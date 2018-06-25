В США и Канаде "ужаснулись" нападением на цыганский лагерь подо Львовом

Соединенные Штаты и Канада "ужаснулись" цыганским погромом, прошедшим 23 июня 2018 года во Львове. Посольства США и Канады на Украине "резко осудили" нападение на цыганский лагерь, в результате которого погиб один человек и пострадало еще несколько.Американское посольство сообщает, что в США ужаснулись нападению на цыганский лагерь во Львове. Они потребовали, чтобы нападавшие пошли под суд, так как "в Европе нет места расистскому насилию, а также на Украине". В Канадском посольстве присоединились к американским коллегам и добавили, что нападение стало возможно из-за "неадекватной реакции власти на деятельность экстремистов". Ранее нападение на цыганский лагерь осудили в Совете Европы, заявив, что ожидают "прозрачного расследования инцидента без промедления".Напомним, что нападение на цыганский лагерь произошло 23 июня. Нападавшими оказались от семи до десяти молодых людей в возрасте 16-17 лет под руководством 20-летнего парня. В ходе инцидента несколько ножевых ранений получил 24-летний мужчина, который затем скончался. Пострадали еще четверо проживавших в лагере. В полиции Украины заявили, что нападавшие являются членами организации «Трезвая и злая молодежь».Как интересная и избирательная логика у "хозяев Украины". Экстремистские нападения националистов на расовой основе на русское население они в упор не видят, хотя на том же Донбассе русскоговорящих убивают десятками, а убийство одного цыгана "их ужасает". Факельные марши националистов на улицах украинских городов, воспевание фашистских прихвостней они тоже в упор не видят. Может со зрением что-то?В тоже время в Службе безопасности Украины уже нашли виновных в нападении. По заявлению главы СБУ Василия Грицака, за нападением на цыганский лагерь подо Львовом может "стоять Россия".