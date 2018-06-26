29 июня – День кораблестроителя

Не секрет, что лодки строились на Руси с незапамятных времен. В XII веке русские корабелы освоили строительство палубных судов, а первые организованные верфи появились в XV столетии. 29 июня 1667 года российское государство впервые заказало строительство боевого корабля. С прошлого года этот день отмечается как профессиональный праздник специалистов судостроительной промышленности – День кораблестроителя.В соответствии с указом царя Алексея Михайловича, летом 1667 года началось строительство фрегата «Орел» – первого русского парусного корабля западноевропейского типа. Строительство велось в селе Дединово близ Коломны. Заготовка леса велась тут же, а железо поставили Тула и Кашира. Постройкой руководили русские мастера при содействии приглашенного голландца. Менее чем через год фрегат «Орел» спустили на воду, а весной 1669-го он отправился к месту службы в Астрахань.«Орел» стал первым и далеко не последним кораблем отечественной постройки. Уже к началу XVIII века русские корабелы построили несколько новых кораблей и судов. Реформы Петра Великого и строительство военно-морского флота подстегнули развитие судостроения. Появлялись новые верфи, тут же вносившие свой вклад в оснащение флота. С завидными темпами строились новые лодки, суда и корабли всех основных классов. К концу первой трети века счет кораблям и судам России шел на сотни.XVIII век стал эпохой великих побед российского флота. В основе всех успехов адмиралов и всех моряков лежал сложный, но важный труд кораблестроителей. Параллельно развивалась морская торговля, которая тоже не могла существовать без судостроения. Корабелы осваивали новые конструкции и технологии, а также плодотворно сотрудничали с создателями морских вооружений.В XIX веке российские кораблестроительные заводы стали осваивать строительство металлических кораблей, а затем создали первые отечественные паровые суда. Несмотря на всю сложность новых технологий, верфи старались быстро осваивать их, помогая военному и торговому флоту. Новые успехи кораблестроителей отразились на успехах военных моряков. Впрочем, не всегда их творения возвращались с победой…Новый XX век принес новые задачи и вызовы для кораблестроителей. Самостоятельно и с чужой помощью российские верфи осваивали строительство кораблей новых классов, которым вскоре пришлось участвовать в боях. Кроме того, в этот период стартовало полномасштабное строительство кораблей совершенно нового класса – подводных лодок. Отрасль вновь оказалась лидером прогресса.Позже в XX веке судостроители внедрили массу новых технологий и идей. Началось строительство исполинских боевых кораблей и торговых судов разных классов. Появились корабельные ядерные энергетические установки, позволившие получить исключительные характеристики и возможности. Значение отрасли для вооруженных сил и народного хозяйства просто не поддавалось описанию.Современная история российского кораблестроения продолжает славные многовековые традиции. Преодолевая трудности, все предприятия этой отрасли продолжают работу и открывают новые горизонты. Сотни тысяч специалистов в составе более тысячи организаций занимаются научными исследованиями, проектированием и строительством готовых кораблей. Результаты работы отрасли вновь становятся поводом для гордости.