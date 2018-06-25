17:59 25 июня
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Комбату Олегу Мамиеву присвоено звание Героя ДНР (посмертно)

Командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев (позывной «Мамай») удостоен звания Герой ДНР (посмертно), сообщается на сайте главы Донецкой республики Александра Захарченко.

Комбату Олегу Мамиеву присвоено звание Героя ДНР (посмертно)


Указом Главы ДНР № 181 погибшему командиру батальона «Пятнашка» Олегу Мамиеву посмертно присвоено высшее воинское звание – Герой Донецкой Народной Республики,
говорится в сообщении.


Напомним, Мамиев – уроженец Северной Осетии, принимал участие в боевых действиях в Южной Осетии. Затем после госпереворота в Киеве приехал в Донбасс. Находясь в составе подразделения «Восток», был задействован во многих боевых операциях. Позже перешел в батальон «Пятнашка» и вскоре его возглавил.

Жизнь комбата «Мамая» оборвалась 17 мая при защите ДНР близ населенного пункта Ясиноватая. Мамиев получил ранение несовместимое с жизнью.

Жители республики простились с ним 19 мая. Траурная церемония прошла в здании Донецкого академического театра. Проститься с «Мамаем» пришли руководители ДНР, сослуживцы, местные жители.



Это невосполнимая потеря для всей Республики. Люди пришли почтить память человека, который до последнего сражался за свободу нашей страны, всегда находился на передовой. Он останется в наших сердцах героем. Вечная память,
сказал один из участников церемонии прощания.

Олег Мамиев был похоронен на родине – в Северной Осетии.

Использованы фотографии: https://dan-news.info
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Комментарии 8

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  1. Altona (Евгений) Сегодня, 17:05
    Смерть вначале забирает лучших. Светлая память ему.
    Altona
    1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 17:08
      на фоне пенсионной "реформы" мне это параллельно-фиолетово, пусть всё сгорит
      Hammerlock
      1. Татьяна Сегодня, 17:25
        Светлая память Герою ДНР комбату-интернационалисту Олегу Мамиеву! Защитнику русских и русскоговорящих жителей ДНР от геноцида со стороны украинских фашистов!

        Татьяна
      2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 17:57
        Цитата: Hammerlock
        на фоне пенсионной "реформы" мне это параллельно-фиолетово, пусть всё сгорит

        С Вашей жизненной позицией до пенсии не дотянете,хоть по-новому,хоть по-старому! Слишком много яда на квадратный сантиметр туловища! negative
        Спи спокойно,воин Олег! Вечная память! soldier hi
        майор Юрик
  2. MPN (Павел) Сегодня, 17:12
    Вечная память! Потомки помните!
    MPN
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:21
      достойная награда
      рич
  3. Дирижер Сегодня, 17:30
    Солдат и воин , спасибо ему.
    Дирижер
  4. мерцание (Николай) Сегодня, 17:38
    Светлая память, Воину!
    мерцание
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