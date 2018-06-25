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На Украине прошла встреча представителей разведок восьми стран
На Украине прошла международная встреча представителей разведок. Как сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, на форум прибыли разведчики из Грузии, США, Канады, Турции, Молдавии, Румынии, Болгарии и Франции.
Согласно сообщению, размещенному на сайте ГУР Украины, форум Black Sea Intelligence Forum проводился в течении нескольких дней, во встрече принимали участие эксперты министерств обороны из восьми стран, а также представители высшего руководства разведок. Проведение форума обусловлено, по словам ГУР Украины, значительным ухудшением в последнее время мировой и региональной безопасности через "агрессивные действия России", которая заключается в "наращивании группировок российских войск на украинской границе" и "на временно оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса". Также Россию обвинили в эскалации напряжения в Черноморском и Азовском регионах.
В ходе мероприятия, представители разведок поделились информацией, провели анализ разведданных, полученных разведками участвующих в форуме стран и выработали ряд предложений по противодействию "российской агрессии" в регионе и во всем мире.
Согласно сообщению, размещенному на сайте ГУР Украины, форум Black Sea Intelligence Forum проводился в течении нескольких дней, во встрече принимали участие эксперты министерств обороны из восьми стран, а также представители высшего руководства разведок. Проведение форума обусловлено, по словам ГУР Украины, значительным ухудшением в последнее время мировой и региональной безопасности через "агрессивные действия России", которая заключается в "наращивании группировок российских войск на украинской границе" и "на временно оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса". Также Россию обвинили в эскалации напряжения в Черноморском и Азовском регионах.
В ходе мероприятия, представители разведок поделились информацией, провели анализ разведданных, полученных разведками участвующих в форуме стран и выработали ряд предложений по противодействию "российской агрессии" в регионе и во всем мире.
Использованы фотографии: http://fromua.news/
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