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Эхо Иловайска: Под Днепропетровском найдена яма с фрагментами тел украинских силовиков
В украинских СМИ опубликовано интервью с Николаем Колесником, выступающим куратором националистического батальона «Кривбасс» от лица Криворожского горсовета. Колесник в интервью изданию «Гордон» рассказывает о процессе опознания тел представителей «Кривбасса», погибших в Иловайском котле в 2014 году. По словам представителя городского совета Кривого Рога, фрагменты десятков тел погибших украинских «добробатовцев» уже после вывоза с места боевых действий, были попросту забыты или вывалены в яму в Днепропетровской области и присыпаны землёй.
Колесник:
По его словам, это делает крайне сложной процедуру опознания останков.
В интервью говорится о том, что в общей сложности в Днепропетровскую область тогда было доставлено 98 неопознанных трупов украинских силовиков нескольких подразделений, оказавшихся под Иловайском. Из них сразу же было опознано лишь 28. Для проведения следствия брали пробы ДНК и должны были собрать и идентифицировать все останки. Но этого не случилось.
Одежду вместе с фрагментами тел погибших отправили на территорию Таромского рыбхоза. Теперь выясняется, что останки и одежду решили захоронить без проведения экспертизы и установления личностей погибших.
Колесник:
Среди обнаруженных сброшенных в наспех вырытую яму фрагментов тел - те, которые принадлежат представителям нацбатов «Кривбасс» и «Правый сектор» (*запрещено в РФ). По словам Колесника, появление такого рода стихийного захоронения – «халатность следователя».
Именно следователь привёз мешки в частный рыбхоз и там, как утверждает Колесник, бросил со словами «я позже заберу».
Далее Колесник говорит уже исключительно о мешках с вещами погибших, но не говорит о самих телах. По его словам, сотрудники рыбхоза захоронили мешки, так как стоял невыносимый трупный запах.
Из его заявления:
Представитель Криворожского горсовета говорит о том, что официальная информация о якобы 366 погибших под Иловайском украинских силовиках не соответствует действительности. По его словам, никто не учитывает без вести пропавших, которых в разы больше и чьи тела также могут находиться в стихийных захоронениях по всей Украине.
Представитель горсовета Кривого Рога:
Колесник далее в интервью:
Нужно напомнить, что Минобороны Украины и другие силовые ведомства до сих пор не назвали точного числа силовиков, пропавших без вести под Иловайском и Дебальцево. При этом стоит заметить, что точных данных о погибших, раненых и пропавших без вести в этих районах нет и по войскам ЛДНР.
Колесник:
Почти четыре года эти мешки (с останками и одеждой) были закопаны на территории частного рыбного хозяйства в Днепропетровской области.
По его словам, это делает крайне сложной процедуру опознания останков.
В интервью говорится о том, что в общей сложности в Днепропетровскую область тогда было доставлено 98 неопознанных трупов украинских силовиков нескольких подразделений, оказавшихся под Иловайском. Из них сразу же было опознано лишь 28. Для проведения следствия брали пробы ДНК и должны были собрать и идентифицировать все останки. Но этого не случилось.
Одежду вместе с фрагментами тел погибших отправили на территорию Таромского рыбхоза. Теперь выясняется, что останки и одежду решили захоронить без проведения экспертизы и установления личностей погибших.
Колесник:
Мы начали снимать слой за слоем, доставали пропитанные кровью кители с шевронами добровольческих батальонов, каски и берцы с фрагментами тел, кобуру от пистолета...
Среди обнаруженных сброшенных в наспех вырытую яму фрагментов тел - те, которые принадлежат представителям нацбатов «Кривбасс» и «Правый сектор» (*запрещено в РФ). По словам Колесника, появление такого рода стихийного захоронения – «халатность следователя».
Именно следователь привёз мешки в частный рыбхоз и там, как утверждает Колесник, бросил со словами «я позже заберу».
Далее Колесник говорит уже исключительно о мешках с вещами погибших, но не говорит о самих телах. По его словам, сотрудники рыбхоза захоронили мешки, так как стоял невыносимый трупный запах.
Из его заявления:
Их засыпали землёй, когда собаки начали растаскивать пропитанные кровью вещи.
Представитель Криворожского горсовета говорит о том, что официальная информация о якобы 366 погибших под Иловайском украинских силовиках не соответствует действительности. По его словам, никто не учитывает без вести пропавших, которых в разы больше и чьи тела также могут находиться в стихийных захоронениях по всей Украине.
Представитель горсовета Кривого Рога:
Раскапывали, сортировали, а я на четвереньках стоял и, простите, блевал. Меня минут 40 наизнанку выворачивало от трупного запаха.
Колесник далее в интервью:
Под Иловайском погибли не менее тысячи наших парней. А если ещё о пропавших без вести: едет "Урал" с бойцами, прямое попадание "Града" – и всё, останки тридцати парней на одной лопате, невозможно взять ДНК. И куда их вписать, в какую статистику?
Нужно напомнить, что Минобороны Украины и другие силовые ведомства до сих пор не назвали точного числа силовиков, пропавших без вести под Иловайском и Дебальцево. При этом стоит заметить, что точных данных о погибших, раненых и пропавших без вести в этих районах нет и по войскам ЛДНР.
Использованы фотографии: Facebook/Микола Колесник
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