Адский посев. Передадим землю детям чистой!

В запале и горячке боевых действий, когда счет жизни идет на минуты и секунды, никто не думает о далеко идущих последствиях. Как люди будут жить в местах, где ныне гремит война, мало кого волнует. Не до жиру, быть бы живу.Ещё недавно это было не так. Вот опыт Великой Отечественной войны. Восстановление привычного уклада жизни, вовлечение населения освобожденных от нацистов районов нашей родины в производительный труд было одной из важнейших задач советской власти. Летом 1943-го года, примерно через три недели после освобождения от фашистов Ростова-на-Дону, прошло совещание партийного и хозяйственного актива области, на котором рассматривались вопросы виноградарства и виноделия. Бои ещё велись на линии Миус-фронта, а труженики колхозов и совхозов приступили к разминированию сельскохозяйственных угодий, засыпке траншей и окопов, разборке дзотов и прочему, без чего повседневный труд превращается в подвиг. Война оставила в нашей земле миллионы мин. Большую работу по очистке земли от взрывоопасных предметов проделали армейские саперы, но «дочищали» за ними простые советские люди. В Краснодарском крае были организованы специальные комсомольские бригады, обученные на краткосрочных курсах. Счет изъятых ими мин шел на сотни тысяч. Были и погибшие и покалеченные – такое это тяжелое дело. В совхозе «Саук-Дере», (Крымский район, Краснодарский край) в военную годину директор самолично пахал на тракторе землю, которая была ещё полна смертоносного металла. За что и схлопотал выговор по партийной линии. Людей жалел, а себя не жалел.Прошли годы, так пишут в романах. Сейчас трудно представить, чтобы «эффективный собственник» сел за руль трактора и погнал поднимать плантаж под виноградник на условно-разминированное минное поле. Да и комсомольцев-активистов ныне нет. Но мины есть. Во всем мире, там, где ведутся боевые действия любой интенсивности, обе противостоящие стороны конфликта унавоживают землю минами. Время от времени ООН сообщает новые статистические данные: дескать, в 64 странах мира установлено, по меньшей мере, 110 миллионов только противопехотных мин, да плюс противотанковые, да к тому же по поверхности земли просто так разбросаны взрывоопасные предметы, замаскированные под обычные. Сообщается, что минные поля часто устраиваются хаотично, без составления планов, что на одном и том же участке могут устраивать минные заграждения как правительственные войска, так и комбатанты. А ещё в мире погибает и калечится более 25 тысяч человек в год, в том числе и дети. А сколько гибнет домашней скотины на минах – до этого нет вообще никому никакого дела. Хотя общества по защите прав животных давно должны были бы озаботиться. Эксперты тревожно отмечают, что, с одной стороны, в мире уничтожаются ежегодно до 200 тысяч мин, а с другой, за тот же период времени устанавливается до 2 миллионов новых. Люди, осведомленные во всем на свете, говорят, что обычная противопехотная мина стоит в производстве не многим более трёх евро, а на военных складах их хранятся многие тысячи. И говорят, что контроль за этими складами очень условный. Военные склады в горячих точках имеют скверную особенность — гореть и взрываться время от времени. В этих смертоносных пожарах пропадает, не сгорая фактически, огромное количество боеприпасов, по природе своей опасных для населения.Нельзя сказать, что мировая общественность не замечает этой проблемы. Замечает, обсуждает и даже выделяет весьма значительные суммы на работы по разминированию. Опять же, знающие люди говорят, что за разминирование одного взрывоопасного предмета ООН платит 100 долларов и выше, а в некоторых, особенно неудобных для проживания местах, стоимость уничтожения одной мины достигает 300 долларов.За такие деньги находится много желающих ковыряться на минном поле, будь оно расположено хоть на краю света! Американские, британские, итальянские, отечественные компании отпихивают друг друга от этого пирога. В ход идут интриги, подкупы, наглая лесть и сексуальное обольщение заказчика. Лишь бы схватить жирный заказ. Достаточно открыть ближайший источник знаний (интернет) и набрать в поисковой строке «Работы по обследованию и очистке местности от взрывоопасных предметов», как вы сразу отыщете несколько десятков организаций, которые готовы на основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" за мзду в рублях или валюте провести:• детальное техническое обследование уже известных или предполагаемых в качестве таковых опасных районов;• определение внешнего периметра опасного района и возможный тип ВОП, их состояние, степень опасности ВОП и возможную глубину залегания;• проведение разъяснительной работы среди населения о мерах безопасности и правилах поведения при обнаружении взрывоопасных предметов;• поиск и уничтожение взрывоопасных предметов.Некоторые конторы сообщают также, что имеющийся опыт разминирования на Северном Кавказе, в Таджикистане, Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии позволяет специалистам работать без шаблонов, грамотно моделировать различные ситуации и успешно решать поставленные задачи. По заявке заказчика они готовы вылететь в любую точку мира и провести только инженерную разведку с последующим отчетом и рекомендациями по очистке территории от ВОП. Отдельная группа деминеров имеет возможность работать в подводном положении и заниматься разминированием акваторий, портов, обследовать корабли и гражданские суда в подводном положении с целью обнаружения прикрепленных мин и т. д. «Мы работаем с любыми типами ВОПов, в том числе и с СВУ (самодельные взрывные устройства): обнаруживаем, идентифицируем, извлекаем и уничтожаем».Все они имеют лицензии, выданные государственными органами, на то уполномоченными, обладают техникой и людьми, способными на подвиг. Гуманитарное разминирование – так это называется.Все это прекрасно в теории, но нужно держать ухо востро. Ибо сообщается, что англо-американская некоммерческая организация HALO Trust под видом работ по разминированию минирует участки серой зоны на Донбассе, а также районы, оккупированные ВСУ. Об этом сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.Данная организация работала в Сирии, Грузии, Ираке и в основном обучала местных жителей снимать и, как повествуют участники этих программ, устанавливать мины. Инстаграм thehalotrust наполнен сусальными картинками счастливых жителей Сирии и других стран, ведущих прекрасную жизнь на развалинах цивилизации.Мне представляется, что дело разминирования донецкой земли должны брать в свои руки республики Донбасса. Ибо доверять такой вопрос официальным властям Украины нельзя. Им вообще нельзя доверять. На переговорах минского формата необходимо поднимать и этот вопрос, несомненно гуманитарный и общепризнанный. Такой же важный, как обмен пленными и вопрос отведения тяжелой техники от точек соприкосновения. Это как-нибудь разнообразит повестку переговоров. Пусть спонсоры мирного процесса бескорыстно помогут роботами для разминирования, биосенсорами, гидропрессами, вездеходами с индукционными миноискателями, радиолокаторами нового поколения. Мир накопил достаточно технических сил и средств, чтобы не позволять комсомольцам-добровольцам голыми руками ковырять взрывоопасные предметы. Фермер должен без опаски пахать свою землю, а пастух — пасти стадо. Землю нужно передать детям и внукам чистой!