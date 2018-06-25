14:54 25 июня
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Минобороны оплатит абитуриентам проезд до военного училища

Российское оборонное ведомство вернет бесплатный проезд для абитуриентов к месту сдачи вступительных экзаменов, передают Известия.

Минобороны оплатит абитуриентам проезд до военного училища


Такая льгота существовала в России до 2012 года, ее отмена стала головной болью для ряда училищ, где резко упали конкурсы. Больше всего пострадали учебные заведения на дальнем Востоке.


Право на бесплатный проезд получат лица, прошедшие предварительный отбор для поступления в училища, который проходят в военкоматах.

Молодым людям, закончившим суворовские (нахимовские) училища, проездные документы будут выдаваться по выбору: от места нахождения учебного заведения или от места жительства родителей (законных опекунов).

В новом приказе МО РФ будет также предусмотрена возможность возвращения домой за счет военного ведомства, даже если абитуриент не был зачислен в ряду курсантов.

Сообщается, что абитуриенту положено место в плацкартном вагоне, а при следовании морем – место в каюте 3 категории.

По мнению военного эксперта Александра Перенджиева, возвращение льготы повысит конкуренцию среди поступающих в военные училища и позволит выбрать из них наиболее мотивированных и подготовленных.

Он отметил, что билеты до Владивостока или Благовещенска стоят дорого, и не все родители могут послать туда своих детей. Теперь проблема решена – инициатива Минобороны поможет осуществить мечту стать офицерам многим молодым людям из небогатых семей.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:13
    Совсем ни кто учится не идёт?
    Чича сквад
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:19
      Где должное лицо которое это отменил? Это надо же быть таким кретином. В позапрошлом году сын коллеги ездил бесплатно, в этом году у другого едет за свой счет, бардак.
      maxim947
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 14:22
        Цитата: maxim947
        Где должное лицо которое это отменил? Это надо же быть таким кретином. В позапрошлом году сын коллеги ездил бесплатно, в этом году у другого едет за свой счет, бардак.

        А это случаем не табуреткин с васильевой оптимизировали?
        Фил77
      2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:34
        Не знаю как сейчас, а раньше всё за свой счёт, и проезд и мыльнорыльный набор сами собирали, и питались порой за свой счёт, ещё и учебные пособия заставляли оплачивать.
        Чича сквад
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:46
          Тогда и цены иные были.
          maxim947
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 14:25
      А все волнами идет. Как и северные льготы. То отменят, когда работать станет некому - опять введут. На моей памяти уже не раз такое было
      рич
    3. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:50
      Цитата: Чича сквад
      Совсем ни кто учится не идёт?

      А вы попробуйте (без сарказма) оценить ситуацию. Если человек из малообеспеченной семьи решил поступить в военный ВУЗ, то где ему взять деньги на проезд? Я поступал в училище в 1966 году. Проезд расстоянием 2000 км был БЕСПЛАТНЫМ. Мало того, тех, кто не поступил, отправляли домой опять же БЕСПЛАТНО.
      Если сейчас эта система не работает, то в ВС РФ командный состав будет состоять из потомков "богатеньких буратин"
      Piramidon
  2. cariperpaint Сегодня, 14:14
    Мотивация это хорошо конечно)))
    cariperpaint
  3. MPN (Павел) Сегодня, 14:14
    Не пойму , за чем отменяли то... опять не хватало на Куршавель?
    MPN
    1. Дирижер Сегодня, 14:47
      Может теперь Асперн в цене?
      Дирижер
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