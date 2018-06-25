В армии США: Это фиаско, мы даже не успеем доехать до ТВД в Польше и Прибалтике

Узкие дороги, мосты, не рассчитанные на вес современного танка – всё это создало большие проблемы для переброски войск.

За это время Россия при желании успеет занять все Прибалтийские страны.

А всё это время наши военные, оставаясь без оружия на базе, были вынуждены ждать.