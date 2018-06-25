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Береговая охрана РФ пополнилась новым сторожевым кораблем
Во Владивостоке состоялась церемония подъема Пограничного флага на сторожевом корабле «Дозорный» проекта 22460, сообщает bmpd.
Корабль вошел в состав Береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ и в ближайшие дни совершит переход на Сахалин, к месту постоянного базирования.
«Дозорный» стал третьим ПСКР, построенным на ОАО «Восточная верфь» во Владивостоке, и 12-м введенным в строй Береговой охраны в целом.
Сторожевик был заложен в начале 2015-го, спущен на воду в августе 2017 года. Сдача заказчику планировалась на конец прошлого года, тем не мене, произведена с опозданием на 6 месяцев.
Кроме «Восточной верфи» строительство кораблей проекта 22460 ведет судостроительная верфь «Алмаз».
Водоизмещение кораблей данного проекта составляет 630 тонн, длина – 62,5 м, ширина – 12 м. скорость хода – до 30 узлов (крейсерская – 21 узел). Дальность плавания – 3 500 миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 24 человека. На корме имеется площадка для легкого вертолета.
Корабль вооружен 6-ствольной артиллерийской установкой АК-630 калибром 30 мм и двумя 12,7-мм пулеметами «Корд». Предусмотрен (при необходимости) монтаж пусковых установок ПКР «Уран», дальность стрельбы которых достигает 130 км.
Корабль вошел в состав Береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ и в ближайшие дни совершит переход на Сахалин, к месту постоянного базирования.
«Дозорный» стал третьим ПСКР, построенным на ОАО «Восточная верфь» во Владивостоке, и 12-м введенным в строй Береговой охраны в целом.
Сторожевик был заложен в начале 2015-го, спущен на воду в августе 2017 года. Сдача заказчику планировалась на конец прошлого года, тем не мене, произведена с опозданием на 6 месяцев.
Кроме «Восточной верфи» строительство кораблей проекта 22460 ведет судостроительная верфь «Алмаз».
Водоизмещение кораблей данного проекта составляет 630 тонн, длина – 62,5 м, ширина – 12 м. скорость хода – до 30 узлов (крейсерская – 21 узел). Дальность плавания – 3 500 миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 24 человека. На корме имеется площадка для легкого вертолета.
Корабль вооружен 6-ствольной артиллерийской установкой АК-630 калибром 30 мм и двумя 12,7-мм пулеметами «Корд». Предусмотрен (при необходимости) монтаж пусковых установок ПКР «Уран», дальность стрельбы которых достигает 130 км.
Использованы фотографии: www.newsvl.ru
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