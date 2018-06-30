ОБТ Leopard 2 и его задача: исключить потери



Музейный танк Leopard 2A4, ранее служивший в Бундесвере. Фото Wikimedia Commons



Атака турецкого танка с применением ПТРК. Фото Southfront.org



Разбитый Leopard 2A4 под Эль-Бабом. Фото Twitter.com/bjoernstritzel



Немецкий Leopard 2A6. Фото Wikimedia Commons



Один из последних вариантов "Леопарда" - машина типа 2A7+. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://ria.ru/

http://dw.com/

http://bbc.co.uk/

http://btvt.info/

http://defence.ru/

https://southfront.org/

http://defence-blog.com/

http://bmpd.livejournal.com/

Не так давно самым активным образом обсуждалась тема уничтожения турецких танков Leopard 2. Во время боев на территории Сирии турецкие войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением, в результате чего с полей сражений не вернулось несколько бронемашин. Весьма любопытен тот факт, что подобный исход боев был предсказан задолго до их начала. Объективная оценка возможностей и потенциала танков Leopard 2 была сделана еще в конце прошлого десятилетия, и уже тогда стало ясно, в каких ситуациях такие машины подвергаются серьезным рискам.Одна из серьезных и взвешенных оценок потенциала бронетехники производства Германии присутствовала в статье «30 Jahre Kampfpanzer Leopard 2» («30 лет танку «Леопард-2»), в 2009 году напечатанной немецким изданием «Strategie und Technik». Ее автором был Рольф Хилмес – доцент Академии Бундесвера и руководитель темы «Боевой комплекс страны», а также историк военной техники. Среди прочего, в этом материале отмечались способы повышения характеристик и боевых качеств существующей техники.Р. Хилмес справедливо отметил ряд неоднозначных черт отечественных танков, но при этом указал пути избавления от них. Через несколько лет после выхода той статьи можно отметить, что предложения специалиста могли бы помочь некоторым армиям сохранить свою технику. Однако обо всем по порядку.В конце семидесятых годов Федеральная Республика Германия создала для своей армии новый основной боевой танк под названием Leopard 2. В дальнейшем компания KMW освоила серийное производство такой техники, а также неоднократно проводила ее модернизацию. Стартовым заказчиком танков стал Бундесвер, а затем их стали покупать зарубежные страны. Более того, в некоторых случаях серийные танки успевали сменить по несколько хозяев. В итоге в настоящее время «Леопарды-2» всех версий состоят на вооружении 18 стран.Впервые ОБТ Leopard 2 отправились на войну в конце девяностых годов – во время конфликта на Балканах. К счастью для экипажей, такая служба была достаточно спокойной. Танки неоднократно участвовали в боях, но потерь не несли.В 2006 году канадская армия отправила в Афганистан свои танки Leopard C6 (модификация «Леопарда-1»), но они быстро продемонстрировали свое моральное и физическое устаревание. Вскоре Канада арендовала у Германии некоторое количество танков Leopard 2A6 и вспомогательную технику на их базе. Через пару месяцев в Афганистан доставили датские танки Leopard 2A5DK.2 ноября 2007 года парк танков «Леопард-2» впервые понес потери. Канадские танкисты наехали на самодельное взрывное устройство, и их машина оказалась серьезно повреждена. Впрочем, позже ее удалось отремонтировать и вернуть в строй. В феврале 2008-го на мине подорвался датский танк. К счастью, ему удалось самостоятельно вернуться на базу для ремонта. В конце июля того же года сразу два канадских танка пострадали от СВУ. Один экипаж эвакуировали, а другой смог уйти с места подрыва. Механик-водитель этой машины серьезно пострадал, и его не удалось спасти. Это был первый случай гибели танкиста в истории Leopard 2. Заодно это был последний эпизод с серьезным повреждением «Леопардов» в Афганистане.Куда более серьезными потерями закончились бои на территории Сирии. В конце 2016 года Турция, имея свои интересы в регионе, начала сосредотачивать рядом с сирийской границей сухопутные войска, в том числе танки Leopard 2A4. Вскоре турецкая армия перешла границу, а затем понесла первые потери в технике. Среди прочего, пострадали и основные танки.12-14 декабря имели место три эпизода с атакой танков противотанковыми ракетными комплексами. Подробности этих инцидентов официально не оглашались, но, по всей видимости, речь шла о поражении танков в борт с нанесением самых серьезных повреждений, вплоть до выгорания укладки боекомплекта. Через несколько дней состоялся печально известный бой возле г. Эль-Баб. Фотографии с места событий показывали несколько разбитых танков Leopard 2A4. Кроме того, террористы похвастались, что смогли взять несколько танков в качестве трофея. Впрочем, трофейные танки больше никто не видел, что заставляет сомневаться в словах боевиков. Согласно доступным документам, в общей сложности было потеряно 10 танков, преимущественно от огня ПТРК. В самом начале 2018 года появлялись новые сообщения о возможном уничтожении турецких «Леопардов-2».Боевые действия в Сирии продолжаются, и Турция по-прежнему пытается решать свои задачи силовыми методами. Как следствие, в любое время могут появиться новые сообщения о тяжелых боях и потерях бронетанковой техники. Вместе с другими боевыми машинами могут пострадать и имеющиеся ОБТ немецкого производства.Рассматривая потери танков семейства Leopard 2, можно заметить любопытные тенденции. Так, в Афганистане использовались танки моделей 2A5DK и 2A6; единственной причиной потерь среди них стали взрывные устройства большой мощности. При этом подрывы не приводили к фатальным последствиям. Несколько поврежденных танков были восстановлены и продолжили службу.Ситуация в Сирии выглядела иначе. Турецкая армия имеет на вооружении более старые танки модификации 2A4 с менее высокими характеристиками, в том числе в области защиты. Кроме того, турецкие «Леопарды-2» столкнулись с серьезной угрозой в виде противотанковых ракетных комплексов. Итог этого известен: значительное число подбитых машин, не подлежащих восстановлению.В условиях современных локальных конфликтов основными угрозами для основных танков оказываются взрывные устройства и противотанковое вооружение, в том числе ракетные комплексы. Сопоставимая бронетехника, не говоря уже о мощной артиллерии или авиации, у противника в этих случаях обычно отсутствует. Тем не менее, и в таких условиях ОБТ «Леопард-2» имели заметные потери.Как известно, танк Leopard 2 создавался для крупной войны против развитого врага, сопровождаемой массовыми общевойсковыми боями. Вследствие этого он получил мощную комбинированную защиту лобовой проекции. Все прочие элементы корпуса и башни, в том числе моторный отсек и кормовая ниша с боеукладкой, защищены только гомогенным бронированием меньшей толщины. Разные проекты модернизации предусматривали установку дополнительных модулей, однако и в этом случае наблюдался самый серьезный дисбаланс по уровням защиты разных проекций.Опыт афганской войны показал, что даже последние модификации немецких танков не всегда способны справиться с угрозой в виде самодельного взрывного устройства. Мощности мин хватало для разрушения ходовой части или, как минимум, отдельных ее элементов, в результате чего танк терял подвижность. В Сирии «Леопарды» столкнулись с иной ситуацией, причем более опасной. Боевики-операторы ПТРК стараются атаковать турецкие танки в борт или в корму, обходя наиболее мощную защиту лобовой проекции. Результаты таких атак прекрасно известны.Существующие риски нередко усиливаются тактической обстановкой. В современных конфликтах танки, в том числе Leopard 2, вынуждены работать в условиях городской застройки или в непосредственной близости от населенных пунктов. Это серьезно затрудняет маневрирование, а также приводит к риску неожиданного обстрела с любого направления. Кроме того, танк сталкивается с проблемой в виде невозможности наблюдения и обстрела ближней зоны.Здесь стоит вспомнить уже упомянутую статью «30 Jahre Kampfpanzer Leopard 2» за авторством Р. Хилмеса, вышедшую еще в 2009 году. Рассматривая нынешнее положение дел и перспективы развития, немецкий специалист упомянул тогдашние планы командования. В конце прошлого десятилетия Бундесвер намеревался провести модернизацию, как минимум, 150 имеющихся танков по новому проекту Leopard 2A7 – в модификацию т.н. «полного спектра».Цели нового проекта были логичными и ожидаемыми, а также соответствовали актуальным угрозам. Прежде всего, следовало обеспечить круговую защиту от противотанкового оружия – ручных гранатометов и ракетных комплексов. Также Р. Хилмес писал о необходимости обеспечения наблюдения за обстановкой в ближней зоне. Также упоминались необходимость совершенствования системы управления огнем, доработки силовой установки и повышения комфорта в обитаемых отсеках.Немецкая оборонная промышленность справилась с поставленными задачами, и за несколько лет создала улучшенный вариант «Леопарда-2». В конце 2014 года Бундесверу передали первый танк модификации 2A7. Изначально это была бронемашина типа Leopard 2A6M, но ее перестроили с использованием новых комплектующих. Вскоре армия получила еще несколько таких танков. Впрочем, заказ предусматривал поставку только 20 бронемашин новой версии и только Бундесверу. Зарубежные страны такую технику не заказывали.В 2010 году состоялась официальная презентация другой версии модернизированного танка под названием Leopard 2A7+, адаптированного для боевой работы в городских условиях. Одним из главных нововведений этого проекта стала новая навесная защита. При помощи дополнительных модулей удалось повысить стойкость к минам, а также обеспечить круговую защиту от ручных противотанковых гранатометов. Однако в серию танк 2A7+ так и не пошел, хотя отдельные компоненты дополнительной защиты поставлялись зарубежным странам. В частности, навесные модули появились на канадских танках в Афганистане.В 2017 году стало известно, что Турция намерена модернизировать свои «Леопарды-2» в соответствии с актуальными угрозами. Вскоре появились сообщения, согласно которым Анкара договорилась с Германией о проведении необходимых работ. Однако в начале 2018 года Берлин поменял свое мнение и остановил подготовку к будущей модернизации танков. Немецкие власти обосновали такое решение своим беспокойством в отношении ситуации в Сирии. Они посчитали невозможной техническую помощь Турции, ведущей открытые боевые действия. По-видимому, после такого решения Германии турецкая армия, как минимум временно, потеряла реальные возможности улучшить свою бронетехнику.Нетрудно заметить, что разработчики ОБТ Leopard 2 достаточно давно поняли все актуальные риски и угрозы, а также приняли необходимые меры. Разработка новых модификаций этой бронемашины, соответствующей требованиям современных конфликтов, началась ее в прошлом десятилетии, и уже принесла желаемые плоды. Однако результаты такой модернизации оказались не вполне однозначными.Дело в том, что танки модификации Leopard 2A7 состоят на вооружении только в Германии, которая не ведет никаких боевых действий, а участникам конфликта приходится использовать более старую технику, в самом лучшем случае не имеющую полного набора современных средств. Так, Канаде пришлось воевать с террористами на не самых новых Leopard 2A6, а турецкие танкисты использовали более старые 2A4.Следует отметить, что до недавнего времени турецкое командование специфически относилось к модернизации парка своих танков. В первую очередь, оно осуществляло модернизацию устаревших машин, тогда как Leopard 2A4 считались вполне современными и не нуждающимися в обновлении. Оно осознало необходимость модернизации «Леопардов» только после болезненных потерь в Сирии. Однако продолжение военной операции и его политические последствия лишили Турцию возможности провести необходимую модернизацию. Вероятно, если бы заказ на модернизацию танков поступил ранее, до начала боев в Северной Сирии, немецкое руководство не стало бы останавливать переговоры по будущему соглашению. Благодаря этому турецкие танкисты смогли бы отправиться в бой не на 2A4, а на современной технике.Как следствие, в последние годы сложилась весьма интересная картина, которая, похоже, сохранится и в ближайшем будущем. Самые современные версии «Леопарда-2» будет эксплуатировать только невоюющая немецкая армия. А участникам реальных конфликтов пока придется использовать устаревающую технику, не в полной мере соответствующую актуальным требованиям. Предпосылки для изменения такой ситуации пока отсутствуют.Нынешняя ситуация с производством, модернизацией, эксплуатацией и боевым применением основных танков Leopard 2 выглядит крайне интересно. Немецкая промышленность в лице компании KMW учитывает актуальные вызовы и принимает меры, предлагая заказчикам улучшенные версии бронетехники. С другой стороны, не все подобные разработки находят применение. Так, танки Leopard 2A7 поступили на вооружение только в Германии, да и то – в минимальном количестве. Тем временем, в бой идут устаревающие турецкие танки, пока не прошедшие модернизацию.Как будет развиваться ситуация в дальнейшем – неизвестно. Однако очевидно, что немецкие специалисты собирают всю доступную информацию и анализируют боевую работу экспортированных танков. На основе этих данных должны составляться планы в отношении новых проектов модернизации техники. А это означает, что в будущем могут появиться новые варианты ОБТ Leopard 2, доработанные по результатам событий недавнего прошлого. Германия пока не собирается отказываться от таких танков, и потому должна продолжать их развитие. Воспользуются ли ее наработками зарубежные страны, имеющие схожие планы, покажет время.