20:23 25 июня
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Юля молчит - рейтинг растёт: как Тимошенко обскакала действующего президента Украины

Действующий президент Украины опустился в рейтинге на пятое место. Такие сведения приводит Киевский международный институт социологии, который провёл социологическое исследование среди украинских граждан в возрасте от 18 лет. Респондентам задавался вопрос: «За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы состоялись в ближайшие выходные?»

За Петра Порошенко проголосовали бы 10,5% опрошенных. Это в два с лишним раза меньше числа тех, кто проголосовал бы за Юлию Тимошенко, которая продолжает отрываться в «президентском» рейтинге. За даму с косой, в своё время выступавшей за ядерную бомбардировку России, проголосовали бы 22,8% украинских граждан.

Юля молчит - рейтинг растёт: как Тимошенко обскакала действующего президента Украины



В тройке лидеров электорального рейтинга – глава Радикальной партии Олег Ляшко с 13,2 процентами и лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко, у которого около 16%. Между Ляшко и Порошенко с 10,6% рейтинга в списке КМИС расположился председатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, выступающий за налаживание связей с Россией и за немедленное прекращение силовой операции на Донбассе.

Эксперты на самой Украине практически в один голос говорят о том, что в этой стране сегодня больший политический рейтинг у того, кто меньше говорит. Тимошенко фактически выдерживает длительное время политическую паузу, дозировано критикует оппонентов, от чего её рейтинг продолжает медленно, но верно, расти.

Напомним, что Юлия Тимошенко неоднократно возвращалась во власть. В своё время занимала пост премьер-министра. Теперь не скрывает того, что может побороться за президентскую должность. Основной вопрос: поставит ли Запад на Порошенко снова или даст шанс Юле получить бразды правления разрушенной страной в свои руки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Ilya-spb (Илья) Сегодня, 18:09
    Дама с косой...Смерть пришла в Незалежную?
    Ilya-spb
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 18:10
      Цитата: Ilya-spb
      Смерть пришла в Незалежную?

      Юля молчит - рейтинг растёт
      "Молчание - золото!" А "дьявол кроется в деталях"...
      Anarchist
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:14
        Цитата: Anarchist
        Молчание - золото!"

        Порошенко крутится, крутится, а рейтинг падает
        хрыч
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:27
          Привет drinks
          Цитата: хрыч
          Порошенко крутится, крутится, а рейтинг падает

          Не в ту сторону у этого карлсона свидомого розлива пропеллер крутится . yes wink
          bouncyhunter
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:35
            Доброго вечера! drinks
            Цитата: bouncyhunter
            Не в ту сторону у этого карлсона свидомого розлива пропеллер крутится
            Главное правильный лозунг
            хрыч
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:48
              Для порося правильный лозунг только один :
              bouncyhunter
    2. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 18:16
      Цитата: Ilya-spb
      Дама с косой...Смерть пришла в Незалежную?

      Да не, сейчас Петя опять всем пообещает разные ничтяки, на крайняк конфет даст просроченных особо рьяным, и опять попрет... Главное для него чтоб кондратий его с перепоя не двинул... Ну, на радостях после переизбрания...
      Jovanni
      1. Pirogov Сегодня, 20:23
        Цитата: Jovanni
        Да не, сейчас Петя опять всем пообещает разные ничтяки, на крайняк конфет даст просроченных особо рьяным, и опять попрет... Главное для него чтоб кондратий его с перепоя не двинул... Ну, на радостях после переизбрания..

        Да он может и проще поступить ,объявит военное положение и в дамках ,с его станется.
        Pirogov
    3. MPN (Павел) Сегодня, 18:16
      в своё время выступавшей за ядерную бомбардировку России, проголосовали бы 22,8% украинских граждан.
      Ну что сказать? Желание клиента закон, по этому и
      Цитата: Ilya-spb
      Дама с косой...Смерть пришла в Незалежную?
      MPN
    4. Alber (Альберт) Сегодня, 18:18
      Цитата: Ilya-spb
      Дама с косой...Смерть пришла в Незалежную?


      В заголовке Юля "обскакала" действующего президента, явно лишняя буква "С".
      Alber
    5. Венд (Анатолий) Сегодня, 18:29
      Цитата: Ilya-spb
      Дама с косой...Смерть пришла в Незалежную?

      Она там живет laughing
      Венд
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 18:38
        Змея ждёт, когда можно ужалить.
        Rusland
    6. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:45
      Смерть в Незалежную?Да сколько можно ждать когда там все сгинет?Пока существует Россия будут и существовать и такие территории.Точнее пока существуют заштатники..
      Цитата: Ilya-spb
      Дама с косой...Смерть пришла в Незалежную?
      210окв
    7. рич (дмитрий) Сегодня, 18:48
      Юля молчит - рейтинг растёт

      откроет рот - рейтинг падает. ......Странная она какая-то recourse
      рич
      1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 19:05
        Цитата: рич
        Юля молчит - рейтинг растёт

        откроет рот - рейтинг падает. ......Странная она какая-то recourse

        Когда Ссаакашвили пытался устроить майдан , Юля его решила поддержать , видно не подумав . Но когда Ссаакашвили стал пытаться сброситься с крыши wassat , Юля поняла , что не туда вписалась и свалила в тень . В тени и рейтинг растёт .
        DMB_95
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:36
          Михаил,что Вы делаете!Тезку вспомнили..А вдруг воскреснет из политического небытия галстукоед!
          Цитата: DMB_95
          Цитата: рич
          Юля молчит - рейтинг растёт

          откроет рот - рейтинг падает. ......Странная она какая-то recourse

          Когда Ссаакашвили пытался устроить майдан , Юля его решила поддержать , видно не подумав . Но когда Ссаакашвили стал пытаться сброситься с крыши wassat , Юля поняла , что не туда вписалась и свалила в тень . В тени и рейтинг растёт .
          210окв
          1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 19:42
            Цитата: 210окв
            Михаил,что Вы делаете!Тезку вспомнили..А вдруг воскреснет из политического небытия галстукоед!

            Ближе к выборам , наверное , вылезет , не удержится .
            DMB_95
    8. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 19:25
      Цирк в Укрогабоне только начинается! По-моему у Йули есть справжний конкурент laughing
      Сармат Саныч
    9. 30 вис (Юрий) Сегодня, 19:27
      Безжалостна ,как самка богомола .( съедает своего "супруга " после акта любви ... ) ... Эта дама с косой , сожрёт Украину и не чихнёт !
      30 вис
  2. senima56 (Николай) Сегодня, 18:13
    Это тот вариант, когда говорят : " Смолчи- за много сойдёшь!"
    senima56
  3. polpot (Andru) Сегодня, 18:13
    Еврей Украиной правит ,что армянка хуже , главное украинцев к власти не допускать а то упаси боже с Россией помиряться .
    polpot
  4. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 18:25
    Знаете, для Пети свалить все Украинские головняки на нового президента, а самому сбежать за кардон, тоже далеко не худший вариант.
    Ретвизан 8
  5. TAMBU (tambu) Сегодня, 18:25


    Собственно мнение людей...
    TAMBU
  6. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 18:26
    Хрен редьки не слаще. На любом из этого гадюшника пробы ставить негде, так что России мало разницы, кого там пингвины у руля поставят.
    А самим в этот процесс включиться пока не судьба.
    Rostislav
  7. Piramidon (Степан) Сегодня, 18:27
    Тимошенко обскакала действующего президента Украины

    Вначале прочитал ка "обкакала". Извиняюсь.
    Piramidon
  8. Starikan Сегодня, 18:28
    За даму с косой, в своё время выступавшей за ядерную бомбардировку России, проголосовали бы 22,8% украинских граждан.

    Помню помню...Эти явно в схронах будут сидеть и ждать своего часа ! Вот на них и нужно обратить внимание спецслужбам ДНР и России ! Иначе повторение этой бойни ,лет через 50 опять ..А вообще Донецких нужно в Киеве утверждать со всеми атрибутами и прочими действиями, они справятся и зачистят там все всех..Но это в будущем , а пока оборона и терпение..Держитесь мужики ! soldier
    Starikan
  9. туц Сегодня, 18:50
    фигово, в подобных ситуациях действующие правители устраивали маленькие победоносные войны (как им казалось)
    Похоже запылает там снова
    туц
  10. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 19:29
    Если на Украине у неё может расти рейтинг, то население либо совсем Куку, либо это подтасовка/фейк
    Beltasir Matyagu
  11. Роялист (Святослав) Сегодня, 19:36
    Как ее не называй, но она дама ушлая: у нее нюх как у терьера,, что она и демонстрирует:"больший политической рейтинг, у того кто меньше говорит".
    А"галстукоед" похоже" спекся" уже
    Роялист
  12. kit88 (Александр) Сегодня, 19:37
    Основной вопрос: поставит ли Запад на Порошенко снова или даст шанс Юле получить бразды правления разрушенной страной в свои руки.

    Да, ну.
    Запад пусть ставит на кого хочет. Основной вопрос - кого поддержат "русские хакеры".
    Так, что все кандидаты, звоните в Москву, в Кремль, просите поддержать вас. laughing
    kit88
  13. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 20:09
    Рейтинги на Украине продаются и покупаются, как в прочем и все остальное.
    ТермиНахТер
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