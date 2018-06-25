20:24 25 июня
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Опубликовано фото воевавшего в Афганистане ракетного Т-62

Во время войны в Афганистане советские и афганские подразделения применяли различную технику с пусковыми установками авиационных неуправляемых ракет: БТР-70/80, доработанные БРДМ-2 и автомобили Урал-4320, пишет Российская газета.

Опубликовано фото воевавшего в Афганистане ракетного Т-62


Также предпринимались попытки усиления боевой мощи танков. Например, как этот Т-62, изображенный на фотографиях. На его башне смонтированы 3 вертолетных блока УБ-32 для ракет С-5 калибра 57 мм.


После полевой модернизации танк мог обрушить на врага около сотни реактивных снарядов. Масса каждого из них составляла более 3,8 кг. Дальность полета – около 1,8 км.



У экспертов существуют разные мнения по поводу того, кто создал этот боевой комплекс. Некоторые считают, что они применялись советскими войсками чуть ли не с начала их нахождения в Афганистане. И что позднее по такой же схеме были доработаны танки Т-55.

Другие утверждают, что УБ-32 устанавливали афганские военнослужащие в середине 1980-х.

У автора материала другое мнение. Он полагает, что модернизация машин была осуществлена афганцами уже после вывода из ДРА 40-й армии. И в этом им помогли оставшиеся в стране советские специалисты и военные советники.

Эти «шестьдесят вторые» хорошо показали себя в боях – каждое их применение не только наносило боевикам потери, но и отрицательно сказывалось на их моральном духе, заключает издание.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Ninja998998
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Комментарии 18

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  1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:37
    Вот она первая "тачанка" из 80ых.
    Вадим237
    1. MPN (Павел) Сегодня, 18:48
      Он полагает, что модернизация машин была осуществлена афганцами уже после вывода из ДРА 40-й армии.
      Правильно полагает. Данный девайс при стрельбе с неподвижной платформы имеет непредсказуемые баллистические характеристики. Ну площадь определенную при некоторых навыках накрыть можно.
      MPN
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 19:14
        Эт горы.
        Там применение таких вещей, думаю, оправдано.
        Лопатов
        1. MPN (Павел) Сегодня, 19:26
          Их много где пытались применять, но блоки Уб-32 и Уб-16 не эффективны по причине большого рассеяния при пуске с таких установок Нар С-5 57мм имеет не очень большой радиус поражения ... Более подошли бы С-8... может толк был бы. Хотя если применять С-5С (начинённая стреловидными поражающими элементами (1000 штампованных стальных стрел массой 1,26 грамм, длиной 40 мм). Снабжена дистанционным взрывателем) можно наверное. Н у и факт, если авиации нет, а на складах этого добра навалом, по чему бы и нет?
          MPN
          1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 19:31
            Цитата: MPN
            не эффективны по причине большого рассеяния

            Вооот!
            Рассеивания, причём по дальности. Которое не имеет значения при стрельбе по склонам большой крутизны. Потому и написал про горы.
            Лопатов
            1. MPN (Павел) Сегодня, 19:35
              Не спорю я. Вам (как я понял артиллеристу) лучьше знать, с точки зрения летчика, при пуске данных девайсов площадь поражается много плотней, там действительно не сладко становиться, хотя и там рассеяние большое, но как раз приемлемое для эффективного поражения.
              MPN
              1. МойВрач (Дмитрий) Сегодня, 19:41
                Цитата: MPN
                лучьше

                Цитата: MPN
                много плотней

                Цитата: MPN
                становиться

                Цитата: MPN
                рассеяние

                если
                Цитата: MPN
                с точки зрения летчика

                то я пошел яму копать. Себе.
                МойВрач
          2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:37
            Цитата: MPN
            Их много где пытались применять

            Павел, лично видел у "духов" Тойоту-пикап с УБ-32 в кузове. Это в 1984 году. Автор ошибается, или он имеет в виду не кустарную установку блоков. Эффективность - вопрос другой, главное шума и пыли много... laughing С-5С запретили применять еще в 1982 году, негуманное оружие, а УБ-20 с С-8 только с 1986 года пошли...
            А вообще что только "духи" не мастерили на этих Тойотах - и блоки, и ДШК, и минометы... Умельцы, блин...
            helmi8
            1. MPN (Павел) Сегодня, 19:42
              Цитата: helmi8
              главное шума и пыли много...

              Это да, тут спору нет.
              Цитата: helmi8
              С-5С запретили применять еще в 1982 году, негуманное оружие

              Это я знаю, однако боеприпасы (не С-5с) с такими стрелками применяются по сю пору...
              Цитата: helmi8
              УБ-20 с С-8 только с 1986 года пошли...

              Да их с таким эффективным рассеянием и дороговато наверное было бы так бездарно применять, я видел под С-8 пусковые самодельные, одиночно пуляют. А С-5 , я писал выше, авиации нет, а на складах полно осталось, вот и лепят, все лучьше чем ни чего... hi
              MPN
        2. gladcu2 (gladcu2) Сегодня, 19:27
          Ожидаем в следующем патче Worthunder.

          Не пропустите обзор от alconaftera.
          gladcu2
  2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:45
    Цитата: Вадим237
    Вот она первая "тачанка" из 80ых.

    По мне, так это от незнания и неумения применять танки по назначению laughing
    Doliva63
    1. san4es Сегодня, 19:03
      Цитата: Doliva63
      Цитата: Вадим237
      Вот она первая "тачанка" из 80ых.

      По мне, так это от незнания и неумения применять танки по назначению laughing

      san4es
  3. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 18:55
    Весьма сомнительтна ууспешность применения. Нужно выходить почти на прямую наводку, хорошее попадание в блоки НАР и танка нет без шанса выживания экипажа. Также значительно возрастала высота танка, что не есть хорошо.
    Vadim851
    1. oldzek (николай) Сегодня, 19:09
      согласен!пироги пирожник,а сапоги сапожник.а танку это как корове седло.
      oldzek
    2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 19:17
      На войне все средства хороши. Тем более по горам стрелять нарами лучше чем из пушки.
      Чича сквад
    3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:28
      Цитата: Vadim851
      Весьма сомнительтна ууспешность применения. Нужно выходить почти на прямую наводку, хорошее попадание в блоки НАР и танка нет без шанса выживания экипажа. Также значительно возрастала высота танка, что не есть хорошо.

      Сомневаюсь , что экипаж погибнет , если НАР начнут рваться НАД башней - сам танк может и придёт в небоеспособное состояние (хана обвесу , внешним приборам , возможно орудию и движку ) но броня спасёт - калибр и заряд ВВ мал - взр. волна не та , а осколки ни о чём ..
      КВУ-НСвД
    4. gladcu2 (gladcu2) Сегодня, 19:30
      Хорошее попадание из чего?

      Стрелкового оружия?

      Там есть ещё и танковая пушка с осколочным снарядом для подавления крупных калибров.
      gladcu2
  4. VOENOBOZ (Владимир) Сегодня, 19:34
    Если была необходимость , то почему и нет, а эффект видимо был и боеприпасы.
    VOENOBOZ
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