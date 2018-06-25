14:57 25 июня
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Соединённым Штатам Америки предрекли революцию

Американский музыкант армянского происхождения Серж Танкян, выступающий в рок-группе System of a Down, сделал заявление, которое для Соединённых Штатов звучит вполне радикально. Танкян, который несколько недель назад активно поддержал смену власти в Армении, выступая в поддержку Никола Пашиняна, заявил, что и Штаты подошли к черте, за которой «мирная революция».

Соединённым Штатам Америки предрекли революцию


По словам Сержа Танкяна, США в последнее время идут по пути регресса. При этом он комментирует коллаж с обложки журнала Time, где президент США Дональд Трамп изображён, сверху вниз безучастно смотрящим на маленькую девочку – дочь беженцев из Гондураса.
По заявлению Танкяна, картинка «говорит обо всём».


При этом американский музыкант не стал конкретизировать, в чём лично он видит «мирную революцию», вплотную к которой подошли Соединённые Штаты Америки. Также Танкян не комментирует того, стоит ли называть смену Саргсяна на Пашиняна в Армении «революцией» в полном смысле этого слова.

Насколько США подошли к революции – вопрос в большей степени риторический. Пока США привыкли запускать революционные маховики в других странах – в тех, политика которых на идёт в русле американских интересов, а точнее в интересах американских корпоративных элит. Причём после такого рода революции ещё ни в одной стране мира жизнь не стала существенно лучше той, которая была до вмешательства.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 21

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:55
    Как подошли так и пройдут мимо... Не думаю, что ФБР и АНБ допустят у себя "цветной сценарий"
    svp67
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 12:58
      Танкян - серьезный астролог yes Он в прошлом году предсказал мундиаль в России laughing
      рич
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:27
        В США могут быть акции гражданского неповиновения, импичмент, насильственная смена или убийство президента. То есть смена декорации.
        А вот Революции там быть не может. США насквозь прогнила идеологией потребления. И власть там самая лучшая для таких людей. Максимум их может не устраивать конкретное руководство, а вот сам строй устраивает полностью.
        Революции в США быть не может!
        Shurik70
    2. MPN (Павел) Сегодня, 12:59
      Пока США привыкли запускать революционные маховики в других странах – в тех, политика которых на идёт в русле американских интересов, а точнее в интересах американских корпоративных элит.
      Рейдеры, политика рейдеров..., больше ни чего не умеют...
      MPN
    3. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 14:24
      Цитата: svp67
      Как подошли так и пройдут мимо... Не думаю, что ФБР и АНБ допустят у себя "цветной сценарий"

      Конечно же, да! yes ФБР, в отличии от продавшейся московской милиции, не допустили захват власти пьяницей, которого сбрасывали с моста... belay
      ROSS 42
    4. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:54
      Гы-гы, решили обратиться с политическим прогнозам к "армянскому радио".
      Yrec
  2. Венд (Анатолий) Сегодня, 12:57
    Не думаю. США не допустят цветной революции опыт Фергюсона тому подтверждение. США не будут заботиться о том, как они будут выглядеть в мире, просто подавят выступления.
    Венд
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:01
      Цитата: Венд
      опыт Фергюсона

      Не путайте "бузу" с революцией...
      svp67
      1. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:05
        Цитата: svp67
        Цитата: Венд
        опыт Фергюсона

        Не путайте "бузу" с революцией...

        Я и не путаю. Подавлять будут куда сильней и будет больше крови. Но подавят.
        Венд
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 13:18
          Не подавят. Как писал "авторитетный" революционер Иван Баранов: - "Есть у Революции начало, нет у Революции конца"
          рич
          1. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:44
            Цитата: рич
            Не подавят. Как писал "авторитетный" революционер Иван Баранов: - "Есть у Революции начало, нет у Революции конца"

            Да то-то мы в России до сих пор воюем красные против белых. Но США это другая тема, это не Россия. Разделить США куда более вероятно, чем утроить революцию.
            Венд
            1. рич (дмитрий) Сегодня, 13:57
              Толя hi
              Да то-то мы в России до сих пор воюем красные против белых.

              Воюем, воюем yes Тут, днесь я написал про сиротские дома в РИ, так меня в развале СССР обвинили smile laughing
              рич
              1. Венд (Анатолий) Сегодня, 14:07
                Цитата: рич
                Толя hi
                Да то-то мы в России до сих пор воюем красные против белых.

                Воюем, воюем yes Тут, днесь я написал про сиротские дома в РИ, так меня в развале СССР обвинили smile laughing

                Что поделать факты они такие. часто поперёк идеологии идут. Ничего, наступит когда-нибудь и на этом направлении мир
                Венд
                1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 14:28
                  Доллар вот-вот не рухнул... no Йеллоустоун вот-вот не бабахнул... no Последний президент США не определился, хотя Обаме предлагают новые выборы... no
                  Давайте поверим в сказку дядюшки Сержа и будем ждать революцию в США... fool
                  stop Именно такие статейки отвлекают граждан от насущных проблем собственного государства... hi
                  ROSS 42
  3. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:59
    Танкян, который несколько недель назад активно поддержал смену власти в Армении

    не отпустило ещё... wassat
    Masya Masya
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 13:04
      Возможно и не отпустило, но есть о чем подумать. Страна которая устраивает революции в других странах легко может пасть жертвой собственных технологий цветных революций если в США начнется внутренняя борьба за власть ( а с приходом Трампа она там не утихает).
      Цитата: Венд
      Не думаю. США не допустят цветной революции опыт Фергюсона тому подтверждение. США не будут заботиться о том, как они будут выглядеть в мире, просто подавят выступления

      Ну и что, подавление отдельных выступлений может только разжечь революцию ( может конечно и погасить ее в самом начале). Поживем-увидим.
      DenZ
      1. Skay (Сергей) Сегодня, 13:08
        может пасть жертвой собственных технологий цветных революций

        когда-то запомнилось выражение, что в США цветная революция невозможна, так как там нет американского посольства.
        Skay
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 13:02
    Революция в США... Звучит заманчиво, но... Никаких предпосылок нет... Если и произойдёт в штатах революция, американское правительство утопит революцию в крови.
    solzh
  5. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:11
    Интересно посмотреть на автора, написавшего эту "новость" на ВО.. Мундиаль, причем полный.. как оказалось всего сайта...
    НасРать
  6. shubin Сегодня, 13:11
    Армянское радио сказало...
    shubin
  7. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:13
    «Авраам Линкольн, преступив все моральные, законные и конституционные границы бросил на вас свои аболюционистские полчища, которые убивают и берут в плен ваших граждан, конфискуют и разрушают вашу собственность и совершают другие акты насилия и жестокости, слишком шокирующие и отвратительные для человеческой природы, чтобы их перечислять»
    Пьер Борегар — генерал армии южан
    Чича сквад
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