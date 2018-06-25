Как Владимир Путин относится к резкому снижению рейтинга. Песков ответил

Он никогда не оглядывается на свой рейтинг, зная, что интересы людей всегда для него превыше всего.

Пресс-секретаря президента России спросили о том, как реагирует Владимир Путин на существенное падение рейтинга после переизбрания на должность президента. Напомним, что ВЦИОМ объявил, что уровень доверия президенту составляет около 42%. В опросе «Военного обозрения», проведённом среди наших читателей, уровень доверия действующему главе государства составил 19,5% при более чем 3,6 тыс. проголосовавших. Ссылка – здесь . Это более чем существенное падение с марта текущего года.Причиной падения рейтинга президента специалисты считают заявления властей о неизбежности повышения пенсионного возраста и суровый план этого повышения, представленный правительством. Кроме того, россиян насторожило известие о планах повышения НДС до 20%.Дмитрий Песков, заявление которого приводит «Коммерсант» , в очередной раз заявил о том, что президент России «вопросами пенсионной реформы не занимается». При этом Песков добавил, что сейчас идёт экспертная проработка вопроса, связанного с пенсиями в стране.По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то за Путина проголосовали бы 54% россиян. Напомним, что результаты мартовских выборов составил 76,7%.Отвечая на вопрос о реакции Владимира Путина на падение президентского рейтинга, Песков заявил, что президент «весьма прагматично к этому относится».По словам пресс-секретаря главы государства, для Владимира Путина «главное – продолжение работы и выполнение обязанностей главы государства».Песков:Значит ли это, что продолжение работы в должности на ближайшую шестилетку в любом случае будет важнее мнения подавляющего большинства населения по тому или иному вопросу?