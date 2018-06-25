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Пентагон начинает программу подготовки армии к войне в мегаполисах
Министерство обороны США запускает новую программу подготовки американской армии. 26 бригад из имеющихся 31-й, а это три четверти сухопутных войск армии США, будут обучаться ведению боевых действий под землей, пишет Military.com.
Согласно заявлению аналитиков Пентагона, уже следующая война будет вестись в условиях мегаполисов. Военнослужащие должны уметь ориентироваться в городских подземных коммуникациях и для этого необходимо закупить новое оборудование, обучить солдат воевать в полной темноте и спертом воздухе. Уже разработано и выпущено специальное пособие по ведению боя в городских условиях. Всего на данную программу Пентагон планирует потратить 572 млн. долларов.
В Минобороны США заявили, что актуальность такой подготовки солдат особенно возросла на фоне предполагаемой войны с Северной Кореей, которая владеет разветвленной системой тоннелей и способна скрытно перемещать по ним целые дивизии с бронетехникой. Также заявляется о наличии разветвленной системы тоннелей под многими городами России, особенно под Москвой.
В настоящее время тренажеры, имитирующие подземные коммуникации, имеются на шести военных базах США. Некоторые из них имеют возможности проводить обучение больших подразделений.
Но не все даже в Пентагоне поддерживают идею обучать "подземной войне" почти весь состав Сухопутных войск США. Существует мнение, что кто-то из руководства начинает "новый бизнес по отмыванию денег".
Согласно заявлению аналитиков Пентагона, уже следующая война будет вестись в условиях мегаполисов. Военнослужащие должны уметь ориентироваться в городских подземных коммуникациях и для этого необходимо закупить новое оборудование, обучить солдат воевать в полной темноте и спертом воздухе. Уже разработано и выпущено специальное пособие по ведению боя в городских условиях. Всего на данную программу Пентагон планирует потратить 572 млн. долларов.
В Минобороны США заявили, что актуальность такой подготовки солдат особенно возросла на фоне предполагаемой войны с Северной Кореей, которая владеет разветвленной системой тоннелей и способна скрытно перемещать по ним целые дивизии с бронетехникой. Также заявляется о наличии разветвленной системы тоннелей под многими городами России, особенно под Москвой.
В настоящее время тренажеры, имитирующие подземные коммуникации, имеются на шести военных базах США. Некоторые из них имеют возможности проводить обучение больших подразделений.
Но не все даже в Пентагоне поддерживают идею обучать "подземной войне" почти весь состав Сухопутных войск США. Существует мнение, что кто-то из руководства начинает "новый бизнес по отмыванию денег".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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