12:11 25 июня
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Новая победа СБУ: выявлена поставка в РФ товаров двойного назначения

Сотрудники СБУ раскрыли в Кировоградской области механизм экспорта в «страну-агрессор» химического вещества, которое используется в России в процессе производства военной техники, сообщает пресс-служба ведомства.



По данным пресс-службы, правоохранителями выявлено частное предприятие, которое «осуществило ряд операций» по переправке в Россию «полупроводникового сплава монокристаллического арсенида галлия в виде калиброванных слитков». Груз на территории РФ поступал на склад специально созданного предприятия-посредника и затем отправлялся в одно из российских конструкторских бюро приборостроения.


В дальнейшем это химическое вещество использовалось при создании «модернизированного блока радиолокатора», который устанавливается на ЗРК «Бук» и ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С1», говорится в релизе.

В ведомстве пояснили, что указанные комплексы стоят на вооружении российской армии и поставляются самопровозглашенным республикам Донбасса.

О проделанной работе доложено Совету нацбезопасности Украины. При этом было указано на риски возникновения угроз государственной безопасности и обороне страны в связи с такой деятельностью.

В свою очередь СНБО принял решение о введении санкций в отношении российского предприятия, предусматривающих прекращение торговых операций, аннулирование всех достигнутых с украинской стороной соглашений и промышленных программ.

Что касается украинского предприятия, то в настоящее время решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:28
    С таким подходом любую ночную вазу можно назвать товаром двойного назначения
    pvv113
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:37
      Арсенид галия, применяется в полупроводниковой промышленности... любую продукцию которой можно применять в ВП, как в прочем и везде... Так то и поставки любого металла (исходя из этих догм) тоже можно сюда приписать, да и сахар и все остальное... Было бы желание...
      MPN
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:58
        А у СБУ желания и рвения хоть отбавляй
        pvv113
        1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 12:06
          Таки им надо помочь: пусть всю свою продукцию объявят "двойного назначения" и будет им радость. Пока не захлебнутся в собственном..., ну в общем в собственной продукции, которую никуда не смогут спихнуть. Господи, пошли 404ым ну чуть чуть мозгов, может поймут, что 'их съыграли' и никому они не нужны и не интересны.
          Pete Mitchell
        2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:09
          молодцы,еще лишнюю копеечку для неньки зарубили,неумные люди инициативные))
          Ратник с пулеметом
    2. Васян1971 (Василий) Сегодня, 11:47
      Цитата: pvv113
      С таким подходом любую ночную вазу можно назвать товаром двойного назначения

      Даже тройного. На голову и на на майдан за перемогой.
      Васян1971
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:56
        Нашему МО нужно заключить соглашение на поставку конфет Рошен в армию. И погромче об этом заявить,что бы в каждом доме Украины это услышали. Пусть СБУ возбудит дело против Рошена
        Александр романов
      2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:59
        Это уже политика lol
        pvv113
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:31
    Наши по дешевле наверное решили скупить..Политика и бизнес вещи несовместимые..Хочу добавить.На Кубани вовсю продают металл,профтрубы с Украины,продукты питания в магазинах(не сетевых)итд..И санкции не помеха.
    210окв
    1. cariperpaint Сегодня, 11:38
      И что тут такого? С какого перепугу санкции на украинские товары действовать стали?)))
      cariperpaint
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:45
        А с какого "перепугу" их сюда,в "страну -ахрессор"ушлые везут те, которые вчера еще возможно скакали на майдане..Потому что ДЕШЕВЛЕ.И плевали они на свой свидомизм..Да и нашим тоже выгода,ибо та же труба с Волжского дороже обходится.
        Цитата: cariperpaint
        И что тут такого? С какого перепугу санкции на украинские товары действовать стали?)))
        210окв
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:52
          Отвечаю в тему дня:
          НасРать
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:00
            И что из этого?Только утверждаете мой коммент выше.А вот Ваш коммент ниже совершенно не понятен,к кому?К российским предпринимателям,украинским производителям или покупателям у нас?Конкретно к каким "патриотам" относится.
            Цитата: НасРать
            Отвечаю в тему дня:
            210окв
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:00
              К Вам персонально.
              НасРать
              1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:07
                Замечательно!Буду покупать подешевле...Ну а Вам как "патриоту"желаю покупать подороже..Даже тот же украинский товар.Раз у нас капитализм и конкуренция..Раз наши стоимость снизить не могут..Заратустра наверное не позволяет..
                Цитата: НасРать
                К Вам персонально.
                210окв
    2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:38
      Патриоты, блин...чем отличаются они от сотрудников СБУ с их заявлениями о пресечении поставок в Россию ? ответ - ни чем!
      НасРать
      1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 11:42
        Цитата: НасРать
        Патриоты, блин...чем отличаются они от сотрудников СБУ с их заявлениями о пресечении поставок в Россию ? ответ - ни чем!

        Слушай, Спиридоныч, ты надоел уже.
        мордвин 3
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:44
          Цитата: мордвин 3

          Слушай, Спиридоныч, ты надоел уже.

          По теме есть, что сказать?
          НасРать
          1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 11:47
            Есть. Шапку сними, что ли. А по теме - дак ты балабол ещё тот.
            мордвин 3
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:54
              Цитата: мордвин 3
              Есть. Шапку сними, что ли. А по теме - дак ты балабол ещё тот.

              Это оскорбление .. Но хилое какое то ..не по маршальски.. wassat
              НасРать
              1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 11:56
                Цитата: НасРать
                Это оскорбление .. Но хилое какое то ..

                Извини. Ну, а по теме, я думаю, что Уругвай нашим наваляет. 2-1
                мордвин 3
                1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:59
                  Цитата: мордвин 3

                  Ну, а по теме, я думаю, что Уругвай нашим наваляет. 2-1

                  Да и хрен с ними.. На природе буду.. заплыв устраивать..
                  НасРать
                  1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 12:02
                    Цитата: НасРать
                    . На природе буду.. заплыв устраивать..

                    А где, если не секрет? Я как то в Новоуральске плавал, так чуть не утонул. angry
                    мордвин 3
            2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:01
              Цитата: мордвин 3
              Спиридоныч, ты надоел уже.

              Слава Украине
              Цитата: мордвин 3
              Шапку сними, что ли.

              Слава Украине
              Цитата: мордвин 3
              Есть.

              Слава Украине
              Александр романов
              1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 12:06
                Санек, у тебя что, замкнуло, что ли?
                мордвин 3
          2. bk316 (Владимир) Сегодня, 11:58
            А по теме: купили GaAs по дешевке - молодцы.
            Если бы в 44 СССР смог бы купить никель у Германии это десятки тысяч жизней бы сберегло бы.
            Так что наши вполне патриоты, а хохлы как всегда.
            bk316
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:31
    Нда....д.у.р.а.к.о.в. в СБУ точно не держат...Зарабатывают детишкам на молочишко... laughing
    parusnik
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:34
    указанные комплексы стоят на вооружении российской армии и поставляются самопровозглашенным республикам Донбасса
    Ну если мы "Буки" и "Панцири" поставляем на Донбасс, то к компетентности и профессионализму СБУ возникает ряд вопросов. Сами сочиняют, сами "расследуют" и конечно сами награды получают.
    rotmistr60
    1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:42
      Цитата: rotmistr60
      Сами сочиняют, сами "расследуют" и конечно сами награды получают.

      За то каков масштаб!!! Прям оборонка России от них зависит... wink
      Masya Masya
  5. Дирижер Сегодня, 11:36
    Сало з чисноком и горилки четверть!!!
    Дирижер
  6. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:41
    .... который устанавливается на ЗРК «Бук» и ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С1», говорится в релизе.
    В ведомстве пояснили, что указанные комплексы стоят на вооружении российской армии и поставляются самопровозглашенным республикам Донбасса.
    Так "материал" возвращается на Родину, в чем проблема то?
    О проделанной работе доложено Совету нацбезопасности Украины. При этом было указано на риски возникновения угроз государственной безопасности и обороне страны в связи с такой деятельностью.

    А у нас, вот интересно проходят подобные разбирательства? Как двигателя ЯМЗ, КамАЗ, УТД поставляются, для техники ВСУ и НГУ? Каким образом продукция ЕДИНСТВЕННОГО завода в Улан-Уде поступает на вертолеты ВСУ и НГУ, а именно, композитные лопасти винтов итд и тп...
    svp67
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:48
      Цитата: svp67
      А у нас, вот интересно проходят подобные разбирательства? Как двигателя ЯМЗ, КамАЗ, УТД поставляются, для техники ВСУ и НГУ? Каким образом продукция ЕДИНСТВЕННОГО завода в Улан-Уде поступает на вертолеты ВСУ и НГУ, а именно, композитные лопасти винтов итд и тп..

      Напрашивается введение санкций против бандерии за все их волшебные трюки.
      Балу
    2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:02
      Цитата: svp67
      А у нас, вот интересно проходят подобные разбирательства? Как двигателя ЯМЗ, КамАЗ, УТД поставляются, для техники ВСУ и НГУ? Каким образом продукция ЕДИНСТВЕННОГО завода в Улан-Уде поступает на вертолеты ВСУ и НГУ, а именно, композитные лопасти винтов итд и тп...

      Вспомнил анекдот: араб убегает от еврейского танка, отстреливаясь из автомата. Танк медленно едет за арабом, а тот всё отстреливается. Наконец, араб отчаялся, бросил автомат на землю и поднял руки. Танк останавливается, открывается люк, оттуда выглядывает еврей:
      – Ты почему перестал стрелять?
      – Патроны кончились.
      – Хочешь, продам?
      Аристарх Людвигович
  7. sir_obs (Борис) Сегодня, 11:43
    Это еще что
    Раскрыта тайна сборной по футболу

    Все дело в наномагнитной сетке: Украинские аналитики раскрыли обман РФ на Чемпионате мира

    На мяч натягивается наномагнитная сетка. Ее не видно и на ощупь она не чувствуется. Ворота - это не просто рамка. Внутри этой "рамки" стоит генератор поля. Все это дело подключено через каналы ФСБ прямо в Кремль. Путин лично приказывает оператору включить отрицательное поле - тогда сколько не бей, мяч всегда будет мимо ворот лететь, или положительное поле- тогда надо просто ударить

    И это не самое страшное. Эту нанотехнологию украили у Украины еще в советское время она ьыла разраьотана во Львове, всех разработчиков само-собой расстреляли и вот теперь используют на пооную.
    sir_obs
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:49
      Цитата: sir_obs
      На мяч натягивается наномагнитная сетка. Ее не видно и на ощупь она не чувствуется. Ворота - это не просто рамка. Внутри этой "рамки" стоит генератор поля. Все это дело подключено через каналы ФСБ прямо в Кремль. Путин лично приказывает оператору включить отрицательное поле - тогда сколько не бей, мяч всегда будет мимо ворот лететь, или положительное поле- тогда надо просто ударить

      Верю, так оно и есть yes
      Балу
    2. Васян1971 (Василий) Сегодня, 11:50
      Цитата: sir_obs
      Раскрыта тайна сборной по футболу
      Все дело в наномагнитной сетке: Украинские аналитики раскрыли обман РФ на Чемпионате мира

      Всё гораздо проще. Тренер - Кадыров laughing
      Васян1971
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:51
      Цитата: sir_obs
      Эту нанотехнологию украили у Украины еще в советское врем

      Что нанотехнологию, Россия оказывается и имя у Украины "украла"
      svp67
    4. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 11:52
      Цитата: sir_obs
      Все дело в наномагнитной сетке: Украинские аналитики раскрыли обман РФ на Чемпионате мира

      Это Чубайс работает.
      мордвин 3
  8. Tusv (Владимир) Сегодня, 11:43
    Мир может спать спокойно СБУ сорвала производство Панцирей и Буков. Цэ перемога
    Химическое вещество скорее всего на Украине производиться не будет. Цэ дважды перемога
    Tusv
  9. arhPavel (Paul) Сегодня, 11:55
    Страна-секта, и госнаменклура защищает сектантские интересы. Как бы со стороны это не выглядело ненормально, только у сектантов своя логика. Для сектантов это норма, они живут и развивают эту парадигму мышления.
    arhPavel
  10. MIG00001 (Александр) Сегодня, 12:05
    Правильно добивайте свою промышленность товарищи господа Украинцы
    MIG00001
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