Комплекс ракетно-бомбового вооружения «Гром»: модульная архитектура и точность
В настоящее время российская оборонная промышленность занимается созданием нового образца управляемого авиационного средства поражения. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» реализует проект т.н. управляемого комплекса ракетно-бомбового вооружения с шифром «Гром». Проект предлагает создание комплекта средств, из которых можно изготавливать авиационные бомбы или ракеты с разными техническими характеристиками и боевыми качествами. К настоящему времени проект «Гром» дошел до стадии испытаний, что приближает его к успешному завершению.
О существовании проекта управляемого комплекса ракетно-бомбового вооружения (УК РБВ) «Гром» стало известно всего несколько дней назад. В открытом доступе появилась презентация с описанием этого проекта, подготовленная корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). В этом документе были приведены основные сведения об архитектуре перспективного оружия и его тактико-технических характеристиках. Кроме того, презентация раскрыла некоторые подробности уже проведенных работ и планы организации-разработчика на ближайшее будущее.
Проект «Гром» предусматривает модульное построение авиационного боеприпаса. Используя несколько основных модулей разного назначения, завод-изготовитель сможет выпускать изделия разных классов и назначения. В первую очередь, это дает возможность выпуска унифицированных ракет и бомб. Кроме того, готовое вооружение может иметь отличающееся боевое оснащение. На практике это обеспечит гибкость применения УК РБВ и позволит решать широкий круг боевых задач.
Во всех конфигурациях оружие проекта «Гром» должно иметь схожий внешний вид; габариты и масса отличаются незначительно. Предлагается выпуск бомбы / ракеты с цилиндрическим корпусом большого удлинения, оснащенным оживальным головным обтекателем. Сверху на корпусе располагается длинный гаргрот, снизу имеется утолщение с креплениями для раскладного крыла. В хвосте помещаются Х-обратные рули с приводами. Общая длина всех изделий семейства – 4192 мм, диаметр корпуса – 310 мм, не считая рулей.
Бомба или ракета «Гром» должна состоять из нескольких основных модулей, соединяемых друг с другом в нужной конфигурации. Передний отсек корпуса представляет собой основной модуль боевой части (МБЧо). Сейчас предлагаются два варианта такого модуля. Модуль из состава боевого снаряжения типа 9-Ж1-7759 выполнен в виде осколочно-фугасного заряда массой 315 кг. Основной модуль из снаряжения 9-Ж2-7759 имеет объемно-детонирующий заряд массой 250 кг. МБЧо обоих типов имеет длину 2350 мм при диаметре 310 мм. Осколочно-фугасный заряд может взрываться как при контакте с целью, так и с задержкой до 170 мс. Объемно-детонирующий заряд можно подрывать на высотах от 6 до 12 м над целью.
Второй компонент «Грома» – модуль планирования и управления (МПУ). Основной его составляющей является цилиндрический приборный отсек длиной 390 мм, в котором располагаются приборы навигации, управления и наведения. Сверху на этом отсеке закрепляется длинный гаргрот, соединяющий его с прочими устройствами. На узком продольном гаргроте имеются бугели для подвеса ракеты / бомбы на носитель, разъем для связи с аппаратурой последнего и некоторые антенны из состава систем управления.
Под модулем боевой части предлагается подвешивать плоский кожух с креплениями для плоскостей раскладного крыла. В транспортном положении пара плоскостей укладывается вдоль корпуса; после сброса они разводятся в стороны, образуя стреловидное крыло.
МПУ оснащается спутниковой системой навигации, способной использовать сигналы ГЛОНАСС и GPS. В полете модуль определяет свое местоположение и, производя необходимые расчеты, корректирует траекторию полета. Поскольку УК РБВ «Гром» использует спутниковую навигацию, возможно уничтожение только стационарных целей с заранее известными координатами.
Один из вариантов изделия «Гром» может получать доработанный вариант МПУ. В его случае стандартные приборы навигации и управления дополняются лазерным датчиком высоты. С его помощью оружие способно точнее определять свое положение в пространстве, что необходимо для правильного использования объемно-детонирующей боевой части.
За основной частью МПУ помещается цилиндрический корпус длиной 1130 мм. Он может вмещать дополнительный модуль боевой части (МБЧд) или модуль двигательной установки (МДУ). Дополнительная боевая часть может выпускаться в двух конфигурациях. В рамках снаряжения 9-Ж1-7759 используется осколочно-фугасный заряд массой 165 кг. Комплект 9-Ж2-7759 включает 120-кг объемно-детонирующий заряд. Таким образом, в состав комплекса «Гром» входят осколочно-фугасная боевая часть 9-Ж1-7759 максимальной массой 480 кг и объемно-детонирующая 9-Ж2-7759 массой 370 кг.
МДУ представляет собой твердотопливный ракетный двигатель с хвостовым соплом. Он должен включаться по команде приборов управления после преодоления части траектории. Имеющийся заряд топлива обеспечивает разгон ракеты до высоких скоростей, необходимых для существенного повышения дальности полета.
Управление полетом осуществляется при помощи хвостового модуля рулевых приводов (МРП). Цилиндрический отсек длиной 322 мм вмещает рулевые машинки, контролирующие положение четырех плоскостей. На внешней поверхности жестко закрепляются трапециевидные корневые части рулей, внутри которых в транспортном положении находятся раскладные консоли. После сброса с носителя рули раскрываются. В центре МРП имеется продольный канал, через который проходит сопло двигательной установки.
Согласно презентации от КТРВ, в рамках проекта «Гром» разработаны три авиационных боеприпаса с отличающимися конструкциями, характеристиками и возможностями. При этом, несмотря на все отличия, они строятся из унифицированных модулей того или иного назначения. В частности, во всех случаях применяется один и тот же МРП, а МПУ имеет минимальные различия. Кроме того, готовые изделия имеют одинаковый внешний вид и не отличаются друг от друга габаритами.
Первый вариант изделия представляет собой управляемую ракету под названием 9-А-7759. Такое оружие включает МБЧо типа 9-Ж1-7759, стандартный модуль планирования и управления, а также двигательную установку и МРП. Ракета длиной 4192 мм весит 594 кг и несет 315-кг заряд. Разгон после сброса осуществляется при помощи отдельного стартового двигателя. После него включается маршевый двигатель, обеспечивающий полет на дистанцию до 120 км при максимальном времени полета в 400 с. По своей боевой эффективности ракета 9-А-7759 в 1,8 раза превосходит свободнопадающую авиабомбу ОФАБ-250-270.
Второе оружие проекта «Гром» является управляемой авиабомбой и обозначено как 9-А1-7759. По своей архитектуре это изделие похоже на предыдущую ракету, но отличается отсутствием МДУ. Вместо него в хвосте устанавливается дополнительный модуль боевой части типа 9-Ж1-7759. Благодаря этому общая масса двух зарядов достигает 480 кг с понятным ростом боевой эффективности. Стартовая масса изделия – 598 кг. Максимальное время полета для 9-А1-7759 определено на уровне 260 с. За это время бомба может преодолеть до 65 км. С точки зрения боевой эффективности такое оружие в 1,5 раза превосходит серийную бомбу ОФАБ-500У.
Третий представитель нового семейства – бомба 9-А2-7759. Она похожа на изделие с литерами «А1», но имеет серьезные отличия. Ее предлагается комплектовать двумя боевыми частями типа 9-Ж2-7759 с объемно-детонирующим снаряжением. Общая масса двух зарядов – 370 кг; стартовая масса бомбы – 488 кг. Для получения наибольшего могущества в составе модуля управления для 9-А2-7759 используется лазерный датчик высоты, при помощи которого определяется оптимальная высота подрыва. По своим летным данным такое оружие соответствует изделию 9-А1-7759. Утверждается, что 9-А2-7759 в два раза эффективнее существующей корректируемой авиабомбы КАБ-500ОД.
На основе боевых ракет и бомб из состава УК РБВ «Гром» были созданы специализированные изделия для испытаний. Прежде всего, это оружие с телеметрической аппаратурой. Оно, в целом, соответствует боевым изделиям, но отличается отсутствием зарядов и наличием дополнительной аппаратуры. Кроме того, в отличие от будущей серийной продукции, телеметрические ракеты / бомбы имеют яркую красную окраску.
Ракетно-бомбовое вооружение комплекса «Гром» может использоваться различными самолетами-носителями из состава российской фронтовой авиации. К примеру, известно, что к испытаниям привлекались фронтовой бомбардировщик Су-34 и многоцелевой истребитель МиГ-35. Несмотря на сравнительно большую длину, новые изделия могут перевозиться как под крылом, так и под фюзеляжем.
По данным опубликованной презентации, самолет-носитель может сбрасывать изделия семейства «Гром» на приборных скоростях от 500 до 1200 км/ч. Максимальная высота пуска – более 10 км. При этом от высоты и траектории самолета перед сбросом зависит максимально возможная дальность полета бомбы или ракеты. В некоторых ситуациях, при сравнительно малых высотах пуска, оружие может начинать самостоятельный полет с выполнения «горки», что позволяет получить некоторый запас высоты и тем самым увеличить дальность полета.
Проект предусматривает несколько любопытных режимов работы оружия. Так, ракета типа 9-А-7759 после сброса должна включать стартовый двигатель и переходить в горизонтальный полет. После его отключения некоторая часть траектории преодолевается по инерции с одновременным снижением. Лишь после этого происходит запуск маршевой МДУ, которая и обеспечивает полет на максимально возможную дистанцию. Полет происходит с некоторым снижением, а непосредственно над целью ракета должна переходить в пикирование с большим углом.
Предусмотрена возможность ракетно-бомбового удара по цели в задней полусфере. В этом случае изделие «Гром» сразу после отделения от носителя выполняет вираж, переходит на «горку» и после этого начинает заход на цель. Для компенсации потерь энергии на развороте и получения приемлемой дальности бомба или ракета может выполнять пологое пикирование.
Согласно доступным данным, не позднее конца прошлого года проект УК РБВ «Гром» прошел стадию наземных испытаний, после чего стартовали летно-конструкторские испытания. В ходе наземных проверок были проверены все основные особенности новых модулей, в том числе их устойчивость к различным факторам. При этом на момент создания презентации не были завершены проверки и доводка объемно-детонирующей боевой части типа 9-Ж2-7759: не была подтверждена ее устойчивость к внешним воздействиям.
После выполнения необходимых наземных проверок стартовали летно-конструкторские испытания. На момент создания презентации было выполнено 30 полетов носителей нового оружия и 5 полетов обеспечения. Испытатели осуществили 8 пусков опытного оружия с телеметрической аппаратурой. Также состоялись 3 сброса в режиме «невзрыв», в двух из которых применялись бомбы с осколочно-фугасной и объемно-детонирующей боевыми частями.
Из восьми испытательных пусков оружия трех типов половина завершилась успехом. В остальных случаях имели место те или иные неполадки, в результате которых изделия разрушались в полете или допускали неприемлемый промах. В частности, одна из ракет 9-А-7759 из-за отказа навигации упала в 76 м от мишени. Впрочем, в успешных запусках отклонение от цели находилось в пределах от 2 до 10 м. Важно, что такие характеристики показали все три боеприпаса нового семейства. Запуски бомбы 9-А2-7759 привели к любопытным результатам. Такое оружие подтвердило расчетные характеристики, а кроме того, показало дальность полета, на 60% превышающую заданную.
В соответствии с опубликованными данными, в апреле 2018 года КТРВ должна была передать изделия из состава УК РБВ «Гром» на государственные испытания. Этот этап проверок планировалось завершить в сентябре. К этому времени следовало завершить не только проверки, но и доводку. В начале осени должен появиться акт о государственных испытаниях, а в ноябре рабочей конструкторской документации по «Грому» должны присвоить литеру «О1». После этого оружие можно будет ставить в серию.
Если планы на текущий год будут выполнены без смещения сроков, то уже в самом ближайшем будущем российские воздушно-космические силы смогут получить новое высокоточное оружие. Положительные черты вооружения семейства «Гром» очевидны. Предлагаемые ракета и две бомбы имеют высокую дальность полета, а также показывают весьма примечательную точность поражения стационарной цели. С учетом типа атакуемого объекта можно выбрать оптимальный вариант боевой части.
Определенные преимущества перед существующим оружием своего класса «Грому» дает модульная архитектура. Три авиационных средства поражения предлагается собирать из унифицированных модулей. Таким образом, серийное производство новой линейки вооружения заметным образом упрощается. Так же облегчается и эксплуатация оружия в войсках. Впрочем, организация-разработчик и будущий эксплуатант пока не уточняли, какую экономию можно будет получить за счет УК РБВ «Гром».
Последние новости указывают, что в нашей стране продолжается разработка новых высокоточных систем авиационного вооружения, и постоянно появляются новые образцы такого рода. В скором будущем на вооружение ВКС может поступить новейшее управляемое вооружение с улучшенными боевыми возможностями и преимуществами технического характера. Недавно разработанные системы семейства «Гром» уже успели показать себя с хорошей стороны во время испытаний, и после очередного этапа проверок имеют все шансы поступить на вооружение. Все говорит о том, что вскоре летчикам фронтовой авиации придется осваивать совершенно новое оружие.
По материалам сайтов:
https://ria.ru/
https://svpressa.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
О существовании проекта управляемого комплекса ракетно-бомбового вооружения (УК РБВ) «Гром» стало известно всего несколько дней назад. В открытом доступе появилась презентация с описанием этого проекта, подготовленная корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). В этом документе были приведены основные сведения об архитектуре перспективного оружия и его тактико-технических характеристиках. Кроме того, презентация раскрыла некоторые подробности уже проведенных работ и планы организации-разработчика на ближайшее будущее.
Проект «Гром» предусматривает модульное построение авиационного боеприпаса. Используя несколько основных модулей разного назначения, завод-изготовитель сможет выпускать изделия разных классов и назначения. В первую очередь, это дает возможность выпуска унифицированных ракет и бомб. Кроме того, готовое вооружение может иметь отличающееся боевое оснащение. На практике это обеспечит гибкость применения УК РБВ и позволит решать широкий круг боевых задач.
Во всех конфигурациях оружие проекта «Гром» должно иметь схожий внешний вид; габариты и масса отличаются незначительно. Предлагается выпуск бомбы / ракеты с цилиндрическим корпусом большого удлинения, оснащенным оживальным головным обтекателем. Сверху на корпусе располагается длинный гаргрот, снизу имеется утолщение с креплениями для раскладного крыла. В хвосте помещаются Х-обратные рули с приводами. Общая длина всех изделий семейства – 4192 мм, диаметр корпуса – 310 мм, не считая рулей.
Бомба или ракета «Гром» должна состоять из нескольких основных модулей, соединяемых друг с другом в нужной конфигурации. Передний отсек корпуса представляет собой основной модуль боевой части (МБЧо). Сейчас предлагаются два варианта такого модуля. Модуль из состава боевого снаряжения типа 9-Ж1-7759 выполнен в виде осколочно-фугасного заряда массой 315 кг. Основной модуль из снаряжения 9-Ж2-7759 имеет объемно-детонирующий заряд массой 250 кг. МБЧо обоих типов имеет длину 2350 мм при диаметре 310 мм. Осколочно-фугасный заряд может взрываться как при контакте с целью, так и с задержкой до 170 мс. Объемно-детонирующий заряд можно подрывать на высотах от 6 до 12 м над целью.
Второй компонент «Грома» – модуль планирования и управления (МПУ). Основной его составляющей является цилиндрический приборный отсек длиной 390 мм, в котором располагаются приборы навигации, управления и наведения. Сверху на этом отсеке закрепляется длинный гаргрот, соединяющий его с прочими устройствами. На узком продольном гаргроте имеются бугели для подвеса ракеты / бомбы на носитель, разъем для связи с аппаратурой последнего и некоторые антенны из состава систем управления.
Под модулем боевой части предлагается подвешивать плоский кожух с креплениями для плоскостей раскладного крыла. В транспортном положении пара плоскостей укладывается вдоль корпуса; после сброса они разводятся в стороны, образуя стреловидное крыло.
МПУ оснащается спутниковой системой навигации, способной использовать сигналы ГЛОНАСС и GPS. В полете модуль определяет свое местоположение и, производя необходимые расчеты, корректирует траекторию полета. Поскольку УК РБВ «Гром» использует спутниковую навигацию, возможно уничтожение только стационарных целей с заранее известными координатами.
Один из вариантов изделия «Гром» может получать доработанный вариант МПУ. В его случае стандартные приборы навигации и управления дополняются лазерным датчиком высоты. С его помощью оружие способно точнее определять свое положение в пространстве, что необходимо для правильного использования объемно-детонирующей боевой части.
За основной частью МПУ помещается цилиндрический корпус длиной 1130 мм. Он может вмещать дополнительный модуль боевой части (МБЧд) или модуль двигательной установки (МДУ). Дополнительная боевая часть может выпускаться в двух конфигурациях. В рамках снаряжения 9-Ж1-7759 используется осколочно-фугасный заряд массой 165 кг. Комплект 9-Ж2-7759 включает 120-кг объемно-детонирующий заряд. Таким образом, в состав комплекса «Гром» входят осколочно-фугасная боевая часть 9-Ж1-7759 максимальной массой 480 кг и объемно-детонирующая 9-Ж2-7759 массой 370 кг.
МДУ представляет собой твердотопливный ракетный двигатель с хвостовым соплом. Он должен включаться по команде приборов управления после преодоления части траектории. Имеющийся заряд топлива обеспечивает разгон ракеты до высоких скоростей, необходимых для существенного повышения дальности полета.
Управление полетом осуществляется при помощи хвостового модуля рулевых приводов (МРП). Цилиндрический отсек длиной 322 мм вмещает рулевые машинки, контролирующие положение четырех плоскостей. На внешней поверхности жестко закрепляются трапециевидные корневые части рулей, внутри которых в транспортном положении находятся раскладные консоли. После сброса с носителя рули раскрываются. В центре МРП имеется продольный канал, через который проходит сопло двигательной установки.
Согласно презентации от КТРВ, в рамках проекта «Гром» разработаны три авиационных боеприпаса с отличающимися конструкциями, характеристиками и возможностями. При этом, несмотря на все отличия, они строятся из унифицированных модулей того или иного назначения. В частности, во всех случаях применяется один и тот же МРП, а МПУ имеет минимальные различия. Кроме того, готовые изделия имеют одинаковый внешний вид и не отличаются друг от друга габаритами.
Первый вариант изделия представляет собой управляемую ракету под названием 9-А-7759. Такое оружие включает МБЧо типа 9-Ж1-7759, стандартный модуль планирования и управления, а также двигательную установку и МРП. Ракета длиной 4192 мм весит 594 кг и несет 315-кг заряд. Разгон после сброса осуществляется при помощи отдельного стартового двигателя. После него включается маршевый двигатель, обеспечивающий полет на дистанцию до 120 км при максимальном времени полета в 400 с. По своей боевой эффективности ракета 9-А-7759 в 1,8 раза превосходит свободнопадающую авиабомбу ОФАБ-250-270.
Второе оружие проекта «Гром» является управляемой авиабомбой и обозначено как 9-А1-7759. По своей архитектуре это изделие похоже на предыдущую ракету, но отличается отсутствием МДУ. Вместо него в хвосте устанавливается дополнительный модуль боевой части типа 9-Ж1-7759. Благодаря этому общая масса двух зарядов достигает 480 кг с понятным ростом боевой эффективности. Стартовая масса изделия – 598 кг. Максимальное время полета для 9-А1-7759 определено на уровне 260 с. За это время бомба может преодолеть до 65 км. С точки зрения боевой эффективности такое оружие в 1,5 раза превосходит серийную бомбу ОФАБ-500У.
Третий представитель нового семейства – бомба 9-А2-7759. Она похожа на изделие с литерами «А1», но имеет серьезные отличия. Ее предлагается комплектовать двумя боевыми частями типа 9-Ж2-7759 с объемно-детонирующим снаряжением. Общая масса двух зарядов – 370 кг; стартовая масса бомбы – 488 кг. Для получения наибольшего могущества в составе модуля управления для 9-А2-7759 используется лазерный датчик высоты, при помощи которого определяется оптимальная высота подрыва. По своим летным данным такое оружие соответствует изделию 9-А1-7759. Утверждается, что 9-А2-7759 в два раза эффективнее существующей корректируемой авиабомбы КАБ-500ОД.
На основе боевых ракет и бомб из состава УК РБВ «Гром» были созданы специализированные изделия для испытаний. Прежде всего, это оружие с телеметрической аппаратурой. Оно, в целом, соответствует боевым изделиям, но отличается отсутствием зарядов и наличием дополнительной аппаратуры. Кроме того, в отличие от будущей серийной продукции, телеметрические ракеты / бомбы имеют яркую красную окраску.
Ракетно-бомбовое вооружение комплекса «Гром» может использоваться различными самолетами-носителями из состава российской фронтовой авиации. К примеру, известно, что к испытаниям привлекались фронтовой бомбардировщик Су-34 и многоцелевой истребитель МиГ-35. Несмотря на сравнительно большую длину, новые изделия могут перевозиться как под крылом, так и под фюзеляжем.
По данным опубликованной презентации, самолет-носитель может сбрасывать изделия семейства «Гром» на приборных скоростях от 500 до 1200 км/ч. Максимальная высота пуска – более 10 км. При этом от высоты и траектории самолета перед сбросом зависит максимально возможная дальность полета бомбы или ракеты. В некоторых ситуациях, при сравнительно малых высотах пуска, оружие может начинать самостоятельный полет с выполнения «горки», что позволяет получить некоторый запас высоты и тем самым увеличить дальность полета.
Проект предусматривает несколько любопытных режимов работы оружия. Так, ракета типа 9-А-7759 после сброса должна включать стартовый двигатель и переходить в горизонтальный полет. После его отключения некоторая часть траектории преодолевается по инерции с одновременным снижением. Лишь после этого происходит запуск маршевой МДУ, которая и обеспечивает полет на максимально возможную дистанцию. Полет происходит с некоторым снижением, а непосредственно над целью ракета должна переходить в пикирование с большим углом.
Предусмотрена возможность ракетно-бомбового удара по цели в задней полусфере. В этом случае изделие «Гром» сразу после отделения от носителя выполняет вираж, переходит на «горку» и после этого начинает заход на цель. Для компенсации потерь энергии на развороте и получения приемлемой дальности бомба или ракета может выполнять пологое пикирование.
Согласно доступным данным, не позднее конца прошлого года проект УК РБВ «Гром» прошел стадию наземных испытаний, после чего стартовали летно-конструкторские испытания. В ходе наземных проверок были проверены все основные особенности новых модулей, в том числе их устойчивость к различным факторам. При этом на момент создания презентации не были завершены проверки и доводка объемно-детонирующей боевой части типа 9-Ж2-7759: не была подтверждена ее устойчивость к внешним воздействиям.
После выполнения необходимых наземных проверок стартовали летно-конструкторские испытания. На момент создания презентации было выполнено 30 полетов носителей нового оружия и 5 полетов обеспечения. Испытатели осуществили 8 пусков опытного оружия с телеметрической аппаратурой. Также состоялись 3 сброса в режиме «невзрыв», в двух из которых применялись бомбы с осколочно-фугасной и объемно-детонирующей боевыми частями.
Из восьми испытательных пусков оружия трех типов половина завершилась успехом. В остальных случаях имели место те или иные неполадки, в результате которых изделия разрушались в полете или допускали неприемлемый промах. В частности, одна из ракет 9-А-7759 из-за отказа навигации упала в 76 м от мишени. Впрочем, в успешных запусках отклонение от цели находилось в пределах от 2 до 10 м. Важно, что такие характеристики показали все три боеприпаса нового семейства. Запуски бомбы 9-А2-7759 привели к любопытным результатам. Такое оружие подтвердило расчетные характеристики, а кроме того, показало дальность полета, на 60% превышающую заданную.
В соответствии с опубликованными данными, в апреле 2018 года КТРВ должна была передать изделия из состава УК РБВ «Гром» на государственные испытания. Этот этап проверок планировалось завершить в сентябре. К этому времени следовало завершить не только проверки, но и доводку. В начале осени должен появиться акт о государственных испытаниях, а в ноябре рабочей конструкторской документации по «Грому» должны присвоить литеру «О1». После этого оружие можно будет ставить в серию.
Если планы на текущий год будут выполнены без смещения сроков, то уже в самом ближайшем будущем российские воздушно-космические силы смогут получить новое высокоточное оружие. Положительные черты вооружения семейства «Гром» очевидны. Предлагаемые ракета и две бомбы имеют высокую дальность полета, а также показывают весьма примечательную точность поражения стационарной цели. С учетом типа атакуемого объекта можно выбрать оптимальный вариант боевой части.
Определенные преимущества перед существующим оружием своего класса «Грому» дает модульная архитектура. Три авиационных средства поражения предлагается собирать из унифицированных модулей. Таким образом, серийное производство новой линейки вооружения заметным образом упрощается. Так же облегчается и эксплуатация оружия в войсках. Впрочем, организация-разработчик и будущий эксплуатант пока не уточняли, какую экономию можно будет получить за счет УК РБВ «Гром».
Последние новости указывают, что в нашей стране продолжается разработка новых высокоточных систем авиационного вооружения, и постоянно появляются новые образцы такого рода. В скором будущем на вооружение ВКС может поступить новейшее управляемое вооружение с улучшенными боевыми возможностями и преимуществами технического характера. Недавно разработанные системы семейства «Гром» уже успели показать себя с хорошей стороны во время испытаний, и после очередного этапа проверок имеют все шансы поступить на вооружение. Все говорит о том, что вскоре летчикам фронтовой авиации придется осваивать совершенно новое оружие.
По материалам сайтов:
https://ria.ru/
https://svpressa.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" / bmpd.livejournal.com
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