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В РФ испытали лазерную систему зажигания ракетного двигателя

В испытательном комплексе «Конструкторского бюро химавтоматики» (КБХА, входит в НПО «Энергомаш») впервые проведены успешные испытания лазерной системы поджига кислородно-водородного топлива жидкостного ракетного двигателя (ЖРД), сообщает пресс-служба предприятия.



Согласно информации, на стенде было проведено 3 включения перспективной установки РД0176.УЭ2, в ходе которых поджиг топлива производился лазерной системой зажигания непосредственно в камере сгорания. Состояния матчасти оборудования после тестов удовлетворительное.


Данные испытания проведены в рамках сотрудничества с Исследовательским центром им. М.В. Келдыша в ходе реализации ОКР «Создание ракетных двигателей нового поколения и базовых элементов маршевых двигательных установок перспективных средств выведения».

По словам главного конструктора АО КБХА Виктора Горохова, внедрение лазерной системы поджига снижает массу двигателя, что очень важно для ракетной техники, и упрощает циклограмму его запуска. Это, в свою очередь, повышает надежность работы ЖРД.

Он напомнил, что несколько лет назад предприятие успешно испытало лазерный поджиг кислородно-керосинового топлива. Нынешняя технология на кислороде-водороде – это большой шаг к созданию надежного двигателя многократного включения, который найдет свое применение в перспективных многоразовых ракетно-космических системах.

Отмечается, что решение о продолжении работ в этом направлении будет принято после детального анализа данных, полученных в ходе испытаний.

Использованы фотографии: https://twitter.com/roscosmos
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Комментарии 7

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  1. ученый Сегодня, 15:29
    Теперь дело за малым - создать аналог лазерного зажигания для реактивных двигателей и двигателей внутреннего сгорания.
    ученый
  2. MPN (Павел) Сегодня, 15:30
    Не думаю, что смесь водородно-кмслородную проблема поджечь, наверное надежность превыше всего ну может надо в определенной зоне поджечь и не допускать срыва горения...
    MPN
  3. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 15:35
    Что творят эти камерунцы
    Чича сквад
  4. gridasov Сегодня, 16:09
    Любой газ или жидкость можно зажечь.Видимо действительно для этого нужно быть не нормальным.
    gridasov
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 17:23
      Цитата: gridasov
      Любой газ или жидкость можно зажечь.

      Не любой. Ради эксперимента попробуйте зажечь какой-нибудь из этих: гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон или оганесон. Если получится можете смело подавать заявку на "нобелевскую премию". Только не нужно приводить пример ТЯО, ядерная реакция - это не горение.
      ALEXXX1983
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 17:30
        Тута, наверное, имелось ввиду "зажечь" - реакция с выделением энергии(это я по стопам Зельдовича).
        Shahno
        1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 17:33
          Ну статья-то не на ядерную тематику, а про ЖРД. Так что речь только о химической реакции. wink
          ALEXXX1983
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