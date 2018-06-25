14:58 25 июня
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Как Владимир Путин относится к резкому снижению рейтинга. Песков ответил

Пресс-секретаря президента России спросили о том, как реагирует Владимир Путин на существенное падение рейтинга после переизбрания на должность президента. Напомним, что ВЦИОМ объявил, что уровень доверия президенту составляет около 42%. В опросе «Военного обозрения», проведённом среди наших читателей, уровень доверия действующему главе государства составил 19,5% при более чем 3,6 тыс. проголосовавших. Ссылка – здесь. Это более чем существенное падение с марта текущего года.

Причиной падения рейтинга президента специалисты считают заявления властей о неизбежности повышения пенсионного возраста и суровый план этого повышения, представленный правительством. Кроме того, россиян насторожило известие о планах повышения НДС до 20%.

Дмитрий Песков, заявление которого приводит «Коммерсант», в очередной раз заявил о том, что президент России «вопросами пенсионной реформы не занимается». При этом Песков добавил, что сейчас идёт экспертная проработка вопроса, связанного с пенсиями в стране.


По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то за Путина проголосовали бы 54% россиян. Напомним, что результаты мартовских выборов составил 76,7%.

Отвечая на вопрос о реакции Владимира Путина на падение президентского рейтинга, Песков заявил, что президент «весьма прагматично к этому относится».

Как Владимир Путин относится к резкому снижению рейтинга. Песков ответил


По словам пресс-секретаря главы государства, для Владимира Путина «главное – продолжение работы и выполнение обязанностей главы государства».

Песков:
Он никогда не оглядывается на свой рейтинг, зная, что интересы людей всегда для него превыше всего.


Значит ли это, что продолжение работы в должности на ближайшую шестилетку в любом случае будет важнее мнения подавляющего большинства населения по тому или иному вопросу?

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 52

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  1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 14:27
    интересы людей для него превыше ? laughing
    золотой человек.
    KLV2018
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 14:29
      Рейтинг можно и нарисовать. В общем рейтинги его не волнуют, рейтинг какой надо такой и сделают, хоть 100500%, а уж себе любимому может ещё пару ноликов подрисовать. А ему кстати уже шесть лет точно можно не переживать. Зато вот у Медведева рейтинг скоро будет как у Чубайса, точнее после пенсионной реформы он и будет вторым Чубайсом.
      Аристарх Людвигович
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:31
        Благодатная тема ВО !
        НасРать
        1. Logall (Александр) Сегодня, 14:34
          Цитата: НасРать
          Благодатная тема ВО !
          Он никогда не оглядывается на свой рейтинг, зная, что интересы людей всегда для него превыше всего.
          Это как? Или даже: каких людей? А точнее: каких именно людей? Имена, явки, пароли...?
          Всё для людей! Даже если это "Всё" людям не нравиться... Совсем!
          Logall
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:52
            Значит ли это, что продолжение работы в должности на ближайшую шестилетку в любом случае будет важнее мнения подавляющего большинства населения по тому или иному вопросу?

            Где подавляющее большинство? и если пытаться каждому угодить вообще ничего не сделаешь.
            maxim947
        2. Комментарий был удален.
        3. Комментарий был удален.
    2. MPN (Павел) Сегодня, 14:30
      Цитата: KLV2018
      интересы людей для него превыше ?
      золотой человек.

      Он никогда не оглядывается на свой рейтинг,

      Другими словами, по барабану чего там челядь пищит...
      MPN
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:32
        Цитата: MPN

        Другими словами, по барабану чего там челядь пищит...

        Правильно. Пищите сильней...
        НасРать
    3. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:42
      Просто Путин не страдает популизмом. Подъём пенсионного возраста - объективная необходимость. Это можно игнорировать или отрицать, но это - реальность. Можно ругать Путина сотоварищи, но ВСЕ пенсионеры сейчас - родом из СССР, а это совсем другая страна была. Что ж вы хотели - живём в эпоху перемен.
      Yrec
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:52
        Цитата: Yrec
        Просто Путин не страдает популизмом. Подъём пенсионного возраста - объективная необходимость. Это можно игнорировать или отрицать, но это - реальность. Можно ругать Путина сотоварищи, но ВСЕ пенсионеры сейчас - родом из СССР, а это совсем другая страна была. Что ж вы хотели - живём в эпоху перемен.


        Вы кому здесь объясняете? 90% - боты... и приходят именно на эти темы ... bully
        НасРать
      2. Zubr Сегодня, 14:53
        Как говорят японцы, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. И кстати по поводу перемен. Тут уже копий было достаточно сломано. И по поводу обнищания населения и про балы в пенсионной системе и про уровни ЗП большинства населения и откуда взять деньги на социальные реформы. Это довольно не радужные цифры и далеко не в пользу правительства медведева. Ну если он одобрит эти "реформы". Я,буду очень разочарован в нашем президенте. И поверьте, не я один.
        Zubr
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 14:44
      Путину сейчас не до наших пенсионеров. Он к встрече с Волкером готовится и всякую ерунду отвлекаться не резон. winked
      сибиралт
    5. Провокатор (semen) Сегодня, 14:56
      Люди эти известные.... Ротттенберги, Векксельберги, Аббрамовичи..
      Может кого то упустил я?
      Провокатор
    6. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 14:57
      Нет, все золотые южнее. с голубой каемочкой.
      Вот те за людей горло грызут.
      Фамилии называть или сами?
      Vlad.by
  2. рич (дмитрий) Сегодня, 14:28
    Мда. Споткнулся ВВП на пенсионом вопросе
    рич
    1. Пеханик (Иван) Сегодня, 14:34
      Первый раз споткнулся на бензине
      Пеханик
      1. Пеханик (Иван) Сегодня, 14:38
        А потом пошло повышение благосостояния людей пенсионной реформой и НДС.
        Пеханик
      2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:44
        Цитата: Пеханик
        Первый раз споткнулся на бензине


        Видать не он один... laughing
        «Мы просто пытаемся выжить»: Китай захлестнули протесты дальнобойщиков
        http://news.ati.su/article/2018/06/25/my-prosto-p
        ytaemsya-vyzhit-kitay-zahlestnuli-protesty-dalnob
        oyshchikov-132000/
        НасРать
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:37
      У него что, всё остальное гладко и приятственно для избравших его?
      У меня самого, дрожайшая моя половинка (не слушавшая меня раньше, от слова совсем), сначала удивлялась, а сейчас шипит!!! На меня!!! Типа, почему я раньше её не отговорил?
      Думаю, не я один такой "страдалец"!
      rocket757
      1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 14:45
        Цитата: rocket757
        У него что, всё остальное гладко и приятственно для избравших его?
        У меня самого, дрожайшая моя половинка (не слушавшая меня раньше, от слова совсем), сначала удивлялась, а сейчас шипит!!! На меня!!! Типа, почему я раньше её не отговорил?
        Думаю, не я один такой "страдалец"!

        У меня наоборот, до 2015 Я глотку рвал, а жена насторожилась,я же всё по армии судил, теперь понимаю вроде и с аналитикой всё в порядке, ну очень уж хотелось что бы перевооружение было, пускай и за мой счёт в том числе, но потом понял, там "перевооружают" лишь свой кооператив. Какая блин мр.........!
        lis-ik
    3. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 14:38
      с чего бы? была бы другая аббревиатура ,а проблемы были бы теми же, как и их решения. Система продажна, безответственна и бестолкова. Сейчас еще лет пять и рабочий день увеличат до двенадцати часов. Ну не забывая параллельно рассказывать о бесчеловечности кровавых коммуняк.
      А там и кровавые подавления бунтов с применением росгвардии, ропот в той самой росгвардии от этой подставы, гражданская война и прочие радости. Вещи очевидные.
      Евгений Стрыгин
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:47
        Система чётко заточена на выполнение интересов тех, кто реально правит\владеет этой страной.
        rocket757
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 14:52
      Вчера телепавлин Дм. Киселев заклеймил позором противников повышения пенсионного возраста. Сравнил референдум по реформе с референдумом о дешевой колбасе. Сказал, что у нас демократия и все будут решать депутаты, так как от них потребует правительство. Во как! И далее - если не хотите майдан, как на Украине, заткнитесь. И как-то стало сразу понятно, кто реально стоит за такой организацией майдана. Кто у нас штатный "поп Гапон", или для приличия, в Кремле нового назначат?winked
      сибиралт
  3. Челдон (Алексей) Сегодня, 14:29
    А что ему волноваться,осталось досидеть 6 лет и дембель.
    Челдон
    1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:32
      И поднимем мы бокалы
      В самых лучших ресторанах,
      Не боясь нотации.
      Не боясь за эту шутку
      Получить пятнадцать суток -
      Демобилизация.
      Не боясь за эту шутку
      Получить пятнадцать суток -
      Демобилизация.

      Скорый поезд к дому мчится,
      Прилетел домой, как птица,
      Прилетел, как птица я.
      Снял погоны и петлицы
      И уже успел напиться -
      Демобилизация.
      Снял погоны и петлицы
      И уже успел напиться -
      Демобилизация.
      Чича сквад
    2. Леший1975 Сегодня, 14:36
      Цитата: Челдон
      А что ему волноваться,осталось досидеть 6 лет и дембель.

      Ему может и не о чем волноваться. А я вот лично, некоторое волнение испытываю. Потому что, как и многие понимаю, что "достойного приемника" господа Юмашев с Чубайсом (важен факт, а не личности кукловодов) ему подберут. А скорее всего уже и подобрали, нас просто раньше времени расстраивать не хотят. Потом скажут, сюрприз будет.
      Леший1975
    3. Пеханик (Иван) Сегодня, 14:37
      А может будет " я устал , я ухожу"
      Пеханик
    4. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:39
      А приемника поставить? А гарантии, шо раскулачить и оплёвывать потом не будут?
      Время вроде есть, но кто то надеется, шо что то измениться в лучшую сторону?
      rocket757
    5. Дырокол (Евгений) Сегодня, 14:41
      Цитата: Челдон
      А что ему волноваться,осталось досидеть 6 лет и дембель.

      Вы в своем уме? Только верхом на лафете оттуда выкатится...
      Дырокол
  4. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 14:31
    надо бы уточнить фамилии тех людей. Ну интересы которых всего на свете выше.
    Евгений Стрыгин
  5. Alex66 (Александр) Сегодня, 14:32
    В выходные Киселев во всю старался поднять рейтинг, даже неудобно было за ВВП, он то сам как к этому вранью относится. Киселев сказал что ни где не проводился референдум по улучшению материального положения граждан, но ведь был и не так давно в Швейцарии если память не изменяет и граждане проголосовали против дополнительных выплат. Знаете наша пропаганда еще хуже чем в СССР, нам заявляют о свободе слова и тут же затыкают рты тем, кто говорит не в струю. Мы повторяем ошибку СССР когда говорили одно, а делали совсем другое. И сейчас лгут про необходимость роста пенсионного возраста, нас тупо грабят причем самых не защищенных.
    Alex66
  6. Дирижер Сегодня, 14:36
    Статья 80
    1. Президент Российской Федерации является главой государства.
    2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
    Дирижер
    1. Дирижер Сегодня, 14:37
      Если пенсия это не гарантии , то что тогда письков и пу делают во власти.
      Дирижер
      1. Дирижер Сегодня, 14:38
        Статья 84
        Президент Российской Федерации:
        а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом;
        б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Российской Федерации;
        в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом;
        г) вносит законопроекты в Государственную Думу;
        д) подписывает и обнародует федеральные законы;
        Дирижер
        1. Дирижер Сегодня, 14:39
          пп г и д ) Письков , ты хоть основополагающие документы читай .
          Дирижер
          1. Дирижер Сегодня, 14:41
            Статья 93
            1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
            Дирижер
            1. Дирижер Сегодня, 14:42
              Какой же флуд , опираясь на нормативную базу привожу контрдоводы.
              Дирижер
  7. ioan-e (Борис) Сегодня, 14:37
    Он никогда не оглядывается на свой рейтинг, зная, что интересы людей всегда для него превыше всего

    92% против повышения! Интересы говорит? Такое ощущение что этот.......песков останется известен в истории только как очередной муж Навки! Позорище пустоголовое!
    ioan-e
    1. Пеханик (Иван) Сегодня, 14:43
      Смешно было бы , если люди согласились работать дольше
      Пеханик
    2. Леший1975 Сегодня, 14:44
      Цитата: ioan-e
      Такое ощущение что этот.......песков останется известен в истории только как очередной муж Навки! Позорище пустоголовое!

      А мне его, по человечески, где-то даже жалко. Тяжелая это работа, из болота тащить бегемота (т.е. ВВП из вранья). Не каждый сможет.
      Леший1975
      1. ioan-e (Борис) Сегодня, 14:50
        Цитата: Леший1975
        Цитата: ioan-e
        Такое ощущение что этот.......песков останется известен в истории только как очередной муж Навки! Позорище пустоголовое!

        А мне его, по человечески, где-то даже жалко. Тяжелая это работа, из болота тащить бегемота (т.е. ВВП из вранья). Не каждый сможет.

        Да как он его "тащит" врагу не пожелаешь!
        ioan-e
    3. lis-ik (Сергей) Сегодня, 14:51
      Цитата: ioan-e
      Он никогда не оглядывается на свой рейтинг, зная, что интересы людей всегда для него превыше всего

      92% против повышения! Интересы говорит? Такое ощущение что этот.......песков останется известен в истории только как очередной муж Навки! Позорище пустоголовое!

      Сегодня заявили, что большинство населения поддерживает реформу, и какое нахрен сравнение здесь может быть с советской пропагандой, там хоть врали тоньше. Действительно везде одни выродки остались!
      lis-ik
  8. Нонна (Нонна ) Сегодня, 14:41
    Огласите весь список, пожайлуста... Людей - о которых заботится Путин. Наверное, вот эти сироты
    Нонна
    1. stas-21127 (СтанИслав) Сегодня, 14:51
      Тяжелое наследие "царского режима"
      stas-21127
    2. ioan-e (Борис) Сегодня, 14:52
      Да уж тогда на картинке к деньгам по нолику приресуйте, врать так наглее!
      ioan-e
  9. Дырокол (Евгений) Сегодня, 14:44
    Вот даже не смешно... Хотя наверное есть еще наивные считающие, что его это как то колышит.
    П. С: Независимо от рейтинга, явки и подсчета билютней результат будет один, 76%
    Дырокол
    1. Леший1975 Сегодня, 14:48
      Цитата: Дырокол
      Независимо от рейтинга, явки и подсчета билютней результат будет один, 76%

      Ну есть такие подозрения конечно. Но облегчать им задачу не стоит. Нужно на любых выборах голосовать за альтернативные кандидатуры (альтернативные ВВП и ЕР).
      Леший1975
  10. DeusExMachina Сегодня, 14:45
    Цитата: Logall
    Цитата: НасРать
    Благодатная тема ВО !
    Он никогда не оглядывается на свой рейтинг, зная, что интересы людей всегда для него превыше всего.
    Это как? Или даже: каких людей? А точнее: каких именно людей? Имена, явки, пароли...?
    Всё для людей! Даже если это "Всё" людям не нравиться... Совсем!

    Как говорится - списки людей будут опубликованы. В Forbes
    DeusExMachina
  11. shura7782 (Александр) Сегодня, 14:50
    Люди добрые, что творится то!!!
    Стоило только ВВП, в коем веке, сходить на футбол как беда подкралась от туда, откуда не ждали. Димон занялся самоуправством. Поднял цены на топливо, замахнулся на НДС и пенсионный возраст повысить грозится. Придёт президент на работу, а там новость такая. Нельзя же так.
    Вот расстроится человек.
    shura7782
  12. Larum (Larum) Сегодня, 14:51
    Он прав. " интересы людей всегда для него превыше всего" .
    Близких людей - олигархов и капиталистов. Песков обэтом промолчал вежливо.

    Он им же из за санкций деньги давал, налоги отменял. Молодец!
    Larum
  13. холодильник (вадим) Сегодня, 14:51
    Песков:
    "Он никогда не оглядывается на свой рейтинг, зная, что интересы людей всегда для него превыше всего." А это чьи интересы превыше всего? А гражданин Песков? и так по очень многим позициям.
    холодильник
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 14:53
    Цитата: Yrec
    Просто Путин не страдает популизмом. Подъём пенсионного возраста - объективная необходимость.

    ---------------------
    Рост долларовых миллиардеров-это тоже объективная необходимость?
    Altona
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 14:55
    Цитата: lis-ik
    Сегодня заявили, что большинство населения поддерживает реформу

    ----------------------
    Поддерживает, только кардинальную. В виде низложения нынешней власти.
    Altona
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