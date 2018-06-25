Украинский "волонтёр": ВСУ в щепки разнесли позицию противника

Так, используя присутствие в данном районе специального представителя Председателя ОБСЕ М.Сайдика, и рассчитывая на то, что из-за этого ВС ДНР не решатся отражать атаку, террористы (украинские силовики, - прим. «ВО») ВСУ в районе 13:30 часов дня выдвинулись группой в составе 10-12 человек в направлении наших позиций, используя ландшафт местности. Не смотря на усиленную подготовку нападавших боевиков по стандартам НАТО, украинские террористы не смогли скрытно подойти к нашим позициям, вследствие чего вновь попали в ловушку и понесли потери.

На все про все времени заняло всего несколько минут и боевая позиция врага уничтожена.

Двое военнослужащих вооружённых сил ДНР получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. В штабе оперативного командования Донецкой народной республики говорится о том, что за последние сутки интенсивность обстрелов территории ДНР значительным образом возросла. Обстрелам подвергались сразу несколько направлений вдоль линии соприкосновение: Горловское, Мариупольско-Новоазовское, Донецкое.Наибольший ущерб от обстрелов ВСУ нанесён населённым пунктам Саханка и Коминтерново. Интенсивные обстрелы отмечались в районе сёл Гольмовский и Васильевка.В оперативном командовании ВС ДНР сообщается, что украинские силовики в очередной раз попытались «улучшить свои позиции» в Мариупольско-Новоазовском направлении. В материале пресс-службы говорится о том, что попытка продвижения была предпринята в тот момент, когда в этом районе находился спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.Из сообщения:Отмечено, что на месте боя были брошены трое раненых военнослужащих ВСУ и несколько единиц стрелкового оружия.На этом фоне украинский "волонтёр" Юрия Мысягин в Фейсбуке публикует заметку, в которой в подробностях рассказывает о нарушении украинскими силовиками Минских соглашений. В его посте сообщается о том, как "ВСУ красиво в щепки разносит позицию сепаратистов". При этом отмечено, что корректировка удара осуществлялась с применением беспилотникаИз его сообщения:Пользователи усомнились, что информация Мысягина свежая и соответствует данным 92-й омб ВСУ, о которой он рассказывает и как бы для которой собирает деньги через Интернет.Как видно, обе стороны привычно заявляют о своих успехах и не особенно горят желанием говорить о собственных провалах и потерях.