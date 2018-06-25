14:56 25 июня
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Украинский "волонтёр": ВСУ в щепки разнесли позицию противника

Двое военнослужащих вооружённых сил ДНР получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. В штабе оперативного командования Донецкой народной республики говорится о том, что за последние сутки интенсивность обстрелов территории ДНР значительным образом возросла. Обстрелам подвергались сразу несколько направлений вдоль линии соприкосновение: Горловское, Мариупольско-Новоазовское, Донецкое.

Украинский "волонтёр": ВСУ в щепки разнесли позицию противника


Наибольший ущерб от обстрелов ВСУ нанесён населённым пунктам Саханка и Коминтерново. Интенсивные обстрелы отмечались в районе сёл Гольмовский и Васильевка.


В оперативном командовании ВС ДНР сообщается, что украинские силовики в очередной раз попытались «улучшить свои позиции» в Мариупольско-Новоазовском направлении. В материале пресс-службы говорится о том, что попытка продвижения была предпринята в тот момент, когда в этом районе находился спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

Из сообщения:
Так, используя присутствие в данном районе специального представителя Председателя ОБСЕ М.Сайдика, и рассчитывая на то, что из-за этого ВС ДНР не решатся отражать атаку, террористы (украинские силовики, - прим. «ВО») ВСУ в районе 13:30 часов дня выдвинулись группой в составе 10-12 человек в направлении наших позиций, используя ландшафт местности. Не смотря на усиленную подготовку нападавших боевиков по стандартам НАТО, украинские террористы не смогли скрытно подойти к нашим позициям, вследствие чего вновь попали в ловушку и понесли потери.


Отмечено, что на месте боя были брошены трое раненых военнослужащих ВСУ и несколько единиц стрелкового оружия.

На этом фоне украинский "волонтёр" Юрия Мысягин в Фейсбуке публикует заметку, в которой в подробностях рассказывает о нарушении украинскими силовиками Минских соглашений. В его посте сообщается о том, как "ВСУ красиво в щепки разносит позицию сепаратистов". При этом отмечено, что корректировка удара осуществлялась с применением беспилотника

Из его сообщения:
На все про все времени заняло всего несколько минут и боевая позиция врага уничтожена.


Пользователи усомнились, что информация Мысягина свежая и соответствует данным 92-й омб ВСУ, о которой он рассказывает и как бы для которой собирает деньги через Интернет.

Как видно, обе стороны привычно заявляют о своих успехах и не особенно горят желанием говорить о собственных провалах и потерях.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 8

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  1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:29
    М-да... сейчас не 2014год... Мало комментов по теме..
    НасРать
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:52
      И видео он предоставил старое. Инфо война в действии)
      Владыка Ситх
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:57
        Жертвы есть с обоих сторон .... никаких поводов для радости НОРМАЛЬНЫЙ человек здесь не видит.
        Конца и края тому ужасу не видно.
        rocket757
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 14:01
      Окопная и информационная война в действии. И конца краю этому не видать. request
      vovanpain
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:31
    Украинский "волонтёр": ВСУ в щепки разнесли позицию противника
    Все таки какой прогресс в информировании населения, раньше для этого специальные информационные структуры создавали. Люди трудились, что то придумывали, "раздували" малые победы, до уровня мировых, скрывали поражения, а тут все решает и делает ОДИН доброволец.
    svp67
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:36
      Цитата: svp67
      Все таки какой прогресс в информировании населения, раньше для этого специальные информационные структуры создавали.

      Украинские волонтеры, это простой лохотрон для доверчивых патриотов, ни какими вариантами эти бабки в ВСУ не идут, как и собирание на лечение больных детей...
      MPN
  3. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 13:34
    Пока будет лето, там будет жарко, "зелёнка" способствует.
    Ретвизан 8
  4. Комментарий был удален.
  5. Бомба (vvv) Сегодня, 14:32
    Истина посередине.
    Бомба
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