5. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:36
    полное изменением их транспортной инфраструктуры.
    Мы вас не звали. Все претензии к полякам. прибалтам и остальным "нуждающимся "
    Uncle Lee
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:32
      Володя , привет ! hi Так пусть Трамп теперь требует от этих младоНАТОвцев приведения инфраструктуры в приемлемый вид за свой счёт , а мы послушаем вопли в стиле "а нас за шо ?" . lol
      bouncyhunter
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:37
    Дороги стройте. Чего "замерли"? В Прибалтике - колею "перешить" надо. Нефиг наши товары в ихние порты возить. Гораздо "правильнее" пару батальонов танков на учения... Только быстро!
    Горный стрелок
  7. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:44
    Тупые. Хоть бы поразмышляли над тем, почему в СССР жестко требовали у конструкторов вес танков не более 46 тонн. Ежу понятно, что ваши коробки размером с дом и весом 70 тонн, не смогут вписаться в мосты и разъезды.
    Кот_Кузя
  8. nikoliski (Николай) Сегодня, 07:46
    У них там все шизофренические бредни как мы будем "аннексировать" Польшу?
    nikoliski
  9. Piramidon (Степан) Сегодня, 07:48
    Узкие дороги, мосты, не рассчитанные на вес современного танка – всё это создало большие проблемы для переброски войск.

    А как они Россию собираются завоевать?
    Piramidon
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 08:28
      Фото трассы "Лена" причем старое фото.. Из этого- Если НАТО дойдет до "Лены" - значит уже завоевали... wassat
      Вот новое фото:


      НасРать
  10. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:53
    Узкие дороги, мосты, не рассчитанные на вес современного танка – всё это создало большие проблемы для переброски войск.
    Мосты, они в очередной раз стали тем критическим узлом, что ограничивает массу современного ОБТ. Это Вам не пустыни Ближнего Востока, в Европе рек и каналов хватает... Так, что понятен еще один аргумент, почему в Войско Польское возвращаются Т-72...
    svp67
  11. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:01
    Узкие дороги, мосты, не рассчитанные на вес современного танка – всё это создало большие проблемы для переброски войск.
    Может танк слишком тяжёл и малопригоден для этого ТВД ? Ну а перестраивать ТВД под требования танка - вообще нонсенс.. laughing А вот генштабисты наты как вообще планируют операции , если такие проблемы даже в тепличных условиях учений становятся почти непреодолимыми ? А перебрасывать бронетехнику эшелонами что мешает ? Сеть ж/д там вроде развитая , платформ наверно тоже хватает ? Непонятно... Но больше всего вопросов конечно к планированию операций ... Условия известны , планы составлены , а на выхлопе - смрад и чихание ... Абрамс , блин не едет , дороги не той системы...
    КВУ-НСвД
  12. cariperpaint Сегодня, 08:08
    Само собой) срочно выделяйте деньги на переделку всех дорог и мостов в европе
    cariperpaint
  13. eleronn Сегодня, 08:14
    Такие смешные! Нам достаточно уничтожить их эшелон с туалетной бумагой и ВСЁ! Все подразделения НАТО останутся у вокзалов в очередях к вокзальным туалетам.
    eleronn
  14. Кент0001 (евгений) Сегодня, 08:22
    А если это еще делать под огнем "вероятного агрессора", то нужно будет пол года.....да и почему только прибалтику, за это время мы попутнь можем выйти на границы стран "старой Европы", причем я не шучу, потому что поляки, венгры и прочие чехи сдадуться сразу,...ну в принципе ка всегда....
    Кент0001
  15. shura7782 (Александр) Сегодня, 08:22
    Какие же америкосы поголовные нЕ-до-тёпы!!! Кажется нам так хотел преподнести свой материал автор. Там за бугром только и ждут, что бы материалы подобного рода прокатывали в России.
    shura7782
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 08:24
    Будет еще такой нюанс как снабжение топливом всей этой армады. Там тоже будут танцы. Они часть танков поставили в прибалтийских лесах. Представляю как туда пролезет современная прицепная цистерна.
    Altona
  17. alex007i (Александр) Сегодня, 08:32
    Цитата: Стройбат запаса
    Узкие дороги, мосты, не рассчитанные на вес современного танка – всё это создало большие проблемы для переброски войск.
    laughing
    А может, просто не надо делать танки весом в 70 с лишним тонн и размером как 2 вагона?

    - Это всё потому, что у кого-то слишком узкие двери!
    - Нет! Всё потому, что кто-то слишком много ест!
    alex007i
  18. Spambox (Антон Буреев) Сегодня, 08:43
    Ни чему история не учит. Еще немецкие танкисты писали об отсутствии дорог и "непролазной липкой грязи , которая забивается везде", а с приходом заморозков намертво сковывает технику)
    Spambox
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