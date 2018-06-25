Эхо Иловайска: Под Днепропетровском найдена яма с фрагментами тел украинских силовиков

Почти четыре года эти мешки (с останками и одеждой) были закопаны на территории частного рыбного хозяйства в Днепропетровской области.

Мы начали снимать слой за слоем, доставали пропитанные кровью кители с шевронами добровольческих батальонов, каски и берцы с фрагментами тел, кобуру от пистолета...

Их засыпали землёй, когда собаки начали растаскивать пропитанные кровью вещи.

Раскапывали, сортировали, а я на четвереньках стоял и, простите, блевал. Меня минут 40 наизнанку выворачивало от трупного запаха.

Под Иловайском погибли не менее тысячи наших парней. А если ещё о пропавших без вести: едет "Урал" с бойцами, прямое попадание "Града" – и всё, останки тридцати парней на одной лопате, невозможно взять ДНК. И куда их вписать, в какую статистику?