В России вернулись к рассмотрению проекта академика Сахарова

Но когда Россия говорит об оружии, то весь мир прекрасно знает, что Россия умеет его делать. Сирия тому подтверждение

В России вернулись к рассмотрению проекта академика Андрея Сахарова о создании сверхмощной торпеды с ядерным боезарядом. Об этом сообщил один из создателей торпедного оружия в Российской Федерации Шамиль Алиев в интервью агентству РИА Новости Отвечая на вопросы журналиста, он рассказал, что в настоящее время появилась тенденция возвращения к нереализованным ранее по различным причинам идеям и проектам. В том числе заново рассматривается проект академика Сахарова по созданию торпед длиной 24 метра, диаметром полтора метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 километров. Он напомнил, что задача таких торпед по задумке Сахарова, заключалась в уничтожении объектов на побережье при помощи взрыва в воде. При этом Шамиль Алиев отметил, что реализация данной идеи в Советском Союзе провалилась не по причине "плохой работы", а из-за банального отсутствия денег на ее разработку.Также Алиев рассказал о реализации проекта морского беспилотника "Посейдон", где его дальность плавания может гиганских расстояний с помощью ядерной двигательной установки.В окончании своего интервью, Алиев напомнил, что все виды вооружений, о которых рассказал Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, реальны и существуют. Он отметил, что ни одна разведка мира не смогла опровергнуть наличие новых вооружений России.– приводит РИА Новости слова Шамиля Алиева.