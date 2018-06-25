17:58 25 июня
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Эхо Иловайска: Под Днепропетровском найдена яма с фрагментами тел украинских силовиков

В украинских СМИ опубликовано интервью с Николаем Колесником, выступающим куратором националистического батальона «Кривбасс» от лица Криворожского горсовета. Колесник в интервью изданию «Гордон» рассказывает о процессе опознания тел представителей «Кривбасса», погибших в Иловайском котле в 2014 году. По словам представителя городского совета Кривого Рога, фрагменты десятков тел погибших украинских «добробатовцев» уже после вывоза с места боевых действий, были попросту забыты или вывалены в яму в Днепропетровской области и присыпаны землёй.

Колесник:
Почти четыре года эти мешки (с останками и одеждой) были закопаны на территории частного рыбного хозяйства в Днепропетровской области.


По его словам, это делает крайне сложной процедуру опознания останков.


В интервью говорится о том, что в общей сложности в Днепропетровскую область тогда было доставлено 98 неопознанных трупов украинских силовиков нескольких подразделений, оказавшихся под Иловайском. Из них сразу же было опознано лишь 28. Для проведения следствия брали пробы ДНК и должны были собрать и идентифицировать все останки. Но этого не случилось.

Одежду вместе с фрагментами тел погибших отправили на территорию Таромского рыбхоза. Теперь выясняется, что останки и одежду решили захоронить без проведения экспертизы и установления личностей погибших.

Колесник:
Мы начали снимать слой за слоем, доставали пропитанные кровью кители с шевронами добровольческих батальонов, каски и берцы с фрагментами тел, кобуру от пистолета...




Среди обнаруженных сброшенных в наспех вырытую яму фрагментов тел - те, которые принадлежат представителям нацбатов «Кривбасс» и «Правый сектор» (*запрещено в РФ). По словам Колесника, появление такого рода стихийного захоронения – «халатность следователя».

Именно следователь привёз мешки в частный рыбхоз и там, как утверждает Колесник, бросил со словами «я позже заберу».



Далее Колесник говорит уже исключительно о мешках с вещами погибших, но не говорит о самих телах. По его словам, сотрудники рыбхоза захоронили мешки, так как стоял невыносимый трупный запах.

Из его заявления:
Их засыпали землёй, когда собаки начали растаскивать пропитанные кровью вещи.


Представитель Криворожского горсовета говорит о том, что официальная информация о якобы 366 погибших под Иловайском украинских силовиках не соответствует действительности. По его словам, никто не учитывает без вести пропавших, которых в разы больше и чьи тела также могут находиться в стихийных захоронениях по всей Украине.

Представитель горсовета Кривого Рога:
Раскапывали, сортировали, а я на четвереньках стоял и, простите, блевал. Меня минут 40 наизнанку выворачивало от трупного запаха.


Колесник далее в интервью:
Под Иловайском погибли не менее тысячи наших парней. А если ещё о пропавших без вести: едет "Урал" с бойцами, прямое попадание "Града" – и всё, останки тридцати парней на одной лопате, невозможно взять ДНК. И куда их вписать, в какую статистику?


Нужно напомнить, что Минобороны Украины и другие силовые ведомства до сих пор не назвали точного числа силовиков, пропавших без вести под Иловайском и Дебальцево. При этом стоит заметить, что точных данных о погибших, раненых и пропавших без вести в этих районах нет и по войскам ЛДНР.

Использованы фотографии: Facebook/Микола Колесник
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Комментарии 23

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 15:43
    «Прерии надежно хранят своих мертвецов», оказалось что нет.
    polpot
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:47
      Это не халатность следователя,а закономерная "награда" доблестных скакунсов и просто бандитов.
      210окв
      1. Тралл Сегодня, 15:50
        На фото вроде как только одежда - вещдоки.
        Тралл
        1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 16:03
          Как правило на скотомогильниках особо не копаются, карантинный обьект. После освобождения Юго-Западной Руси много таких "скотомогильников" найдут. Гарантирую, что вот так же точно найдут и передвижные крематории с зубами и протезами... Это ещё под Мариуполем и Авдеевкой некому раскопать, под Дебальцево и Углегорском тоже полно осталось, под Славянском трупы ВСУшников топили в водохранилище. Был случай: когда сошёл снег, у одного дома в Углегорске обнаружили мёртвого укропа - миной разорвало. Нашли собаки, а люди подошли глянуть, что там псы грызут.
          P.S. Зато их почки и печень возможно уже за океаном. Кстати жителям Днепропетровска не советую покупать шаурму. Жителям Днепра советую.
          Сармат Саныч
        2. Идущий (Виктор) Сегодня, 16:04
          Это "эхо" ещё долго будет напоминать о себе.
          Идущий
        3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 17:38
          Цитата: Тралл
          На фото вроде как только одежда - вещдоки.

          На первом снимке в левом верхнем квадранте не остатки скальпа?
          Балу
      2. MPN (Павел) Сегодня, 16:10
        С одной стороны заслужили, что и хотели и даже память о себе оставили, гитлера тоже помнят, а вот остальным в назидание . стоило бы все это отношение к "героям" знать, и за, что ? Ведь даже родственники за них ни чего не получат, не числится погибшим, а он просто в мешке в рыбхозе...
        MPN
        1. Pirogov Сегодня, 16:37
          Цитата: MPN
          С одной стороны заслужили, что и хотели и даже память о себе оставили, гитлера тоже помнят, а вот остальным в назидание . стоило бы все это отношение к "героям" знать, и за, что ? Ведь даже родственники за них ни чего не получат, не числится погибшим, а он просто в мешке в рыбхозе.

          Так там видно те кто без родственников . Бомжей практически не стало .,,,интересно,,,,,где и куда они делись!?
          Pirogov
          1. MPN (Павел) Сегодня, 16:40
            Да все там..., бомжи правда там присутствуют, чего стоят только одни фотографии их "бойцов", бомж на бомже...
            Но я думаю основная часть бомжей воспользовалась безвизом, в\на Украине и бомжу прожить трудно стало (шучу я так) sad
            MPN
      3. Чёрный Сегодня, 16:13
        По словам Колесника, появление такого рода стихийного захоронения – «халатность следователя».
        Ну да...следак их лично прикопал, что бы с процедурой опознания не мучится......Эх...и чё этот "сволонтёр" там по помойкам лазил? Кто его просил?...Теперь чего доброго по останкам опознают и придётся Пецюндеру родне грошей отслюнявить. На похороны.....хотя может просто чадам хероев мячики подарит.
        Чёрный
    2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 16:01
      Был уверен что эта история будет иметь продолжение. Вот что писали месяц назад в ТСН:
      "В Днепропетровской области разразился скандал из-за того, что личные вещи украинских силовиков, погибших в Иловайском котле, оказались закопанными в скотомогильнике недалеко от обл.центра, сообщает ТСН. В яме, где утилизировали кур, обнаружили окровавленную форму, берцы, нательные крестики убитых в 2014 году добровольцев. 38 мешков с бирками морга на территорию рыбхоза привезли правоохранители, однако за вещами никто не вернулся. В конце концов волонтеров вызвал фермер, который арендует эту территорию и безуспешно пытался добиться от силовиков, чтобы они забрали вещи. Полицейские, которые привезли их, уволились, а вещдоки стали исчезать - кто-то, например, ходил по соседнему селу в берцах со свалки. "Собаки начали это все таскать по территории, и местные решили все это
      прикопать", - пояснил член гуманитарной миссии "Черный тюльпан" А.Золотарев. Среди вещей нашли медаль батальона "Кривбасс", которую вручили 24 августа 2014 года - перед тем, как бойцы попали в котел".
      Сармат Саныч
  2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 15:44
    Седая осень в Иловайске
    Среди развалин и могил…
    Свой быт устроив мало-мальски,
    Народ измученный ожил.

    Напишут книги о героях –
    О тех, кто бой кровавый вёл,
    О том, как враг, от злости воя,
    Попал в огромнейший котёл.

    Из всех орудий миномётных,
    Из пушек и системы «Град»
    Ударив залпом искромётным,
    Им показали Сталинград.

    Сквозь артобстрелы страшных будней,
    В объятьях дыма и огня,
    Мы не простим и не забудем
    Те двадцать три кошмарных дня!...

    Памяти Александра Анатольевича Губенко
    Чича сквад
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:48
      hi good good Замечательное стихотворение..
      Цитата: Чича сквад
      Седая осень в Иловайске
      Среди развалин и могил…
      Свой быт устроив мало-мальски,
      Народ измученный ожил.

      Напишут книги о героях –
      О тех, кто бой кровавый вёл,
      О том, как враг, от злости воя,
      Попал в огромнейший котёл.

      Из всех орудий миномётных,
      Из пушек и системы «Град»
      Ударив залпом искромётным,
      Им показали Сталинград.

      Сквозь артобстрелы страшных будней,
      В объятьях дыма и огня,
      Мы не простим и не забудем
      Те двадцать три кошмарных дня!...

      Памяти Александра Анатольевича Губенко
      210окв
      1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 15:50
        Автор Александр Анатольевич Губенко.
        Чича сквад
  3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:49
    Фото в статье можно назвать -Слава Украине
    Александр романов
  4. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 15:50
    Колесник:
    Почти четыре года эти мешки (с останками и одеждой) были закопаны на территории частного рыбного хозяйства в Днепропетровской области.

    Это не новая новость, публикации уже были.
    Из его заявления:
    Их засыпали землёй, когда собаки начали растаскивать пропитанные кровью вещи.

    .....................................
    Именно следователь привёз мешки в частный рыбхоз и там, как утверждает Колесник, бросил со словами «я позже заберу».

    И кто он этот следак после этого? Бандерия хуже Сомали.
    Рискну предположить, в какой-то момент появится статья, разоблачающая разборку бандерлогов на органы. Уже были статьи о причастности сукашвили и отдельно тамашонки.
    Статья вызвала некоторую брезгливость, как же они вот так живот, в кого превратились. Как долго украинцы будут терпеть, пока беда не коснется каждую семью?
    Балу
  5. К-50 (Алексей) Сегодня, 15:58
    Версия "рука Москвы" не прозвучала. К чему бы это? what laughing
    К-50
  6. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 16:00
    Сразу вспоминаются вопли разоблачителей всех мастей про скрытые потери наших военных и свежие могилы. У нас хоронят по человечески. А не так как на украине, зарывая своих "героев" как подзаборных собак.
    Servisinzhener
  7. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 16:03
    Господи, упокой их души грешные...
    ButchCassidy
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:06
    Собакам собачья смерть
    Дормидонт
  9. Starikan Сегодня, 16:07
    Народу Украины все это еще не одно поколение аукыться будет ! Предавать Россию ,со временем дорого "братья" обходится ..Хороший урок вам ,но "разбор полетов " еще впереди .
    Starikan
  10. 30 вис (Юрий) Сегодня, 16:46
    Цитата: Сармат Саныч
    Кстати жителям Днепропетровска не советую покупать шаурму. Жителям Днепра советую.

    Чересчур много натурализма ... Я б желающих повоевать юнцов и "бравых отморозков " перед вербовкой в добробаты возил на такие захоронения .Взглянуть ПРАВДЕ в глаза .... И чем больше натурализма ,тем доходчивей для желающих воевать ....Было страшное по своей силе видео ,висит труп человека -солдата на высоковольтных проводах ,жара, бродят,разлагаются внутренности ,шевелется булькает бывший человек ... Ужас !
    30 вис
  11. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 17:48
    Цитата: MPN
    С одной стороны заслужили, что и хотели и даже память о себе оставили, гитлера тоже помнят, а вот остальным в назидание . стоило бы все это отношение к "героям" знать, и за, что ? Ведь даже родственники за них ни чего не получат, не числится погибшим, а он просто в мешке в рыбхозе...

    Родственники-то небось ожидали землицы пожирнее, да речки возле, прихватить. А землицы-то совсем немного досталось, прикопать лишь только.
    Dietmar
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