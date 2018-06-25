12:12 25 июня
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Вашингтон разработал график денуклеаризации Корейского полуострова

В ближайшие дни Пхеньяну будет предоставлен разработанный в Вашингтоне график по денуклеаризации Корейского полуострова, передает Reuters сообщение представителя Пентагона, сопровождающего министра обороны Джеймса Мэттиса в поездке на Аляску.



Указанный график является планом реализации соглашения, подписанного главами США и КНДР по итогам июньского саммита в Сингапуре.


Как заявил представитель Пентагона, скоро станет ясно, намерен ли Пхеньян действовать добросовестно или нет.

По его словам, в ближайшее временя северокорейцам будут заданы конкретные вопросы по денуклеаризации, а также им будет передана американская концепция того, как должна выглядеть реализация сингапурских договоренностей.

Представитель ведомства не стал углубляться в подробности плана, однако дал понять, что отведенные Пхеньяну сроки на свертывание ядерной программы «не будут продолжительными».

На прошлой неделе госсекретарь Майк Помпео сообщил, что на днях отправится в Северную Корею, чтобы конкретизировать сроки выполнения соглашения, подписанного Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном 12 июня. Ранее он заявлял, что процесс денуклеаризации планируется завершить в течение ближайших 2-2,5 лет, то есть к концу президентского срока Трампа.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис посетит на Аляске Форт Грили, де размещены 40 противоракет, и авиабазу Эйелсон. После этого он оправится с визитом в Китай, Южную Корею и Японию. По информации представителей военного ведомства, поездка Мэттиса напрямую связана с вопросами денуклеаризации Корейского полуострова.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. рич (дмитрий) Сегодня, 10:21
    теперь Ын будет жить по расписанию
    рич
    1. volodya (владимир) Сегодня, 10:26
      Цитата: рич
      теперь Ын будет жить по расписанию

      А мне кажется, что тут договоренность только на 50 процентов!!!
      volodya
      1. Чёрный Сегодня, 10:29
        В ближайшие дни Пхеньяну будет предоставлен разработанный в Вашингтоне график по денуклеаризации Корейского полуострова
        На этом "дружба" и закончится laughing
        Чёрный
        1. Тралл Сегодня, 10:52
          Надеюсь, график напечатан на достаточно мягкой бумаге и будет использован по назначению? smile
          Тралл
  2. MPN (Павел) Сегодня, 10:24
    в течение ближайших 2-2,5 лет, то есть к концу президентского срока Трампа
    А если не успеют, то и не судьба. feel
    MPN
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:52
      все-таки. предоставляя график суверенной где-то стране, неплохо бы осведомиться и о ее( страны) планах. борзеют...
      роман66
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:59
        hi Ром! Это у них дипломатия такая, давить, давить, давить, я других вариантов чего то и не вспомню, а нет еще обижаться если не получается...
        MPN
        1. роман66 (роман) Сегодня, 11:01
          hi добрейшего. да уж, дипломаты...хотя, чего с них взять. когда в европе искусство дипломатии развивалось - они там в индейцев и ковбойцев играли. а потом не научили..
          роман66
      2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 11:32
        для полосатых борзота это норма,вопрос как ответят на эти писульки(думаю отрицательно,там (С.Корея)не любят когда заокеанские бепредельщики за них решают как дальше жить,потому как эти решения на самом деле, как быстрей умереть или встать в позу рака с неизвестными результатами),а для пинделей очередной вариант- может на понт взять получится,главное чтобы Ын вторым Горбатым для своей страны не стал.
        Ратник с пулеметом
  3. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 10:25
    Вашингтон разработал график денуклеаризации Корейского полуострова

    Эта фразина мне навеяла картинку:
    толпа северокорейских граждан, выстроенная в шеренгу по три, дружным хором говорит:
    - А засуньте его себе в опу! laughing
    КОТ БАЮН
    1. donavi49 Сегодня, 10:33
      Ок. США устраивает по факту любой вариант. Или Ким распилит бомбу, впустит Макдональдсы и начнет Перестройку и Гласность = или Ким будет упираться еще годик и все. Без Китая, который не поставляет топливо, дефицитные (не производящиеся в КНДР) материалы в экономику и не покупает товары из КНДР = Ким обречен.

      По факту - любые санкции, если их игнорирует Китай, для КНДР как слону дробина.
      Но если Китай вписывается - это попа.

      Единственный шанс и с бомбой остаться и вырулить экономику - сыграть на торговой войне Китай-США. Китай занял такую позицию по КНДР во-многом показывая готовность к переговорам и компромиссам с США. Но Трамп решил - торговая война. Китай - теперь может взад взять компромиссное соглашение по КНДР и снова открыть поставки/торговлю без ограничений.
      donavi49
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 10:35
      Цитата: КОТ БАЮН
      толпа северокорейских граждан, выстроенная в шеренгу по три, дружным хором говорит:
      - А засуньте его себе в опу!

      В КНДР от "толпы" граждан абсолютно ничего не зависит, а с Ыном договорились.
      Дырокол
    3. рич (дмитрий) Сегодня, 10:41
      толпа, выстроенная в шеренгу по три

      иностранные военные разведчики, изучающие коменты на ВО, сойдут с ума от Вашего выражения. Таким и надо. Браво, Василий good
      рич
      1. роман66 (роман) Сегодня, 10:53
        а никто и не говорил, что будет легко
        роман66
  4. Xander (Александр) Сегодня, 10:34
    Корейцам важно Китай подключить как гаранта а затем можно свертывать всю эту дребедень ядерную. Там уже и жить начинать по человечески,ввозить продукты,технику,технологии,откроются рынки, своих отправить на обучение и заработки. Корейцы люди умные и трудолюбивые,там главное не мешать им.
    Xander
    1. igorbrsv Сегодня, 10:42
      Тогда вопрос. Для чего яо создавалось
      igorbrsv
      1. Xander (Александр) Сегодня, 10:55
        Создавалось для получения огромного преимущества,используется для равновесия, защиты если хотите. Сев.Корее оно не нужно ни для того,ни для другого, под Сев.Кореей имеется в виду народ, никто уничтожать корейцев не собирается и не собирался. Другое дело установленный там режим, он насильственный, ему не место в современном мире,и для этой цели не обязательно вешать лидеров страны, хорошо если Ким сам готов все изменить и перестроить.
        Xander
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:37
    разработанный в Вашингтоне график по денуклеаризации
    Вашингтон раскатал губу после достигнутых "договоренностей" до того, что решил качать права и дальше почему-то думая о уже полном подчинении КНДР их воли. Корейцы в силах сами разработать план и работать по нему при желании.
    rotmistr60
    1. donavi49 Сегодня, 10:47
      Корейцы могут все. Пилить ножовкой старую бомбу, строить новую бомбу, запускать первого корейца на Марс.

      Но если они хотят чтобы удав (санкции) их отпустил - им придется действовать по американскому плану. Или как-то договорится с Китаем, чтобы тот вновь начал поставки топлива и торговлю.
      donavi49
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:49
        если они хотят чтобы удав (санкции) их отпустил
        Если вы не в курсе, то напоминаю, что на прошлой неделе Трамп продлил санкции против КНДР на год. Так стоит ли работать по американскому плану и ждать чего-то несбыточного?
        rotmistr60
        1. donavi49 Сегодня, 11:06
          В курсе. Более того - он же заявил, что обсуждение ослабления санкционного режима начнется только при видимых (то есть реальных шагах) по денуклеаризации, которые будут необратимыми (он же назвал 20% как пример).

          Поэтому санкции будут продлевать и дальше. И если Ким не примет американский план и не начнет реальные шаги по нему = то единственный шанс, договориться с Си ибо санкции будут постоянны, а вот экономика отнюдь не постоянна без топлива и дефицитных материалов, а также без рынка сбыта.
          donavi49
        2. BlackMokona Сегодня, 11:20
          Трамп сразу сказал сначала полный распил ракетно-ядерного щита, а потом плюшки
          BlackMokona
  6. Лесс Сегодня, 10:45
    В ближайшие дни Пхеньяну будет предоставлен разработанный в Вашингтоне график по денуклеаризации Корейского полуострова,
    отведенные Пхеньяну сроки на свертывание ядерной программы «не будут продолжительными».

    Вашингтон то, Вашингтон сё... Мнение Северной Кореии уже никого не интересует? Не хотелось бы думать что Ын пошёл по пути Горбачёва...
    Лесс
  7. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 11:00
    А коллектив пациентов клиники им. Кащенко составил и отправил на рассмотрение главврачу график денуклеаризации североамериканского континента взрывным способом. И что?
    Стройбат запаса
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:25
    В Соглашении, которое публиковалось в инете, о графиках речи не было...
    parusnik
  9. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 11:31
    Интересно. Не согласование плана, а исключительно предоставление, как исполнителю.
    Если это хамство останется без внимания, капитуляцию можно будет считать полной и безоговорочной.
    kakvastam
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