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Срок передачи ВМФ фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" опять перенесен
Вхождение головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" в состав Военно-морского флота России в очередной раз сдвинута вправо. Согласно годового отчета судостроительного завода "Северная Верфь", строящего данный корабль, передачу фрегата перенесли с конца лета на ноябрь 2018 года, передает РИА Новости
Фрегат должен был войти в состав флота еще в прошлом году, но как сообщалось ранее, возникли трудности с зенитно-ракетным комплексом "Полимент-Редут", который должен быть установлен на фрегат.
"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - флагманский корабль проекта 22350, который разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Закладка фрегата состоялась на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Петербурге 1 февраля 2006 года. Срок передачи фрегата флоту неоднократно переносился. Изначально его планировалось передать ВМФ РФ в 2015 году, затем срок был перенесен.
Многоцелевой фрегат проекта 22350 предназначен для ведения боевых действий в дальней и ближней морской зонах, а также для участия в решении задач в океанской зоне. Водоизмещение корабля составляет около 4500 т, длина наибольшая - около 130 м, ширина наибольшая - более 16 м. скорость хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180-210 человек.
Корабли вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несет на борту противолодочный вертолет Ка-27.
Фрегат должен был войти в состав флота еще в прошлом году, но как сообщалось ранее, возникли трудности с зенитно-ракетным комплексом "Полимент-Редут", который должен быть установлен на фрегат.
"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - флагманский корабль проекта 22350, который разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Закладка фрегата состоялась на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Петербурге 1 февраля 2006 года. Срок передачи фрегата флоту неоднократно переносился. Изначально его планировалось передать ВМФ РФ в 2015 году, затем срок был перенесен.
Многоцелевой фрегат проекта 22350 предназначен для ведения боевых действий в дальней и ближней морской зонах, а также для участия в решении задач в океанской зоне. Водоизмещение корабля составляет около 4500 т, длина наибольшая - около 130 м, ширина наибольшая - более 16 м. скорость хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180-210 человек.
Корабли вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несет на борту противолодочный вертолет Ка-27.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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