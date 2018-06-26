Кинозал. Как Голливуд победу у генерала Дустума украл



Ковбой, просто шляпу забыл



Какая нарочитая дискриминация! Почему латиноамериканец безлошадный?

На протяжении многих лет наша самозваная «неполживая» интеллигенция вела яростную (часто заочную) борьбу с «советской пропагандой» в кино (в театре, в музыке, в живописи), выдавливая из себя совок по капле вместе с остатками мозгов. Запад же всячески подбадривал эти группки по интересам. Сам же и не думал снимать накал пропагандистского влияния. А когда наши западные друзья убедились, что пестуемые ими настроения обрели характер секты со всеми соответствующими признаками в виде перманентной глухоты и слепоты, то вообще перестали стесняться прямого финансирования голливудского конвейера.Ознакомимся с очередной поделкой совсем независимой фабрики грёз, вышедшей в наш прокат под именем «Кавалерия», рассказывающей про нелёгкие будни героического американского спецназа. В оригинале лента называется «12 Strong» — не стану брать на себя смелость переводить даже эту банальщину.Режиссёром ленты выступил Николай Фульси. Кто такой Фульси? Да никто. А вот продюсеры заслуживают внимания. Один из них – Джерри Брукхаймер. Джерри успешно скармливает публике различных «Пиратов Карибского моря», «Армагеддон» и «Перл-Харбор» не один десяток лет – закалённый боец. Сценаристы также крепкие профессионалы, работавшие над такими картинами, как «Молчание ягнят» и «Город воров».Актёрский состав — отдельная песня. Во-первых, это целый гимн нарочитой современной показной толерантности. Кроме брутальных ковбойских белых янки, здесь есть свой чернокожий патриот и даже социально ответственный латиноамериканец. При этом последний, чтобы не заставить порядочный американский средний класс ходить кирпичами, совсем не похож на Дэнни Трехо с налётом Мары Сальватруча. В «Кавалерии» латиноамериканец — это несколько пухловатый Майкл Пенья, т.е. достаточно социально адаптированный тип на фоне дирижаблеподобных штатовских обывателей.Фронтменом этого отряда октябрят выступает один из подобных треугольников семейки Хемсвортов, а именно Крис Хемсворт. Крис принадлежит к той группе нового поколения актёров, которые убого компилируют брутальность уровня дредноута с эмоциональностью уровня девочки пубертатного периода или букета одуванчиков. Тем более, к таким мальчикам-зайчикам изначально приклеен термин «сладенький» — следствия частых и выгодных контрактов поторговать тушкой для глянца. Но обо всём по порядку.Итак, грянуло 11 сентября 2001 года с его патетическим припевом: «Мир никогда не станет прежним». Открою маленькую «тайну»: после того как два стальных параллелепипеда сложились, похоронив граждан США, ни мир, ни штаты ничуть не изменились. США продолжают пользовать террористов, террористы продолжают убивать людей, а Госдеп с бараньим упорством повторяет набившую оскомину мантру западных ценностей.Пока американский обыватель размазывал сентиментальные сопли по телеэкрану, бравые американские патриоты с железными челюстями кипели праведным гневом. Они требовали немедленно стереть всех в пыль, накрыть ковровыми бомбардировками и спалить напалмом. Кого именно, не имело никакого значения. Видимо, это обязательный атрибут просвещённого американского патриотизма. Начальство оценило по достоинству тупой героизм своих подчинённых и направило их нести демократию в Афганистан.Особый колорит этой плоской агитке добавляет полное отсутствие какой-либо драматургии. Так, персонажи спецназовцев в кадре живут в двух ипостасях: капитан Америка с титановой мошонкой, громящий всё живое направо и налево, и сентиментальная курочка-наседка, мечтающая купить птенцам розового единорога и резвиться на полянке. Никакого эмоционального перехода, ни нравственного надлома, ничего. Таким образом, стандартный спецназовец по-американски — это абсолютно карикатурное существо с кнопочным мышлением и программой двух функций: киборг-убийца и отец, звезда родительского собрания.Жизнь вне операций по спасению демократии ради демократии во всех демократиях у спецназовцев — это просто открытка американской версии «Гаврила жёнам верен был». Образцово показательные до тошноты дети, жёны с интеллектом, не превышающим необходимый уровень для образцовости и, конечно, воскресные бургеры на заднем дворе. Когда вокруг гриля торчат полукругом недалёкие качки, посасывая пиво из крохотных бутылочек, дамы воркуют с бокалами вина в руках, словно они в вине что-то понимают. И обязательно на заднем плане дебильноватые дети перебрасывают друг другу бейсбольный мяч, максимально сложная игра для их мозгов. Зато тренируют моторику – важная вещь для класса коррекции.Естественно, сопереживать таким бездушным роботоподобным героям сложно, а порой просто смешно. Но, как говорится, не для того снимали.Но вот наши ребята в Афганистане, вливаются в армию генерала Дустума, который воюет с талибами и Аль-Каидой («Талибан» и «Аль-Каида» запрещены в России). И вот тут-то накал агитационного сюрреализма делает галопирующий скачок, оставляя за собой и фольклорно-фантастического капитана Америка, и «железных человеков», и прочую американскую героическую нечисть. Дело в том, что данная картина заявлена как основанная на реальных событиях. И генерал Дустум — не выдуманная фигура, а вполне реальный генерал афганских вооружённых сил Абдул-Рашид Дустум, который участвует в старой доброй афганской войне всех против всех уже не один десяток лет.Как раз поэтому комичность происходящего на экране бьёт все рекорды. Во-первых, афганские союзники героических американцев в картине выглядят показательно лубочными аборигенами-индейцами. Армия Дустума, конечно, технически более отсталая, нежели американская. Но в фильме им разве что копья не выдали. Афганские индейцы патологические суицидники по натуре и постоянно несут какую-то невразумительную псевдофилософскую чушь. Видимо, так американские сценаристы хотят преподнести разницу культур.При этом афганские индейцы как бойцы тотально бесполезны, что ещё раз подчеркивает мощь американских воинов. Индейцев косят сотнями, на них по ходу дела плевать всем, даже режиссёру. Из-за этого проникнуться симпатией к этим экранным болванам с суицидальными наклонностями невозможно в принципе.А вот американцы — это же совсем другое дело. Рыцари в сверкающих доспехах без страха и упрёка. Всё умеют, всё могут. Никаких опийных посевов с перманентной американской слепотой, ни одного изнасилования аборигенки, даже подожжённой свадьбы не видать, да и поминки без авиационного фейерверка проходят. Правда, чтобы хоть как-то скрасить этот пластмассовый агитационный плакат армии США, спецназовцы нет-нет да всхлипнут по семейке. Но как только вспоминаешь их образцово-показательную жизнь в кругу семьи, становится совсем кисло.Апогеем становится взятие Мазари-Шарифа. К этому моменту генерал Дустум, как и его армия, окончательно становится индейской декорацией вроде вигвама для приключений лихих ковбоев. Янки возглавляют армию, и не за штабной картой, координируя усилия войск, а впереди на лихом коне. И это не шутка. К чёрту авиацию, к чёрту корректировку, к чёрту здравый смысл. Наконец, янки берут позиции афганских бармалеев и, ввиду своей бесконечной щедрости, дарят победу Дустуму.Если анализировать происходящее хотя бы с позиции формальной логики, то американский спецназ представляется сабантуем пафосно-суицидальных идиотов, бросивших свою авиацию без наземной корректировки. Зато кадр хорош, хоть и попахивает непроходимой глупостью.В реальности же в непосредственных боестолкновениях в битве за Мазари-Шариф спецназ США практически не участвовал. Крохотный отряд янки в войсках генерала Дустума решал две задачи: взаимодействие частей и корректировка ударов авиации США по наземным целям. И всё! Абдул-Рашид, каким бы лубочным он ни выглядел в этой плоской, как забор, агитке, — опытный командир, проходивший обучение в СССР. Ему и даром этот американский цирк с конями не нужен был, своих аборигенов навалом, хоть с картошкой жарь. А вот авиация Дустуму была нужна. Посему генерал и в страшном сне не мог себе представить, что корректировщики янки решат устроить шоу Дикого Запада, т.е. их к передовой вообще старались не подпускать. Правды ради стоит отметить, что и сами американцы разумно не рвались в бой, тем более верхом на афганских кобылках.Более того, даже просто собраться в одном месте, будь то штаб Дустума или отдельно взятый кишлак, американцы не могли ввиду специфики решаемых задач. Армия Дустума была разрознена, не была технически обеспечена и не обладала достаточной выучкой, чтобы эффективно координировать действия. Поэтому-то янки, находясь в различных подразделениях, и обеспечивали эту самую координацию.В итоге мы имеем максимально лживую пропаганду США, нацеленную на набор очередной волны добровольцев, которыми они смогут заткнуть ещё одну дыру в развязанной Пентагоном войне. Кстати, Пентагон, который, конечно, в курсе всего, что происходило под Мазари-Шарифом, проводя вычитку сценария, никаких претензий не озвучил. А зачем? Пушечное мясо будет, репутация на коне в прямом и переносном смысле.А главное, что наши рукопожатники как среди всевозможных деятелей «культуры», так и среди представителей власти, активно сражающиеся против любой отечественной идеологии, абсолютно лояльны к идеологическим артефактам Запада. Так, может, вопрос не в идеологии как таковой, а в хозяине?