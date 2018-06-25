Юля молчит - рейтинг растёт: как Тимошенко обскакала действующего президента Украины

Действующий президент Украины опустился в рейтинге на пятое место. Такие сведения приводит Киевский международный институт социологии, который провёл социологическое исследование среди украинских граждан в возрасте от 18 лет. Респондентам задавался вопрос: «За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы состоялись в ближайшие выходные?»За Петра Порошенко проголосовали бы 10,5% опрошенных. Это в два с лишним раза меньше числа тех, кто проголосовал бы за Юлию Тимошенко, которая продолжает отрываться в «президентском» рейтинге. За даму с косой, в своё время выступавшей за ядерную бомбардировку России, проголосовали бы 22,8% украинских граждан.В тройке лидеров электорального рейтинга – глава Радикальной партии Олег Ляшко с 13,2 процентами и лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко, у которого около 16%. Между Ляшко и Порошенко с 10,6% рейтинга в списке КМИС расположился председатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, выступающий за налаживание связей с Россией и за немедленное прекращение силовой операции на Донбассе.Эксперты на самой Украине практически в один голос говорят о том, что в этой стране сегодня больший политический рейтинг у того, кто меньше говорит. Тимошенко фактически выдерживает длительное время политическую паузу, дозировано критикует оппонентов, от чего её рейтинг продолжает медленно, но верно, расти.Напомним, что Юлия Тимошенко неоднократно возвращалась во власть. В своё время занимала пост премьер-министра. Теперь не скрывает того, что может побороться за президентскую должность. Основной вопрос: поставит ли Запад на Порошенко снова или даст шанс Юле получить бразды правления разрушенной страной в свои руки.