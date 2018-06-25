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Срок передачи ВМФ фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" опять перенесен

Вхождение головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" в состав Военно-морского флота России в очередной раз сдвинута вправо. Согласно годового отчета судостроительного завода "Северная Верфь", строящего данный корабль, передачу фрегата перенесли с конца лета на ноябрь 2018 года, передает РИА Новости

Срок передачи ВМФ фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" опять перенесен


Фрегат должен был войти в состав флота еще в прошлом году, но как сообщалось ранее, возникли трудности с зенитно-ракетным комплексом "Полимент-Редут", который должен быть установлен на фрегат.


"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - флагманский корабль проекта 22350, который разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Закладка фрегата состоялась на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Петербурге 1 февраля 2006 года. Срок передачи фрегата флоту неоднократно переносился. Изначально его планировалось передать ВМФ РФ в 2015 году, затем срок был перенесен.

Многоцелевой фрегат проекта 22350 предназначен для ведения боевых действий в дальней и ближней морской зонах, а также для участия в решении задач в океанской зоне. Водоизмещение корабля составляет около 4500 т, длина наибольшая - около 130 м, ширина наибольшая - более 16 м. скорость хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180-210 человек.

Корабли вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несет на борту противолодочный вертолет Ка-27.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 20

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  1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 21:17
    Улыбаемся и машем... recourse
    Васян1971
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 21:22
      Срок передачи ВМФ фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" опять перенесен

      Даже почему то и не удивился
      рич
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:30
        Ну в России всё новое делается и доводится долго - первое место по "растягиванию резины в трусах у Зины" занимает судостроение
        Вадим237
    2. Muvka (Владимир) Сегодня, 21:28
      Зато когда передадут - это будет полностью рабочая боевая единица, а не как французские или немецкие корыта...
      Muvka
      1. BlackMokona Сегодня, 21:30
        Сказка, будет как обычно
        BlackMokona
      2. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 21:32
        Зато когда передадут - это будет полностью рабочая боевая единица, а не как французские или немецкие корыта...
        Или вспомним злочастный авианосец исключительных.....его то передали....
        nPuBaTuP
      3. Сергей Аверченков (Сергей Аверченков) Сегодня, 21:32
        Ну да... если французы или немцы то корыта... Если мы то боевая единица... Да мы вообще всех шапками закидаем!
        Сергей Аверченков
      4. Дирижер Сегодня, 21:33
        А немецуие крыты где?
        Дирижер
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 21:37
          А была новость, что на свежей серии серьезный крен.
          Muvka
      5. gig334 (прохожий) Сегодня, 22:32
        Цитата: Muvka
        Зато когда передадут - это будет полностью рабочая боевая единица, а не как французские или немецкие корыта...


        Когда его передадут? к тому времени он уже устареет. 12 лет строить фрегат, напомню не эсминец, не авианосец, а фрегат, это полный аут . Стыдоба млин. В Зимбабве быстрей фрегат построят. Как же хочется в СССР, вот там реально мощный флот был.
        gig334
  2. Дирижер Сегодня, 21:34
    корыта где ?
    Дирижер
  3. next322 (алекс) Сегодня, 21:34
    Цитата: Muvka
    Зато когда передадут - это будет полностью рабочая боевая единица, а не как французские или немецкие корыта...


    ахха..... laughing был такой корвет 20380"совершенный"...до сих пор бедолага мается-чудо росс судопрома laughing
    next322
  4. Дирижер Сегодня, 21:35
    наше российское корыто вот оно .
    Дирижер
  5. Бензорез (Виталий) Сегодня, 21:51
    Насколько я понимаю-вопросы не к заводу. Он вам сдаст пароход хоть завтра. Вопросы-к производителю изделия, которое должно быть установлено, но оно-не готово (не доведено) к установке.
    У меня сложилось такое впечатление.
    Бензорез
  6. kefan (kefan) Сегодня, 21:53
    Это уже традиция, к сожалению.
    kefan
  7. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 22:01
    Похоже, надводный ВМФ финансируется у нас по остаточному принципу.
    Может быть, это правильно?
    Плотник 2329
    1. spektr9 Сегодня, 22:42
      Похоже вся армия у нас финансируется по остаточному принципу
      И если это правильно, то скоро к нам придет толстый полярный лис ...
      spektr9
  8. 89625588851 (Марат) Сегодня, 22:06
    Да, наверное фрегат очень хорош! Но блин так долго до ума его доводят... Хоть бы тогда след.передвинутый срок не называли чтоли, ну пустословство какое то честное слово( надоело это уже!
    89625588851
    1. Дирижер Сегодня, 22:11
      А что вы хотите от игроков в теннис . и победителей Египта и Аравии .
      Дирижер
  9. vovashturman (Владимир) Сегодня, 22:13
    12 лет постройка корабля 4500 т, Иосиф Виссарионович плачет...
    vovashturman
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