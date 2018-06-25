14:58 25 июня
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Названа дата летных испытаний двигателя ПД-12В

Предварительные летные испытания вертолета Ми-26 с новыми двигателями начнутся в 2023 году, сообщает ресурс ATO.ru со ссылкой на компетентный источник.

Названа дата летных испытаний двигателя ПД-12В


В мае текущего года глава объединения «Вертолеты России» Андрей Богинский рассказал журналистам, что испытания Ми-26 с новыми двигателями состоятся после 2022 года. По его словам, на тяжелом вертолете предполагается использовать двигатель ПД-12В, разрабатываемый на базе газогенератора от ПД-14 (предназначен для о перспективного узкофюзеляжного самолета МС-21). Он заменит силовые установки Д-136 производства украинского предприятия «Мотор Сич», которыми в настоящее время оснащены Ми-26.


Создание ПД-12В находится пока на стадии опытно-конструкторских работ. В прошлом году, по данным корпорации «ОДК-Авиадвигатель», был завершен этап эскизного проектирования. К сегодняшнему дню определены конструктивный облик установки и основные параметры. Испытание первого образца запланировано не 2020 год, общее завершение работ – на 2025-й.

Ожидается, что российский двигатель расширит возможности Ми-26 за счет поддержания большей мощности в условиях высокогорья и жаркого климата, а также увеличит дальность полета машины с полезной нагрузкой. Несмотря на больший вес (по сравнению с Д-136), новый двигатель будет экономичнее украинского аналога.

Использованы фотографии: Минобороны РФ, twitter.com
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Комментарии 11

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  1. рич (дмитрий) Сегодня, 13:23
    Хотелось бы по быстрей
    рич
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:03
      Запас Д-136-ых интересно есть? А то Росвертолу долго ждать придется, перерывы в производстве на пользу не идут...
      maxim947
    2. тол100в (Игорь) Сегодня, 14:28
      Цитата: рич
      Хотелось бы по быстрей

      Побыстрей, помедленней. Мне абсолютно непонятны такие анонсы по вопросам военной техники и авиационных двигателей в частности. Режим должен быть другой: Сделали, а потом рассказали! А все эти рекламушки, с присказкой:- "не имеющих аналогов, и тому подобной псевдо-рекламы" , нужно оставить убогим, которые без этого жить не могут! Наше оружие уже доказало, что в рекламе не нуждается!
      тол100в
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:25
    Хорошо, но жаль, что так долго. И вообще нет разработок для легких вертолетов, как нет и самих отечественных легких вертолетов...
    svp67
    1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:33
      Ну что значит нету?




      Мало что ли?
      Чича сквад
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:38
        Цитата: Чича сквад
        Мало что ли?

        VRT500 - еще опытный и не факт, что пойдет в серию. Попыток создать легкий вертолет у нас предпринималось ПРЕДОСТАТОЧНО, но все они далее опытных экземпляров и не продвинулись. Дай Бог, что бы у этой "мошки" что то получилось
        svp67
        1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:43
          Ну вы сами спрашивали про разработки. Все вертолёты в России разрабатываются с оглядкой на Министерство Обороны, а основное требование МО к вертолёту это наличие двух двигателей, а как мы знаем в России всё самое большое, поэтому сделать лёгкий вертолёт да ещё и двумя двигателями, да ещё и с не маленькими, задача довольно трудная. Ситуацию могут поправить частные компании которые будут нацелены только на гражданский рынок, но таких энтузиастов пока не много.
          Чича сквад
  3. Правовед Сегодня, 13:29
    При современных методах (компьютеры, 3d проектирование) - они растягивают все на пятилетку. Просто надо чего-то менять и главное в голове.
    Правовед
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:41
      Вы не правы. Каждая деталь должна пройти определенную рессурсную наработку, потом идут заводские испытания, по каждому режиму и очень долго, потом предсерийные, потом серийные. очень долго по времени...
      MPN
    2. cariperpaint Сегодня, 14:12
      Новые движки на сколько я знаю рождаются в муках. И долго. 5 лет это еще нормально вполне. Тем более аврала видимо нет,так как старые движки еще ресурс свой не отработали.
      cariperpaint
  4. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 13:40
    Жаль только то, что в эту пору... Пожить с тобой нам не дано! am
    Гильятон
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