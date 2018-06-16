Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 16.06.18 - 22.06.18 от военкора "Маг"

Французский снайпер Эруан Кастель, военкор Екатерина Катина и военнослужащая «Рада»

На это неделе количество обстрелов продолжало неуклонно снижаться. Хотя напомню, очередной раз всех пугали наступлением ВСУ во время проведения чемпионата мира по футболу, проходящему в России.Возможно, повлияла фраза президента России Владимира Путин во время «Прямой линии»:«Попытка наступления ВСУ на Донбассе будет иметь самые тяжелые последствия для государственности Украины».Ниже привожу статистику за 1,5 месяца гражданской войны.23 июня, в районе часа ночи, украинские боевики предприняли попытку улучшить свои позиции южнее н.п. Коминтерново. Для этого силами двух групп общей численностью до 15-ти человек под покровом ночи выдвинулись в сторону наших позиций. В этот раз, как исключение, диверсионная группа находилась в трезвом состоянии и старалась себя не раскрыть громким общением.Тем не менее, благодаря бдительности наших военнослужащих, украинские вояки были замечены еще на подступах к минным полям. Бойцы армии ДНР перегруппировались и приступили к наблюдению за горе-боевиками, которые подорвались при обезвреживании первых же мин. Раскрыв себя, одна группа кинулась в бегство, бросив подорвавшихся на мине боевиков, другая группа продолжила сближение, надеясь на поддержку первой группы и минометного огня с позиций ВСУ.Вступив в боевое столкновение, наши военнослужащие применением только стрелкового оружия остановили атаку противника. В результате профессиональных действий военнослужащих ВС ДНР часть украинских горе-вояк пустилась в бегство, бросив своих раненых на поле боя, а другая часть террористов понесла существенные потери. По предварительным данным, до трех бойцов противника было ликвидировано, и не менее четырех получили ранения. С нашей стороны ранение получил один военнослужащий.Утром, при обследовании поля боя, были обнаружены следы волочения украинских боевиков в сторону позиций ВСУ, а также ДВА брошенных автомата.Разведка отмечает прибытие на Донецкое направление подразделений 28-й отдельной механизированной бригады для замещения 30-й отдельной механизированной бригады.Командование противника продолжает вынашивать планы агрессии против Республики. По данным от украинских военнослужащих и местных жителей, поступает информация о прибытии в районы населенных пунктов:- н.п. Красноармейск (42 км от фронта) - эшелон с боевой техникой, часть из которой в количестве 18 единиц убыла в район н.п. Курахово, в зону ответственности 30-й омбр;- н.п. Хлебодаровка (36 км от фронта) - 13 единиц САУ 122-мм 2С1 «Гвоздика» из состава 1-го гсадн 28-й омб. Также отмечено прибытие батареи ЗРК 9А34 «Стрела-10» с техникой управления из состава зрдн 28-й омбр;- н.п. Зачатовка (50 км от фронта) - 12 единиц РСЗО БМ-21, 6 единиц САУ 152-мм 2С3 «Акация» и до 20 единиц автомобильной техники из состава 2-го гсадн 28 омбр- н.п. Угледар в зоне ответственности 30-й омбр формируется полевой госпиталь.- н.п. Чермалык в зоне ответственности 20 омпб 93-й омбр между жилыми домами в частном секторе находится мобильная группа РЭБ из состава 20-го об РЭБ;- н.п. Ленинское отмечено прибытие снайперской группы в количестве 5 человек из состава 24-й омбр.По данным от местных жителей, в район населенных пунктов Капитаново и Муратово выдвинулись зенитные ракетные комплексы противника. По нашим данным, командование ЗРП ВСУ А-1129 получило задачу на прикрытие огневыми группами 1 зрдн сил и средств 53 механизированной бригады ВСУ от мониторинга ОБСЕ, проводимого беспилотниками.В зоне ответственности 53-й бригады размещены 7 танков и 3 единицы САУ.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 7 раз.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию республики ДНР ДНР 3 раза.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 4 раза.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, ранена мирная жительница ЛНР.По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 6 раз.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 5 раз, ранение получил мирный житель Василега А.Н. 1982 г.р.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 5 раз, погиб один и ранение получил один военнослужащий ВС ДНР.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 5 раз.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.ВСУ обстреляли ДНР 39 раз.Погиб один и ранение получил один военнослужащий ВС ДНР, ранение получили трое мирных жителей ДНРПротивник выпустил по территории Республики 37 снарядов калибром 122-мм, 138 мин калибром 82-мм и 120-мм, произвел более 500 выстрелов из вооружения БМП, активно применялись все виды гранатометов и стрелковое оружие. Артиллерия ВСУ производила прицельные обстрелы по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры девятнадцати населенных пунктов Республики.ВСУ обстреляли ЛНР 17 раз, ранена одна мирная жительница ЛНР.Огонь велся из артиллерии калибра 152-мм, 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов различных типов, боевых машин пехоты и различного стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 140 снарядов, мин и гранат. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов: Лозовое, Логвиново, Донецкий, Желобок, Калиново, Христовое, Красный Яр, Зеленая Роща.