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Береговая охрана РФ пополнилась новым сторожевым кораблем

Во Владивостоке состоялась церемония подъема Пограничного флага на сторожевом корабле «Дозорный» проекта 22460, сообщает bmpd.



Корабль вошел в состав Береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ и в ближайшие дни совершит переход на Сахалин, к месту постоянного базирования.


«Дозорный» стал третьим ПСКР, построенным на ОАО «Восточная верфь» во Владивостоке, и 12-м введенным в строй Береговой охраны в целом.



Сторожевик был заложен в начале 2015-го, спущен на воду в августе 2017 года. Сдача заказчику планировалась на конец прошлого года, тем не мене, произведена с опозданием на 6 месяцев.

Кроме «Восточной верфи» строительство кораблей проекта 22460 ведет судостроительная верфь «Алмаз».

Водоизмещение кораблей данного проекта составляет 630 тонн, длина – 62,5 м, ширина – 12 м. скорость хода – до 30 узлов (крейсерская – 21 узел). Дальность плавания – 3 500 миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 24 человека. На корме имеется площадка для легкого вертолета.

Корабль вооружен 6-ствольной артиллерийской установкой АК-630 калибром 30 мм и двумя 12,7-мм пулеметами «Корд». Предусмотрен (при необходимости) монтаж пусковых установок ПКР «Уран», дальность стрельбы которых достигает 130 км.

Использованы фотографии: www.newsvl.ru
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Комментарии 13

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:48
    Все это очень хорошо.И корабль,и то что на ДВ построен,но вот кораблей бы рангом повыше и поболее..
    210окв
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:54
      Предусмотрен (при необходимости) монтаж пусковых установок ПКР «Уран»

      то есть, при необходимости корабль переходит в другой класс. Вот это действительно здорово
      рич
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:56
        Цитата: рич
        при необходимости корабль переходит в другой класс.

        Ага. Особенно по водоизмещению. Насчет "Уранов" их даже на СКР "Неустрашимый" не установили в свое время, только его систершип "Ярослав Мудрый" их получил. На фото ниже ПСКР "Мечта патриота".
        Аристарх Людвигович
  2. next322 (алекс) Сегодня, 17:54
    Передачу головного фрегата «Адмирал Горшков» российскому ВМФ перенесли на ноябрь, следует из годового отчета судостроительного завода «Северная верфь», где строится корабль.

    Изначально планировалось передать корабль флоту еще в 2017 году, но передача затянулась из-за ситуации вокруг зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут» производства концерна «Алмаз-Антей», которым должны оснастить фрегат.

    Позже передача «Адмирала Горшкова» ожидалась в конце лета, однако теперь сроки вновь сдвинули на ноябрь 2018 года, передает РИА «Новости».
    next322
    1. donavi49 Сегодня, 18:36
      Там еще конские ценники выплыли если что:
      корветы 20380 с ИБМК - по 17 лярдов (в 2016 году) скорректированы в сторону увеличения.
      корвет 20386 - 29 лярдов со сроком поставки 22 год.
      ремонт Овода - 6 лярдов, причем скорей всего это просто ремонт, ибо только Штиль на ЧФ получает Х-35 и по результатам решение.
      вспомогачи 23120 "Эльбрус" и"Всеволод Бобров" - сметы скорректированы в сторону увеличения без конкретики
      все три фрегата (922-924) - подорожали без конкретики (скорректировано в сторону увеличения).
      большие траулеры от по норвежскому проекту Nautic - 3,6млрд
      малые (на фото) ярусовики - 1,46 млрд.
      donavi49
  3. Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:54
    Установка ПРК "Уран" делает этот сторожевик грозной силой... Но для своих задач вполне хватит и в той комплектации в которой он сейчас...
    Ratmir_Ryazan
    1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 18:35
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Установка ПРК "Уран" делает этот сторожевик грозной силой..

      ну грозной он ни как не станет, ему положено свои функции выполнять и он под них заточен, семь футов под килем!
      Сандор Клиган
  4. Piramidon (Степан) Сегодня, 18:00
    Сторожевик был заложен в начале 2015-го, спущен на воду в августе 2017 года. Сдача заказчику планировалась на конец прошлого года, тем не мене, произведена с опозданием на 6 месяцев.

    Вот это больше всего беспокоит. Все планы сдвигаются вправо. Помню, во времена СССР докладывали только о досрочном выполнении планов.
    Piramidon
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:05
      Сроки сдвинулись из-за движков. Корабли проекта 22460 по первоначальному плану оснащались четырьмя дизельными двигателями MTU 16V4000M73L мощностью 3860 лошадиных сил каждый. Однако из-за введения европейских санкций против России, под которые попало военно-техническое сотрудничество, компания MTU отказалась в дальнейшем поставлять двигатели для этих кораблей. Пришлось закупать китайские дизеля.
      Аристарх Людвигович
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:47
      Помню, во времена СССР докладывали только о досрочном выполнении планов.

      Правильно говорите о срывах планов просто никто не докладывал belay
      Более того я знаю несколько случаев когда докладывали о досрочном выполнении при срыве планов.
      А уж сколько недостроя принимали - жуть.
      bk316
  5. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 18:06
    Скоро ещё 'Камчатку" сдадут
    Чича сквад
    1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 18:37
      Цитата: Чича сквад
      Скоро ещё 'Камчатку" сдадут

      скоро это завтра?
      Сандор Клиган
      1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 19:11
        Скоро это вот вот ещё чуть чуть попозже
        Чича сквад
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