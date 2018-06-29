Американские летающие тарелки Lenticular ReEntry Vehicle: где они спрятаны?



Фотографии летающей тарелки инопланетян, названные Пентагоном фейковыми



Ракетный удар советской ПЛАРК проекта 659

Еще в далеком 1959 году инженеры НАСА приступили к разработке космических кораблей нового типа. Они должны были иметь форму сплюснутого диска, собственные двигатели для изменения орбиты, а также пусковые системы, обеспечивающие доставку к целям нескольких ракет с ядерными боезарядами.Некоторые военные эксперты считают, что толчком для постройки подобного летательного аппарата стал Розуэльский инцидент 1947 года, когда в штате Нью-Мексико потерпел крушение инопланетный космический корабль с экипажем на борту.Как бы то ни было, но уже через 12 лет группа конструкторов НАСА предложила Пентагону не имеющую аналогов концепцию построения дисковидного космического аппарата Lenticular Re-entry Vehicle, который должен был стать пилотируемым орбитальным бомбардировщиком.Это было время ожесточенного противостояния между СССР и США во Вьетнаме, время, когда американский президент Дуайт Эйзенхауэр несколько раз собирался сбросить атомную бомбу на головы северовьетнамских и китайских коммунистов. Удерживала его от такого решения лишь боевая мощь Советской Армии и проблематичность нанесения ядерного удара по Москве.Сверхсекретный проект по созданию космического бомбардировщика LRV Пентагон поддержал практически сразу. Строить новый космолет доверили компании North American Aviation, в пользование которой передали наиболее надежно защищенную авиабазу «Райт-Паттерсон».Президенту Эйзенхауэру доложили о том, что в течение нескольких лет США сможет стать самой сильной страной мира, способной диктовать свою волю даже СССР, что очень понравилось этому «ястребу войны».В течение четырех лет в подземных ангарах проводились научные изыскания, которые позволили уже в 1963 году представить первый экземпляр нового автономного космического корабля.Согласно проектной документации, американская летающая тарелка имела диаметр 12,2 метра, а ее высота в центральной части не превышала 2,29 метра.Космический аппарат имел собственный вес 7730 кг, но мог нести на борту 12 681 кг полезной нагрузки, включая троих членов экипажа и четыре пусковые установки, доставляющие к цели ядерные боезаряды.Конструкторы предлагали доставлять LRV на орбиту при помощи космической ракеты-носителя Saturn C-3, где летающая тарелка могла бы патрулировать, не менее 50 дней. Благодаря собственной энергетической обстановке и нескольким ракетным двигателям она могла бы не только менять свою орбиту, но и проводить пикирование из безвоздушного пространства на наземную цель.На то время ни одно средство противовоздушной обороны СССР не могло бы противостоять неожиданной и беспощадной атаке Lenticular Re-entry Vehicle. На случай, если у «советов» появится подобное оружие, американцы предусмотрели использование дисковидных космических перехватчиков Dyna Soar, которые с легкостью могли бы уничтожить советские спутники связи и наблюдения.Конструкторы установили в центре корабля клинообразную спасательную капсулу, в которой должны были находиться члены экипажа во время взлета и посадки (еще одно косвенное доказательство неземного происхождения идеи этого космического корабля).Кроме того, в аппарате находился жилой отсек с тремя расположенными друг над другом спальными местами и рабочий отсек, в котором пилоты принимали и исполняли команды, полученные из главного командного пункта.Специальный кислородный и гелиевый баки обеспечивали астронавтам приемлемое давление в 0,7 атмосферы и позволяли находиться на борту LVR без скафандров. На случай плановой или внеплановой посадки имелось выдвижное четырехстоечное лыжное шасси. Дело в том, что приземление предполагалось исключительно на водную поверхность, а лыжные конструкции подходили для этого лучше всего, не занимая много места в самом аппарате.На случай непредвиденных обстоятельств спасательная капсула с астронавтами отстреливалась от корабля и самостоятельно приземлялась на парашютах, а специально встроенные двигатели делали ее маневренной и позволяли экипажу выбрать наиболее подходящую для приземления площадку.Для обеспечения автономности орбитального полета LVR снабжался миниатюрным источником атомной энергии. Но ускоренными темпами шли разработки и первого концентратора солнечной энергии типа Sunflower («Подсолнух»), который должен был весить 362 кг, раскрываясь на орбите в виде цветка диаметром 8,2 м.Что интересно, источник атомной энергии возвращать на Землю не планировалось. Он должен был оставаться в космосе и подбираться экипажем следующего LVR, направленного на орбитальное патрулирование.Абсолютно уникальным решением стало создание двухместного челночного аппарата, с помощью которого астронавты могли посетить любой беспилотный спутник, провести его ремонт или перенастройку, а также подобрать в пространстве энергетический блок или другой необходимый предмет.Известие о наличии такого челночного аппарата стало серьезным ударом для руководства СССР. Оно осознало, что могло в любой момент лишиться своих спутников, которые просто начали бы выполнять команды американских военных.Нужно отдать должное сотрудникам советских спецслужб, которым уже на начальном этапе разработки Lenticular Re-entry Vehicle удалось получить информацию о принципах его работы, а также о конструкции некоторых узлов.Именно это позволило советским конструкторам предпринять ответные меры. Как ни парадоксально это звучит, но наш ответ Пентагону был не космическим, а подводным! Наши конструкторы успели оперативно создать, а промышленность запустила строительство 32 субмарин проекта 659.К началу Карибского кризиса в октябре 1962 года западное побережье Северной Америки патрулировали уже 5 подлодок этого типа, каждая из которых имела на вооружении по 6 ракет П-5 с ядерными боеголовками мощностью 220 килотонн.При необходимости эти субмарины могли стереть в порошок не только густонаселенную Калифорнию, но и другие крупнейшие города тихоокеанского побережья США.Когда говорят о завершении Карибского кризиса, то упоминают в основном вывод американских стратегических ракет из Турции и советских с Кубы. Широкой публики до сих пор известно мало о том, что Хрущев и Кеннеди пошли и на другие серьезные уступки друг другу.Советский Союз прекратил выпуск ПЛАРК проекта 659, заменив на уже построенных 6 субмаринах ракетные пусковые установки торпедными аппаратами, а американцы заявили о сворачивании своей программы по созданию космических перехватчиков Dyna Soar и орбитальных бомбардировщиков Lenticular Re-entry Vehicle.Но если СССР однозначно выполнил взятые на себя обязательства, то по поводу США существует ряд очень серьезных сомнений. И пусть официальной информации о запуске LVR никогда не было, но часто появляющиеся в последние годы над США «инопланетные» космические корабли вызывают больше вопросов, чем ответов… А гробовое молчание Пентагона только подогревает интерес к этим фактам.