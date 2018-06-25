Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Минобороны оплатит абитуриентам проезд до военного училища
Российское оборонное ведомство вернет бесплатный проезд для абитуриентов к месту сдачи вступительных экзаменов, передают Известия.
Такая льгота существовала в России до 2012 года, ее отмена стала головной болью для ряда училищ, где резко упали конкурсы. Больше всего пострадали учебные заведения на дальнем Востоке.
Право на бесплатный проезд получат лица, прошедшие предварительный отбор для поступления в училища, который проходят в военкоматах.
Молодым людям, закончившим суворовские (нахимовские) училища, проездные документы будут выдаваться по выбору: от места нахождения учебного заведения или от места жительства родителей (законных опекунов).
В новом приказе МО РФ будет также предусмотрена возможность возвращения домой за счет военного ведомства, даже если абитуриент не был зачислен в ряду курсантов.
Сообщается, что абитуриенту положено место в плацкартном вагоне, а при следовании морем – место в каюте 3 категории.
По мнению военного эксперта Александра Перенджиева, возвращение льготы повысит конкуренцию среди поступающих в военные училища и позволит выбрать из них наиболее мотивированных и подготовленных.
Он отметил, что билеты до Владивостока или Благовещенска стоят дорого, и не все родители могут послать туда своих детей. Теперь проблема решена – инициатива Минобороны поможет осуществить мечту стать офицерам многим молодым людям из небогатых семей.
Такая льгота существовала в России до 2012 года, ее отмена стала головной болью для ряда училищ, где резко упали конкурсы. Больше всего пострадали учебные заведения на дальнем Востоке.
Право на бесплатный проезд получат лица, прошедшие предварительный отбор для поступления в училища, который проходят в военкоматах.
Молодым людям, закончившим суворовские (нахимовские) училища, проездные документы будут выдаваться по выбору: от места нахождения учебного заведения или от места жительства родителей (законных опекунов).
В новом приказе МО РФ будет также предусмотрена возможность возвращения домой за счет военного ведомства, даже если абитуриент не был зачислен в ряду курсантов.
Сообщается, что абитуриенту положено место в плацкартном вагоне, а при следовании морем – место в каюте 3 категории.
По мнению военного эксперта Александра Перенджиева, возвращение льготы повысит конкуренцию среди поступающих в военные училища и позволит выбрать из них наиболее мотивированных и подготовленных.
Он отметил, что билеты до Владивостока или Благовещенска стоят дорого, и не все родители могут послать туда своих детей. Теперь проблема решена – инициатива Минобороны поможет осуществить мечту стать офицерам многим молодым людям из небогатых семей.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти