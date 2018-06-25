Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Новая победа СБУ: выявлена поставка в РФ товаров двойного назначения
Сотрудники СБУ раскрыли в Кировоградской области механизм экспорта в «страну-агрессор» химического вещества, которое используется в России в процессе производства военной техники, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы, правоохранителями выявлено частное предприятие, которое «осуществило ряд операций» по переправке в Россию «полупроводникового сплава монокристаллического арсенида галлия в виде калиброванных слитков». Груз на территории РФ поступал на склад специально созданного предприятия-посредника и затем отправлялся в одно из российских конструкторских бюро приборостроения.
В дальнейшем это химическое вещество использовалось при создании «модернизированного блока радиолокатора», который устанавливается на ЗРК «Бук» и ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С1», говорится в релизе.
В ведомстве пояснили, что указанные комплексы стоят на вооружении российской армии и поставляются самопровозглашенным республикам Донбасса.
О проделанной работе доложено Совету нацбезопасности Украины. При этом было указано на риски возникновения угроз государственной безопасности и обороне страны в связи с такой деятельностью.
В свою очередь СНБО принял решение о введении санкций в отношении российского предприятия, предусматривающих прекращение торговых операций, аннулирование всех достигнутых с украинской стороной соглашений и промышленных программ.
Что касается украинского предприятия, то в настоящее время решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.
По данным пресс-службы, правоохранителями выявлено частное предприятие, которое «осуществило ряд операций» по переправке в Россию «полупроводникового сплава монокристаллического арсенида галлия в виде калиброванных слитков». Груз на территории РФ поступал на склад специально созданного предприятия-посредника и затем отправлялся в одно из российских конструкторских бюро приборостроения.
В дальнейшем это химическое вещество использовалось при создании «модернизированного блока радиолокатора», который устанавливается на ЗРК «Бук» и ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С1», говорится в релизе.
В ведомстве пояснили, что указанные комплексы стоят на вооружении российской армии и поставляются самопровозглашенным республикам Донбасса.
О проделанной работе доложено Совету нацбезопасности Украины. При этом было указано на риски возникновения угроз государственной безопасности и обороне страны в связи с такой деятельностью.
В свою очередь СНБО принял решение о введении санкций в отношении российского предприятия, предусматривающих прекращение торговых операций, аннулирование всех достигнутых с украинской стороной соглашений и промышленных программ.
Что касается украинского предприятия, то в настоящее время решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти