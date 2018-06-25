20:25 25 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В США и Канаде "ужаснулись" нападением на цыганский лагерь подо Львовом

Соединенные Штаты и Канада "ужаснулись" цыганским погромом, прошедшим 23 июня 2018 года во Львове. Посольства США и Канады на Украине "резко осудили" нападение на цыганский лагерь, в результате которого погиб один человек и пострадало еще несколько.

В США и Канаде "ужаснулись" нападением на цыганский лагерь подо Львовом


Американское посольство сообщает, что в США ужаснулись нападению на цыганский лагерь во Львове. Они потребовали, чтобы нападавшие пошли под суд, так как "в Европе нет места расистскому насилию, а также на Украине". В Канадском посольстве присоединились к американским коллегам и добавили, что нападение стало возможно из-за "неадекватной реакции власти на деятельность экстремистов". Ранее нападение на цыганский лагерь осудили в Совете Европы, заявив, что ожидают "прозрачного расследования инцидента без промедления".


Напомним, что нападение на цыганский лагерь произошло 23 июня. Нападавшими оказались от семи до десяти молодых людей в возрасте 16-17 лет под руководством 20-летнего парня. В ходе инцидента несколько ножевых ранений получил 24-летний мужчина, который затем скончался. Пострадали еще четверо проживавших в лагере. В полиции Украины заявили, что нападавшие являются членами организации «Трезвая и злая молодежь».

Как интересная и избирательная логика у "хозяев Украины". Экстремистские нападения националистов на расовой основе на русское население они в упор не видят, хотя на том же Донбассе русскоговорящих убивают десятками, а убийство одного цыгана "их ужасает". Факельные марши националистов на улицах украинских городов, воспевание фашистских прихвостней они тоже в упор не видят. Может со зрением что-то?

В тоже время в Службе безопасности Украины уже нашли виновных в нападении. По заявлению главы СБУ Василия Грицака, за нападением на цыганский лагерь подо Львовом может "стоять Россия".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
8

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:46
    Как интересная и избирательная логика у "хозяев Украины
    "    ...Политика двойных стандартов...Не первый раз...
    parusnik
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:49
      Изумляйтесь вашими питомцами... am
      210окв
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:52
        Делают вид,что изумляются....Типа того, что пока американцы нацистские лагеря смерти не освободили,они не понимали, что такое нацизм...
        parusnik
      2. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:53
        Это они к большим делам готовятся, как говорится тренеруются на кошках.
        Rusland
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 19:52
      В США и Канаде "ужаснулись" нападением на цыганский лагерь подо Львовом

      Говорят, Иванка очень растроилась. Как бы папа сгоряча на Львов томагавки не запустил
      рич
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:54
        Неее..не томогавки, гуманитарную помощь бандеровцам, что бы те ее передали цыганам...
        parusnik
        1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 20:22
          Цитата: parusnik
          Неее..не томогавки, гуманитарную помощь бандеровцам, что бы те ее передали цыганам...
          Да, вполне возможно, техника какая, медикаменты.Главное---опыт есть-----посылают одним, получают другие.
          Reptiloid
    3. Vard Сегодня, 19:53
      А чего им не устранить причину... Взят себе а ПМЖ всю цыганскую диаспору.... Я не скажу за Украину... Но у нас в городе их систематически поколачивают ... Можем и своих до кучи отдать...
      Vard
    4. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 19:54
      Канада?! Да нет даже места никаким сомнениям, что эта страна как основное пристанище беглецов третьего рейха спонсирует ту вакханалию , что извергает укрофашистская нечесть. angry
      Dimontius
      1. volodya (владимир) Сегодня, 20:01
        Интересно чего это они ужаснулись? Сами эту кашу заварили, а теперь удивляются! Дурдом!!!
        volodya
  2. polpot (Andru) Сегодня, 19:47
    Правительства Канады и США столько сделали для разведения этой нечести на украинской земле а теперь удивляються
    polpot
  3. skylare (Марина) Сегодня, 19:48
    Теперь точно "дверь в Европу" прикроют и в НАТу не пустят. lol
    skylare
  4. kventinasd (Олег) Сегодня, 19:49
    В тоже время в Службе безопасности Украины уже нашли виновных в нападении.

    ПолЮция и СБУ кукарины замечает только то, что требует киевская хунта и их заокеанские кураторы.
    Например
    kventinasd
    1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 20:05

      **********************************************
      Мих1974
  5. kefan (kefan) Сегодня, 19:50
    Лицемерию наглосаксов просто нет предела.
    kefan
  6. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 19:51
    Про одесскую хатынь уже забыли? Помнят только то, что удобно, амерзи.
    Incvizitor
  7. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 20:00
    С шо так? lol Как будто только сейчас узрели фашизм, ути пути какие лапочки "их обманули" am
    Мих1974
  8. Туз Бубен (Игорь) Сегодня, 20:08
    Такми пусть мерикосы заберут к себе всех цыган с европы...Мы и своих ещё подкинем...
    А потом посмотрим на возрождение ККК,...А как вы хотели ?
    Вот в чём уважаю Кадырку, так за то, что на территорию Ичкерии запрещён вход, въезд, влёт цыган и таджиков...
    Туз Бубен
  9. Starikan Сегодня, 20:09
    Вот так же западненцы бандеровцы и в Одессе действовали , только там как то тихо все было со стороны запада..
    Погромы это для них "святое "..Тем и жили и живут !
    Starikan
Картина дня