Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Американский эксперт рассказал о проблемах АПЛ Virginia
Многоцелевые атомные подводные лодки типа Virginia являются одними из самых успешных кораблей в своем классе, но в скором времени они достигнут предела возможной модернизации, пишет The National Interest со ссылкой на бывшего начальника управления Главного штаба ВМС США Брайана Хоуса.
Количество субмарин Virginia в составе ВМС увеличилось с 30 до 48, и может вырасти до 66 единиц.
К сегодняшнему дню разработана очередная модификация АПЛ – Block V, выпуск которой намечен на 2019 год. Обновленная лодка получит врезанный в корпус модуль для полезной нагрузки, в котором установят 4 пусковые установки для ракет «Томагавк».
При этом такие блоки планируется устанавливать не только на новых субмаринах, но и на тех, которые уже находятся в эксплуатации. Однако, по словам эксперта, у Virginia остается слишком мало места для внедрения новых технологий.
Как отметил Хоус, в настоящее время ВМС имеет такие потребности, которые указанная платформа удовлетворить уже не может.
Такое положение вещей принуждает командование ускорить разработку подлодок нового типа, не дожидаясь запланированного срока, сказал эксперт. Изначально строительство АПЛ нового типа было намечено на 2034 год.
Напомним, впервые в мировой практике на «Вирджинии» отсутствует традиционный перископ. Вместо него – многофункциональная телескопическая мачта, не проникающая в прочный корпус подлодки. На мачте установлены телекамера (изображение передается по волоконно-оптическому кабелю), датчик инфракрасного наблюдения, антенны радиоэлектронной разведки.
Количество субмарин Virginia в составе ВМС увеличилось с 30 до 48, и может вырасти до 66 единиц.
К сегодняшнему дню разработана очередная модификация АПЛ – Block V, выпуск которой намечен на 2019 год. Обновленная лодка получит врезанный в корпус модуль для полезной нагрузки, в котором установят 4 пусковые установки для ракет «Томагавк».
При этом такие блоки планируется устанавливать не только на новых субмаринах, но и на тех, которые уже находятся в эксплуатации. Однако, по словам эксперта, у Virginia остается слишком мало места для внедрения новых технологий.
Как отметил Хоус, в настоящее время ВМС имеет такие потребности, которые указанная платформа удовлетворить уже не может.
Такое положение вещей принуждает командование ускорить разработку подлодок нового типа, не дожидаясь запланированного срока, сказал эксперт. Изначально строительство АПЛ нового типа было намечено на 2034 год.
Напомним, впервые в мировой практике на «Вирджинии» отсутствует традиционный перископ. Вместо него – многофункциональная телескопическая мачта, не проникающая в прочный корпус подлодки. На мачте установлены телекамера (изображение передается по волоконно-оптическому кабелю), датчик инфракрасного наблюдения, антенны радиоэлектронной разведки.
Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти