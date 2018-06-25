Комбату Олегу Мамиеву присвоено звание Героя ДНР (посмертно)

Указом Главы ДНР № 181 погибшему командиру батальона «Пятнашка» Олегу Мамиеву посмертно присвоено высшее воинское звание – Герой Донецкой Народной Республики,

Это невосполнимая потеря для всей Республики. Люди пришли почтить память человека, который до последнего сражался за свободу нашей страны, всегда находился на передовой. Он останется в наших сердцах героем. Вечная память,