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Литва продвигает в ЕС идею создания киберсил быстрого реагирования
Министерство обороны Литвы инициировало создание в Европе сил быстрого реагирования на киберугрозы, передает ТАСС.
По словам главы литовского военного ведомства Раймундаса Кароблиса, прибывшего в Люксембург на заседание Совета ЕС, в настоящее время идет процесс подписания декларации о намерении относительно создания таких сил и механизма совместной поддержки.
Он сообщил, что документ уже согласились подписать шесть стран – это, естественно, сама Литва, а также Испания, Нидерланды, Румыния, Хорватия и Эстония.
Министр отметил, что в проекте примут участие и другие страны ЕС, которые пока не подписывают декларацию лишь «по причинам процедурного характера», учитывая сложность данного вопроса.
Проект планируется реализовать в рамках Постоянного структурного сотрудничества (PESCO). Продвижение идеи создания киберсил быстрого реагирования поручено курировать Литве. Сам проект был одобрен участниками PESCO в конце прошлого года. Предполагается, что страны, подписавшие соглашение, будут обмениваться не только информацией, но и научными достижения в этой области, а также специалистами.
Кроме того, проект предусматривает создание механизмов взаимопомощи, изучение и выработку инструментов предотвращения инцидентов в киберсфере. В будущем пройдут совместные тренировки по отработке инструментов киберзащиты, а специальная комиссия проведет оценку правовых аспектов деятельности таких команд.
По словам главы литовского военного ведомства Раймундаса Кароблиса, прибывшего в Люксембург на заседание Совета ЕС, в настоящее время идет процесс подписания декларации о намерении относительно создания таких сил и механизма совместной поддержки.
Он сообщил, что документ уже согласились подписать шесть стран – это, естественно, сама Литва, а также Испания, Нидерланды, Румыния, Хорватия и Эстония.
Министр отметил, что в проекте примут участие и другие страны ЕС, которые пока не подписывают декларацию лишь «по причинам процедурного характера», учитывая сложность данного вопроса.
Проект планируется реализовать в рамках Постоянного структурного сотрудничества (PESCO). Продвижение идеи создания киберсил быстрого реагирования поручено курировать Литве. Сам проект был одобрен участниками PESCO в конце прошлого года. Предполагается, что страны, подписавшие соглашение, будут обмениваться не только информацией, но и научными достижения в этой области, а также специалистами.
Кроме того, проект предусматривает создание механизмов взаимопомощи, изучение и выработку инструментов предотвращения инцидентов в киберсфере. В будущем пройдут совместные тренировки по отработке инструментов киберзащиты, а специальная комиссия проведет оценку правовых аспектов деятельности таких команд.
Использованы фотографии: https://twitter.com/hasheterjag
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