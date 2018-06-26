Образование Восточного фронта
Как ранее уже отмечалось ("Зачем чехословацким убийцам и мародёрам ставят памятники в России"), внешней организующей силой и ядром для белых контрреволюционных сил на востоке России стал чехословацкий корпус, содержавшийся за счёт Антанты. Запад выступил как инициатор усиления и расширения Гражданской войны с целью расчленения России, захвата её богатств и обескровливания русского народа в жесточайшей братоубийственной войне.
В мае 1918 года началось знаменитое восстание Чехословацкого корпуса, положившее на долгое время конец советской власти на огромных просторах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья. Почти одновременно, в апреле 1918 года, японцы высадили десант во Владивостоке, что резко изменило военно-стратегическую, политическую ситуация в восточной части России. Правительства Англии и Франции решили использовать чехословаков как боевое ядро для организации контрреволюционного Восточного фронта. Солдат Чехословацкого корпуса удалось спровоцировать злонамеренной агитацией о предполагаемой выдаче их Германии и Австро-Венгрии, как бывших военнопленных. Произошли столкновения между бывшими австро-германскими пленными, которых везли на запад и чехословацкими легионерами, двигавшимися на восток.
Лев Троцкий снова выступил как провокатор, приказав разоружить и арестовать легионеров. 25 мая народный комиссар по военным делам Троцкий послал телеграмму «всем совдепам по линии от Пензы до Омска»: «Все советы по железной дороге обязаны под страхом тяжкой ответственности разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на железнодорожных линиях, должен быть расстрелян на месте; каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный, должен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных. Местные военные комиссариаты обязуются немедленно выполнить этот приказ, всякое промедление будет равносильно измене и обрушит на виновных суровую кару. Одновременно посылаю в тыл чехословацким эшелонам надежные силы, которым поручено проучить неповинующихся. С честными чехословаками, которые сдадут оружие и подчинятся Советской власти, поступить как с братьями и оказать им всяческую поддержку. Всем железнодорожникам сообщается, что ни один вагон с чехословаками не должен продвинуться на восток».
Со своей стороны вожди корпуса в лице Чечека, Гайды и Войцеховского вполне сознательно вели свою игру, действуя по указке французской миссии, которой они заблаговременно телеграфировали о своей готовности к выступлению. Выработав свой план действий и согласовав его во времени, чехословаки начали операцию. Таким образом, провокацию хорошо подготовили и она удалась. Конфликт, который можно было решить путем переговоров, перерос в масштабное вооруженное противостояние. А Чехословацкий корпус для того времени был серьёзной силой (30 – 40 тыс. бойцов), белые и красные воевали небольшими отрядами и «эшелонами» - в несколько сотен и тысяч бойцов.
25 мая Гайда со своими войсками поднял мятеж в Сибири, захватив Новониколаевск. 26 мая Войцеховский захватил Челябинск, а 28 мая, после боя с местными советскими гарнизонами, эшелоны Чечека заняли Пензу и Сызрань. Пензенская (8000 бойцов) и Челябинская (8750 бойцов) группы чехов первоначально обнаруживали стремление продолжать движение на восток. Группа Войцеховского 7 июня, после ряда столкновений с красными, заняла Омск. 10 июня она соединилась с эшелонами Гайды. Пензенская группа направилась на Самару, которой овладела 8 июня после незначительного боя. К началу июня 1918 г. все силы чехословаков, в том числе и местные белогвардейцы, сосредоточились в четырех группах: 1) под командой Чечека (бывшая Пензенская группа) в составе 5000 солдат — в районе Сызрань — Самара; 2) под командой Войцеховского в составе 8000 человек — в районе Челябинска; 3) под командой Гайды (Сибирская) в составе 4000 человек — в районе Омск — Новониколаевск; под командой Дитерихса (Владивостокская) в составе 14 000 человек была разбросана в пространстве к востоку от Байкала, направляясь на Владивосток. Штаб корпуса и чешский национальный совет находились в Омске.
Чехословацкие пулеметчики
Восточная группа чехословаков генерала Дитерихса первое время держалась пассивно. Все её усилия были направлены к тому, чтобы успешно сосредоточиться в районе Владивостока, для чего она вела переговоры с местными властями с просьбой о содействии в продвижении эшелонов. 6 июля легионеры сосредоточились во Владивостоке и захватили город. 7 июля чехи заняли Никольск-Уссурийский. Сразу же после восстания чехов, по решению верховного совещания союзников, во Владивостоке высадилась 12-я японская дивизия, а за ней последовали американцы, англичане и французы (при участии небольших подразделений других стран). Союзники взяли на себя охрану района Владивостока, а своими действиями на север и в сторону Харбина они обеспечивали тыл чехословаков, которые двинулись обратно на запад на соединение с Сибирской группой Гайды. По дороге, в Манчжурии, группа Дитерихса соединилась с отрядами Хорвата и Калмыкова, а в районе ст. Оловянной в августе установила связь с отрядом Гайды и Семеновым. Красные отряды на Дальнем Востоке частично разоружены и взяты в плен, частью же уходили в тайгу и горы, взрывая мосты и ведя партизанскую борьбу.
Одновременно начинается процесс создания белых «правительств» и войск. 8 июня в Самаре было создано первое такое «правительство» — Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания (Комуч). В него вошли пять эсеров, не признавших январский декрет ВЦИКа о разгоне Учредительного собрания и оказавшихся на тот момент в Самаре: Владимир Вольский, ставший председателем комитета, Иван Брушвит, Прокопий Климушкин, Борис Фортунатов и Иван Нестеров. Комитет от имени Всероссийского учредительного собрания провозгласил себя временной высшей властью в стране до тех пор пока не будет созвано собрание новое. К деятельности правительства Комуч пытался примкнуть и бывший глава Временного правительства Александр Керенский, но ЦК партии эсеров высказался против, и Керенский навсегда покинул Россию. Для борьбы с большевиками началось формирование собственной армии, названной «Народной». Уже 9 июня была сформирована 1-я добровольческая Самарская дружина численностью 350 человек. Командиром дружины стал подполковник Генерального штаба Владимир Каппель. 11 июня отряд Каппеля захватил город Сызрань, 12 июня взял Ставрополь-на-Волге (ныне Тольятти).
Комуч первого состава — И. М. Брушвит, П. Д. Климушкин, Б. К. Фортунатов, В. К. Вольский (председатель) и И. П. Нестеров
10 июня в Омске после соединения Челябинской и Сибирской чешских групп состоялось совещание чешского командования с представителями нового сибирского белого правительства. На совещании приняли план борьбы с большевиками. Общее руководство чехословацкими войсками возлагалось на командира корпуса русского генерала Владимира Шокорова. Все силы были разделены на три группы. Первая — Западная, под командой полковника Войцеховского, должна была наступать через Урал на Златоуст — Уфу — Самару и соединиться с Пензенской группой Чечека, оставшейся в районе Волги. Затем они должны были развить свои операции против Екатеринбурга с юго-запада. Вторая группа под командой Сырового должна была наступать по Тюменской железной дороге в направлении Екатеринбурга, с целью отвлечь на себя возможно больше советских войск и облегчить продвижение Западной группы (слившейся с Пензенской группой Чечека), а затем совместно с ней занять Екатеринбург.
19 июня чехословаки захватили Красноярск. В этом им активно помогали местные антибольшевистские силы, сформировавшие из числа добровольцев (в основном офицеры). Местным белогвардейцам-добровольцам удалось к середине июня сформировать в занятых чехословаками городах целую так называемую Западно-Сибирскую армию под командованием полковника Алексея Гришина-Алмазова. К 20 июня в Красноярске насчитывалось уже 2800 бойцов этой «армии». 22 июня в районе станции Тулун на белых и чехов напали красные отряды из Забайкалья. Чехословаки и белые отступили в район Нижнеудинска, где успели укрепиться в городе. 25 июня красные начали с раннего утра атаку Нижнеудинска. Белые и чехи отбили эту атаку и обратили красных в бегство. 26 июня белым удалось прорваться в красные тылы и уничтожить там 400 малоопытных красногвардейцев-шахтеров, спавших без выставленной охраны. К 1 июля белые и чехословаки оттеснили красных уже к станции Зима. Красные отступали в сторону Иркутска, пока еще остававшегося одним из их немногочисленных оплотов в Сибири.
23 июня в занятом чехами Омске было объявлено о создании нового Временного Сибирского правительства взамен «эсеровского», которое было сформировано в Томске в условиях подполья еще в феврале, но нигде не имело реальной власти и спасалось в китайском Харбине. Председателем нового Сибирского правительства стал известный юрист и журналист Петр Вологодский. «Эсеровское» правительство Петра Дербера отказывалось признать этот «переворот» и по-прежнему считало легитимной властью в Сибири только себя. Комуч объявил о мобилизации граждан 1897 - 1898 годов рождения для службы в своей Народной армии. В короткие сроки армия Комуч увеличилась до пяти полков. Её наиболее боеспособное ядро составляла добровольческая Отдельная стрелковая бригада под командованием полковника Каппеля («каппелевцы»).
3 июля оренбургские казаки вошли в город Оренбург. Власть большевиков была ликвидирована во всей Оренбургской губернии. 5 июля чехи Чечека и белых захватили Уфу. Выполнив первоначальную задачу по захвату Сибирской железнодорожной магистрали, чехи продолжали операции по захвату всего Уральского района, наступая главными силами на Екатеринбург, менее значительными — на юг, в сторону Троицка и Оренбурга. 15 июля 1918 года в городе Челябинске произошло второе совещание чехословацкого командования с белыми правительствами. На этом совещании было достигнуто соглашение о совместных военных действиях сил этих правительств с корпусом. Таким образом, советская республика оказалась в кольце фронтов.
Красный Восточный фронт
Выступление чехословаков застало Советскую Россию в момент становления её вооруженных сил. Кроме того, основные силы были связаны на Донском фронте и Кавказе и на линии с австро-германскими войсками. Поэтому Москва не могла сразу выделить большие силы для борьбы с Чехословацким корпусом. Кроме того, быстрому успеху и распространению чехословаков способствовал ряд факторов. Так, в регионе было сильным влияние эсеров и меньшевиков. Передовой актив большевиков был ослаблен выделением кадров для борьбы с контрреволюцией на других фронтах. Часто политика большевиков способствовало росту недовольства населения, и люди поддержали белых и чехов, при их приближении, или оставались нейтральными. Приближение чехов послужило поводом для ряда волнений и восстаний, подготовленных меньшевиками и эсерами. Так, 11 июня восстал Барнаул. Красным удалось подавить восстание, но это отвлекло их силы от противодействия чехословакам и белым, продвигавшимся к Барнаулу с северо-запада, со стороны Новониколаевска (ныне Новосибирск). К 14 июня белые и чехословаки окружили город и начали входить в него со всех направлений. Красные были частью пленены и казнены, частью бежали. 13 июня 1918 г. вспыхнуло восстание рабочих Верхне-Невьянского и Рудянского заводов. 13-14 июня шли бои между Красной армией и местными антибольшевистскими силами, поднявшими восстание в Иркутске. Произошло восстание в Тюмени. Во время наступления чехословаков на Кыштым рабочие Полевского и Северского заводов арестовали свои советы. Восстания произошли также на Кусинском, Воткинском, Ижевском и других заводах.
Советское правительство осознало, что добровольным принципом большую и сильную армию не создать. К концу апреля 1918 года численность армии удалось довести лишь до 196 тысяч чел., после чего поток добровольцев начал снижаться. Практически до лета 1918 года Красная Армия была в «зародыше». Выступление Чехословацкого корпуса показало, что противостоять сильному противнику сможет только регулярная армия. Декретом ВЦИК «О принудительном наборе в Рабоче-крестьянскую Красную армию» от 29 мая 1918 года была объявлена всеобщая мобилизация рабочих и беднейших крестьян в 51 уезде Приволжского, Уральского и Западно-Сибирского военных округов, а также рабочих Петрограда и Москвы. Начались мобилизации коммунистов на фронт. 26 июня 1918 года военный нарком Троцкий направил в Совнарком представление об установлении всеобщей воинской повинности трудящихся. В Советской России взят курс на строительство армии на традиционных принципах: единоначалие, восстановление смертной казни, мобилизации, восстановление знаков различия, единой формы одежды и военных парадов.
Красная Армия на востоке страны в первый период противостояния состояла из отрядов и дружин, нередко численностью в 10-20 бойцов. К примеру, 1 июня 1918 г. на позициях под Миасом находилось 13 таких отрядов, общая численность которых не превосходила 1105 штыков, 22 сабель при 9 пулеметах. Некоторые отряды состояли из сознательных и самоотверженных рабочих, но имеющих мало боевого опыта. Другие были чистой «партизанщиной». В результате красные первоначально не могли успешно противостоять Чехословацкому корпусу (регулярному соединению, имеющему опыт мировой войны) и белым, имевшим опытные офицерские кадры. Чехи и белые даже при сильном сопротивлении быстро находили «слабое звено» и ломали оборону противника.
13 июня 1918 года Рейнгольд Берзин образовал Северо-Урало-Сибирский фронт. В июне «фронт» находился в районе Екатеринбург — Челябинск, и насчитывал примерно в 2500 человек при 36 пулеметах и 3 взводах артиллерии. Северный Урало-Сибирский фронт просуществовал только одни сутки. Центральное командование также принимало шаги для стабилизации ситуации на востоке страны. Вышло указание об организации единого управления красным Восточным фронтом, во главе которого со званием главкома был поставлен Михаил Муравьев, который ранее командовал советскими войсками на Украине и пытался остановить румынскую интервенцию.
К моменту своего преобразования в 3-ю армию Северный Урало-Сибирский фронт обеспечивал: Екатеринбург — Челябинское направление силами в 1800 штыков, 11 пулеметов, 3 орудия, 30 сабель и 3 броневика. На Шадринском направлении он располагал силами в 1382 штыка, 28 пулеметов, 10 сабель и 1 броневик. В районе Тюмени (Омское направление) числилось 1400 штыков, 21 пулемет, 107 сабель. Резервом этих сил могли стать 2000 рабочих в Тюмени. Общий резерв командования не превышал 380 штыков, 150 сабель и 2 батарей. Таким образом, наметилось образование четырех красных армий: 1-й — на Симбирском, Сызранском и Самарском направлениях (в районе Симбирск — Сызрань — Самара — Пенза), 2-й — на Оренбургско-Уфимском фронте, 3-й — на Челябинско-Екатеринбургском направлении (в районе Пермь — Екатеринбург — Челябинск) и Особой армии на Саратовско-Уральском направлении (в районе Саратов-Урбах). Штаб фронта расположился в Казани.
В результате красным удалось задержать противника под Екатеринбургом. Происходило становление красного Восточного фронта. А выступление чехословаков позволило врагам России (внутренним и внешним) отторгнуть от советской республики огромные территории Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Оно помогло белым сформировать свои правительства и армии. Захватив в свои руки стратегическую инициативу чехи и белые поставили в крайне тяжелое положение советскую власть. Советская Россия оказалась в кольце фронтов. Начался второй этап Гражданской войны, более масштабный и кровопролитный.
В мае 1918 года началось знаменитое восстание Чехословацкого корпуса, положившее на долгое время конец советской власти на огромных просторах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья. Почти одновременно, в апреле 1918 года, японцы высадили десант во Владивостоке, что резко изменило военно-стратегическую, политическую ситуация в восточной части России. Правительства Англии и Франции решили использовать чехословаков как боевое ядро для организации контрреволюционного Восточного фронта. Солдат Чехословацкого корпуса удалось спровоцировать злонамеренной агитацией о предполагаемой выдаче их Германии и Австро-Венгрии, как бывших военнопленных. Произошли столкновения между бывшими австро-германскими пленными, которых везли на запад и чехословацкими легионерами, двигавшимися на восток.
Лев Троцкий снова выступил как провокатор, приказав разоружить и арестовать легионеров. 25 мая народный комиссар по военным делам Троцкий послал телеграмму «всем совдепам по линии от Пензы до Омска»: «Все советы по железной дороге обязаны под страхом тяжкой ответственности разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на железнодорожных линиях, должен быть расстрелян на месте; каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный, должен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных. Местные военные комиссариаты обязуются немедленно выполнить этот приказ, всякое промедление будет равносильно измене и обрушит на виновных суровую кару. Одновременно посылаю в тыл чехословацким эшелонам надежные силы, которым поручено проучить неповинующихся. С честными чехословаками, которые сдадут оружие и подчинятся Советской власти, поступить как с братьями и оказать им всяческую поддержку. Всем железнодорожникам сообщается, что ни один вагон с чехословаками не должен продвинуться на восток».
Со своей стороны вожди корпуса в лице Чечека, Гайды и Войцеховского вполне сознательно вели свою игру, действуя по указке французской миссии, которой они заблаговременно телеграфировали о своей готовности к выступлению. Выработав свой план действий и согласовав его во времени, чехословаки начали операцию. Таким образом, провокацию хорошо подготовили и она удалась. Конфликт, который можно было решить путем переговоров, перерос в масштабное вооруженное противостояние. А Чехословацкий корпус для того времени был серьёзной силой (30 – 40 тыс. бойцов), белые и красные воевали небольшими отрядами и «эшелонами» - в несколько сотен и тысяч бойцов.
25 мая Гайда со своими войсками поднял мятеж в Сибири, захватив Новониколаевск. 26 мая Войцеховский захватил Челябинск, а 28 мая, после боя с местными советскими гарнизонами, эшелоны Чечека заняли Пензу и Сызрань. Пензенская (8000 бойцов) и Челябинская (8750 бойцов) группы чехов первоначально обнаруживали стремление продолжать движение на восток. Группа Войцеховского 7 июня, после ряда столкновений с красными, заняла Омск. 10 июня она соединилась с эшелонами Гайды. Пензенская группа направилась на Самару, которой овладела 8 июня после незначительного боя. К началу июня 1918 г. все силы чехословаков, в том числе и местные белогвардейцы, сосредоточились в четырех группах: 1) под командой Чечека (бывшая Пензенская группа) в составе 5000 солдат — в районе Сызрань — Самара; 2) под командой Войцеховского в составе 8000 человек — в районе Челябинска; 3) под командой Гайды (Сибирская) в составе 4000 человек — в районе Омск — Новониколаевск; под командой Дитерихса (Владивостокская) в составе 14 000 человек была разбросана в пространстве к востоку от Байкала, направляясь на Владивосток. Штаб корпуса и чешский национальный совет находились в Омске.
Чехословацкие пулеметчики
Восточная группа чехословаков генерала Дитерихса первое время держалась пассивно. Все её усилия были направлены к тому, чтобы успешно сосредоточиться в районе Владивостока, для чего она вела переговоры с местными властями с просьбой о содействии в продвижении эшелонов. 6 июля легионеры сосредоточились во Владивостоке и захватили город. 7 июля чехи заняли Никольск-Уссурийский. Сразу же после восстания чехов, по решению верховного совещания союзников, во Владивостоке высадилась 12-я японская дивизия, а за ней последовали американцы, англичане и французы (при участии небольших подразделений других стран). Союзники взяли на себя охрану района Владивостока, а своими действиями на север и в сторону Харбина они обеспечивали тыл чехословаков, которые двинулись обратно на запад на соединение с Сибирской группой Гайды. По дороге, в Манчжурии, группа Дитерихса соединилась с отрядами Хорвата и Калмыкова, а в районе ст. Оловянной в августе установила связь с отрядом Гайды и Семеновым. Красные отряды на Дальнем Востоке частично разоружены и взяты в плен, частью же уходили в тайгу и горы, взрывая мосты и ведя партизанскую борьбу.
Одновременно начинается процесс создания белых «правительств» и войск. 8 июня в Самаре было создано первое такое «правительство» — Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания (Комуч). В него вошли пять эсеров, не признавших январский декрет ВЦИКа о разгоне Учредительного собрания и оказавшихся на тот момент в Самаре: Владимир Вольский, ставший председателем комитета, Иван Брушвит, Прокопий Климушкин, Борис Фортунатов и Иван Нестеров. Комитет от имени Всероссийского учредительного собрания провозгласил себя временной высшей властью в стране до тех пор пока не будет созвано собрание новое. К деятельности правительства Комуч пытался примкнуть и бывший глава Временного правительства Александр Керенский, но ЦК партии эсеров высказался против, и Керенский навсегда покинул Россию. Для борьбы с большевиками началось формирование собственной армии, названной «Народной». Уже 9 июня была сформирована 1-я добровольческая Самарская дружина численностью 350 человек. Командиром дружины стал подполковник Генерального штаба Владимир Каппель. 11 июня отряд Каппеля захватил город Сызрань, 12 июня взял Ставрополь-на-Волге (ныне Тольятти).
Комуч первого состава — И. М. Брушвит, П. Д. Климушкин, Б. К. Фортунатов, В. К. Вольский (председатель) и И. П. Нестеров
10 июня в Омске после соединения Челябинской и Сибирской чешских групп состоялось совещание чешского командования с представителями нового сибирского белого правительства. На совещании приняли план борьбы с большевиками. Общее руководство чехословацкими войсками возлагалось на командира корпуса русского генерала Владимира Шокорова. Все силы были разделены на три группы. Первая — Западная, под командой полковника Войцеховского, должна была наступать через Урал на Златоуст — Уфу — Самару и соединиться с Пензенской группой Чечека, оставшейся в районе Волги. Затем они должны были развить свои операции против Екатеринбурга с юго-запада. Вторая группа под командой Сырового должна была наступать по Тюменской железной дороге в направлении Екатеринбурга, с целью отвлечь на себя возможно больше советских войск и облегчить продвижение Западной группы (слившейся с Пензенской группой Чечека), а затем совместно с ней занять Екатеринбург.
19 июня чехословаки захватили Красноярск. В этом им активно помогали местные антибольшевистские силы, сформировавшие из числа добровольцев (в основном офицеры). Местным белогвардейцам-добровольцам удалось к середине июня сформировать в занятых чехословаками городах целую так называемую Западно-Сибирскую армию под командованием полковника Алексея Гришина-Алмазова. К 20 июня в Красноярске насчитывалось уже 2800 бойцов этой «армии». 22 июня в районе станции Тулун на белых и чехов напали красные отряды из Забайкалья. Чехословаки и белые отступили в район Нижнеудинска, где успели укрепиться в городе. 25 июня красные начали с раннего утра атаку Нижнеудинска. Белые и чехи отбили эту атаку и обратили красных в бегство. 26 июня белым удалось прорваться в красные тылы и уничтожить там 400 малоопытных красногвардейцев-шахтеров, спавших без выставленной охраны. К 1 июля белые и чехословаки оттеснили красных уже к станции Зима. Красные отступали в сторону Иркутска, пока еще остававшегося одним из их немногочисленных оплотов в Сибири.
23 июня в занятом чехами Омске было объявлено о создании нового Временного Сибирского правительства взамен «эсеровского», которое было сформировано в Томске в условиях подполья еще в феврале, но нигде не имело реальной власти и спасалось в китайском Харбине. Председателем нового Сибирского правительства стал известный юрист и журналист Петр Вологодский. «Эсеровское» правительство Петра Дербера отказывалось признать этот «переворот» и по-прежнему считало легитимной властью в Сибири только себя. Комуч объявил о мобилизации граждан 1897 - 1898 годов рождения для службы в своей Народной армии. В короткие сроки армия Комуч увеличилась до пяти полков. Её наиболее боеспособное ядро составляла добровольческая Отдельная стрелковая бригада под командованием полковника Каппеля («каппелевцы»).
3 июля оренбургские казаки вошли в город Оренбург. Власть большевиков была ликвидирована во всей Оренбургской губернии. 5 июля чехи Чечека и белых захватили Уфу. Выполнив первоначальную задачу по захвату Сибирской железнодорожной магистрали, чехи продолжали операции по захвату всего Уральского района, наступая главными силами на Екатеринбург, менее значительными — на юг, в сторону Троицка и Оренбурга. 15 июля 1918 года в городе Челябинске произошло второе совещание чехословацкого командования с белыми правительствами. На этом совещании было достигнуто соглашение о совместных военных действиях сил этих правительств с корпусом. Таким образом, советская республика оказалась в кольце фронтов.
Красный Восточный фронт
Выступление чехословаков застало Советскую Россию в момент становления её вооруженных сил. Кроме того, основные силы были связаны на Донском фронте и Кавказе и на линии с австро-германскими войсками. Поэтому Москва не могла сразу выделить большие силы для борьбы с Чехословацким корпусом. Кроме того, быстрому успеху и распространению чехословаков способствовал ряд факторов. Так, в регионе было сильным влияние эсеров и меньшевиков. Передовой актив большевиков был ослаблен выделением кадров для борьбы с контрреволюцией на других фронтах. Часто политика большевиков способствовало росту недовольства населения, и люди поддержали белых и чехов, при их приближении, или оставались нейтральными. Приближение чехов послужило поводом для ряда волнений и восстаний, подготовленных меньшевиками и эсерами. Так, 11 июня восстал Барнаул. Красным удалось подавить восстание, но это отвлекло их силы от противодействия чехословакам и белым, продвигавшимся к Барнаулу с северо-запада, со стороны Новониколаевска (ныне Новосибирск). К 14 июня белые и чехословаки окружили город и начали входить в него со всех направлений. Красные были частью пленены и казнены, частью бежали. 13 июня 1918 г. вспыхнуло восстание рабочих Верхне-Невьянского и Рудянского заводов. 13-14 июня шли бои между Красной армией и местными антибольшевистскими силами, поднявшими восстание в Иркутске. Произошло восстание в Тюмени. Во время наступления чехословаков на Кыштым рабочие Полевского и Северского заводов арестовали свои советы. Восстания произошли также на Кусинском, Воткинском, Ижевском и других заводах.
Советское правительство осознало, что добровольным принципом большую и сильную армию не создать. К концу апреля 1918 года численность армии удалось довести лишь до 196 тысяч чел., после чего поток добровольцев начал снижаться. Практически до лета 1918 года Красная Армия была в «зародыше». Выступление Чехословацкого корпуса показало, что противостоять сильному противнику сможет только регулярная армия. Декретом ВЦИК «О принудительном наборе в Рабоче-крестьянскую Красную армию» от 29 мая 1918 года была объявлена всеобщая мобилизация рабочих и беднейших крестьян в 51 уезде Приволжского, Уральского и Западно-Сибирского военных округов, а также рабочих Петрограда и Москвы. Начались мобилизации коммунистов на фронт. 26 июня 1918 года военный нарком Троцкий направил в Совнарком представление об установлении всеобщей воинской повинности трудящихся. В Советской России взят курс на строительство армии на традиционных принципах: единоначалие, восстановление смертной казни, мобилизации, восстановление знаков различия, единой формы одежды и военных парадов.
Красная Армия на востоке страны в первый период противостояния состояла из отрядов и дружин, нередко численностью в 10-20 бойцов. К примеру, 1 июня 1918 г. на позициях под Миасом находилось 13 таких отрядов, общая численность которых не превосходила 1105 штыков, 22 сабель при 9 пулеметах. Некоторые отряды состояли из сознательных и самоотверженных рабочих, но имеющих мало боевого опыта. Другие были чистой «партизанщиной». В результате красные первоначально не могли успешно противостоять Чехословацкому корпусу (регулярному соединению, имеющему опыт мировой войны) и белым, имевшим опытные офицерские кадры. Чехи и белые даже при сильном сопротивлении быстро находили «слабое звено» и ломали оборону противника.
13 июня 1918 года Рейнгольд Берзин образовал Северо-Урало-Сибирский фронт. В июне «фронт» находился в районе Екатеринбург — Челябинск, и насчитывал примерно в 2500 человек при 36 пулеметах и 3 взводах артиллерии. Северный Урало-Сибирский фронт просуществовал только одни сутки. Центральное командование также принимало шаги для стабилизации ситуации на востоке страны. Вышло указание об организации единого управления красным Восточным фронтом, во главе которого со званием главкома был поставлен Михаил Муравьев, который ранее командовал советскими войсками на Украине и пытался остановить румынскую интервенцию.
К моменту своего преобразования в 3-ю армию Северный Урало-Сибирский фронт обеспечивал: Екатеринбург — Челябинское направление силами в 1800 штыков, 11 пулеметов, 3 орудия, 30 сабель и 3 броневика. На Шадринском направлении он располагал силами в 1382 штыка, 28 пулеметов, 10 сабель и 1 броневик. В районе Тюмени (Омское направление) числилось 1400 штыков, 21 пулемет, 107 сабель. Резервом этих сил могли стать 2000 рабочих в Тюмени. Общий резерв командования не превышал 380 штыков, 150 сабель и 2 батарей. Таким образом, наметилось образование четырех красных армий: 1-й — на Симбирском, Сызранском и Самарском направлениях (в районе Симбирск — Сызрань — Самара — Пенза), 2-й — на Оренбургско-Уфимском фронте, 3-й — на Челябинско-Екатеринбургском направлении (в районе Пермь — Екатеринбург — Челябинск) и Особой армии на Саратовско-Уральском направлении (в районе Саратов-Урбах). Штаб фронта расположился в Казани.
В результате красным удалось задержать противника под Екатеринбургом. Происходило становление красного Восточного фронта. А выступление чехословаков позволило врагам России (внутренним и внешним) отторгнуть от советской республики огромные территории Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Оно помогло белым сформировать свои правительства и армии. Захватив в свои руки стратегическую инициативу чехи и белые поставили в крайне тяжелое положение советскую власть. Советская Россия оказалась в кольце фронтов. Начался второй этап Гражданской войны, более масштабный и кровопролитный.
Автор: Самсонов Александр
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