08:48 25 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Беги, военная тварь! О невероятно жестоком избиении военного инженера в Ростовской области

В социальных сетях и блогах горячо обсуждается инцидент, который произошёл в городе Миллерово Ростовской области. Ранним утром в Миллерово был жестоко избит молодой военный инженер, который находился в городе в служебной командировке для работы над одним из проектов в войсковой части ЮВО.

Если верить публикациям в социальных сетях, то ситуация разворачивалась следующим образом: профессиональные спортсмены устроили громкую ночную развлекательную программу (вероятно, с возлияниями), которая плавно перешла в утреннюю. Около 5 часов утра военные инженеры мастерам спорта по кикбоксингу и тайскому боксу сделали замечание по поводу того, что в столь ранний час можно было бы вести себя потише - все ещё спят.

И у профессиональных спортсменов, один из которых оказался местным детским тренером, взыграло самолюбие, которое и продиктовало им то, что «нельзя позволить какому-то заезжему делать замечание местным жителям».


О том, как разворачивались события, рассказывает видео, которое приведено ниже.

На кадрах видно, как несколько человек буквально вытаскивают из здания гостиницы молодого человека и наносят ему удары. Другой молодой человек (в шортах и с рюкзаком) пытается остановить этих людей, его отбрасывают на землю, после чего тому приходится вступить в драку, чтобы защитить коллегу. При этом, судя по кадрам, военные инженеры вышли из УАЗика и направлялись в гостиницу.

Затем молодой человек с рюкзаком садится верхом на того, кто бил его коллегу и наносит тому несколько ударов, что и приводит местных жителей в бешенство. Через несколько секунд начинается жестокое избиение военного инженера - в том числе, ногами по голове лежащего человека. А в это время военный УАЗик отъезжает от здания гостиницы. Самое удивительное, что и после приезда полиции драка продолжилась.



Ролик с избиением молодого военного инженера представлен по ссылке (в блоге)
Внимание! Лицам, особо впечатлительным и не достигшим возраста 18 лет, видео смотреть не рекомендуется.

Фразы: «Ты в курсе, что ты мразь?!» и «Беги, военная тварь!» обращают на себя особое внимание.

Широкий общественный резонанс должен привести к тому, чтобы в этой истории были установлены все виновники, которые по определению должны понести наказание в рамках действующих норм права.

Использованы фотографии: Facebook
21

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 54

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. hotrod (Максим) Сегодня, 08:11
    Не смог досмотреть. УАЗ уехал - позор какой-то. Надеюсь, виновные будут найдены и получат по заслугам.
    hotrod
    1. Чёрный Сегодня, 08:16
      Кущевок много по стране... туда руки у власти вообще не доходят ,к сожалению.
      Да оно и понятно,руки у местной власти заняты другим - шарят по карманам простых граждан. Вдруг там деньги завалялись?
      Чёрный
      1. ultra (Михаил) Сегодня, 08:22
        Цитата: Чёрный
        Кущевок много по стране... туда руки у власти вообще не доходят ,к сожалению.

        После "кущёвок"должно слетать всё руководство мвд на местах(с увольнением и лишением званий),а у нас как всегда стрелочника найдут или вообще на тормозах дело спустят.
        ultra
        1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:27
          Цитата: ultra
          Цитата: Чёрный
          Кущевок много по стране... туда руки у власти вообще не доходят ,к сожалению.

          После "кущёвок"должно слетать всё руководство мвд на местах(с увольнением и лишением званий),а у нас как всегда стрелочника найдут или вообще на тормозах дело спустят.

          Это система. и смена местных полицаев ничего не решит.
          KLV2018
      2. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:32
        Цитата: Чёрный
        Кущевок много по стране...

        Так и саму Кущевку не как привести в чувства не могут. Снова там БОЛЬШОЙ скандал, на этот раз с ГИБДД и местным судом
        svp67
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:42
          Кущевская где находится?Правильно,в Краснодарском крае(первое место по коррупции),а Краснодарский край где?Правильно,в России..Хотя местные об этом не подозревают.Выезжая в Ростов например,говорят "поехали в Россию"..
          Цитата: svp67
          Цитата: Чёрный
          Кущевок много по стране...

          Так и саму Кущевку не как привести в чувства не могут. Снова там БОЛЬШОЙ скандал, на этот раз с ГИБДД и местным судом
          210окв
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:46
            Цитата: 210окв
            говорят "поехали в Россию"..

            Вот с чего надо начинать, с разучивания песни : "С чего начинается Родина..."
            svp67
      3. cariperpaint Сегодня, 08:46
        Попробуйте что то более умное глворить. Иногда помогает.
        cariperpaint
    2. Teberii (Андрей) Сегодня, 08:17
      Спортсмены профессионалы, которые пьют до утра.
      Teberii
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:24
        Какие спортсмены!?? Убытки и гопота.А,ну да,литрболисты...Пусть теперь в тюряге попробуют на блатных потренироваться..
        Цитата: Teberii
        Спортсмены профессионалы, которые пьют до утра.
        210окв
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:18
      ...В тюрьму и надолго..А этому "детскому тренеру" запретить и на пушечный выстрел подходить к детям!
      210окв
      1. Now we are free (Искандер) Сегодня, 08:26
        Имена и фамилии виновных известны, всё уже выложено в соц. сетях. Когда вчера у КолонелКассада посмотрел эту новость не поверил как уровню деградации отморозков, что снимали видео так и "Плюшевых ментов" приехавших на место происшествия и спокойно смотрящих на происходящий беспредел.... Действительно напомнило Украину :(((. Надеюсь общественность раздует эту историю и покажет как моськи "Героев", которые заставляют бегать "военныхтварей", так и "Плюшевых ментов", которых затем (первых посадят по совокупности нескольких статей, а вторых с позором выкинут из внутренних органов).
        Now we are free
    4. vovanpain (Владимир) Сегодня, 08:19
      Сейчас опять блин начнётся "онижедети", не понимают что делают типа, военный сам типа виноват, блин отдать бы их в качестве кукол в часть спецназа, а так они выкрутятся. request
      vovanpain
      1. ИНТЕР Сегодня, 08:26
        Почему УАЗ уехал оставив его одного?
        ИНТЕР
      2. сергей32 (Сергей) Сегодня, 08:35
        На Конте писали, что эти гопники приходили в местную больничку, где лежал избитый инженер, грозили, чтобы заявление не писал. Судя по тому, что лечится он не в госпитале, инженер, полагаю, все таки гражданский.
        сергей32
        1. cariperpaint Сегодня, 08:47
          По скорой легко могут в обычную отвезти. Это нормально.
          cariperpaint
    5. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:27
      Ну, помахались мужики, зачем гнать волну! Замирятся, да тяпнут по псяшке за дружбу.winked
      сибиралт
    6. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 08:40
      Да какие руки????гасить надо самому всех.я таких "боксеров"раком ставлю и ставил и буду ставить.весь передний ряд зубов недавно выбил вот такому поеторезу ..просто в горло зубы забил.они только и могут бить слабых.на меня 2х метрового 110 килограммов оно дядьку они боятся напасть.потому что я им просто черепа проломлю.плевать сколько их будет .обсосы.таких медиков надо на место ставить всегда .мужиков в городе нету поэтому скот гуляет
      vkl.47
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:12
    Самое удивительное, что и после приезда полиции драка продолжилась.
    Удивительней другое, что НИ КОГО НЕ ЗАДЕРЖАЛИ. Задержание произошло через ТРИ ДНЯ и то, только благодаря поднятому шуму в сети. А ведь человеку нанесли серьезные травмы. А сейчас все конечно "проснулись", проверки, оргвыводы... Вся система государственной власти "трещит", это ведь далеко не единичный случай и не только с ППС полиции
    svp67
    1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:19
      Цитата: svp67
      Самое удивительное, что и после приезда полиции драка продолжилась.
      Удивительней другое, что НИ КОГО НЕ ЗАДЕРЖАЛИ. Задержание произошло через ТРИ ДНЯ и то, только благодаря поднятому шуму в сети. А ведь человеку нанесли серьезные травмы. А сейчас все конечно "проснулись", проверки, оргвыводы... Вся система государственной власти "трещит", это ведь далеко не единичный случай и не только с ППС полиции

      вот она путинская Россия во всей красе. торжество грубой силы. хамство, быдлячество, беспредел в почёте.
      KLV2018
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:24
        Вы, видимо, ресурс перепутали.
        Лопатов
        1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:40
          Цитата: Лопатов
          Вы, видимо, ресурс перепутали.

          увы, но вы знаете, что я прав.
          KLV2018
      2. Black_PR (Сергей) Сегодня, 08:24
        За свою страну речь ведите. За Россию мы сами уж как-нибудь без вашего участия.
        Black_PR
        1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:39
          Цитата: Black_PR
          За свою страну речь ведите. За Россию мы сами уж как-нибудь без вашего участия.

          а вы меня уже страны лишили ?
          для жертв киселёвщины и соловьёвщины , почему Севастополь показывает по украинским флагом, вопрос не ко мне .
          KLV2018
      3. ultra (Михаил) Сегодня, 08:26
        Цитата: KLV2018
        вот она путинская Россия во всей красе. торжество грубой силы. хамство, быдлячество, беспредел в почёте.

        Опаньки,"протоукр"нарисовался!Всё скачешь? laughing
        ultra
      4. Партизан Крамаха (Андрей) Сегодня, 08:27
        А на Украине типа по другому?Банды бандерлогов нападают на людей,снимают это на видео,выкладывают на ю-туб!А полицаи стоят и молчат в тряпочку!!!И только в одном случае из ста задержат особо борзых,а потом отпускают-бо оно ж кричит во всю пасть "слава украине"!
        Партизан Крамаха
        1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:45
          Цитата: Партизан Крамаха
          А на Украине типа по другому?Банды бандерлогов нападают на людей,снимают это на видео,выкладывают на ю-туб!А полицаи стоят и молчат в тряпочку!!!И только в одном случае из ста задержат особо борзых,а потом отпускают-бо оно ж кричит во всю пасть "слава украине"!

          нет.
          оно и в Африке .
          вас тоже из за флага быд ло Украинцем обзывает?
          KLV2018
      5. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:34
        Цитата: KLV2018
        вот она путинская Россия во всей красе. торжество грубой силы. хамство, быдлячество, беспредел в почёте.

        Мда, интересно это слышать от человека по "жовто-блакитным прапором", а что то по существу сказать можете? Ну например, поделится опытом, как эти вопросы решены в стране "победившего Майдана"
        svp67
      6. cariperpaint Сегодня, 08:47
        Цензор глючит родной?))) на огонек забежали?)))
        cariperpaint
    2. Чёрный Сегодня, 08:20
      Вся система государственной власти "трещит", это ведь далеко не единичный случай и не только с ППС полиции
      Похоже там чистить надо всё РОВД начиная с начальника...
      Чёрный
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:35
        Цитата: Чёрный
        Похоже там чистить надо всё РОВД начиная с начальника...

        Не только, суды, суды надо сделать действительно СПРАВЕДЛИВЫМИ и навести в них порядок с кадрами.
        svp67
    3. uav80 (Александр) Сегодня, 08:45
      Менты командированные из удмуртии, им ваще поралельно на эти разборки, они свои 1,5 ставки получат и домой через пару недель свалят, нахрена им этот геморой с вызовами в суди и т.д., а "бойцов" уводил местный участковый, ему там потом еще жить как то надо ...
      uav80
  3. новичок (garik) Сегодня, 08:13
    вчера читал, эту с позволения сказать, новость на “Конте“. там более подробно: и о связях этих “спортсменов“ с главой полиции и много другого_ рекомендую.
    а этих гадов спортивных отдать на “на тренировку“ с солдатами в ближайшую часть. блин дожились, избивают авиаинженеров.
    новичок
    1. ork_333 (Prior) Сегодня, 08:17
      Как будто тех, кто не авиаинженер, избивать можно. Суть не в том, кого избили, а в том, что такое могло вобще произойти.
      ork_333
      1. новичок (garik) Сегодня, 08:22
        прочитайте внимательнее и видео просмотрите внимательнее, увидите весь подтекст. и да, избивать вообще никого нельзя. до вас не доходит, что просто так взять и побить авиаинженера, вы хоть понимаете, что такое авиаинженер, да ещё военный, да ешё находящийся в командировке, в которой должны были внедрять/испытывать какую то разработку в авичасти?!!
        новичок
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:37
          Цитата: новичок
          что такое авиаинженер, да ещё военный, да ешё находящийся в командировке, в которой должны были внедрять/испытывать какую то разработку в авичасти

          В былые времена, этим "неадекватам" могли и "терроризм" вкатать...с расстрельной статьей.
          svp67
          1. новичок (garik) Сегодня, 08:43
            вот и я про то ж. копнуть глубже_ можно получить совершенно ошеломительные результаты. я к тому, что частенько чины МВД оказываются завербованными “портнёрами“, только на моей памяти парочка.
            новичок
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:48
              Цитата: новичок
              что частенько чины МВД оказываются завербованными “портнёрами“, только на моей памяти парочка.

              Где видел цифру, что за последние 10 лет в России НАСИЛЬСТВЕННО ПОГИБЛО порядка 70 ведущих специалистов оборонки...
              svp67
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:17
    Конечно же, недоноскам место на киче. Но иногда надо просчитывать последствия, делая в одиночку замечания в подворотне стаду быдла, не имея с собой ствола
    Дормидонт
    1. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 08:38
      а со стволом ты бы конечно разрулил все аки техаский рейнджер! Ну или грохнул прохожего или ствол у тебя отобрали или тебя бы посадили за его использование. Широта вариантов!
      Евгений Стрыгин
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 08:21
    Не так важно кого (по профессии) били. Надо жестоко менять отношения к избиениям. Это не "мальчики пошалили" - это "полуубийство".
    samarin1969
  6. moscowp (moscow) Сегодня, 08:21
    Первые двое хоть дрались, а третий в форме получил по щам и ретировался на уазике. Удар ногой по голове парня в отключке был совсем лишним
    moscowp
  7. Spambox (Антон Буреев) Сегодня, 08:23
    Наказать показательно, чтобы при виде военного у подобных отморозков происходила самопроизвольная дефикация. То что они спортсмены вообще отягчающее обстоятельство, Надо рассматривать как нападение с применением оружия.
    Spambox
  8. eleronn Сегодня, 08:23
    "...понести наказание в рамках действующих норм права." Выродки, плевавшие на закон, не должны расчитывать на защиту растоптанного ими закона!
    eleronn
  9. Krasnodar Сегодня, 08:24
    В этих краях лучше заниматься силовыми видами спорта. ))
    Иначе во как бывает ...
    Krasnodar
  10. Комментарий был удален.
    1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 08:39
      Цитата: Now we are free
      Надеюсь общественность раздует эту историю

      раздуют, только что толку? Все будет замечательно в "датском королевстве" не прикасаемые рулят!
      Сандор Клиган
  11. anjey (Андрей) Сегодня, 08:29
    гримасы капитализма -человек человеку волк....,нет цементирующей и обьединяющей со школьной скамьи идеологии братства,единства целей ,одна конкуренция и кич бабла и положения в обществе,культ силы процветают...
    anjey
  12. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 08:29
    Ну, вот... А на соседней страничке обсуждаем погром цыган в Украине. Ведь это так интересно... Там громкие слова "нацики", "неофашисты"... А у нас как?
    Вождь краснокожих
  13. Грибок (Витёк) Сегодня, 08:30
    Теперь должны посадить избивавших
    Грибок
  14. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 08:30
    Закон, что дышло??? Возврат в 90-е? Майданов насмотрелись?
    Какие то реформы...НДС и пр. напряги на простых смертных, а на свою поганую работу когда глянут? "Слуги народа" совсем уже страх Божий потеряли??? Это всего лишь частный случай...а разве любой из пользователей, не приведет кучу еще худших? Россия не достойна таких "слуг"..
    Михаил55
  15. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 08:36
    ну и такое будет только множиться. Народ деградирует - общественное бытие определяет. Только хуже будет.
    Евгений Стрыгин
  16. Andrey591 (Андрей) Сегодня, 08:38
    Местные полицаи трусливые и продажные сволочи!
    Andrey591
  17. д^Амир (Дамир) Сегодня, 08:44
    всё просто по тому что военным не разрешено применять оружие для самообороны... так бы еще и за пивком товарищу офицеру сбегали бы....
    д^Амир
  18. revnagan (Алексей) Сегодня, 08:47
    Обычная пьяная разборка.Когда чел с рюкзаком сам сел на упавшего сверху и бил его-всё нормально.Когда его начали отоваривать таким же образом-Ой-Вэй!,хулиганы и садисты !
    revnagan
Картина дня