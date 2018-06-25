Соединённым Штатам Америки предрекли революцию

Американский музыкант армянского происхождения Серж Танкян, выступающий в рок-группе System of a Down, сделал заявление, которое для Соединённых Штатов звучит вполне радикально. Танкян, который несколько недель назад активно поддержал смену власти в Армении, выступая в поддержку Никола Пашиняна, заявил, что и Штаты подошли к черте, за которой «мирная революция».По словам Сержа Танкяна, США в последнее время идут по пути регресса. При этом он комментирует коллаж с обложки журнала Time, где президент США Дональд Трамп изображён, сверху вниз безучастно смотрящим на маленькую девочку – дочь беженцев из Гондураса.По заявлению Танкяна, картинка «говорит обо всём».При этом американский музыкант не стал конкретизировать, в чём лично он видит «мирную революцию», вплотную к которой подошли Соединённые Штаты Америки. Также Танкян не комментирует того, стоит ли называть смену Саргсяна на Пашиняна в Армении «революцией» в полном смысле этого слова.Насколько США подошли к революции – вопрос в большей степени риторический. Пока США привыкли запускать революционные маховики в других странах – в тех, политика которых на идёт в русле американских интересов, а точнее в интересах американских корпоративных элит. Причём после такого рода революции ещё ни в одной стране мира жизнь не стала существенно лучше той, которая была до вмешательства.