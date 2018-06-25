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Британский новейший авианосец HMS Queen Elizabeth вернулся с очередных испытаний

Новейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth, вошедший в состав британского флота 7 декабря 2017 года, не прекращает цикл испытаний. На этот раз экипаж авианосца провел первую в своей истории дозаправку в море, передает "Warspot" со ссылкой на портал Naval Today.

Британский новейший авианосец HMS Queen Elizabeth вернулся с очередных испытаний


На испытания британский авианосец убыл в Северную Атлантику еще в середине мая этого года. В ходе отработки дозаправки, авианосец получил топливо от корабля RFA Tidespring, специально созданного для поддержки новых британских авианосцев. Заправка топливом велась как с левого, так и с правого борта при скорости движения кораблей в 12 узлов. Расстояние между заправщиком и HMS Queen Elizabeth составляло не более 42 метров. Всего на авианосец было перегружено около 220 кубометров топлива. В настоящее время авианосец вернулся в порт города Портсмут.


Необходимо отметить, что авианосец HMS Queen Elizabeth является головным в серии из двух запланированных британских кораблей данного типа. Он меньше американских аналогов, не атомный и не имеет катапульты. Длина - 280 м, ширина - 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Скорость до 25 узлов. Автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания.

Приведение в полную боевую готовность планируется в 2020 году. По задумке командования ВМС Великобритании, на корабле будут располагаться истребители короткого разбега и вертикальной посадки F-35B Lightning II и вертолёты Merlin. Кроме того, планируется размещение конвертопланов V-22 Osprey.

Использованы фотографии: thesun.co.uk
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Комментарии 27

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 13:43
    220 кубометров топлива.
    Всего? belay
    MPN
    1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:45
      Ну они сами себе не доверяют, они же понимают что это дырявое корыто. Экологической катастрофы не кому не хочется.
      Чича сквад
      1. MPN (Павел) Сегодня, 13:46
        Цитата: Чича сквад
        Ну они сами себе не доверяют, они же понимают что это дырявое корыто. Экологической катастрофы не кому не хочется.

        И стоило из за этого за три моря плавать?
        MPN
        1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:49
          Наверно хотели русских напугать. Миссия провалена.
          Чича сквад
      2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 14:02
        Цитата: Чича сквад
        Ну они сами себе не доверяют, они же понимают что это дырявое корыто. Экологической катастрофы не кому не хочется.

        Ну мне представляется,что от подобного*дырявого корыта* и наш ВМФ не отказался бы?!Тем более,что это весьма неплохой корабль.
        Фил77
      3. UMA-UMA (UMA-UMA) Сегодня, 14:06
        Такая святая простота - англичане дурачки, построили корыто. Ага. Между тем, в отличии от русландии, где все только в планах (читайте в пиаре несбыточном), англичане строят отличные авианосцы, и пройдет он у них испытания, и устранят они его "детские болезни", и введут его в боевую эксплуатацию. Тем самым, отбросив нас еще назад, изменив не в нашу пользу расклад на море.
        UMA-UMA
        1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:12
          Ну на содержание такого высоко технологического корабля потребовалось бы много денег, а их нет, опять бы ныли, вот пенсионный возраст подняли, ндс подняли что бы содержать эти корабли.
          Чича сквад
        2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 14:17
          Цитата: UMA-UMA
          Между тем, в отличии от русландии, г

          Милейший подскажите пожалуйста где такая стране русландия находится? Гренландия, Исландия есть, а русландии нет, как так? request
          vovanpain
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:55
      Цитата: MPN
      Всего?

      Да могли бы и больше, но ЗАЧЕМ? Авиагруппы нет, так что испытывали просто саму возможность такой дозаправки.
      Меня вот больше интересует, а зачем ему ДВА "острова"
      svp67
      1. MPN (Павел) Сегодня, 13:58
        Цитата: svp67
        Меня вот больше интересует, а зачем ему ДВА "острова"

        В первой надстройке управление кораблем, во второй управление авиакрылом.., так по моему планировали... что бы задницами не стукались... smile
        MPN
        1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:00
          Может он имел ввиду то что жёлтым обведено, так это вроде подъёмники с нижней палубы вроде
          Чича сквад
          1. MPN (Павел) Сегодня, 14:02
            островом на авианосце называют надстройки
            MPN
            1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:06
              Не знал, спасибо. Я служил в диванно диверсионных войсках.
              Чича сквад
      2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:59
        Про какие острова вы говорите?
        Чича сквад
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:01
          Цитата: Чича сквад
          Про какие острова вы говорите?


          Про Мальдивы...

          НасРать
          1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:02
            Я думал про Курилы...
            Чича сквад
      3. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 14:08
        Приветствую! hi
        Два "острова" - это знак, что авианосец Соединённого королевства [/b]Великобритании и Северной Ирландии[b]
        laughing
        Стройбат запаса
    3. Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:18
      Цитата: MPN
      220 кубометров топлива.
      Всего? belay

      Это просто испытания, цель проведения которых показать, что заправка возможно, а заправлять его до краев не было нужды...
      Ratmir_Ryazan
  2. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 13:55
    Строительство Бритами авианосцев, говорит о том, что они и дальше планируют совать свой нос и кривенькие рученки в дела сторонних государств
    Ретвизан 8
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 14:06
      Ну,а почему нет?Для этого и построен.
      Фил77
    2. Дирижер Сегодня, 14:06
      Потопить . в море залить пивом .
      Дирижер
  3. Romka47 (Роман) Сегодня, 14:06
    Мужики все пропало ШОНАМТЕПЕРИЧАДЕЛАТЬ??? У бриташек новый Авианосец в море дозаправился В МОРЕ КАРЛ!! я сегодня не усну.......
    Romka47
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 14:38
      Слово то какое - бриташки. good
      Прямо навеяло - " У либерастов в России только два созника - братушки и бриташки" (с) laughing
      рич
  4. lucul (Виталий) Сегодня, 14:07
    Цитата: Фил77
    Цитата: Чича сквад

    Ну мне представляется,что от подобного*дырявого корыта* и наш ВМФ не отказался бы?!Тем более,что это весьма неплохой корабль.

    Зачем ? Зачем авианосцы - когда дальность крылатых ракет (Калибр) составляет 2500км ???
    lucul
  5. arhPavel (Paul) Сегодня, 14:18
    Вообще надо как-то стимулировать строительство партнёрами таких гигантских авианосцев набивать их дорогущими f35 пусть люди вкладываются. Инфраструктура материалы ... пусть делают себе хрустальный меч и невидимый кибер щит.
    arhPavel
  6. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 14:28
    Цитата: UMA-UMA
    Такая святая простота - англичане дурачки, построили корыто. Ага. Между тем, в отличии от русландии, где все только в планах (читайте в пиаре несбыточном), англичане строят отличные авианосцы, и пройдет он у них испытания, и устранят они его "детские болезни", и введут его в боевую эксплуатацию. Тем самым, отбросив нас еще назад, изменив не в нашу пользу расклад на море.

    " Расклад на море... " На каком море? Где, когда и для чего этот расклад был в нашу пользу? Все свои войны Россия(СССР) выигрывала, или проигрывала на суше. Территорию не спеша увеличивала тоже посуху.
    Пусть и воюют сами с собой в океанах.
    Как после Пёрл-Харбора.
    Плотник 2329
  7. san4es Сегодня, 14:31
    hiПосле завершения второго этапа вертолётных испытаний в море.
    проведя 450 палубных посадок с вертолетами Chinook Mk 5 и 540, Merlin Mk 2. Оба типа летали в среднем по 10 часов в день при любых погодных условиях, собирая данные, которые позволят техническому персоналу составить лимиты эксплуатации корабельного вертолета.

    HMS Queen Elizabeth возвращается в Портсмут, следующая остановка США для испытаний F-35.

    23 июн. 2018 г.
    san4es
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