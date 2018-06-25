22:48 25 июня
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Владимир Путин подписал документ о создании первого военного технополиса "Эра"

Президент Владимир Путин сегодня поставил свою подпись под документом, который регламентирует открытие в России первого военного технополиса. Речь идёт о территории, на которой разместятся площадки для проектных подразделений, обработки массивов информации, а также экспериментальных исследований. В частности, в секторе обработки информации планируется расположить сверхмощные компьютеры отечественного производства, которые будут решать задачи для нужд Вооружённых сил России.

Для технополиса ранее уже было подобрано название – «Эра». Где же новейший военный научно-исследовательский объект будет располагаться? Портал правовой информации сообщает, что местом расположения «Эры» выбрано черноморское побережье Кавказа, а именно территория в районе города-курорта Анапа.

Общая площадь территории военного технополиса (он же военный инноград) «Эра» - около 17 га.




Сообщается, что технополис на первом этапе существования будет осуществлять около 40 работ научно-исследовательского и опытно-конструкторского характера. Так, большинство работ и экспериментов планируется осуществлять на уровне кооперации с ведущими предприятиями оборонной (и не только оборонной) промышленности.

В технополисе будут проходить службу операторы научных рот. В районе Анапы уже размещён жилой блок, СОК (спортивно-оздоровительный комплекс), несколько специальных прибрежных корпусов.

ВИТ «Эра» позволит осуществлять различные виды работ научно-исследовательского и прикладного характера в интересах Минобороны страны.

Несколько направлений: IT и автоматизированные системы управления, информатика и вычислительная техника, биоинженерные и биосинтетические технологии, технологии энергообеспечения, нанотехнологии, робототехника.

Использованы фотографии: http://www.era-tehnopolis.ru
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Комментарии 33

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  1. Vard Сегодня, 21:21
    Короче санаторий министерства обороны...
    Vard
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 21:51
      Да,это на Пионерском проспекте,бывший санаторий,даже территория двух санаториев..Я не против того что бы собирать в кулак научный потенциал..Но что бы не так как на "Восточном"..
      Цитата: Vard
      Короче санаторий министерства обороны...
      210окв
    2. Maksus (Максим) Сегодня, 22:13
      Блин, очередное Сколково. Нам реально денег не куда деть? Лучше бы скоростную железную дорогу от Питера до Москвы построили и от Калининграда до Владивостока.
      Maksus
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 22:23
        Будет скоростная железная дорога - только будет она называться Москва - Пекин, стоимость проекта 200 миллиардов долларов.
        Вадим237
        1. Maksus (Максим) Сегодня, 22:34
          Вот и надо уже Ее строить, а то бред какой то получается, что скоростной Сапсан дай бог половину от возможной скорости развивает и до Хельсинки нормально не доехать...
          Maksus
    3. MstislavHrabr Сегодня, 22:23
      Да нет, это санаторий для сынков нашей элиты. Закончив универ они должны иметь возможность стать не только директорами(членами правления) банков, но и министрами, а для этого надо чтоб "чадо" в армии послужило... Хорошо, что еще пока не с пеленок в "научные роты" записывают...
      MstislavHrabr
      1. урман (александр) Сегодня, 22:40
        Цитата: MstislavHrabr
        Да нет, это санаторий для сынков нашей элиты.

        Раньше был конный полк мосфильма,
        нынче кони не актуальны.
        А при поступлении на гос службу (это сейчас покруче чем в актёры) желательна служба в армии, чтоб в биографии гордо писать , отслужил срочную.
        урман
  2. shura7782 (Александр) Сегодня, 21:22
    Плодить секретные объекты в курортных зонах. Где самый настоящий проходной двор для разведки.
    УМНО!!!
    shura7782
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:27
      Проходного двора там точно не будет - вход на территорию только по пропускам, через КП.
      Вадим237
      1. MPN (Павел) Сегодня, 21:29
        Т.е. к ним на пляж без пропуска не пропустят, я так понял... sad
        MPN
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 21:32
          Шутки шутками, но место довольно поганенькое. Все однокашники, которые после бурсы получили туда распределение (десантники и ВБО/"береговики") ныли, что жилья нет, а снимать нереально дорого.
          Лопатов
          1. sso-250659 (Сергей) Сегодня, 22:38
            жилья сейчас в Анапе строиться немеряно, вот бы сейчас службе КЭЧ подсуетиться покупая с нулевого цикла.
            sso-250659
      2. shura7782 (Александр) Сегодня, 21:38
        Цитата: Вадим237
        Проходного двора там точно не будет - вход на территорию только по пропускам, через КП.

        Как то не современно на разведку через КПП по пропуску проходить. wassat
        shura7782
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 22:19
          То место где будут вести разработку будет отрезано, от связи с внешним миром.
          Вадим237
    2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 21:28
      Бросьте.
      Вы думаете, что обычный вариант, в Москве и ближайшем Подмосковье, в этом отношении лучше?
      А так хоть и волки сыты, и овцы целы. Не столица, и при этом не будут ныть "вот ещё, поеду я в этот Мухоск, мне для творчества нужны условия..."

      Там по идее полигоны должны быть нормальные.
      Лопатов
      1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 21:44
        Выбор правильный, курорт благоприятно влияет на организм, повышает работоспособность. Только вопрос, как будет использовано, как нужно или каск всегда...
        Vladimir 5
      2. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 22:11
        Там по идее полигоны должны быть нормальные.

        Там под боком опытное производство должно быть, если, конечно не увлекутся плакатиками и мультиками
        ШУРУМ -БУРУМ
      3. MstislavHrabr Сегодня, 22:26
        Думаю, что лучше где нибудь в Новосибирске или в одном из бывших "закрытых городов"...
        MstislavHrabr
  3. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 21:27
    Сколково 2? Про нанотехнологии затирать не будут надеюсь?
    Vol4ara
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 21:29
      Цитата: Vol4ara
      Сколково 2?

      Слишком далеко от Москвы.
      Лопатов
    2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 21:30
      Нанотехнологии.Сладкое слово для рыжего,под него ещё один мегапроект?
      Фил77
      1. Великанов (Алексей Великанов) Сегодня, 21:59
        Цитата: Фил77
        Нанотехнологии.Сладкое слово для рыжего

        Во Вселенной существуют чёрные дыры, а у нас есть одна дыра, но - рыжая.
        Великанов
  4. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 21:29
    Цитата: shura7782
    Плодить секретные объекты в курортных зонах. Где самый настоящий проходной двор для разведки.
    УМНО!!!

    Все правильно сделал, туристы это инфа.
    Black Sniper
  5. KudrevKN (Константин) Сегодня, 21:42
    Летом, на пляже? Было бы смешно, если б не так грустно!?
    KudrevKN
  6. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 21:49
    Зачем плодить военные учреждения у границы? То что это курортная зона это такой маркетинг для привлечения туда людей? Ну мол айда ребята тут классно?
    Beltasir Matyagu
  7. Гардамир Сегодня, 21:51
    А руководить технополисом будет Чубайс. Ах да он же военный. Значит герой России Сердюков.
    Гардамир
  8. Комментарий был удален.
  9. Tiras (Виктор) Сегодня, 21:57
    Снова пилят бабло. Точно также как делают с газопроводами, что строятся.
    Выгода только подрядчикам, которые сами знаете кому близкие друзья.
    Достаточно прочитать за что уволили аналитика сбербанка касательно газопроводов и станет понятно.
    Tiras
    1. Dimmon (Дима) Сегодня, 22:35
      Цитата: Tiras
      Снова пилят бабло. Точно также как делают с газопроводами, что строятся.
      Выгода только подрядчикам, которые сами знаете кому близкие друзья.
      Достаточно прочитать за что уволили аналитика сбербанка касательно газопроводов и станет понятно.


      Про газпром это одно из самых слабых видео навального. Нет там аналитики, цифр конкретных
      Dimmon
  10. кволту (валера) Сегодня, 21:57
    м-да Сердюкова в МО нет а дело продолжается что-то все молчат про Шойгу))
    кволту
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 22:21
      Какое дело?
      Вадим237
  11. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 22:20
    Вместо катеров связи - адмиральские яхты, вместо НИИ - санатории под боком у противника...
    Интересно, а почему они, к примеру, разработку сразу на аутсорсинг американцам не отдадут? Хлопот меньше, загранкомандировок больше, Голливуд для мультиков, опять же, под боком.
    kakvastam
  12. ополченец2 (Александр) Сегодня, 22:29
    Конечно, детский курорт там бы тоже неплохо смотрелся.
    ополченец2
  13. sxfRipper (Александр) Сегодня, 22:48
    в секторе обработки информации планируется расположить сверхмощные компьютеры отечественного производства
    В Анапе жарко, как сесть на примус ©
    Эти компутеры надо где-нибудь на южном берегу Карского моря ставить - на охлаждении какая бы экономия вышла!
    sxfRipper
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