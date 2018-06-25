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Владимир Путин подписал документ о создании первого военного технополиса "Эра"
Президент Владимир Путин сегодня поставил свою подпись под документом, который регламентирует открытие в России первого военного технополиса. Речь идёт о территории, на которой разместятся площадки для проектных подразделений, обработки массивов информации, а также экспериментальных исследований. В частности, в секторе обработки информации планируется расположить сверхмощные компьютеры отечественного производства, которые будут решать задачи для нужд Вооружённых сил России.
Для технополиса ранее уже было подобрано название – «Эра». Где же новейший военный научно-исследовательский объект будет располагаться? Портал правовой информации сообщает, что местом расположения «Эры» выбрано черноморское побережье Кавказа, а именно территория в районе города-курорта Анапа.
Общая площадь территории военного технополиса (он же военный инноград) «Эра» - около 17 га.
Сообщается, что технополис на первом этапе существования будет осуществлять около 40 работ научно-исследовательского и опытно-конструкторского характера. Так, большинство работ и экспериментов планируется осуществлять на уровне кооперации с ведущими предприятиями оборонной (и не только оборонной) промышленности.
В технополисе будут проходить службу операторы научных рот. В районе Анапы уже размещён жилой блок, СОК (спортивно-оздоровительный комплекс), несколько специальных прибрежных корпусов.
ВИТ «Эра» позволит осуществлять различные виды работ научно-исследовательского и прикладного характера в интересах Минобороны страны.
Несколько направлений: IT и автоматизированные системы управления, информатика и вычислительная техника, биоинженерные и биосинтетические технологии, технологии энергообеспечения, нанотехнологии, робототехника.
Для технополиса ранее уже было подобрано название – «Эра». Где же новейший военный научно-исследовательский объект будет располагаться? Портал правовой информации сообщает, что местом расположения «Эры» выбрано черноморское побережье Кавказа, а именно территория в районе города-курорта Анапа.
Общая площадь территории военного технополиса (он же военный инноград) «Эра» - около 17 га.
Сообщается, что технополис на первом этапе существования будет осуществлять около 40 работ научно-исследовательского и опытно-конструкторского характера. Так, большинство работ и экспериментов планируется осуществлять на уровне кооперации с ведущими предприятиями оборонной (и не только оборонной) промышленности.
В технополисе будут проходить службу операторы научных рот. В районе Анапы уже размещён жилой блок, СОК (спортивно-оздоровительный комплекс), несколько специальных прибрежных корпусов.
ВИТ «Эра» позволит осуществлять различные виды работ научно-исследовательского и прикладного характера в интересах Минобороны страны.
Несколько направлений: IT и автоматизированные системы управления, информатика и вычислительная техника, биоинженерные и биосинтетические технологии, технологии энергообеспечения, нанотехнологии, робототехника.
Использованы фотографии: http://www.era-tehnopolis.ru
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