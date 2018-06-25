Пентагон начинает программу подготовки армии к войне в мегаполисах

Министерство обороны США запускает новую программу подготовки американской армии. 26 бригад из имеющихся 31-й, а это три четверти сухопутных войск армии США, будут обучаться ведению боевых действий под землей, пишет Military.com.Согласно заявлению аналитиков Пентагона, уже следующая война будет вестись в условиях мегаполисов. Военнослужащие должны уметь ориентироваться в городских подземных коммуникациях и для этого необходимо закупить новое оборудование, обучить солдат воевать в полной темноте и спертом воздухе. Уже разработано и выпущено специальное пособие по ведению боя в городских условиях. Всего на данную программу Пентагон планирует потратить 572 млн. долларов.В Минобороны США заявили, что актуальность такой подготовки солдат особенно возросла на фоне предполагаемой войны с Северной Кореей, которая владеет разветвленной системой тоннелей и способна скрытно перемещать по ним целые дивизии с бронетехникой. Также заявляется о наличии разветвленной системы тоннелей под многими городами России, особенно под Москвой.В настоящее время тренажеры, имитирующие подземные коммуникации, имеются на шести военных базах США. Некоторые из них имеют возможности проводить обучение больших подразделений.Но не все даже в Пентагоне поддерживают идею обучать "подземной войне" почти весь состав Сухопутных войск США. Существует мнение, что кто-то из руководства начинает "новый бизнес по отмыванию денег".