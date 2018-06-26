Встреча Путина и Трампа. Грядёт прорыв?

Чемпионат мира по футболу на время затмил, кажется, все остальные события в общественной и политической жизни по всему миру. Во всяком случае, для нас, находящихся в самом эпицентре этого события и очарованных игрой своей сборной, это именно так. Но будем реалистами: в мире происходит немало других вещей, заслуживающих нашего внимая и потенциально способных повлиять на мировую политическую, экономическую или даже военную повестку дня.Одно из таких событий произошло на днях: австрийская газета «Kronen Zeitung» со ссылкой не некий инсайд сообщила о подготовке в Вене встречи российского и американского президентов. По данным издания, в Вену уже приезжали дипломаты и представители служб безопасности обеих сторон, которые будут согласовывать и подготавливать встречу.Можно как угодно относиться к наличию у австрийской газеты источников настолько высокого уровня, но нужно понимать, что такого рода «инсайды» и утечки являются довольно рутинной практикой подготовки общественного мнения к тому или иному событию или решению. Информацию вполне сознательно вбрасывают, изучают реакцию, корректируют собственные позиции в зависимости от настроений в обществе, после чего официально представляют уже «причесанную» версию, в которой сглажены острые углы и шероховатости. Либо, в редких случаях, все отменяют и с честными глазами говорят, что журналисты все выдумали, а на самом деле все не так.Есть немало прямых и косвенных признаков того, что информация о готовящейся встрече имеет под собой некую реальную почву. Это и довольно расплывчатый ответ президентского пресс-секретаря Д. Пескова, который не отверг сам факт такой подготовки, сказав лишь, что пока рано говорить о каких-то подробностях. Визит в Москву Джона Болтона, советника Трампа по нацбезопасности, который ожидается буквально в ближайшие дни, сразу после его поездки в Рим и Лондон, также является зримым свидетельством подготовки такой встречи. Причем это не скрывают даже сами американцы: представитель американского Совета национальной безопасности Гаррет Маркес подтвердил, что визит Болтона будет посвящен в том числе и организации возможной встречи Трампа и Путина.Более того, теперь мы можем с ненулевой вероятностью предположить, что неожиданные заявления Трампа на саммите «большой семерки» также были своеобразной подготовкой к встрече с Путиным. Тогда, напомню, он заявил, что на встрече «семерки» должен присутствовать Путин, потому что без него управлять миром как-то не очень получается.В настоящий момент наиболее вероятной датой проведения встречи считается 15 июля. Трамп как раз будет находиться в Европе, где он намеревается присутствовать на саммите НАТО и посетить Англию. Небольшой перелет от Лондона до Вены вполне укладывается в рамки такого турне. А Владимир Владимирович, привыкший к нашим расстояниям, к такому перелету готов в любой момент.Давайте оставим в стороне мотивы Трампа. Это достаточно интересно само по себе, но запутанная внутриполитическая ситуация в США предполагает такое поле для анализа, что уложиться в рамки одной статьи будет просто невозможно. Сознательно предельно упростим этот момент: да, встреча с Ким Чен Ыном пошла Трампу в актив, его рейтинги выросли до 45%, и он, вероятно, не против того, чтобы за счет успешной встречи с Путиным ещё сильнее укрепить свои позиции внутри страны.Есть и более серьезные геополитические моменты, которые нужны уже не лично Трампу, а самой Америке и наиболее вменяемой части американского истеблишмента. И прежде всего это понимание того, что надежды на «разорванную в клочья российскую экономику» сами уже разорваны в клочья, и чем дольше будет продолжаться новая «холодная война» между США и Россией, тем сильнее укрепится Китай. А именно он, а не РФ, в настоящий момент является главным геополитическим вызовом для США.Также США хотели бы предотвратить рост влияния Ирана на Ближнем Востоке. Но решить этот вопрос без Москвы довольно проблематично. А значит, и тут американцам есть смысл «управлять миром» не против, а вместе с Россией.Тем более что это может быть частью глобальной и долгосрочной игры, в ходе которой нас попытаются рассорить с Пекином и Тегераном, а потом поодиночке добить и тех, и других, и третьих. Правда, у этого варианта есть большой минус: невозможно выступить с обращением к американскому народу и сказать: дорогие американцы, не переживайте, мы сейчас обманем русских, используем их для таскания каштанов из огня, а потом все равно прикончим! Более того, такую информацию нужно хранить в тайне даже от крупных политиков и конгрессменов, потому что чем шире круг посвященных, тем выше вероятность утечки.Именно поэтому мы можем утверждать: каковы бы ни были истинные намерения американцев, они, с одной стороны, заинтересованы в улучшении отношений с Москвой, а с другой, вынуждены действовать достаточно аккуратно, чтобы негативные последствия внутри самой Америки не перевесили любые ожидаемые внешнеполитические выгоды.Теперь немного о том, чего же нам ждать от самой встречи. Возможно ли принятие на ней таких решений, которые мы смело могли бы назвать прорывными? Будет ли концептуально решен хоть один вопрос, который непреодолимой преградой лежит на пути двусторонних отношений?Например, вопрос Крыма. Ведь говорил же Трамп недавно, что Крым русский, потому что там говорят по-русски… И можем ли мы от этой, по сути, оговорки, перекинуть мостик на глобальное решение главной постсоветской проблемы, а именно территориальной «кастрации» России, оставшейся без святого для любого русского человека города Киева, без Одессы, Харькова или Усть-Каменогорска? Ведь они тоже «русские, потому что там говорят по-русски»!Откровенно говоря, таких глобальных решений ни сейчас, ни в ближайшем будущем ожидать, наверное, не стоит. Хотя это и есть та минимальная цена, которая могла бы привлечь Россию, выражаясь фигурально, «на сторону Запада». Но вряд ли для этого созрел сам Запад: то, что для нас является минимальной ценой, для него кажется совершенно невозможной уступкой.С другой стороны, Трампу явно не нужна эта встреча, если на ней не будет принято вообще никаких решений, которые хотя бы в «ручных» республиканских СМИ можно подать как «прорывные» или даже «эпохальные». Вероятно, понимают это и в Кремле, поэтому вряд ли Путин поедет в Вену с пустыми руками: в конце-то концов, у нас тоже есть свой интерес в снятии двусторонней напряженности. И он, в краткосрочной перспективе, даже существенно выше, чем у американцев.Итак, что же может стать предметом переговоров и договоренностей? К какому компромиссу могут прийти стороны, не сильно ударив по своим интересам, но дав основания говорить об успехе встречи?Признание Крыма частью российской территории? Крайне маловероятно, или даже «сразу нет». Трамп, конечно, любит дипломатические экспромты, но опасность такого шага тоже понимает. Теоретически мы можем допускать появление какой-то расплывчатой формулировки в духе «мы никогда не признаем, но оставим этот вопрос за скобками, чтобы он больше не омрачал двусторонние отношения». То есть возможно появление формулы «нет признания, но нет и санкций». И это, замечу, крайне благоприятный для Москвы сценарий, потому что такая формула выбивает почву из-под ног у всех сторонников санкций против России.Решение вопроса с Донбассом в пользу Украины по какому бы то ни было сценарию? Тоже маловероятно, но против будет уже Москва: тут бы с пенсионной реформой разобраться без большого ущерба для рейтинга, куда уж принимать такие непопулярные решения, которые никакие «говорящие головы» не смогут оправдать.Однако какой-то документ по Донбассу все-таки может быть принят. Целью его, вероятно, будет не одномоментное решение донецкого вопроса, а альтернатива так называемым «Минским соглашениям», бесперспективность которых видна уже даже самым отъявленным оптимистам. Опять-таки, можно спорить о том, станет ли такой документ рабочим. Но свою роль в подъёме рейтинга Трампа он сыграть может.Уже упоминавшийся вопрос общего признания границ русского мира как государственных границ России вряд ли будет ставиться даже кулуарно. Во всяком случае, пока. И ждать каких-то быстрых прорывов на этом направлении пока даже не стоит. А дальше… А дальше многое будет зависеть от темпов роста Китая, роста его геополитического влияния и от того, как либеральные западные СМИ проглотят фокус с Крымом (если тот, конечно, будет проделан). Возможно, что через годик, при соответствующем рейтинге Трампа, к этому вопросу ещё вернутся.Ну а теперь о самом реальном, скромном и вероятном варианте итогов встречи.Если смотреть на то, где возможности одной стороны смыкаются с возможностями и интересами другой стороны, у нас получается примерно следующее: Сирия и санкции.Расшифрую: мы имеем серьезное влияние в Сирии, но это направление для нас не настолько критично, чтобы мы не могли поступиться ни пядью собственных завоеваний, а американцы вольны как ввести санкции, так и снять их. И тоже без особого ущерба для себя или даже с некоторой прибылью.Поэтому возможный компромисс выглядит примерно так: Россия обязуется способствовать тому, чтобы Иран ушел из Сирии, а США снимают санкции против компаний, строящих «Северный поток 2».Оставим в стороне возможность Москвы повлиять на Тегеран. Думаю, это возможно, хотя особого восторга там и не вызовет. Но в целом, за исключением нюансов, это вполне годная для России сделка. Особенно, если американцы тоже пойдут на какие-то уступки в Сирии.А вот для Трампа это будет просто великолепный итог. Как же, и своего лютого врага пнул, и американским компаниям позволил не терять деньги в России и Европе. Тем более что остановить строительство все равно не удавалось, так какого лешего мешать честного американскому бизнесу заключать честные и прибыльные сделки?Это не только то, что любит сам Трамп, это то, что любит избиратель Трампа. А это, как вы понимаете, удваивает цену такого дипломатического успеха, при котором Америка, кажется, получает двойную выгоду.Ну а то, что Конгресс может быть против такой отличной сделки, так то уже его, Конгресса, политические и электоральные риски.