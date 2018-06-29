Американские летающие тарелки Lenticular ReEntry Vehicle: где они спрятаны?
Орбитальные бомбардировщики LRV стали самым секретным военно-космическим проектом США, обрывочная информация о котором вот уже более 60 лет будоражит умы сотрудников спецслужб всего мира.
Инопланетные технологии на службе Пентагона
Еще в далеком 1959 году инженеры НАСА приступили к разработке космических кораблей нового типа. Они должны были иметь форму сплюснутого диска, собственные двигатели для изменения орбиты, а также пусковые системы, обеспечивающие доставку к целям нескольких ракет с ядерными боезарядами.
Некоторые военные эксперты считают, что толчком для постройки подобного летательного аппарата стал Розуэльский инцидент 1947 года, когда в штате Нью-Мексико потерпел крушение инопланетный космический корабль с экипажем на борту.
Фотографии летающей тарелки инопланетян, названные Пентагоном фейковыми
Как бы то ни было, но уже через 12 лет группа конструкторов НАСА предложила Пентагону не имеющую аналогов концепцию построения дисковидного космического аппарата Lenticular Re-entry Vehicle, который должен был стать пилотируемым орбитальным бомбардировщиком.
Это было время ожесточенного противостояния между СССР и США во Вьетнаме, время, когда американский президент Дуайт Эйзенхауэр несколько раз собирался сбросить атомную бомбу на головы северовьетнамских и китайских коммунистов. Удерживала его от такого решения лишь боевая мощь Советской Армии и проблематичность нанесения ядерного удара по Москве.
Реализация мечты о мировом владычестве
Сверхсекретный проект по созданию космического бомбардировщика LRV Пентагон поддержал практически сразу. Строить новый космолет доверили компании North American Aviation, в пользование которой передали наиболее надежно защищенную авиабазу «Райт-Паттерсон».
Президенту Эйзенхауэру доложили о том, что в течение нескольких лет США сможет стать самой сильной страной мира, способной диктовать свою волю даже СССР, что очень понравилось этому «ястребу войны».
Орбитальный бомбардировщик Lenticular ReEntry Vehicle
В течение четырех лет в подземных ангарах проводились научные изыскания, которые позволили уже в 1963 году представить первый экземпляр нового автономного космического корабля.
Согласно проектной документации, американская летающая тарелка имела диаметр 12,2 метра, а ее высота в центральной части не превышала 2,29 метра.
Космический аппарат имел собственный вес 7730 кг, но мог нести на борту 12 681 кг полезной нагрузки, включая троих членов экипажа и четыре пусковые установки, доставляющие к цели ядерные боезаряды.
Конструкторы предлагали доставлять LRV на орбиту при помощи космической ракеты-носителя Saturn C-3, где летающая тарелка могла бы патрулировать, не менее 50 дней. Благодаря собственной энергетической обстановке и нескольким ракетным двигателям она могла бы не только менять свою орбиту, но и проводить пикирование из безвоздушного пространства на наземную цель.
На то время ни одно средство противовоздушной обороны СССР не могло бы противостоять неожиданной и беспощадной атаке Lenticular Re-entry Vehicle. На случай, если у «советов» появится подобное оружие, американцы предусмотрели использование дисковидных космических перехватчиков Dyna Soar, которые с легкостью могли бы уничтожить советские спутники связи и наблюдения.
Удобная компоновка и максимальная защищенность экипажа
Конструкторы установили в центре корабля клинообразную спасательную капсулу, в которой должны были находиться члены экипажа во время взлета и посадки (еще одно косвенное доказательство неземного происхождения идеи этого космического корабля).
Кроме того, в аппарате находился жилой отсек с тремя расположенными друг над другом спальными местами и рабочий отсек, в котором пилоты принимали и исполняли команды, полученные из главного командного пункта.
Внутренняя компоновка корабля LVR
Специальный кислородный и гелиевый баки обеспечивали астронавтам приемлемое давление в 0,7 атмосферы и позволяли находиться на борту LVR без скафандров. На случай плановой или внеплановой посадки имелось выдвижное четырехстоечное лыжное шасси. Дело в том, что приземление предполагалось исключительно на водную поверхность, а лыжные конструкции подходили для этого лучше всего, не занимая много места в самом аппарате.
На случай непредвиденных обстоятельств спасательная капсула с астронавтами отстреливалась от корабля и самостоятельно приземлялась на парашютах, а специально встроенные двигатели делали ее маневренной и позволяли экипажу выбрать наиболее подходящую для приземления площадку.
Энергетическая автономность и возможность перепрограммировать чужие спутники
Для обеспечения автономности орбитального полета LVR снабжался миниатюрным источником атомной энергии. Но ускоренными темпами шли разработки и первого концентратора солнечной энергии типа Sunflower («Подсолнух»), который должен был весить 362 кг, раскрываясь на орбите в виде цветка диаметром 8,2 м.
Что интересно, источник атомной энергии возвращать на Землю не планировалось. Он должен был оставаться в космосе и подбираться экипажем следующего LVR, направленного на орбитальное патрулирование.
Абсолютно уникальным решением стало создание двухместного челночного аппарата, с помощью которого астронавты могли посетить любой беспилотный спутник, провести его ремонт или перенастройку, а также подобрать в пространстве энергетический блок или другой необходимый предмет.
Подводный удар по орбитальному бомбардировщику
Известие о наличии такого челночного аппарата стало серьезным ударом для руководства СССР. Оно осознало, что могло в любой момент лишиться своих спутников, которые просто начали бы выполнять команды американских военных.
Нужно отдать должное сотрудникам советских спецслужб, которым уже на начальном этапе разработки Lenticular Re-entry Vehicle удалось получить информацию о принципах его работы, а также о конструкции некоторых узлов.
Именно это позволило советским конструкторам предпринять ответные меры. Как ни парадоксально это звучит, но наш ответ Пентагону был не космическим, а подводным! Наши конструкторы успели оперативно создать, а промышленность запустила строительство 32 субмарин проекта 659.
К началу Карибского кризиса в октябре 1962 года западное побережье Северной Америки патрулировали уже 5 подлодок этого типа, каждая из которых имела на вооружении по 6 ракет П-5 с ядерными боеголовками мощностью 220 килотонн.
При необходимости эти субмарины могли стереть в порошок не только густонаселенную Калифорнию, но и другие крупнейшие города тихоокеанского побережья США.
Не очень честный размен
Когда говорят о завершении Карибского кризиса, то упоминают в основном вывод американских стратегических ракет из Турции и советских с Кубы. Широкой публики до сих пор известно мало о том, что Хрущев и Кеннеди пошли и на другие серьезные уступки друг другу.
Советский Союз прекратил выпуск ПЛАРК проекта 659, заменив на уже построенных 6 субмаринах ракетные пусковые установки торпедными аппаратами, а американцы заявили о сворачивании своей программы по созданию космических перехватчиков Dyna Soar и орбитальных бомбардировщиков Lenticular Re-entry Vehicle.
Но если СССР однозначно выполнил взятые на себя обязательства, то по поводу США существует ряд очень серьезных сомнений. И пусть официальной информации о запуске LVR никогда не было, но часто появляющиеся в последние годы над США «инопланетные» космические корабли вызывают больше вопросов, чем ответов… А гробовое молчание Пентагона только подогревает интерес к этим фактам.
Инопланетные технологии на службе Пентагона
Еще в далеком 1959 году инженеры НАСА приступили к разработке космических кораблей нового типа. Они должны были иметь форму сплюснутого диска, собственные двигатели для изменения орбиты, а также пусковые системы, обеспечивающие доставку к целям нескольких ракет с ядерными боезарядами.
Некоторые военные эксперты считают, что толчком для постройки подобного летательного аппарата стал Розуэльский инцидент 1947 года, когда в штате Нью-Мексико потерпел крушение инопланетный космический корабль с экипажем на борту.
Фотографии летающей тарелки инопланетян, названные Пентагоном фейковыми
Как бы то ни было, но уже через 12 лет группа конструкторов НАСА предложила Пентагону не имеющую аналогов концепцию построения дисковидного космического аппарата Lenticular Re-entry Vehicle, который должен был стать пилотируемым орбитальным бомбардировщиком.
Это было время ожесточенного противостояния между СССР и США во Вьетнаме, время, когда американский президент Дуайт Эйзенхауэр несколько раз собирался сбросить атомную бомбу на головы северовьетнамских и китайских коммунистов. Удерживала его от такого решения лишь боевая мощь Советской Армии и проблематичность нанесения ядерного удара по Москве.
Реализация мечты о мировом владычестве
Сверхсекретный проект по созданию космического бомбардировщика LRV Пентагон поддержал практически сразу. Строить новый космолет доверили компании North American Aviation, в пользование которой передали наиболее надежно защищенную авиабазу «Райт-Паттерсон».
Президенту Эйзенхауэру доложили о том, что в течение нескольких лет США сможет стать самой сильной страной мира, способной диктовать свою волю даже СССР, что очень понравилось этому «ястребу войны».
Орбитальный бомбардировщик Lenticular ReEntry Vehicle
В течение четырех лет в подземных ангарах проводились научные изыскания, которые позволили уже в 1963 году представить первый экземпляр нового автономного космического корабля.
Согласно проектной документации, американская летающая тарелка имела диаметр 12,2 метра, а ее высота в центральной части не превышала 2,29 метра.
Космический аппарат имел собственный вес 7730 кг, но мог нести на борту 12 681 кг полезной нагрузки, включая троих членов экипажа и четыре пусковые установки, доставляющие к цели ядерные боезаряды.
Конструкторы предлагали доставлять LRV на орбиту при помощи космической ракеты-носителя Saturn C-3, где летающая тарелка могла бы патрулировать, не менее 50 дней. Благодаря собственной энергетической обстановке и нескольким ракетным двигателям она могла бы не только менять свою орбиту, но и проводить пикирование из безвоздушного пространства на наземную цель.
На то время ни одно средство противовоздушной обороны СССР не могло бы противостоять неожиданной и беспощадной атаке Lenticular Re-entry Vehicle. На случай, если у «советов» появится подобное оружие, американцы предусмотрели использование дисковидных космических перехватчиков Dyna Soar, которые с легкостью могли бы уничтожить советские спутники связи и наблюдения.
Удобная компоновка и максимальная защищенность экипажа
Конструкторы установили в центре корабля клинообразную спасательную капсулу, в которой должны были находиться члены экипажа во время взлета и посадки (еще одно косвенное доказательство неземного происхождения идеи этого космического корабля).
Кроме того, в аппарате находился жилой отсек с тремя расположенными друг над другом спальными местами и рабочий отсек, в котором пилоты принимали и исполняли команды, полученные из главного командного пункта.
Внутренняя компоновка корабля LVR
Специальный кислородный и гелиевый баки обеспечивали астронавтам приемлемое давление в 0,7 атмосферы и позволяли находиться на борту LVR без скафандров. На случай плановой или внеплановой посадки имелось выдвижное четырехстоечное лыжное шасси. Дело в том, что приземление предполагалось исключительно на водную поверхность, а лыжные конструкции подходили для этого лучше всего, не занимая много места в самом аппарате.
На случай непредвиденных обстоятельств спасательная капсула с астронавтами отстреливалась от корабля и самостоятельно приземлялась на парашютах, а специально встроенные двигатели делали ее маневренной и позволяли экипажу выбрать наиболее подходящую для приземления площадку.
Энергетическая автономность и возможность перепрограммировать чужие спутники
Для обеспечения автономности орбитального полета LVR снабжался миниатюрным источником атомной энергии. Но ускоренными темпами шли разработки и первого концентратора солнечной энергии типа Sunflower («Подсолнух»), который должен был весить 362 кг, раскрываясь на орбите в виде цветка диаметром 8,2 м.
Что интересно, источник атомной энергии возвращать на Землю не планировалось. Он должен был оставаться в космосе и подбираться экипажем следующего LVR, направленного на орбитальное патрулирование.
Абсолютно уникальным решением стало создание двухместного челночного аппарата, с помощью которого астронавты могли посетить любой беспилотный спутник, провести его ремонт или перенастройку, а также подобрать в пространстве энергетический блок или другой необходимый предмет.
Подводный удар по орбитальному бомбардировщику
Известие о наличии такого челночного аппарата стало серьезным ударом для руководства СССР. Оно осознало, что могло в любой момент лишиться своих спутников, которые просто начали бы выполнять команды американских военных.
Нужно отдать должное сотрудникам советских спецслужб, которым уже на начальном этапе разработки Lenticular Re-entry Vehicle удалось получить информацию о принципах его работы, а также о конструкции некоторых узлов.
Именно это позволило советским конструкторам предпринять ответные меры. Как ни парадоксально это звучит, но наш ответ Пентагону был не космическим, а подводным! Наши конструкторы успели оперативно создать, а промышленность запустила строительство 32 субмарин проекта 659.
К началу Карибского кризиса в октябре 1962 года западное побережье Северной Америки патрулировали уже 5 подлодок этого типа, каждая из которых имела на вооружении по 6 ракет П-5 с ядерными боеголовками мощностью 220 килотонн.
При необходимости эти субмарины могли стереть в порошок не только густонаселенную Калифорнию, но и другие крупнейшие города тихоокеанского побережья США.
Не очень честный размен
Когда говорят о завершении Карибского кризиса, то упоминают в основном вывод американских стратегических ракет из Турции и советских с Кубы. Широкой публики до сих пор известно мало о том, что Хрущев и Кеннеди пошли и на другие серьезные уступки друг другу.
Советский Союз прекратил выпуск ПЛАРК проекта 659, заменив на уже построенных 6 субмаринах ракетные пусковые установки торпедными аппаратами, а американцы заявили о сворачивании своей программы по созданию космических перехватчиков Dyna Soar и орбитальных бомбардировщиков Lenticular Re-entry Vehicle.
Но если СССР однозначно выполнил взятые на себя обязательства, то по поводу США существует ряд очень серьезных сомнений. И пусть официальной информации о запуске LVR никогда не было, но часто появляющиеся в последние годы над США «инопланетные» космические корабли вызывают больше вопросов, чем ответов… А гробовое молчание Пентагона только подогревает интерес к этим фактам.
Автор: Заблоцкий Роман
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