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Пхеньян и Сеул восстановят линию связи между оборонными ведомствами

Представители оборонных ведомств КНДР и Республики Корея в понедельник отметили годовщину начала Корейской войны 1950-1953 годов рабочими переговорами, посвященными восстановлению линии связи между военным командованием двух государств, передает РИА Новости.



Как отметили в своих репортажах южнокорейские журналисты, это первая встреча между высокопоставленными (на уровне полковников) офицерами Юга и Севера. Переговоры прошли на контрольно-пропускном пункте в уезде Пхаджу.


Делегацию Юга возглавил полковник Чо Ён Гын, Севера – полковник Ом Чхан Нам.

В сообщениях уточняется, что речь на переговорах шла о восстановлении двух линий связи – на восточном и западном участках буферной зоны. Обе линии были проведены в начале 2000 годов для предотвращения инцидентов и урегулирования возникающих между сторонами вопросов.

Линия связи на восточном участке была прервана в 2011 году и до сих пор не функционирует. Телефонную линию на западном участке временно восстановили в январе текущего года перед открытием Олимпийских игр в Пхёнчхане. Ее использовали, в том числе для согласования участия в соревнованиях северокорейских спортсменов.

Помимо этого, оборонные ведомства планируют наладить связь между боевыми кораблями и судами обеспечения двух стран, используя возможности международных коммерческих коммуникационных каналов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Starikan Сегодня, 16:02
    Все же Ын молодец идет на переговора , хотя недавно враги непримеримые были..Вот что ЯО животворящее делает ! Все сразу с КНДР на равных заговорили!
    Starikan
    1. Чёрный Сегодня, 16:10
      Осталось это дело отметить...с представителей КНДР спиртное, с ЮК - собака. Славно погуляют laughing
      Чёрный
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 16:15
        Без нас не смогут ... lol
        Идущий
        1. MPN (Павел) Сегодня, 16:26
          Я так понял мобильной связи там нет. Можно было бы просто номерами обменяться... О секретности, когда телефонная линия по обе стороны границы думаю говорить бессмысленно...
          MPN
          1. Starikan Сегодня, 16:41
            Цитата: MPN
            Я так понял мобильной связи там нет. Можно было бы просто номерами обменяться... О секретности, когда телефонная линия по обе стороны границы думаю говорить бессмысленно...

            Россия им в этом поможет у нас опыт большой в таком виде двухсторонней связи на случай ЧП и эта вещь очень нужная ,провокации США будут устраивать постоянно..
            Starikan
            1. MPN (Павел) Сегодня, 16:43
              Цитата: Starikan
              и эта вещь очень нужная

              Безусловно.
              MPN
        2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:29
          Саке их паршивое, собачатину мы не едим, лучше мы отдельно отметим laughing
          хрыч
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:31
        Цитата: Чёрный
        ...с представителей КНДР спиртное, с ЮК - собака

        Тут из КНДР спрашивают,а можно и спиртное и собачатинку за счет Южан?
        Александр романов
        1. Starikan Сегодня, 16:45
          Цитата: Александр романов
          Цитата: Чёрный
          ...с представителей КНДР спиртное, с ЮК - собака

          Тут из КНДР спрашивают,а можно и спиртное и собачатинку за счет Южан?

          Зря ехидничаете ,этот вопрос очень серьезный в данной ситуации ..Народ КНДР может и бедно живут , но им есть чем гордится ,в отличии от соседей ( которых США доит ,непомерно и они пашут )
          Starikan
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:49
            Цитата: Starikan
            этот вопрос очень серьезный в данной ситуации

            С кого спиртное ,а с кого закусон? Деиствительно серьезный вопрос ,так и до воины недалеко
            Цитата: Starikan
            Народ КНДР может и бедно живут , но им есть чем гордится

            А можно поконкретнее,чем именно они могут гордится?
            Цитата: Starikan
            ,в отличии от соседей

            Южная корея да гордится южанам нечем .,ну чем им гордится,живут не поими как,экономика в заднице. Шаг в лево,шаг в право попытка побега,прыжок на месте попытка улететь. Эх а вот северяне,живут же люди. Что бы вам так жить wassat
            Александр романов
          2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 17:58
            Неплохо так доят. Задоили аж до появления Самсунга и других передовых компаний и 32к на душу населения.
            Vadim851
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:21
      Цитата: Starikan
      Вот что ЯО животворящее делает !

      Вот что санкции делают со стороны Китая
      Цитата: Starikan
      Все сразу с КНДР на равных заговорили!

      И наложили такую кучу санкций,что в КНДР поснимали в городах антиамериканские лозунги laughing
      Цитата: Starikan
      Все же Ын молодец идет на переговора

      Выбора то нет,приходится идти
      Александр романов
    3. рич (дмитрий) Сегодня, 16:29
      Пхеньян и Сеул восстановят линию связи между оборонными ведомствами

      "Алло, Алло, прекрасная маркиза, ну как идут у вас дела?" lol
      рич
    4. spektr9 Сегодня, 17:13
      Как с помощью амеров ЯО распилит, так сразу в петлю Кима
      spektr9
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 16:06
    Если США не будет совать свои мерзкие грязные пальцы в переговоры РК и КНДР, то в Корее постепенно всё утрясётся и наладится. Но что-то мне подсказывает, что без без матрасов там и вода не освятится.
    Yrec
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:10
      Цитата: Yrec
      Если США не будет совать свои мерзкие грязные пальцы

      Так-то США и инициировали этот процесс wassatправда не от альтруизма, а на зло китайцам и японцам
      хрыч
      1. Yrec (Юрий) Сегодня, 16:18
        Штатам как раз выгодна конфронтация в Корее, Китаю точно - нет. У Японии суверенитета нет совсем их можно за скобки вынести.
        Yrec
        1. BlackMokona Сегодня, 16:26
          Да им и так и так хорошо. Будет единая Корея будет союзник пожирнее против КНР, будет конфортация можно оправдывать ПРО и военное присутствие
          BlackMokona
        2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:27
          Цитата: Yrec
          Штатам как раз выгодна конфронтация в Корее

          Трамп накалил градус и принудил корейцев (обоих) к миру, без этого никак. Китайцы и японцы главные держатели американских долговых обязательств, начали бухтеть. Также США хочет вернуть рабочие места из АТР и для этого пошлинами поставить препоны именно китайским, японским товарам, они держат плотно американский рынок. Также США выключается из противостояния миллионной корейской армии, а переключается на китайцев. Которых пришло время сдерживать. Товарная мощь Корей - удар по китайцам, еще как экономический конкурент. Трамп имеет четкую стратегию и делает все правильно.
          хрыч
        3. Starikan Сегодня, 16:51
          Цитата: Yrec
          Штатам как раз выгодна конфронтация в Корее, Китаю точно - нет. У Японии суверенитета нет совсем их можно за скобки вынести.

          Очень выгодна , там и Россию можно зацепить и Китай и такую бучу устроить кровавую (была уже помнится ))) В этот раз не выйдет господа hi А вот военные базы США выдавить из Южной Кореи и в дальнейшем из Японии , вполне возможно , главное все делать акуратно и без громких заявлений и действии ..Идут переговоры и явно без присутствия США и прочих мировых клопов..Уверен рано или поздно договоримся все вместе и обязательно без США !
          Starikan
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