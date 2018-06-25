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Беги, военная тварь! О невероятно жестоком избиении военного инженера в Ростовской области
В социальных сетях и блогах горячо обсуждается инцидент, который произошёл в городе Миллерово Ростовской области. Ранним утром в Миллерово был жестоко избит молодой военный инженер, который находился в городе в служебной командировке для работы над одним из проектов в войсковой части ЮВО.
Если верить публикациям в социальных сетях, то ситуация разворачивалась следующим образом: профессиональные спортсмены устроили громкую ночную развлекательную программу (вероятно, с возлияниями), которая плавно перешла в утреннюю. Около 5 часов утра военные инженеры мастерам спорта по кикбоксингу и тайскому боксу сделали замечание по поводу того, что в столь ранний час можно было бы вести себя потише - все ещё спят.
И у профессиональных спортсменов, один из которых оказался местным детским тренером, взыграло самолюбие, которое и продиктовало им то, что «нельзя позволить какому-то заезжему делать замечание местным жителям».
О том, как разворачивались события, рассказывает видео, которое приведено ниже.
На кадрах видно, как несколько человек буквально вытаскивают из здания гостиницы молодого человека и наносят ему удары. Другой молодой человек (в шортах и с рюкзаком) пытается остановить этих людей, его отбрасывают на землю, после чего тому приходится вступить в драку, чтобы защитить коллегу. При этом, судя по кадрам, военные инженеры вышли из УАЗика и направлялись в гостиницу.
Затем молодой человек с рюкзаком садится верхом на того, кто бил его коллегу и наносит тому несколько ударов, что и приводит местных жителей в бешенство. Через несколько секунд начинается жестокое избиение военного инженера - в том числе, ногами по голове лежащего человека. А в это время военный УАЗик отъезжает от здания гостиницы. Самое удивительное, что и после приезда полиции драка продолжилась.
Ролик с избиением молодого военного инженера представлен по ссылке (в блоге)
Внимание! Лицам, особо впечатлительным и не достигшим возраста 18 лет, видео смотреть не рекомендуется.
Фразы: «Ты в курсе, что ты мразь?!» и «Беги, военная тварь!» обращают на себя особое внимание.
Широкий общественный резонанс должен привести к тому, чтобы в этой истории были установлены все виновники, которые по определению должны понести наказание в рамках действующих норм права.
Если верить публикациям в социальных сетях, то ситуация разворачивалась следующим образом: профессиональные спортсмены устроили громкую ночную развлекательную программу (вероятно, с возлияниями), которая плавно перешла в утреннюю. Около 5 часов утра военные инженеры мастерам спорта по кикбоксингу и тайскому боксу сделали замечание по поводу того, что в столь ранний час можно было бы вести себя потише - все ещё спят.
И у профессиональных спортсменов, один из которых оказался местным детским тренером, взыграло самолюбие, которое и продиктовало им то, что «нельзя позволить какому-то заезжему делать замечание местным жителям».
О том, как разворачивались события, рассказывает видео, которое приведено ниже.
На кадрах видно, как несколько человек буквально вытаскивают из здания гостиницы молодого человека и наносят ему удары. Другой молодой человек (в шортах и с рюкзаком) пытается остановить этих людей, его отбрасывают на землю, после чего тому приходится вступить в драку, чтобы защитить коллегу. При этом, судя по кадрам, военные инженеры вышли из УАЗика и направлялись в гостиницу.
Затем молодой человек с рюкзаком садится верхом на того, кто бил его коллегу и наносит тому несколько ударов, что и приводит местных жителей в бешенство. Через несколько секунд начинается жестокое избиение военного инженера - в том числе, ногами по голове лежащего человека. А в это время военный УАЗик отъезжает от здания гостиницы. Самое удивительное, что и после приезда полиции драка продолжилась.
Ролик с избиением молодого военного инженера представлен по ссылке (в блоге)
Внимание! Лицам, особо впечатлительным и не достигшим возраста 18 лет, видео смотреть не рекомендуется.
Фразы: «Ты в курсе, что ты мразь?!» и «Беги, военная тварь!» обращают на себя особое внимание.
Широкий общественный резонанс должен привести к тому, чтобы в этой истории были установлены все виновники, которые по определению должны понести наказание в рамках действующих норм права.
Использованы фотографии: Facebook
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