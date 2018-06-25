12:14 25 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Су-34 назван лучшим в мире ударным самолетом

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 («утенок») является самым передовым ударным самолетом в мире, пишет американский журнал Military Watch.



Су-34 создан на основе истребителя Су-27 и поступил на вооружение Военно-воздушных сил в 2014 году. После модернизации он стал передовым ударным оружием России, отмечает автор.


По его мнению, наиболее близкими соперниками Су-34 сегодня являются F-15 и J-15, стоящие на вооружении ВВС США и Китая.

Российский самолет имеет боевой радиус более 1100 км и способен поражать цели на большом расстоянии. Журнал подчеркивает, что базирующиеся в Сирии С-34 могут поражать объекты практически на всей территории Ближнего Востока. А бомбардировщики, которые развернуты под Калининградом, способны уничтожать цели, находящиеся в странах Балтии, Скандинавии и в Германии.

Автор отмечает также технические особенности самолета. Так, размещение пилотов не друг за другом, а рядом, позволило разработчикам не дублировать аппаратуру управления. Кроме того, специальное оборудование в кабине позволяет летчикам совершать полеты на высоте до 10 км без кислородных масок.

После модернизации снизилась зависимость Су-34 от сопровождения истребителей – самолет получил последнюю модификацию ракеты Р-27 класса «воздух-воздух», дальность пуска которой увеличена до 130 км. По данным журнала, эта ракета в настоящее время является одной из самых смертоносных ракет, превосходя американские и европейские аналоги.

Напомним, фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных целей при любой погоде и в любое время суток. Он развивает скорость до 1900 км/час и способен поднимать в воздух груз массой до 8 тонн.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
34

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 54

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:34
    Успокоили...А я то думал что опять индусы с "Нешнл интерес" отметились.
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 09:40
      Вывсёврёте, Россия отсталое, дремучее государство. Всё самое лучшее только у америки ....ну на крайняк у шумеров laughing
      Чёрный
      1. Например Сегодня, 09:46
        ...соперниками Су-34 сегодня являются F-15 и F-15...
        wassat
        Еще забыли про F-15 и F-15 и конечно же F-15. lol wassat
        Например
        1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:53
          Цитата: Например
          ...соперниками Су-34 сегодня являются F-15 и F-15...
          wassat
          Еще забыли про F-15 и F-15 и конечно же F-15. lol wassat

          Опечатались. Имеется в виду китайский J-15.
          Avis-bis
          1. фигвам (Сергей) Сегодня, 10:46
            А на юге Сирии, где началась операция против боевиков, Су-30 летают с ракетами воздух-воздух, видимо есть причина.
            фигвам
            1. san4es Сегодня, 11:08
              Цитата: фигвам
              ..Су-30 летают с ракетами воздух-воздух, видимо есть причина.

              ...Ну он же истребитель
              san4es
              1. роман66 (роман) Сегодня, 11:21
                это он так сам про себя думает lol Саня. привет hi
                роман66
                1. san4es Сегодня, 11:40
                  Цитата: роман66
                  это он так сам про себя думает

                  Цитата: просто экспл
                  он не только истребитель .
                  он МФИ .

                  Здорова..hi ...Он таким родился
                  Су-30СМ – это российский тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4++, основной задачей которого является завоевание господства в воздухе. По сути, это модификация Су-30МКИ, предназначенная для российских военно-воздушных сил. Первый полет истребитель Су-30СМ совершил в 2012 году. soldier
                  san4es
              2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:29
                он не только истребитель .
                он МФИ .
                а на бомбежку бабахов можно и без УР ВВ летать (у них тоже есть ресурс вылетов . точнее количества креплений на самолет) .
                а тут их вон сколько . по ходу ждут что могут и непрошеные гости залететь .
                просто экспл
                1. alexmach (Александр) Сегодня, 11:53
                  Нельзя без них летать. Долетались уже разок возле турецкой границы. И наверняка все-таки его основная работа с таким "подвесом" не бомбежка а прикрытие тех, кто этой бомбежкой занимается.
                  alexmach
        2. Now we are free (Искандер) Сегодня, 10:53
          Самый красивый самолёт в мире и пожалуй самый многофункциональный. Рад что за ним прижилось такое красивое название -УТЁНОК).
          Now we are free
        3. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:34
          F-15 не ударный самолёт, а тяжёлый истребитель с адаптацией под ударный - жертва унификации. Фактически, "самолёт чистого неба", не способный самостоятельно прорвать ПВО противника. Про J-15 ничего не известно и подсовывать его в сравнение бессмысленно.
          Yrec
      2. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 10:03
        Так М.Тетчер когда то высказалась о России,- Верхнея Вольта с атомной бомбой. Если прибавить несколько образцов передового оружия , смысл не изменится..
        Vladimir 5
        1. VIT101 (Виталий) Сегодня, 10:25
          Цитата: Vladimir 5
          Так М.Тетчер когда то высказалась о России,- Верхнея Вольта с атомной бомбой.


          Тэтчер такого не говорила. Также не говорили руководители других западных государств. Вероятно, авторство принадлежит какому-нибудь писаке средней руки, ненавидевшему Советский Союз.
          VIT101
        2. Чёрный Сегодня, 10:26
          Так М.Тетчер когда то высказалась о России,- Верхнея Вольта с атомной бомбой. Если прибавить несколько образцов передового оружия , смысл не изменится
          .. Самое время вспомнить,что таких как Вы ласково называют хомячками. laughing А чем известна твоя Литва, кроме путаны-осведомителя, ставшей президентом Литвы? laughing
          Чёрный
        3. bk316 (Владимир) Сегодня, 12:09
          Верхнея Вольта с атомной бомбой.

          С атомной и водородной, с лучшими в мире истребителями и бомбардировщиками, танками, ледоколами, ракетами и подводными лодками, АЭС и РЛС , лучшими программистами и математиками, писателями и балетмейстерами...... Что ж за Вольта та такая? Удивился Владимир из недостраны, вклад которой в мировую цивилизацию действительно огромен - консервы из кильки проваренной в отработанном масле называемые ШПРОТЫ.
          bk316
    2. Вендиго (Андрей) Сегодня, 10:23
      Цитата: 210окв
      .А я то думал что опять индусы с "Нешнл интерес" отметились.

      Почему индусы? Журнал в 2001 выкупил "цент национальных интересов" коим с момента основания командует Дмитрий Саймс (да тот самый который с вгтрк не сходит).
      Цитата: 210окв
      Успокоили...

      И в этом случае тоже "вы" сами себя успокоили hi
      Вендиго
    3. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 11:00
      Очень красивая машина.по форме селезня напоминает
      vkl.47
  2. Zubr Сегодня, 09:42
    smile Проснулись. Ну так то конечно приятно слышать диферамбы от "заклятых друзей".. smile Но, не расслабляемся.. smile
    Zubr
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 09:44
    В отличие от их платформ Су-34 действительно универсален и имеет еще функционал истребителя.
    Altona
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:53
      сайлет игл его тоже имеет и емнип даже получше чем у утенка . ибо он изначально был истребителем .
      просто экспл
      1. venik (Владимир) Сегодня, 10:05
        Цитата: просто экспл
        сайлет игл его тоже имеет и емнип даже получше чем у утенка . ибо он изначально был истребителем .

        =====
        Ну, как "истребитель" - он "Утенка" может и превосходит (по маневренности)..... А как "бомбёр" - явно ХУЖЕ!!! soldier
        venik
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:31
          возможно . но тоже спорно ибо над ним хорошо поработали в плане ударных функций .
          и утенку даже приходилось его догонять . да чего греха таить и сейчас догоняет .
          я про подвесные контейнеры .
          просто экспл
          1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 11:44
            Cу-34 изначально затачивался под работу по наземным целям.
            На первых вариантах движки другие стояли и он рассчитывался для работы на до звуке.
            И у него есть камбуз и гальюн!...в нем вообще жить можно laughing
            да и капсула из титана не "хухры-мухры"
            Deadушка
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:44
    Приятно и заслуженно. good
    a.s.zzz888
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 09:55
    Цитата: просто экспл
    сайлет игл его тоже имеет и емнип даже получше чем у утенка . ибо он изначально был истребителем .

    ---------------------------------
    Там у обоих одно росло из другого.
    Altona
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:22
      у одного выросло больше. у другого меньше..
      роман66
  6. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 10:04
    Ближе всего к Су-34 F-15E точнее будет, у них одинаковое назначение считай.
    Vadim851
    1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 10:23
      Су-34 больше и тяжелее, максимальная взлётная масса почти на 9т. больше, при этом движки слабее чем у F-15E, тяговооруженность заметно меньше, а боевая нагрузка примерно одинаковая. В итоге как бомберы примерно равны, как истребитель F-15E заметно превосходит. С какого перепуга Су-34 у них лучший в мире ударный самолет? Продолжают запугивать злобными русскими.
      _Ugene_
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:27
        Я тоже удивился. Как ударник, его надо еще "допиливать".
        Отдали бы его на апгрейд в нашу IAI - для замены всех приборов, стал
        бы хороший ударник. Ну, а хорошим истребителем он с таким весом брони
        и относительно слабыми движками никак не может быть.
        voyaka uh
        1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 12:01
          Наши лётчики говорят - очень хороший аппарат. Свои задачи выполняет с тем, что есть.
          Плотник 2329
      2. Muvka (Владимир) Сегодня, 11:33
        Но проблема в том, что боевой радиус у Су-34 больше, нагрузка при этом тоже больше. Движки тоже на каплю мощнее. У F-15E 79 кн, а у Су-34 - 81. Да, масса выше при этом, но тяговооруженность в целом не сильно меньше. Потому Су-34 и лучший. На форсаже 129 против 132. Точек подвески тоже 9 против 12 в пользу Су-34. Назовите хоть один параметр, кроме небольшого преимущества в тяговооруженности, по которому F-15 лучше.
        Muvka
      3. Deadушка (Виталий) Сегодня, 11:49
        Цитата: _Ugene_
        при этом движки слабее чем у F-15E, тяговооруженность заметно меньше,

        не из-за форсажа ли?...
        у F-117 вообще "детские" движки,однако это не мешало ему летать request
        Deadушка
  7. Витас (Витас) Сегодня, 10:07
    До сих пор экспортных поставок не наблюдается, почему? Не востребован, лучший из лучших?!
    Витас
    1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 10:19
      Алжир, Индия и Китай уже в очереди. Многие пока по ценнику не тянут, а в долг эту машину, видимо, поставлять не хотят
      Hammerlock
      1. Витас (Витас) Сегодня, 10:32
        Даже контракты подписаны?
        Витас
        1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 11:28
          Ничего не подписано, только про Алжир год назад инфа проскакивала. Самолет не востребован за границей, так что и статья дутая
          Стирбьорн
    2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 12:02
      Самим блин мало!
      Плотник 2329
  8. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:10
    В принципе так и есть. Лучше в мире нету сейчас самолёта.
    Грибок
  9. Дырокол (Евгений) Сегодня, 10:15
    Издание про военные часы конечно авторитетный источник. Видать Нэшнл интерес уже никому не интересен, еще прикупили "аналитику" выдавать....
    Дырокол
  10. Дмитрий В. (Дмитрий) Сегодня, 10:28
    Ложь, цинизм и лицемерие без них никак в путинской РФ: https://theins.ru/antifake/107509
    Дмитрий В.
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 10:49
      Информационную войну никто не отменял.
      Piramidon
    2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:59
      Ложь, цинизм и лицемерие без них никак в путинской РФ
      Да откуда вы ежедневно вылазите "обожающие" Россию? А ведь живете в этой стране, деньги зарабатываете или бесплатно учитесь, но с удовольствием поливаете грязью. Упырята от прозападных либералов.
      rotmistr60
      1. Дмитрий В. (Дмитрий) Сегодня, 11:19
        Россию никто не поливает грязью. Просто думающие россияне понимают, что сейчас в РФ преступная воровская коррупционная путинская власть на всех уровнях - это есть упыри... И всё население РФ у них не только заложники, но уже и соучастники...
        Дмитрий В.
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:32
          а где русские прокси берете ?
          просто экспл
      2. роман66 (роман) Сегодня, 11:24
        Геннадий hi - царь на аватарке - можно и не продолжать
        роман66
    3. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 12:03
      А Вам какую надо РФ?
      Плотник 2329
  11. Tiras (Виктор) Сегодня, 10:33
    . Р-27 класса «воздух-воздух», дальность пуска которой увеличена до 130 км. По данным журнала, эта ракета в настоящее время является одной из самых смертоносных ракет, превосходя американские и европейские аналоги.


    С чего вдруг такие выводы?
    Tiras
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 11:37
      Ну так назовите аналог, который лучше.
      Muvka
  12. lucul (Виталий) Сегодня, 11:44
    Цитата: Vladimir 5
    Так М.Тетчер когда то высказалась о России,- Верхнея Вольта с атомной бомбой. Если прибавить несколько образцов передового оружия , смысл не изменится..

    Всё что нам нужно знать о м.тэтчер - это её слова - "на всей территории СССР видится целесообразным проживание НЕ БОЛЕЕ 15млн человек "
    Даже гитлер по его плану , отводил нам большую численность населения.
    lucul
  13. lucul (Виталий) Сегодня, 11:53
    Цитата: Дмитрий В.
    Россию никто не поливает грязью. Просто думающие россияне понимают, что сейчас в РФ преступная воровская коррупционная путинская власть на всех уровнях - это есть упыри... И всё население РФ у них не только заложники, но уже и соучастники...

    Да-а-а-а . А в "святые " 90-е рулили либералы на всех уровнях . "Жизня" - сказка была для них , но не для нас. И АБСОЛЮТНО любой думающий человек никогда не допустит либералов во власть . Так опозориться , как в 90-е это ещё нужно постараться.
    И после всего это ХВАТАЕТ НАГЛОСТИ называть теперешнюю власть воровской.
    lucul
  14. lucul (Виталий) Сегодня, 11:55
    Цитата: voyaka uh
    Я тоже удивился. Как ударник, его надо еще "допиливать".
    Отдали бы его на апгрейд в нашу IAI - для замены всех приборов, стал
    бы хороший ударник. Ну, а хорошим истребителем он с таким весом брони
    и относительно слабыми движками никак не может быть.

    Я тебя умаляю - когда евреи что-то хорошее делали ? ))
    lucul
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:08
      Цитата: lucul
      Я тебя умаляю

      Вы сказали лучше, чем хотели даже laughing
      Голован Джек
  15. Андрій Πривалов (посетитель 1) Сегодня, 12:04
    gghj ghjkh g
    Андрій Πривалов
Картина дня