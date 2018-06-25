Боевики в Дараа заявили, что сбили военный самолёт

МиГ-23 ВВС САА был поражен во время миссии на северо-востоке Дараа. Фюзеляж боевого самолета был поврежден, но пилоту удалось вернуться и безопасно посадить машину на авиабазе.

Боевики в южносирийской провинции Дараа в своих аккаунтах социальных сетей заявляют о том, что им удалось сбить самолёт ВВС САР. В сообщениях заявлено, что речь идёт о многоцелевом истребителе МиГ-23. Сирийская авиация участвует в нанесении ударов по позициям террористов в районе их сосредоточения в провинции Дараа.Боевики, как сообщает ливанская служба новостей AMN, использовали для нанесения удара по истребителю ВВС Сирии, 23-мм зенитную установку. Отмечается, что обстрел самолёта был осуществлен в районе населённого пункта Бусра аль-Харири.Сирийское военное командование комментирует публикацию боевиков в социальных сетях. В ВВС страны подтверждается тот факт, что истребитель МиГ-23 был обстрелян в Дараа и получил определённые повреждения. При этом отрицается тот факт, что самолёт боевикам удалось сбить.Из комментария:Напомним, что сирийские правительственные силы начали операцию по освобождению от террористической оккупации южных провинций страны. Основная цель - выйти к границам Израиля и Иордании и взять эти участки под свой полный контроль, лишив боевиков возможности получать хоть какую-то трансграничную поддержку.