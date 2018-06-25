20:25 25 июня
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Судно связи "Иван Хурс" отправляется на Черноморский флот

Сегодня, т.е. 25 июня, на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония принятия в состав Военно-морского флота России судна связи "Иван Хурс", сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь».

Судно связи "Иван Хурс" отправляется на Черноморский флот


На церемонии поднятия Андреевского флага присутствовали генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев, заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, рабочие верфи и гости мероприятия. Открывая церемонию, Виктор Бурсук заявил, что судно полнит состав черноморской эскадры. Он пожелал экипажу безаварийной эксплуатации и успехов в решении боевых задач. Гендиректор «Северной верфи» Игорь Пономарев отметил, что во время испытаний судно подтвердило эффективность своих систем и мореходные качества. Технический срок службы корабля рассчитан на 25 лет.




Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» является второй единицей проекта 18280 (проектант — АО «Центральное конструкторское бюро «Айсберг»). Корабль был заложен на «Северной верфи» 14 ноября 2013 года, выведен из эллинга 3 мая 2017 года и спущен на воду 16 мая 2017 года. Акт о завершении государственных испытаний подписан 18 июня 2018 года.

Корабли этого проекта достигают в длину 95 метров, а в ширину 16 метров, водоизмещение составляет четыре тысячи тонн. Дальность плавания - восемь тысяч морских миль при скорости в 16 узлов. Экипаж этих морских разведчиков составляет 131 человек.

Использованы фотографии: Пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
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Комментарии 9

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  1. Vard Сегодня, 18:56
    Что то у нас традиция... Называть корабли не русскими именами...
    Vard
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:58
      Дело не в нерусских именах,а их деяниях на пользу Отечеству.. hiДавайте напомним например о концерне "Швабе"..
      Цитата: Vard
      Что то у нас традиция... Называть корабли не русскими именами...
      210окв
      1. MPN (Павел) Сегодня, 19:13
        Судно связи "Иван Хурс" отправляется на Черноморский флот
        Семь футов под килем!!!
        MPN
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 19:03
      "Иван Хурс". Имя этого корабля уже стало медийной суперзвездой
      "Иван Хурс выведен их эллинга
      "Иван Хурс скоро пройдет госиспытания
      "Иван Хурс скоро поднимет андреевский флаг
      и.т.д. и т.п.

      меня больше бы устроила всего одна новость: "Иван Хурс зачислен в состав такого-то флота. И все
      рич
    3. Дирижер Сегодня, 19:34
      Вы бы почитали , кто такой адмирал Хурс . Проще бы стало.
      Дирижер
      1. Vard Сегодня, 19:38
        Вице адмирал ... Кстати... И этих вице адмиралов много и гораздо более заслуженных...
        Vard
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:57
    Черноморскому флоту безусловно требуются новые корабли,тем более старый разведчик так скажем утоп(точнее утопили)..
    210окв
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:58
    Свои испытания "Иван Хурс" продолжит в Средиземном море на матрасской эскадре. Счастливого плавания!!!
    Egorovich
  4. next322 (алекс) Сегодня, 19:34
    теперь его ждет вяликий показушный питерский парад....и только после отбытия номера на нем , он наконец то сможет тронуться в средиземку ,как и его черноморский собрат по несчастью"адмирал макаров",семь месяцев отирающий причал Балтийска,для потехи кремлевской богемы в питере
    next322
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