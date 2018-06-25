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Литва продвигает в ЕС идею создания киберсил быстрого реагирования

Министерство обороны Литвы инициировало создание в Европе сил быстрого реагирования на киберугрозы, передает ТАСС.

Литва продвигает в ЕС идею создания киберсил быстрого реагирования


По словам главы литовского военного ведомства Раймундаса Кароблиса, прибывшего в Люксембург на заседание Совета ЕС, в настоящее время идет процесс подписания декларации о намерении относительно создания таких сил и механизма совместной поддержки.


Он сообщил, что документ уже согласились подписать шесть стран – это, естественно, сама Литва, а также Испания, Нидерланды, Румыния, Хорватия и Эстония.

Министр отметил, что в проекте примут участие и другие страны ЕС, которые пока не подписывают декларацию лишь «по причинам процедурного характера», учитывая сложность данного вопроса.

Проект планируется реализовать в рамках Постоянного структурного сотрудничества (PESCO). Продвижение идеи создания киберсил быстрого реагирования поручено курировать Литве. Сам проект был одобрен участниками PESCO в конце прошлого года. Предполагается, что страны, подписавшие соглашение, будут обмениваться не только информацией, но и научными достижения в этой области, а также специалистами.

Кроме того, проект предусматривает создание механизмов взаимопомощи, изучение и выработку инструментов предотвращения инцидентов в киберсфере. В будущем пройдут совместные тренировки по отработке инструментов киберзащиты, а специальная комиссия проведет оценку правовых аспектов деятельности таких команд.

Использованы фотографии: https://twitter.com/hasheterjag
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Комментарии 11

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  1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 12:35
    Раз нормальных силенок нет, решили киберсилами помериться. Боюсь киберсиленок тоже не хватит laughing Хотя ирландские унитазы пали, под напором мощи литовских лыцарей с вантузами наперевес ....
    хрыч
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 12:42
      Литва продвигает в ЕС идею создания киберсил быстрого реагирования

      понравилась судьба украинских киборгов?
      рич
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 12:58
        Цитата: рич
        понравилась судьба украинских киборгов?

        Все это на фоне вылета поляков с ЧМ по футболу. Играли, как Онопко, т.е., как в штаны на....
        хрыч
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 13:06
          При чем здесь польские футболисты? Ни с кем нибудь - с Колумбией играли. Жеребьевка подвела
          рич
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 13:35
            Цитата: рич
            При чем здесь польские футболисты?

            Именно причем, раз о Литве речь, то Речь Посполитая у них лезет, помнят негодники, как Москву брали после гибели Царя Димитрия. Всегда литовцы на спортмероприятиях болеют за Поляков, всегда в русофобии они рука об руку прут. Также Речт Посполитая и выростила бандероманкуртов собственно. Литовцы и поляки сражаются против ЛДНР, поддерживают Майданутых чем могут. А т.к. украинским и литовским футболистам не суждено было попасть в РФ на чемпионат, то дружно болели за Польшу (конечно блогеры и за СА с Египтом мазу тянули, против России конечно). И футбол отнюдь не вне политики.
            хрыч
    2. MPN (Павел) Сегодня, 13:06
      Да , на диване воевать проще , чем с автоматом..., так комп выключил, может и не найдут агрессоры... laughing
      MPN
  2. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:46
    великий комбинатор решил открыть фиктивную контору под названием "Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт".
    ...- Следствие по делу Корейко, -- говорил Остап, -- может поглотить много времени. Сколько -- знает один бог. А так как бога нет, то никто не знает. Ужасное положение. Может быть-год, а может быть-и месяц. Во всяком случае нам нужна легальность. Нужно смешаться с бодрой массой служащих. Все это даст контора... wink
    Masya Masya
    1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 12:49
      Цитата: Masya Masya
      Все это даст контора...

      Какая ещё контора? ФСБ ?
      мордвин 3
  3. shubin Сегодня, 13:04
    Литва, это прям генератор идей какой то! Правда, в подавляющем большинстве случаев, бесполезных, но имитация бурной деятельности идёт полным ходом! laughing
    shubin
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:13
      нет , у приболтов это здравая мысль .
      дело в том что кибервойна идет в интернете . а это сети , кабеля, оптоволокно и пакеты с данными идут со скоростью света .
      но у приболтов будут войска быстрого реагирования .
      то есть во всем мире это войска мгновенного реагирования . ибо пакет идет доли секунды . а у них быстрого .
      прибалтийский интернет очень быстрый , он быстрее скорости звука , пока у других он со скоростью света .
      так эстонский спецназ скрытно подкрадывался в нужному объекту .
      посмотреть на это собрались жители всех окрестных деревень .
      просто экспл
  4. Васян1971 (Василий) Сегодня, 13:39
    Круто. Работа мечты. В красивой форме, за деньги, во время рабочей смены в танчики рубиться можно будет laughing
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