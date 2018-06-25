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В РФ испытали лазерную систему зажигания ракетного двигателя
В испытательном комплексе «Конструкторского бюро химавтоматики» (КБХА, входит в НПО «Энергомаш») впервые проведены успешные испытания лазерной системы поджига кислородно-водородного топлива жидкостного ракетного двигателя (ЖРД), сообщает пресс-служба предприятия.
Согласно информации, на стенде было проведено 3 включения перспективной установки РД0176.УЭ2, в ходе которых поджиг топлива производился лазерной системой зажигания непосредственно в камере сгорания. Состояния матчасти оборудования после тестов удовлетворительное.
Данные испытания проведены в рамках сотрудничества с Исследовательским центром им. М.В. Келдыша в ходе реализации ОКР «Создание ракетных двигателей нового поколения и базовых элементов маршевых двигательных установок перспективных средств выведения».
По словам главного конструктора АО КБХА Виктора Горохова, внедрение лазерной системы поджига снижает массу двигателя, что очень важно для ракетной техники, и упрощает циклограмму его запуска. Это, в свою очередь, повышает надежность работы ЖРД.
Он напомнил, что несколько лет назад предприятие успешно испытало лазерный поджиг кислородно-керосинового топлива. Нынешняя технология на кислороде-водороде – это большой шаг к созданию надежного двигателя многократного включения, который найдет свое применение в перспективных многоразовых ракетно-космических системах.
Отмечается, что решение о продолжении работ в этом направлении будет принято после детального анализа данных, полученных в ходе испытаний.
Согласно информации, на стенде было проведено 3 включения перспективной установки РД0176.УЭ2, в ходе которых поджиг топлива производился лазерной системой зажигания непосредственно в камере сгорания. Состояния матчасти оборудования после тестов удовлетворительное.
Данные испытания проведены в рамках сотрудничества с Исследовательским центром им. М.В. Келдыша в ходе реализации ОКР «Создание ракетных двигателей нового поколения и базовых элементов маршевых двигательных установок перспективных средств выведения».
По словам главного конструктора АО КБХА Виктора Горохова, внедрение лазерной системы поджига снижает массу двигателя, что очень важно для ракетной техники, и упрощает циклограмму его запуска. Это, в свою очередь, повышает надежность работы ЖРД.
Он напомнил, что несколько лет назад предприятие успешно испытало лазерный поджиг кислородно-керосинового топлива. Нынешняя технология на кислороде-водороде – это большой шаг к созданию надежного двигателя многократного включения, который найдет свое применение в перспективных многоразовых ракетно-космических системах.
Отмечается, что решение о продолжении работ в этом направлении будет принято после детального анализа данных, полученных в ходе испытаний.
Использованы фотографии: https://twitter.com/roscosmos
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