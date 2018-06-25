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Азербайджанские СМИ "засветили" крылатые ракеты SOM турецкого производства

В Баку состоялась репетиция парада, который планируется посвятить вековому юбилею создания национальных вооружённых сил Республики Азербайджан. Особое внимание привлекают вооружения, которые «засветились» в ходе репетиции. Одно из таких вооружений – крылатые ракеты SOM производства Турции. Их провезли по центральным улицам азербайджанской столицы на платформе КамАЗа. Важен тот факт, что ранее Анкара не сообщала о том, что заключала контракты с какой-либо страной на поставки таких крылатых ракет.

Производителем ракет является турецкая компания Roketsan.

Нужно отметить, что на вооружение вооружённых сил Азербайджана представлена одна из модификаций турецкой крылатой ракеты SOM-B1. Об этом сообщает азербайджанский информационный портал AzeriDefense.


Азербайджанские СМИ "засветили" крылатые ракеты SOM турецкого производства


Ракета имеет дальность поражения цели до250 км (на испытаниях пока показано не более 200 км), масса боевой части составляет около 230 кг. При этом общая масса КР достигает 590 кг.

На вооружение самой Турции ракета SOM была поставлена в 2012 году.

Наведение осуществляется с помощью системы глобального позиционирования GPS, при этом, что немаловажно, на ракете реализована технология, позволяющая противодействовать системам, выставляющим помехи GPS-сигналу. В Турции в качестве носителя КР SOM используется истребитель-перехватчик (истребитель-бомбардировщик) F-4E-2020.

В Баку говорят о том, что наличие такой КР позволит ВВС Азербайджана поражать цели противника на его территории без вхождения авиации страны в зону действия ПВО противника.

Использованы фотографии: azeridefence.com
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Комментарии 15

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  1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 19:35
    Готовятся Карабах отжимать.
    ALEXXX1983
    1. Vard Сегодня, 19:39
      Карабах это еще что... Как бы Ереван не отдали.. я так понял мы с Арменией больше не дружим...
      Vard
      1. Starikan Сегодня, 19:45
        В Баку состоялась репетиция парада, который планируется посвятить вековому юбилею создания национальных вооружённых сил Республики Азербайджан

        Все репетируют ?))) Когда Карабах возращать будут ...Оружия напокупали со всех стран и все же "кишка тонка"..? laughing
        Давайте проверьте ..Россию и Армению на зубок ?

        не пропускают это видео .. hi В последний год постоянно и стоит задуматься по чему ..
        Starikan
        1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 20:08
          Цитата: Starikan
          Давайте проверьте ..Россию и Армению на зубок ?

          Михан закусывай закусывай ,мы все ждём от тебя вестей из Вашингтонского фронта а Карабах это мелочи.Не подходить твоему статусу мелочами заниматься ))
          Пора бы Голливуду снять фильм о русском супер герое , диван которого научились клонировать )))
          Михан бомбит Иерусалим ,Михан высадка в Нью йорке ,Михан проводит инструктаж в Идлибе ,подъехал новый выпуск комикса Михан уже в Карабахе ))) Трепещи мир нано-диваны России клонируются вместе с экипажем ,за баранкой исключительно Миханы )))
          Lek38
  2. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 19:36
    Важен тот факт, что ранее Анкара не сообщала о том, что заключала контракты с какой-либо страной на поставки таких крылатых ракет.

    Значит, ракеты ворованные! laughing Вернуть их туркам, а азербайджан судить! laughing
    Стройбат запаса
    1. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 19:38
      они нам их "Побрацки" подарили....
      kotdavin4i
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:46
        Тоже что-ли геноцид армян не признать, тогда тоже на параде будем эти джипиесные дела катать взад-вперед. smileТоже "брацами" станим, будем помидорами подмосковными, в Баку на рынке, торговать.
        Rusland
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 19:48
      Ну почему сразу ворованные? - турки им могли их просто подарить, или в нарды проиграть. Или просто выбросили на помойку за ненадобностью, а азербайджанцы их подобрали, отмыли, подкрасили и на камазе по городу возят winked
      рич
      1. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 19:54
        Да не переживайте так - у нас денежки живые есть - можем себе позволить купить. Это Армении Вы в кредит дарите hi
        kotdavin4i
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 20:13
          Мне то чего переживать? покупайте чего хотите. Я наоборот вас выгораживаю laughing
          рич
  3. san4es Сегодня, 19:41
    На вооружение самой Турции ракета SOM была поставлена в 2012 году.
    san4es
  4. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:42
    Вот и до ракет дело дошло. Теперь можно горы валить, как лес.
    Rusland
    1. san4es Сегодня, 19:58
      Цитата: Rusland
      Вот и до ракет дело дошло. Теперь можно горы валить, как лес.

      ...В окрестностях Африна пробовали. Тоннель (склад боеприпасов) отработали
      Использование ракет турецкой армией SOM в Afrin 21.01.2018
      san4es
  5. mgero (Mher) Сегодня, 20:01
    A kogda nachnetsya kino? Ili svet otrubili i kina ne budet?
    mgero
    1. san4es Сегодня, 20:04
      Цитата: mgero
      A kogda nachnetsya kino? Ili svet otrubili i kina ne budet?

      ....Кина не будет...Кинщик забухал bully
      san4es
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