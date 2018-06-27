Ударные вертолёты. Грозные винтокрылые машины



Российский Ка-52 "Аллигатор" в атаке



Хищный "Крокодил" Ми-24 в горах Афганистана



Ударный вертолет McDonnell Douglas AH-64 Apache



Сверхлегкий японский "Ниндзя" Kawasaki OH-1



Ка-52 «Аллигатор» во время учебной атаки



Вертолет Eurocopter Tiger ВВС Германии

Всю вторую половину XX века мир сотрясали десятки локальных военных конфликтов, участники которых беспощадно сражались в горах, пустынях, лесах и болотах, а также на покрытых непроходимыми джунглями тропических островах.Использование танков и бомбардировочной авиации в условиях таких войн оказалось совершенно неэффективным и чрезвычайно дорогим удовольствием. И тогда на помощь бойцам пришли ударные вертолеты. Они могли взлетать и садиться на практически любую горизонтальную площадку ограниченного объема, а мощь их огненного удара была достаточной для уничтожения любого оборонительного сооружения, бронетехники или скопления войск противника.Благодаря использованию сверхсовременного навигационного и радиолокационного оборудования экипажи ударных вертолетов прекрасно ориентируются в пространстве даже в абсолютной темноте. А современные тепловизоры позволяют обнаружить и уничтожить противника, скрывающегося в складках пересеченной местности.Сегодня мы расскажем о наиболее распространенных ударных вертолетах мира, без участия которых не обходится ни один военный конфликт.Совершивший свой первый полет в далеком 1970 году советский Ми-24 до сих пор используется армиями более чем 60 стран и является самым распространенным вертолетом мира.За великолепную маневренность американские военные эксперты нарекли этот геликоптер «Ланью», а за хищный внешний вид – «Крокодилом». Именно второе название наиболее прочно приклеилось к Ми-24, постепенно перейдя и на другие ударные вертолеты России, включая современный Ми-35.Уникальность Ми-24, которых было выпущено более 3,5 тысячи единиц, является их поразительная надежность и ремонтопригодность. Во время войны в Афганистане (1979—1989 годы) советским летчикам неоднократно удавалось посадить подбитые вертолеты на миниатюрные площадки, провести их ремонт собственными силами и вернуться на базу.При необходимости Ми-24 вооружают встроенным и подвесным стрелково-пушечным вооружением, управляемыми и неуправляемыми ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», бомбами и кассетами.Один вид ощетинившегося ракетами и пушечно-пулеметными стволами «Крокодила» вызывает неподдельный ужас у любого противника, а скорость его полета позволяет Ми-24 появляться на поле боя практически из ниоткуда.Ми-24 является самым быстрым вертолетом мира. В 1978 году летчик-испытатель Гурген Карапетян установил абсолютный рекорд скорости для геликоптеров, разогнав Ми-24 до невероятных 368,4 км/час.На сегодняшний день произведено около четырех десятков различных модификаций вертолета Ми-24, включая 6 экспортных вариантов, передававшихся армиям дружественных СССР/России государств. «Крокодил» является чрезвычайно востребованным продуктом на рынке вооружений, а его экспортные модификации под маркировкой Ми-35 летают на всех континентах, включая Северную Америку.Заслуженно занимающий вторую строчку нашего рейтинга американский вертолет AH-64 Apache является очень серьезным противником для российского «Крокодила». Его последняя модификация Block III оснащена сверхсовременной системой управления полетом, мощными двигателями и лопастями из композитных материалов, позволивших значительно увеличить вес боевой нагрузки.Благодаря использованию навигационной системы GPRS американский «индеец» прекрасно ориентируется на местности, обнаруживая даже максимально замаскированные объекты. Экипаж одного Block III имеет возможность управлять разведывательными и ударными дронами, способными создать настоящую воздушную эскадрилью, обрушивающую огненный шквал на позиции влага.С середины 80-х годов минувшего столетия было выпущено более 2 тысяч «Апачей» в различных комплектациях. Они используются армиями 15 стран мира и стали основными ударными вертолетами блока НАТО.Обычно AH-64 Apache комплектуются 30-миллиметровой автоматической пушкой, ракетными комплексами «Стингер» для ведения воздушного боя, а также противотанковыми ракетами «Хэллфайр», неуправляемыми 70-миллиметровыми реактивными снарядами и крупнокалиберными пулеметами.Во время войн в Ираке и Афганистане модификация AH-64D использовалась в качестве командного вертолета и с успехом координировала взаимодействие между сухопутными подразделениями и мобильными авиагруппами.Этот разведывательно-ударный вертолет японских ВВС обладает высочайшей мобильностью, за что получил характерное название «Ниндзя». Благодаря широкому использованию композитных материалов конструкторам удалось снизить вес этой боевой машины до 2,4 тонн.Запущенный в серию в 1998 году Kawasaki OH-1 Ninja имеет длину 13,4 метра, а ширина его фюзеляжа едва превышает 1 метр, делая «Ниндзю» очень сложной для поражения целью.Вертолет развивает скорость до 277 км/час. Он совсем не имеет встроенного вооружения, но четыре специальные подвески позволяют закрепить на вертолете комплекты обычных или кассетных мин, автоматические пушки, крупнокалиберные пулеметы и противотанковые ракетные системы. Правда, боевая загрузка OH-1 Ninja не может превышать 130 кг.Всего выпущено около 100 единиц этих вертолетов, которые оснащены цветной телевизионной системой наблюдения, лазерным дальномером и мощным тепловизором, способным различать живые объекты на сверхдальних расстояниях.Об этой боевой машине, ставшей продолжением разработки легендарной «Черной акулы» Ка-50, можно говорить до бесконечности. Достаточно упомянуть лишь о том, что с 1997 года, когда взлетел в воздух первый опытный экземпляр Ка-52, ни одна из более чем 200 выпущенных боевых машин не потерпела крушения и не была сбита неприятелем.Ка-52 «Аллигатор» и его военно-морская модификация Ка-52К «Катран» с укороченными и складывающимися винтами являются единственными вертолетами мира, в которых установлена система экстренного катапультирования членов экипажа.Благодаря дублированной системе управления каждый их членов экипажа может выполнять функции основного пилота, что очень удобно при учебно-тренировочных занятиях и в боевой обстановке.С 2016 года несколько «Аллигаторов» несут службу на сирийской военной базе Хмеймим, периодически нанося огненные удары по позициям террористов, их боевой технике и скоплениям живой силы.Кроме стандартных типов вооружения, устанавливающихся на Ми-24 и Ми-35, «Аллигатор» и «Катран» имеют на вооружении отечественные противотанковые ракеты «Вихрь». Они поражают цели со скоростью 610 метров в секунду, преодолевая четырех километровую дистанцию в полтора раза быстрее американских ПТУР «Хеллфайр» (9 секунд против 15).Во время одного боевого захода Ка-52 с легкостью уничтожает несколько наземных целей, а прочная броня делает этот вертолет практически неуязвимым.Совместный проект франко-германского консорциума Eurocopter поступил в эксплуатацию лишь в 2003 года и на сегодняшний день является самым выносливым вертолетом мира.Он на 4/5 изготовлен из композитных материалов, способен развивать скорость до 278 км/час и преодолевать без посадки до 800 километров. Фюзеляж европейского «Тигра» имеет несколько слоев кевлара, выполняющего роль непробиваемой брони и поглотителя сигналов РЛС, что делает боевую машину практически незаметной для радаров.Опытные испытания продемонстрировали, что имеющий массу не более 3 тонн Eurocopter Tiger без труда выдерживает прямое попадание одного 23-миллиметрового осколочно-фугасного снаряда и продолжает выполнение боевой задачи.На вооружении этой боевой машины стоит стандартная 30-миллиметровая пушка, а внешние точки подвески позволяют укреплять управляемые и неуправляемые реактивные снаряды, а также кассетно-бомбовую загрузку.Европейский «Тигр» уже стоит на вооружении армий Германии, Франции, Испании и Австралии, а представители компании Eurocopter активно продвигают свое детище на мировом рынке вооружений, отдавая предпочтение армиям стран НАТО.