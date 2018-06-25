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Пхеньян и Сеул восстановят линию связи между оборонными ведомствами
Представители оборонных ведомств КНДР и Республики Корея в понедельник отметили годовщину начала Корейской войны 1950-1953 годов рабочими переговорами, посвященными восстановлению линии связи между военным командованием двух государств, передает РИА Новости.
Как отметили в своих репортажах южнокорейские журналисты, это первая встреча между высокопоставленными (на уровне полковников) офицерами Юга и Севера. Переговоры прошли на контрольно-пропускном пункте в уезде Пхаджу.
Делегацию Юга возглавил полковник Чо Ён Гын, Севера – полковник Ом Чхан Нам.
В сообщениях уточняется, что речь на переговорах шла о восстановлении двух линий связи – на восточном и западном участках буферной зоны. Обе линии были проведены в начале 2000 годов для предотвращения инцидентов и урегулирования возникающих между сторонами вопросов.
Линия связи на восточном участке была прервана в 2011 году и до сих пор не функционирует. Телефонную линию на западном участке временно восстановили в январе текущего года перед открытием Олимпийских игр в Пхёнчхане. Ее использовали, в том числе для согласования участия в соревнованиях северокорейских спортсменов.
Помимо этого, оборонные ведомства планируют наладить связь между боевыми кораблями и судами обеспечения двух стран, используя возможности международных коммерческих коммуникационных каналов.
Как отметили в своих репортажах южнокорейские журналисты, это первая встреча между высокопоставленными (на уровне полковников) офицерами Юга и Севера. Переговоры прошли на контрольно-пропускном пункте в уезде Пхаджу.
Делегацию Юга возглавил полковник Чо Ён Гын, Севера – полковник Ом Чхан Нам.
В сообщениях уточняется, что речь на переговорах шла о восстановлении двух линий связи – на восточном и западном участках буферной зоны. Обе линии были проведены в начале 2000 годов для предотвращения инцидентов и урегулирования возникающих между сторонами вопросов.
Линия связи на восточном участке была прервана в 2011 году и до сих пор не функционирует. Телефонную линию на западном участке временно восстановили в январе текущего года перед открытием Олимпийских игр в Пхёнчхане. Ее использовали, в том числе для согласования участия в соревнованиях северокорейских спортсменов.
Помимо этого, оборонные ведомства планируют наладить связь между боевыми кораблями и судами обеспечения двух стран, используя возможности международных коммерческих коммуникационных каналов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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