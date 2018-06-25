18:03 25 июня
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Боевики в Дараа заявили, что сбили военный самолёт

Боевики в южносирийской провинции Дараа в своих аккаунтах социальных сетей заявляют о том, что им удалось сбить самолёт ВВС САР. В сообщениях заявлено, что речь идёт о многоцелевом истребителе МиГ-23. Сирийская авиация участвует в нанесении ударов по позициям террористов в районе их сосредоточения в провинции Дараа.

Боевики, как сообщает ливанская служба новостей AMN, использовали для нанесения удара по истребителю ВВС Сирии, 23-мм зенитную установку. Отмечается, что обстрел самолёта был осуществлен в районе населённого пункта Бусра аль-Харири.

Сирийское военное командование комментирует публикацию боевиков в социальных сетях. В ВВС страны подтверждается тот факт, что истребитель МиГ-23 был обстрелян в Дараа и получил определённые повреждения. При этом отрицается тот факт, что самолёт боевикам удалось сбить.


Боевики в Дараа заявили, что сбили военный самолёт


Из комментария:
МиГ-23 ВВС САА был поражен во время миссии на северо-востоке Дараа. Фюзеляж боевого самолета был поврежден, но пилоту удалось вернуться и безопасно посадить машину на авиабазе.


Напомним, что сирийские правительственные силы начали операцию по освобождению от террористической оккупации южных провинций страны. Основная цель - выйти к границам Израиля и Иордании и взять эти участки под свой полный контроль, лишив боевиков возможности получать хоть какую-то трансграничную поддержку.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 19

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:14
    Попасть в МИГ из ЗУшки это везение, хорошо, что вернулся.
    maxim947
    1. Чёрный Сегодня, 16:21
      Пилот жив - хорошо, машину сохранил - молодец, а на войне всякое бывает.
      Чёрный
      1. MPN (Павел) Сегодня, 16:29
        Цитата: Чёрный
        Пилот жив - хорошо, машину сохранил - молодец, а на войне всякое бывает.

        Я вообще преклоняюсь перед смелостью сирийских летчиков... не боятся входить в зоны обстрела и все усилия прилагают для выполнения БЗ.
        MPN
    2. Yrec (Юрий) Сегодня, 16:21
      Неужто Шилка с радаром?
      Yrec
      1. Romka47 (Роман) Сегодня, 16:32
        Не думаю, они там все "обрезанные" да и те что с радарами остались ими нужно уметь управлять, там же и оператор наводчик и оператор дальномер, как за зря не постреляешь из нее по воздушным целям, ну в смысле если не обучен. К тому же 5 лет в пекле войны и остаться с рабочем радаром.... но на войне бывает все!
        Romka47
    3. гребень (Иван) Сегодня, 17:16
      На видео за ним шлейф керосина (который больше похож на инверсионный след) , двигатель в полном порядке, ни огня, ни дыма.
      [media=https://vk.com/video332515851_456240109]
      гребень
  2. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 16:18
    Главное что пилот жив и невредим.
    Быков.
  3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 16:20
    заявляют о том, что им удалось сбить

    Как обычно - никаких доказательств
    pvv113
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 16:26
      Всё ради информационного фона и поддержания собственной значимости перед спонсорами.
      Идущий
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 16:37
        Приветствую, Виктор! Аналогичную информационную пургу создает и Парашенко
        pvv113
    2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 16:36
      Цитата: pvv113
      Как обычно - никаких доказательств

      как обычно, они появятся позже, через день-два
      Сандор Клиган
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 16:38
        Когда найдется подходящее фото 70-х годов
        pvv113
      2. Грибок (Витёк) Сегодня, 16:40
        Они сразу выкладывают на свои ресурсы и радуются на весь мир. Какие день два.
        Грибок
  4. Romka47 (Роман) Сегодня, 16:28
    Когда они сбивают самолет, фото выкладывают пока он еще падает, и обломки и трупы летчиков все снимают а тут нет, значит не сбили!
    Romka47
    1. san4es Сегодня, 16:42
      Цитата: Romka47
      Когда они сбивают самолет, фото выкладывают пока он еще падает

      ...Такого фуфла много am :
      https://www.youtube.com/watch?v=0iDQNpZSVGA
      -- свежевыЛОЖЬено 25 июн. 2018 г.
      ...Но нормальных фактов больше

      20 июл. 2014 г.
      san4es
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 17:06
    Фюзеляж боевого самолета был поврежден, но пилоту удалось вернуться и безопасно посадить машину на авиабазе. - Это называется сбили! А самолет на аэродроме стоит. Смех, да и только laughing Во сне наверно приснилось! fool
    Симон
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 17:07
    Цитата: Быков.
    Главное что пилот жив и невредим.

    Да и самолет похоже цел!
    Симон
  7. viktor. (Knyt) Сегодня, 17:31
    Цитата: MPN
    Я вообще преклоняюсь перед смелостью сирийских летчиков.

    hi А как вы бы вели себя если бы некие упыри разорили ваш Дом,Страну?
    viktor.
  8. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 17:42
    Да, летчик молодец. Кто его готовил. Похвала.
    мичман
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