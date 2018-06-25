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Черноморские пограничники получили очередной катер проекта 12150 «Мангуст»

Судостроительный завод "Вымпел", расположенный в Рыбинске Ярославской области, 22 июня передал Пограничной службе ФСБ РФ скоростной патрульный катер проекта 12150 «Мангуст», сообщила пресс-служба предприятия. АО ССЗ "Вымпел" входит в концерн "Калашников".

Черноморские пограничники получили очередной катер проекта 12150 «Мангуст»


Катер прошел все положенные испытания и подтвердил полную боевую готовность. После приемки, катер будет доставлен к месту несения службы на Черном море, где продолжит службу по охране государственной границы.


Данный катер является 75-м в серии и 50-м, построенным в интересах береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

Катера проекта 12150 «Мангуст» предназначены для контроля за соблюдением кораблями установленного режима плавания на внешнем и внутреннем рейдах портов и гаваней, а также в прилегающих прибрежных районах моря. Катер способен выполнять задачи, входящие в обязанности морской полиции, таможенных служб, рыбоохранных инспекций.

Корпус пограничного катера изготовлен из алюминиевых сплавов с примесями магния. Внешние обводы корабля придают ему форму глубокого «V», которая обеспечивает катеру возможность набора большой скорости до 50 узлов.
Корпус катера поделен на 6 отсеков, и при затоплении одного из них он сможет продолжить движение и выполнять поставленные задачи.

Водоизмещение, т — 27,2; Длина габаритная, м — 19,45; Ширина наибольшая, м — 4,40; Высота борта на миделе, м — 2,2; Осадка при полном водоизмещении, м — 1,16; Скорость максимальная, узлов — до 50; Скорость экономическая, узлов — 36; Дальность плавания при экономической скорости, миль — 410; Автономность, суток — 2; Экипаж, чел. — 3−6. Вооружение катера зависит от выполняемых им задач.

При стандартном варианте «Мангуст» оснащается:
- 14.5 мм тумбовая стационарная пулеметная установка;
- один-два пулемета калибра 7.62 мм;
- ПЗРК «Игла»;
- гранатомет противодиверсионного типа «ДП-64»;
- гранатомет АГС-17.
Кроме пулеметов, имеется возможность установки ракетного комплекса «Вихрь».


Использованы фотографии: http://www.korabli.eu/
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Комментарии 8

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 14:11
    Погранцы там хорошо экипированы. И слава Богу!
    MPN
  2. рич (дмитрий) Сегодня, 14:20
    Черноморские пограничники получили очередной катер проекта 12150 «Мангуст»

    а до этого была статья "Британский новейший авианосец HMS Queen Elizabeth вернулся с очередных испытаний"
    рич
  3. Дирижер Сегодня, 14:27
    С таким сплавом горячий будет . Ковентри ничему не научил!
    Дирижер
    1. Дирижер Сегодня, 14:28
      горючий сплав .
      Дирижер
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:28
    Классный кораблик! А движки то - немецкие. И половина потрохов тоже. Дружим с немцами несмотря ни на что. Не может не радовать.
    Yrec
  5. gabonskijfront Сегодня, 14:30
    Это наш ответ на китайский и английский авианосцы.
    gabonskijfront
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:41
    Вот и пускай теперь попробуют украинская береговая военщина за хватить это судно! По зубам точно получать, прыть быстро по убавится захватывать наши рыболовные суда. negative
    Симон
  7. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:48
    Цитата: Дирижер
    горючий сплав .

    Это к чему ты сказал? Я не где не слыхивал, чтоб сплав титана с алюминием горел! У титана температура горения около трех тысяч градусов! fool
    Симон
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