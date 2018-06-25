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Су-34 назван лучшим в мире ударным самолетом
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 («утенок») является самым передовым ударным самолетом в мире, пишет американский журнал Military Watch.
Су-34 создан на основе истребителя Су-27 и поступил на вооружение Военно-воздушных сил в 2014 году. После модернизации он стал передовым ударным оружием России, отмечает автор.
По его мнению, наиболее близкими соперниками Су-34 сегодня являются F-15 и J-15, стоящие на вооружении ВВС США и Китая.
Российский самолет имеет боевой радиус более 1100 км и способен поражать цели на большом расстоянии. Журнал подчеркивает, что базирующиеся в Сирии С-34 могут поражать объекты практически на всей территории Ближнего Востока. А бомбардировщики, которые развернуты под Калининградом, способны уничтожать цели, находящиеся в странах Балтии, Скандинавии и в Германии.
Автор отмечает также технические особенности самолета. Так, размещение пилотов не друг за другом, а рядом, позволило разработчикам не дублировать аппаратуру управления. Кроме того, специальное оборудование в кабине позволяет летчикам совершать полеты на высоте до 10 км без кислородных масок.
После модернизации снизилась зависимость Су-34 от сопровождения истребителей – самолет получил последнюю модификацию ракеты Р-27 класса «воздух-воздух», дальность пуска которой увеличена до 130 км. По данным журнала, эта ракета в настоящее время является одной из самых смертоносных ракет, превосходя американские и европейские аналоги.
Напомним, фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных целей при любой погоде и в любое время суток. Он развивает скорость до 1900 км/час и способен поднимать в воздух груз массой до 8 тонн.
Су-34 создан на основе истребителя Су-27 и поступил на вооружение Военно-воздушных сил в 2014 году. После модернизации он стал передовым ударным оружием России, отмечает автор.
По его мнению, наиболее близкими соперниками Су-34 сегодня являются F-15 и J-15, стоящие на вооружении ВВС США и Китая.
Российский самолет имеет боевой радиус более 1100 км и способен поражать цели на большом расстоянии. Журнал подчеркивает, что базирующиеся в Сирии С-34 могут поражать объекты практически на всей территории Ближнего Востока. А бомбардировщики, которые развернуты под Калининградом, способны уничтожать цели, находящиеся в странах Балтии, Скандинавии и в Германии.
Автор отмечает также технические особенности самолета. Так, размещение пилотов не друг за другом, а рядом, позволило разработчикам не дублировать аппаратуру управления. Кроме того, специальное оборудование в кабине позволяет летчикам совершать полеты на высоте до 10 км без кислородных масок.
После модернизации снизилась зависимость Су-34 от сопровождения истребителей – самолет получил последнюю модификацию ракеты Р-27 класса «воздух-воздух», дальность пуска которой увеличена до 130 км. По данным журнала, эта ракета в настоящее время является одной из самых смертоносных ракет, превосходя американские и европейские аналоги.
Напомним, фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных целей при любой погоде и в любое время суток. Он развивает скорость до 1900 км/час и способен поднимать в воздух груз массой до 8 тонн.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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