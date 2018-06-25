Британский новейший авианосец HMS Queen Elizabeth вернулся с очередных испытаний

Новейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth, вошедший в состав британского флота 7 декабря 2017 года, не прекращает цикл испытаний. На этот раз экипаж авианосца провел первую в своей истории дозаправку в море, передает "Warspot" со ссылкой на портал Naval Today.На испытания британский авианосец убыл в Северную Атлантику еще в середине мая этого года. В ходе отработки дозаправки, авианосец получил топливо от корабля RFA Tidespring, специально созданного для поддержки новых британских авианосцев. Заправка топливом велась как с левого, так и с правого борта при скорости движения кораблей в 12 узлов. Расстояние между заправщиком и HMS Queen Elizabeth составляло не более 42 метров. Всего на авианосец было перегружено около 220 кубометров топлива. В настоящее время авианосец вернулся в порт города Портсмут.Необходимо отметить, что авианосец HMS Queen Elizabeth является головным в серии из двух запланированных британских кораблей данного типа. Он меньше американских аналогов, не атомный и не имеет катапульты. Длина - 280 м, ширина - 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Скорость до 25 узлов. Автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания.Приведение в полную боевую готовность планируется в 2020 году. По задумке командования ВМС Великобритании, на корабле будут располагаться истребители короткого разбега и вертикальной посадки F-35B Lightning II и вертолёты Merlin. Кроме того, планируется размещение конвертопланов V-22 Osprey.