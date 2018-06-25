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Опубликовано фото воевавшего в Афганистане ракетного Т-62
Во время войны в Афганистане советские и афганские подразделения применяли различную технику с пусковыми установками авиационных неуправляемых ракет: БТР-70/80, доработанные БРДМ-2 и автомобили Урал-4320, пишет Российская газета.
Также предпринимались попытки усиления боевой мощи танков. Например, как этот Т-62, изображенный на фотографиях. На его башне смонтированы 3 вертолетных блока УБ-32 для ракет С-5 калибра 57 мм.
После полевой модернизации танк мог обрушить на врага около сотни реактивных снарядов. Масса каждого из них составляла более 3,8 кг. Дальность полета – около 1,8 км.
У экспертов существуют разные мнения по поводу того, кто создал этот боевой комплекс. Некоторые считают, что они применялись советскими войсками чуть ли не с начала их нахождения в Афганистане. И что позднее по такой же схеме были доработаны танки Т-55.
Другие утверждают, что УБ-32 устанавливали афганские военнослужащие в середине 1980-х.
У автора материала другое мнение. Он полагает, что модернизация машин была осуществлена афганцами уже после вывода из ДРА 40-й армии. И в этом им помогли оставшиеся в стране советские специалисты и военные советники.
Эти «шестьдесят вторые» хорошо показали себя в боях – каждое их применение не только наносило боевикам потери, но и отрицательно сказывалось на их моральном духе, заключает издание.
Также предпринимались попытки усиления боевой мощи танков. Например, как этот Т-62, изображенный на фотографиях. На его башне смонтированы 3 вертолетных блока УБ-32 для ракет С-5 калибра 57 мм.
После полевой модернизации танк мог обрушить на врага около сотни реактивных снарядов. Масса каждого из них составляла более 3,8 кг. Дальность полета – около 1,8 км.
У экспертов существуют разные мнения по поводу того, кто создал этот боевой комплекс. Некоторые считают, что они применялись советскими войсками чуть ли не с начала их нахождения в Афганистане. И что позднее по такой же схеме были доработаны танки Т-55.
Другие утверждают, что УБ-32 устанавливали афганские военнослужащие в середине 1980-х.
У автора материала другое мнение. Он полагает, что модернизация машин была осуществлена афганцами уже после вывода из ДРА 40-й армии. И в этом им помогли оставшиеся в стране советские специалисты и военные советники.
Эти «шестьдесят вторые» хорошо показали себя в боях – каждое их применение не только наносило боевикам потери, но и отрицательно сказывалось на их моральном духе, заключает издание.
Использованы фотографии: https://twitter.com/Ninja998998
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