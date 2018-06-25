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Азербайджанские СМИ "засветили" крылатые ракеты SOM турецкого производства
В Баку состоялась репетиция парада, который планируется посвятить вековому юбилею создания национальных вооружённых сил Республики Азербайджан. Особое внимание привлекают вооружения, которые «засветились» в ходе репетиции. Одно из таких вооружений – крылатые ракеты SOM производства Турции. Их провезли по центральным улицам азербайджанской столицы на платформе КамАЗа. Важен тот факт, что ранее Анкара не сообщала о том, что заключала контракты с какой-либо страной на поставки таких крылатых ракет.
Производителем ракет является турецкая компания Roketsan.
Нужно отметить, что на вооружение вооружённых сил Азербайджана представлена одна из модификаций турецкой крылатой ракеты SOM-B1. Об этом сообщает азербайджанский информационный портал AzeriDefense.
Ракета имеет дальность поражения цели до250 км (на испытаниях пока показано не более 200 км), масса боевой части составляет около 230 кг. При этом общая масса КР достигает 590 кг.
На вооружение самой Турции ракета SOM была поставлена в 2012 году.
Наведение осуществляется с помощью системы глобального позиционирования GPS, при этом, что немаловажно, на ракете реализована технология, позволяющая противодействовать системам, выставляющим помехи GPS-сигналу. В Турции в качестве носителя КР SOM используется истребитель-перехватчик (истребитель-бомбардировщик) F-4E-2020.
В Баку говорят о том, что наличие такой КР позволит ВВС Азербайджана поражать цели противника на его территории без вхождения авиации страны в зону действия ПВО противника.
Производителем ракет является турецкая компания Roketsan.
Нужно отметить, что на вооружение вооружённых сил Азербайджана представлена одна из модификаций турецкой крылатой ракеты SOM-B1. Об этом сообщает азербайджанский информационный портал AzeriDefense.
Ракета имеет дальность поражения цели до250 км (на испытаниях пока показано не более 200 км), масса боевой части составляет около 230 кг. При этом общая масса КР достигает 590 кг.
На вооружение самой Турции ракета SOM была поставлена в 2012 году.
Наведение осуществляется с помощью системы глобального позиционирования GPS, при этом, что немаловажно, на ракете реализована технология, позволяющая противодействовать системам, выставляющим помехи GPS-сигналу. В Турции в качестве носителя КР SOM используется истребитель-перехватчик (истребитель-бомбардировщик) F-4E-2020.
В Баку говорят о том, что наличие такой КР позволит ВВС Азербайджана поражать цели противника на его территории без вхождения авиации страны в зону действия ПВО противника.
Использованы фотографии: azeridefence.com
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