Судно связи "Иван Хурс" отправляется на Черноморский флот

Сегодня, т.е. 25 июня, на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония принятия в состав Военно-морского флота России судна связи "Иван Хурс", сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь».На церемонии поднятия Андреевского флага присутствовали генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев, заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, рабочие верфи и гости мероприятия. Открывая церемонию, Виктор Бурсук заявил, что судно полнит состав черноморской эскадры. Он пожелал экипажу безаварийной эксплуатации и успехов в решении боевых задач. Гендиректор «Северной верфи» Игорь Пономарев отметил, что во время испытаний судно подтвердило эффективность своих систем и мореходные качества. Технический срок службы корабля рассчитан на 25 лет.Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» является второй единицей проекта 18280 (проектант — АО «Центральное конструкторское бюро «Айсберг»). Корабль был заложен на «Северной верфи» 14 ноября 2013 года, выведен из эллинга 3 мая 2017 года и спущен на воду 16 мая 2017 года. Акт о завершении государственных испытаний подписан 18 июня 2018 года.Корабли этого проекта достигают в длину 95 метров, а в ширину 16 метров, водоизмещение составляет четыре тысячи тонн. Дальность плавания - восемь тысяч морских миль при скорости в 16 узлов. Экипаж этих морских разведчиков составляет 131 человек.