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На Украине прошла встреча представителей разведок восьми стран

На Украине прошла международная встреча представителей разведок. Как сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, на форум прибыли разведчики из Грузии, США, Канады, Турции, Молдавии, Румынии, Болгарии и Франции.

На Украине прошла встреча представителей разведок восьми стран


Согласно сообщению, размещенному на сайте ГУР Украины, форум Black Sea Intelligence Forum проводился в течении нескольких дней, во встрече принимали участие эксперты министерств обороны из восьми стран, а также представители высшего руководства разведок. Проведение форума обусловлено, по словам ГУР Украины, значительным ухудшением в последнее время мировой и региональной безопасности через "агрессивные действия России", которая заключается в "наращивании группировок российских войск на украинской границе" и "на временно оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса". Также Россию обвинили в эскалации напряжения в Черноморском и Азовском регионах.


В ходе мероприятия, представители разведок поделились информацией, провели анализ разведданных, полученных разведками участвующих в форуме стран и выработали ряд предложений по противодействию "российской агрессии" в регионе и во всем мире.

Использованы фотографии: http://fromua.news/
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Комментарии 14

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  1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:17
    на форум прибыли разведчики из восьми стран: США, Грузии, Канады, Турции, Молдавии, Румынии, Болгарии и Франции.

    Волк и семеро козлят feel
    рич
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:38
      выработали ряд предложений по противодействию "российской агрессии" в регионе и во всем мире.
      Иж разнесло то, особенно Грузии с Молдавией... Треснет наверное... А вообще они я так понял повякать собрались? При чем тут разведка то? Разведка так не работает..
      MPN
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:55
        Цитата: MPN
        с Молдавией.

        хрыч
    2. Starikan Сегодня, 17:44
      Хорошая новость ! Рад за спецслужбы России ,хорошо видать работают , раз эти "псы" вдруг собрались на Украине ..Костяк КГБ ,все все же удалось сохранить после развала и предательства Бакатина и прочих ЕБН ,горбачей ..И Путина именно эти "скрытные структуры" поддержали в 2000-х иначе "наши семибаркинщина" созданная невменяемым Ельциным , просто разорвала бы на части Россию и кровью залила ..! На Украине имеено это и происходит ..
      Starikan
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:21
    Ничего другого от этой сходки ждать и не приходится.
    210окв
    1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 17:51
      Цитата: 210окв
      Ничего другого от этой сходки ждать и не приходится.

      Не,всё правильно! Страны куда сваливают толпы на работу дворниками и дерьмочистами, пригласили те страны откуда они валят, и трут по теме качества и количества этих приезжальщиков. negative
      майор Юрик
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 17:23
    Моссада не было...Детский сад... laughing
    Altona
  4. собаковод Сегодня, 17:24
    В ходе мероприятия, представители разведок поделились информацией, провели анализ разведданных, полученных разведками участвующих в форуме стран...

    Поплакались друг другу в жилетку, пожаловались на Россию. Продолжайте!
    собаковод
  5. Fedalex (Alex) Сегодня, 17:26
    Блин, особенно порадовало "агрессивные действия России"... Всё, у нас война, сейчас пойду и разобью морду гражданину хохлостана, который убирает мой подъезд wassat Нет, пусть старательно убирает...
    Fedalex
  6. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 17:34
    Особенно приятно участие в этой встрече представителей Турции.
    kakvastam
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:41
      А подарить за это товарищам туркам С-600 со всей документацией fellow
      рич
  7. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 17:40
    Лучше бы разобрали, что натворили США со своими прихлебателями в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, Вьетнаме, Конго.
    мичман
  8. Alex20042004 (Алексей) Сегодня, 17:47
    Цитата: рич
    на форум прибыли разведчики из восьми стран: США, Грузии, Канады, Турции, Молдавии, Румынии, Болгарии и Франции.

    Волк и семеро козлят feel


    А, точнее, одного казлят.
    Alex20042004
  9. Сергей Аверченков (Сергей Аверченков) Сегодня, 17:48
    Да пошли они... Долбаные разведчики.
    Сергей Аверченков
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