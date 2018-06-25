20:23 25 июня
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Пентагон начинает программу подготовки армии к войне в мегаполисах

Министерство обороны США запускает новую программу подготовки американской армии. 26 бригад из имеющихся 31-й, а это три четверти сухопутных войск армии США, будут обучаться ведению боевых действий под землей, пишет Military.com.

Пентагон начинает программу подготовки армии к войне в мегаполисах


Согласно заявлению аналитиков Пентагона, уже следующая война будет вестись в условиях мегаполисов. Военнослужащие должны уметь ориентироваться в городских подземных коммуникациях и для этого необходимо закупить новое оборудование, обучить солдат воевать в полной темноте и спертом воздухе. Уже разработано и выпущено специальное пособие по ведению боя в городских условиях. Всего на данную программу Пентагон планирует потратить 572 млн. долларов.


В Минобороны США заявили, что актуальность такой подготовки солдат особенно возросла на фоне предполагаемой войны с Северной Кореей, которая владеет разветвленной системой тоннелей и способна скрытно перемещать по ним целые дивизии с бронетехникой. Также заявляется о наличии разветвленной системы тоннелей под многими городами России, особенно под Москвой.

В настоящее время тренажеры, имитирующие подземные коммуникации, имеются на шести военных базах США. Некоторые из них имеют возможности проводить обучение больших подразделений.

Но не все даже в Пентагоне поддерживают идею обучать "подземной войне" почти весь состав Сухопутных войск США. Существует мнение, что кто-то из руководства начинает "новый бизнес по отмыванию денег".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 36

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  1. Starikan Сегодня, 18:33
    Всего на данную программу Пентагон планирует потратить 572 млн. долларов.

    Нашим бы спецназовцам такие деньги на оснащение и прочие..Вашингтон бы уже взяли бы и т.д...! Шутка конечно, я бы пошел на эту авантюру.. soldier
    Starikan
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:41
      Цитата: Starikan
      Всего на данную программу Пентагон планирует потратить 572 млн. долларов.

      Нашим бы спецназовцам такие деньги на оснащение и прочие..Вашингтон бы уже взяли бы и т.д...! Шутка конечно, я бы пошел на эту авантюру.. soldier

      Откуда-то помню, что спецназ города не берёт. Это право принадлежит пехоте. laughing drinks soldier
      Doliva63
      1. немец1314 (Exan) Сегодня, 19:01
        В каком полку служили?!
        немец1314
        1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 19:20
          ...подготовка армии к войне в мегаполисах

          Наших и не такому обучали smile
          dorz
          1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 19:52
            Согласно заявлению аналитиков Пентагона, уже следующая война будет вестись в условиях мегаполисов.

            Следующая война где? Хотя бы примерно регион.
            Для того, что бы вести войну в мегаполисе (!) это же их бригад
            26 бригад из имеющихся 31-й, а это три четверти сухопутных войск армии США

            не хватит.
            Классическая тактика: соотношение наступающих к обороняющимся - это 7 к 1. И то не гарантирует успеха.
            Только осада еще может помочь при постоянных арт- и авиа- подготовках.
            Это ж мегаполис сначала стереть с лица земли надо, а потом только (зачем-то!) по тоннелям и подземным коммуникациям лазить.
            Не пойму конечной цели. Похоже на какие-то контрпартизанские действия.
            Pax tecum
            1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 20:12
              Перекройте подачу электричества в мегаполис и все, по тоннелям лазить не придется.
              Окружение и осада, по классическому методу.
              Думается, именно так можно брать американские города-мегаполисы.

              Сами же американские военные навряд ли даже пригороды мегаполиса переживут, тем более в Корее.
              В России же каждый куст и камень стрелять будет, и это если вообще удастся границу перешагнуть. Количество бригад уже роли не сыграет.
              Pax tecum
      2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 19:16
        Цитата: Doliva63
        Откуда-то помню, что спецназ города не берёт.

        Вернее будет сказать "не должен брать". Однако очень низкий уровень подготовки пехоты не позволяет обойтись без "спецов"
        Лопатов
        1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:48
          Цитата: Лопатов
          Цитата: Doliva63
          Откуда-то помню, что спецназ города не берёт.

          Вернее будет сказать "не должен брать". Однако очень низкий уровень подготовки пехоты не позволяет обойтись без "спецов"

          Уважаемый мной Лопатов, вы следы-то не путайте! laughing hi
          Если под спецами мы понимаем классический СпН, то, конечно, без них никак, ибо они обеспечивают разведку, без которой никак. А если их превращать в "продвинутую пехоту", то и без разведки останемся, и пехота выйдет никакая, ибо ни БМП, ни пр. для организации общевойскового боя нету. drinks
          Doliva63
    2. MPN (Павел) Сегодня, 18:44
      обучить солдат воевать в полной темноте и спертом воздухе.
      Сдать им в аренду , для обучения наши общественные туалеты, пусть учатся... winked
      MPN
      1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:52
        Цитата: MPN
        обучить солдат воевать в полной темноте и спертом воздухе.
        Сдать им в аренду , для обучения наши общественные туалеты, пусть учатся... winked

        Классная идея! Но не при Трампе - конгресс не поддержит, туалеты под их санкциями laughing
        Doliva63
        1. MPN (Павел) Сегодня, 19:56
          Цитата: Doliva63
          Классная идея! Но не при Трампе - конгресс не поддержит, туалеты под их санкциями

          И то правда..., не подумал... laughing
          MPN
    3. Николай Грек (Николай) Сегодня, 19:06
      Цитата: Starikan
      Нашим бы спецназовцам такие деньги на оснащение и прочие..

      recourse recourse им бы до своих эти деньги донести...пилят всё, что шевелится!! what what а потом их нищебродский спецназ оказывается в руках у иранцев!! wink yes wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
  2. Vard Сегодня, 18:33
    Ну это не про Россию... У нас в нет тунелей в городах...
    Vard
    1. BlackMokona Сегодня, 18:36
      Метро, канализации.
      BlackMokona
      1. Vard Сегодня, 18:40
        У нас в городе нет метро... а канализация... труба диаметром пол метра... так что мы как нибуть по другому...
        Vard
        1. BlackMokona Сегодня, 19:05
          Может они и солдат для каналихзции специальных делают? wassat
          BlackMokona
      2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 19:04
        Цитата: BlackMokona
        Метро, канализации.

        Ну ну! Пущай залазят,а потом старое доброе термобарическое оружие отправит янки воинов в страну вечной охоты! negative
        майор Юрик
    2. demo (Ван) Сегодня, 18:40
      Метрополитен в Москве - это что?
      Обалденные туннели.
      demo
      1. Vard Сегодня, 18:41
        Один фугас под Москвой рекой и буль буль...
        Vard
        1. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:04
          Один фугас под Москвой рекой и буль буль...

          Глупости пишете: почти все новые линии неглубокого залегания 15-20 метров а бывает и меньше, перепады же высот с Москвой рекой около 100 м, так что зальет около 20%.
          Кроме того коллекторы под городом огого - на камазах ездить можно.
          Кроме того сеть старых бомбоубежищ и новых подземных парковок.
          Кроме того подземных рек несколько десятков километров.
          Ну и всякая военная хрень : метро-2, пункты управления и т. д .

          Так что чего-чего а тоннелей под Москвой хватает под Питером примерно так же.
          bk316
          1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 20:18
            почти все новые линии неглубокого залегания 15-20 метров а бывает и меньше, перепады же высот с Москвой рекой около 100 м, так что зальет около 20%.
            Кроме того коллекторы под городом огого - на камазах ездить можно.
            Кроме того сеть старых бомбоубежищ и новых подземных парковок.
            Кроме того подземных рек несколько десятков километров.
            Ну и всякая военная хрень : метро-2, пункты управления и т. д .
            Так что чего-чего а тоннелей под Москвой хватает под Питером примерно так же.

            Вы допускаете (или верите?), что Москву современную возможно взять силами американских пехотных бригад и добивать население и армию в тоннелях? Только если сначала химическое и бактериологическое оружие применить.
            Pax tecum
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:42
        Существует мнение, что кто-то из руководства начинает "новый бизнес по отмыванию денег".

        Вполне . А МО России в этом свете событий надо провести тренинг по игре "Метро 2033" и её сиквелам . wink
        bouncyhunter
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 18:55
          hi Глаза у них будут со временем на выкате, как у лемуров. smile
          Rusland
    3. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 19:27
      Из действующего Устава:
      Опорный пункт с использованием зданий создается так, чтобы подступы к нему простреливались фланговым и перекрестным огнем. При подготовке здания к обороне окна и двери закладываются кирпичом или мешками с песком (землей), устраиваются бойницы и амбразуры, проделываются ходы в чердачном и междуэтажных перекрытиях. Подвал каменного здания оборудуется под убежище. Подступы к зданиям и выходы из подземных коммуникаций прикрываются инженерными заграждениями и огнем. Отдельные небольшие здания, обороняемые взводом, соединяются между собой ходами сообщения, прорытыми через дворы, ходами через проломы в стенах смежных домов, а также подземными тоннелями.
      Лопатов
    4. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 20:08
      Цитата: Vard
      Ну это не про Россию... У нас в нет тунелей в городах...

      Свердловск, УПИ. Чтобы из Физтеха сходить пообедать на Химфак, надо было идти по подземному туннелю. Романтика, капец! laughing
      Doliva63
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 18:34
    Какие-то крайности, хоронить легче будет, как говорится не вылез из норы.
    Rusland
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:43
      Цитата: Rusland
      Какие-то крайности, хоронить легче будет, как говорится не вылез из норы.

      good drinks
      Doliva63
  4. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 18:35
    Пентагон начинает программу подготовки армии к войне в мегаполисах

    Надо, надо! А то инопланетяне в Нью-Йорк прилетят...
    Jovanni
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:37
    Атаковать противника из канализации! Это так по-американски... Через задний проход...
    Да и ну, пускай потренируются. Нам надо наших диггеров тогда вооружить - они там, в коммуникациях не одну полосатофлажную бригаду прикопают. tongue
    Горный стрелок
    1. gavrila2984 Сегодня, 18:50
      Граждане! Каждый раз как вы садитесь на унитаз, в мире умирает один солдат армии США! laughing
      gavrila2984
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 18:55
        Никогда об этом не думал recourse Теперь буду знать belay
        рич
      2. Туз Бубен (Игорь) Сегодня, 19:41
        У мну это не прокатывает..собственный септик...
        Хотя.......кто его знает.....А вдруг заберутся ?!...
        Всю семью обкормлю пургеном....Хай утопнут...
        Туз Бубен
  6. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 18:59
    Да у полосатых один метод, раздолбать город авиацией, ракетами и артиллерией, вот и весь сказ. так было в Югославии, Ираке, Ливии и сейчас в Сирии. А нет мегаполисов то ковровое бомбометание как во Вьетнаме. Ну а деньги, сами понимаете куда пойдут. drinks good love
    Ros 56
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:04
    Также заявляется о наличии разветвленной системы тоннелей под многими городами России, особенно под Москвой.
    Таких коммуникаций , катакомб и прочих туннелей забытого назначения полно почти под всеми большими городами мира . А судя по американскому кино - у них в городских подземельях часто можно наступать цепью с поддержкой бронетехники laughing А серьёзно - то знаю одно (по собственному опыту) - спелеоподготовка очень важна , но без карт и схем катакомб в них можно лазить долго и с интересом в исследовательских целях , но бессмысленно в целях военных , местный противник перебьёт бойцов довольно легко...
    КВУ-НСвД
  8. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 19:14
    После Ближнего Востока и Украины этот Контр страйк действительно актуален. Надеюсь наши тоже отрабатывают действия штурмовых групп и зачисток в городской застройке.
    samarin1969
  9. VOENOBOZ (Владимир) Сегодня, 19:37
    Учиться начнут у кротов.
    VOENOBOZ
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