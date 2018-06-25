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Вашингтон разработал график денуклеаризации Корейского полуострова
В ближайшие дни Пхеньяну будет предоставлен разработанный в Вашингтоне график по денуклеаризации Корейского полуострова, передает Reuters сообщение представителя Пентагона, сопровождающего министра обороны Джеймса Мэттиса в поездке на Аляску.
Указанный график является планом реализации соглашения, подписанного главами США и КНДР по итогам июньского саммита в Сингапуре.
Как заявил представитель Пентагона, скоро станет ясно, намерен ли Пхеньян действовать добросовестно или нет.
По его словам, в ближайшее временя северокорейцам будут заданы конкретные вопросы по денуклеаризации, а также им будет передана американская концепция того, как должна выглядеть реализация сингапурских договоренностей.
Представитель ведомства не стал углубляться в подробности плана, однако дал понять, что отведенные Пхеньяну сроки на свертывание ядерной программы «не будут продолжительными».
На прошлой неделе госсекретарь Майк Помпео сообщил, что на днях отправится в Северную Корею, чтобы конкретизировать сроки выполнения соглашения, подписанного Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном 12 июня. Ранее он заявлял, что процесс денуклеаризации планируется завершить в течение ближайших 2-2,5 лет, то есть к концу президентского срока Трампа.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис посетит на Аляске Форт Грили, де размещены 40 противоракет, и авиабазу Эйелсон. После этого он оправится с визитом в Китай, Южную Корею и Японию. По информации представителей военного ведомства, поездка Мэттиса напрямую связана с вопросами денуклеаризации Корейского полуострова.
Указанный график является планом реализации соглашения, подписанного главами США и КНДР по итогам июньского саммита в Сингапуре.
Как заявил представитель Пентагона, скоро станет ясно, намерен ли Пхеньян действовать добросовестно или нет.
По его словам, в ближайшее временя северокорейцам будут заданы конкретные вопросы по денуклеаризации, а также им будет передана американская концепция того, как должна выглядеть реализация сингапурских договоренностей.
Представитель ведомства не стал углубляться в подробности плана, однако дал понять, что отведенные Пхеньяну сроки на свертывание ядерной программы «не будут продолжительными».
На прошлой неделе госсекретарь Майк Помпео сообщил, что на днях отправится в Северную Корею, чтобы конкретизировать сроки выполнения соглашения, подписанного Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном 12 июня. Ранее он заявлял, что процесс денуклеаризации планируется завершить в течение ближайших 2-2,5 лет, то есть к концу президентского срока Трампа.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис посетит на Аляске Форт Грили, де размещены 40 противоракет, и авиабазу Эйелсон. После этого он оправится с визитом в Китай, Южную Корею и Японию. По информации представителей военного ведомства, поездка Мэттиса напрямую связана с вопросами денуклеаризации Корейского полуострова.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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