14:59 25 июня
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В США списали первый F-35B

В Соединенных Штатах списали первый новейший истребитель пятого поколения F-35B, принадлежащий Корпусу морской пехоты США. Согласно заявлению командования, восстановление машины обойдется слишком дорого. Речь идет о самолете, пострадавшем от пожара в октябре 2016 года.

В США списали первый F-35B


Напомним, что 27 октября 2016 года истребитель F-35B укороченного взлета и вертикальной посадки, созданный специально для Корпуса морской пехоты США, загорелся во время тренировочного полета на авиабазе Бофорт в Северной Королине. Пилоту удалось посадить самолет, пострадавших во время инцидента не было, а вот ущерб самолета оценили в сумму более двух миллионов долларов. Причину возгорания выяснили довольно быстро. После проведенного расследования удалось установить, что причиной пожара стал обычный хомут, стоящий буквально копейки. По какой-то причине он лопнул и скрепляемые им провода просто перетерлись о проходящую рядом гидравлическую магистраль, что и привело к возгоранию в оружейном отсеке истребителя. Таким образом "копеечная деталь" принесла ущерб на пару миллионов долларов.


Командование Корпуса морской пехоты приняло решение не восстанавливать самолет в виду дороговизны, но на данный момент не знает, что с ним делать дальше. По одним сведениям его оставят на базе в виде тренажера, по другим - отправят в металлолом.

F-35B Lightning II — одна из трех модификаций новейшего истребителя-бомбардировщика F-35, созданная специально для Корпуса морской пехоты США. Ключевая особенность F-35B — возможность взлета с коротким разбегом и вертикальная посадка, что позволяет использовать эти самолеты на вертолетоносцах и универсальных десантных кораблях, оснащенных летной палубой.

Ранее сообщалось, что происшествие с истребителем F-35B, случившееся в 2016 году, далеко не единичное. Согласно отчету ВВС США, в различное время у самолетов данного типа было выявлено 57 дефектов, которые могут привести к аварийной ситуации. На данный момент считается, что версия F-35B для КМП США еще не доработана до конца и в процессе исправления дефектов может еще подскочить в цене.

Использованы фотографии: f35.com
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Комментарии 28

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  1. Trevis (Артём) Сегодня, 12:59
    Первый пошел!
    процессе исправления дефектов может еще подскочить в цене.

    И шоб вы не сомневались. wassat
    Trevis
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:01
      приняло решение не восстанавливать самолет в виду дороговизны,
      И ущерб в 2 миллиона , что то не вяжется..
      MPN
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:08
        та же мысль , из за 2 лямов не восстанавливать самолет стоимостью в сотню лямов ?
        просто экспл
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:19
          Что-бы понять, как ради экономии 2 млн.$ списывают самолёт стоимостью 150 млн$, надо думать как американцы, то есть не как минимизировать ущерб, а как получить максимальную прибыль.
          Что выгоднее производителю - поставить новый самолёт или починить уже ранее выпущенный? Вот и ответ. А два года ушло на то, что бы подкупить пролоббировать это решение у нужных людей.
          am
          Shurik70
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 13:45
            Цитата: Shurik70
            что бы подкупить пролоббировать это решение у нужных людей.

            Вообще нельзя говорить так. Это оскорбление чувств верующих. У нас на военном обозрении целая религия - Стелс и их посланника - богоподобного ф-35. А тут он погорел и не восстал, а еще израильский невидимый ангел, самонаводящимся стерхом нахлабучен, тоже оплошал бедолага. Причем адепты сей религии четко расположились по гаплогруппам laughing
            хрыч
      2. Маз Сегодня, 13:11
        Видать раму с трансмиссией повело, теперь боком летает и вперед хвостом
        Маз
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 13:49
          Цитата: Маз
          Видать раму с трансмиссией повело, теперь боком летает и вперед хвостом

          Еще кипа-невидимка съехала набекрень, стал совсем видимый laughing
          хрыч
      3. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:13
        Цитата: MPN
        ущерб в 2 миллиона , что то не вяжется..

        Ну, видимо, хорошо горел. yes А выяснение причины...оно тоже денег стоит. yes Опять же, тестирование хомутиков на предмет скрытых дефектов, испытания, расчёт стоимости ремонта и пр... Короче, по мелочи, по мелочи... и набежало. fellow
        Paranoid50
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:15
          Так и писали бы, что ущерб 130 млн. или сколько он там стоит минус цена сдачи на металлолом. request А хомутики по любому проверять и на всех машинах...
          MPN
      4. тол100в (Игорь) Сегодня, 13:13
        Цитата: MPN
        И ущерб в 2 миллиона , что то не вяжется..

        Так это стоимость лопнувшего хомута! Стоимость Фу-35 оценивать не берусь, поскольку они сами с ней еще не определились! А вот игровые (индивидуальные) шлемы для пилотов стоят от 0,5 до миллиона долларов, в зависимости от страны принужденного "покупателя"!
        тол100в
    2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:05
      Будем надеяться не последний!!! am
      Egorovich
    3. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 13:41
      Командование Корпуса морской пехоты приняло решение не восстанавливать самолет в виду дороговизны, но на данный момент не знает, что с ним делать дальше.

      Пусть продадут МО РФ на металлолом в знак доброй воли ! Такой вариант не рассматривали ?
      Starover_Z
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:00
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
    1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 13:06
      Капля в море, США планируют построить около 2400 F-35 различных модификаций. Пока последние будут построены - первые уже будут списаны
      Донской
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 13:52
        Цитата: Донской
        США планируют построить около 2400 F-35

        А почему не десять тысяч?
        хрыч
      2. UMA-UMA (UMA-UMA) Сегодня, 14:14
        Полностью согласен. И хочу заметить/дополнить у янкерсов уже как несколько лет на вооружении 200 еропланов 5ого поколения, я говорю о Рапторе. Наизлейшая и опасная машина. У нас как всегда все в планах и десяток 30мк и 35 ых в войсках. Не обсасывать мелкие неудачи вероятного противника нужно, а шевелиься с ответными мерами.
        UMA-UMA
    2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:07
      Цитата: Дормидонт
      Мелочь, а приятно

      Как это мило laughing
      Paranoid50
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:00
    Таким образом "копеечная деталь" принесла ущерб на пару миллионов долларов.
    Тут больше сыграла роль, что на этом "фундерваффе" бортовое напряжение в 270 Вольт... Так, понимаю перед тем как загореться, искрило будь здоров
    Очаг возгорания находился в отсеке вооружения. После официального расследования причиной аварии назвали копеечный хомут, скреплявший жгут электропроводов. Фиксатор был либо неправильно закреплен, либо недостаточно прочен - после того, как хомут лопнул, провода стали тереться о проходившую рядом гидравлическую магистраль. Когда протерлась изоляция, в магистрали произошло короткое замыкание и пожар.

    Представитель Пентагона отметил также, что беспрецедентная для истребителя 270-вольтовая электросистема таит в себе серьезную угрозу пожара на борту и резко повышает риск искрения при ошибках в техническом обслуживании или незначительных повреждениях.
    svp67
    1. dauria (Алексей) Сегодня, 14:38
      Тут больше сыграла роль, что на этом "фундерваффе" бортовое напряжение в 270 Вольт..


      И что ? У нас 200 в линейное . Фазное 115 в. Постоянка 27 . При чём тут "искрение " ? У сварки "искр" куда больше и при малом напряжении. Да и какие именно цепи "перетёрлись" , не сообщали. А 270 в даёт экономию в весе , наверное поэтому и перешли на это. Да и раздувать из мелочи "сенсацию" смешно. Машина откровенно получилась отличной. Мы своим бессильным бездействием поспособствовали завоеванию ей рынка. Скоро она поставит рекорд массовости производства. А мы будем клепать свою мелкосерийную, а потому дорогущую.
      dauria
  4. рич (дмитрий) Сегодня, 13:01
    Ну списали и списали. А что в других армиях мира поступают по другому?
    рич
  5. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 13:04
    Самолет очень сложный технически, проще списать, тем более что серийность у него огромная. Это как сложную задачу бывает легче решить заново, чем найти ошибку.
    Vadim851
  6. rumpeljschtizhen (Анатолий) Сегодня, 13:11
    странно насчет ущерба 2 миллиона при цене сколько он там 70-80 миллионов. и сразу списывать???
    Хотя у богатых свои причуды.
    rumpeljschtizhen
  7. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 13:12
    Супер-пупер "иштребитель" сгорел из-за китайского хомута. laughing
    Стройбат запаса
  8. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:17
    Одного "калеку" комиссовали.
    Чича сквад
  9. С_Байкала (Александр) Сегодня, 13:18
    1,5 года заседала комиссия. Членов в 200-300 (как минимум). Решала, что сделать с самолетом. Исходя из цены, решение на уровне президента было, судя по всему. winked
    С_Байкала
  10. LUCKY777 (Лексус) Сегодня, 13:41
    Цитата: svp67
    Представитель Пентагона отметил также, что беспрецедентная для истребителя 270-вольтовая электросистема

    Надо отдать его в музей электрика, экспонат назвать - "Первый в мире летающий трансформатор".
    Вспомнился анекдот про Вовочку,
    Марьяиванновна:
    - "Вовочка кем работает твой папа?"
    Вовочка:
    - "Трансформатором!"
    Марьяиванновна:
    - Это как? ?
    Вовочка:
    - "380 получает, 220 отдает, на остальное гудит!"

    Ну что тут скажешь - 143 летающих ляма зелени с пластиковым хомутом fit...
    Может Икзибиту его на прокачку отдать?
    LUCKY777
  11. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:51
    Хех, с почином, что ещё можно сказать)))
    gukoyan
  12. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 14:13
    Надо его продать Украине по цене нового.
    Servisinzhener
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