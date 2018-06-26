Отец гитлеровских истребителей

Среди всех неприятельских самолетов Великой Отечественной войны «Мессершмитт» - один из самых известных. Историки называют его в числе наиболее совершенных истребителей люфтваффе, а люди, пережившие войну, еще долгие десятилетия спустя вспоминали «мессершмитты» недобрым словом. Между тем самолетостроительная компания Messerschmitt AG, которая выпускала знаменитые истребители, существовала не только в Третьем рейхе, но и в послевоенной Германии. Как только ФРГ разрешили иметь собственные вооруженные силы, компания моментально возродилась. Практически вся ее история связана с именем одного человека, которому 26 июня исполнилось бы 120 лет.Вильгельм Эмиль Мессершмитт, или просто Вилли Мессершмитт, родился 26 июня 1898 года в небольшом городе Бамберге в Верхней Франконии, которая входит в состав Баварии. Его отец, Фердинанд Мессершмитт, был богатым и известным виноторговцем, содержавшим большой магазин с винным баром. Когда Фердинанд Мессершмитт умер, его вдова и мать Вилли Анна Мария Шаллер вышла второй раз замуж – за известного художника профессора Карла фон Марра. Подростковые и юношеские годы Вилли Мессершмитта пришлись на первые пятнадцать лет ХХ века. Это было время растущего интереса к авиации. Человек только стал покорять небо, поэтому профессия летчика считалась сродни волшебству и мало кто из парней не мечтал о полетах. Вилли Мессершмитт не был исключением.Первую модель самолета он собрал уже в 10-летнем возрасте. В 13 лет Вилли познакомился с легендарным Фридрихом Хартом – одним из основателей планеризма. Впоследствии Харт стал старшим товарищем и учителем Вилли. В 16 лет Мессершмитт испытал свой первый летательный аппарат. Школу Вилли заканчивал в разгар Первой мировой войны. В 1917 году его призвали на военную службу, однако война вскоре закончилась и Вилли вернулся к мирной жизни. Он поступил в Мюнхенский технический университет, не забывая параллельно с учебой заниматься любимым делом – авиамоделированием.В 1921 году 23-летний Вилли построил планер S8, поставивший рекорд по продолжительности полета. Кстати, поднимался на планере сам Фридрих Харт. После того, как Вилли Мессершмитт в 1923 году завершил обучение в Мюнхенском университете и получил квалификацию инженера, он вернулся в родной Бамберг, где основал собственную авиастроительную фирму - Messerschmitt Flugzeugbau. В том же году разошлись пути Мессершмитта с другом и наставником Хартом, дальше Вилли работал в сфере авиастроения уже самостоятельно. В 1925 году он решил лично подняться в воздух, но этот опыт оказался для талантливого инженера неудачным – Вилли попал в больницу после аварийной посадки. Ведь далеко не во всех случаях хороший авиастроитель может стать превосходным летчиком.Во второй половине 1920-х гг. Мессершмитт продолжал конструкторскую деятельность. Так, он разработал легкий транспортный самолет М18, рассчитанный на пилота и трех пассажиров. 25 марта 1926 года была основана Messerschmitt Flugzeugbau GmbH, которая вскоре получила финансовую субсидию от правительства Баварии. После этого дела Мессершмитта пошли в гору. Уже 30 июля 1926 года правительство Баварии при поддержке банкирского дома Мерк, Финк и К основало Bayerische Flugzeugwerke (BFW), которое впоследствии станет важнейшей авиационной компанией Германии и в годы Второй мировой войны выпустит 43% немецких боевых самолетов. Известно, что практически все модели Мессершмитта имели на фюзеляже аббревиатуру Вf. Это было связано с тем, что Мессершмитту под давлением баварского правительства пришлось вскоре включить свою компанию в состав Bayerische Flugzeugwerke. При этом инженер остался главным конструктором и проектировщиком самолетов, за ним было признано авторское право на самолеты, тогда как компания занялась серийным производством.Компания развернула бурную деятельность по производству самолетов. В достаточно короткие сроки были спроектированы различные варианты самолетов М18 и М20b, двухдвигательный бомбардировщик М 22, учебный биплан М21, двухместный спортивный моноплан М23, восьмиместный пассажирский М24, легкие спортивные самолеты для высшего пилотажа М-28 и М-35, 12-местный скоростной пассажирский самолет. Самым известным проектом Вилли Мессершмитта в это время стал четырехместный спортивный самолет Ме-108 "Тайфун", который уже впоследствии был признан классическим и стал образцом для разработок самолетов подобного класса. Однако в самом конце 1920-х гг. у компании начались тяжелые времена, которые были связаны с финансовыми трудностями.Ситуация усугубилась тем, что в 1933 году к власти пришли нацисты и бывший управляющий директор Lufthansa Эрхард Мильх, у которого с Вилли Мессершмиттом были очень сложные отношения, стал государственным секретарем по делам авиации. В гитлеровской Германии Эрхард Мильх пользовался особым влиянием – он имел очень серьезного покровителя в лице Германа Геринга, который сумел даже «прикрыть» еврейское происхождение Мильха и генерал, имевший отца – еврея, остался на самом верху германской военной иерархии. В такой ситуации Вилли Мессершмитту не оставалось иного выхода, как наладить связи с другими высокопоставленными нацистами, которые могли бы отстаивать его интересы перед блоком «Мильх – Геринг». Таким покровителем для Мессершмитта стал Рудольф Гесс – человек, в то время очень близкий к Адольфу Гитлеру и считавшийся едва ли не вторым номером в нацистской партии. С помощью Гесса Мессершмитту удалось сохранить свое положение, однако германское руководство продолжало сомневаться в нем как в авиаконструкторе. Руководители Третьего Рейха считали, что Вилли Мессершмитт – неплохой администратор авиационной компании, но к конструированию самолетов его лучше не допускать.Тем временем, в 1934 году министерством авиации Германии был объявлен конкурс на разработку нового истребителя для военно-воздушных сил страны. В конкурентной борьбе столкнулись компании Arado, Focke-Wulf и Heinkel. Благодаря своим связям попал в число конкурсантов и Вильгельм Мессершмитт. Впрочем, шансы на его победу были очень призрачны. Однако вскоре Мессершмитт представил вниманию государственной комиссии самолет Вf109.Наиболее сильное впечатление эта машина произвела на будущего инспектора истребительной и бомбардировочной авиации Третьего Рейха генерала Эрнста Удета. Для германской авиации Удет был фигурой знаковой, одним из самых известных летчиков военно-воздушных сил страны. Закончив Первую мировую войну 22-летним летчиком – истребителем, Эрнст Удет по количеству побед в воздушных боях, а было их 62, уступал только самому Манфреду фон Рихтгофену. Авторитет Удета в германской авиации был незыблемым, что заставляло и германские власти внимательно прислушиваться к позиции генерала. Понаблюдав за испытаниями истребителя Вf109 Удет понял, что это – лучшая машина, которая на тот период была в Германии. Так к Мессершмитту вновь пришел успех. Руководимая им компания стала получать заказы на производство самолетов, а вскоре было начато строительство нового завода в Регенсбурге.11 июля 1938 г BFW сменила название на Messerschmitt AG. Сам инженер Вильгельм занял в компании пост председателя правления и управляющего директора. Благодаря генералу Удету Мессершмитт быстро вошел в число самых авторитетных фигур в германской авиационной промышленности. Уже в 1936 году созданные им самолеты были опробованы в Испании, где им предстояло столкнуться с советскими истребителями И-16. Воздушные бои в небе над Испанией показали, на что действительно способны истребители, созданные Вилли Мессершмиттом. 26 апреля 1939 года на самолете Ме-209 был поставлен мировой рекорд скорости для винтовых машин - 755,1 километров в час. Поставил его летчик Фриц Вендель, а продержался рекорд целых тридцать лет – огромный срок для авиации, особенно в период ее бурного развития.Во время Второй мировой войны «мессеры» стали самым распространенным германским истребителем. Компанией Вильгельма Мессершмитта было произведено 35 тысяч истребителей Вf109. Они воевали на всех фронтах, где сражалась германская авиация – в битве за Британию, в боях на Балканах и в Средиземноморье, на Восточном фронте. Первое время советская авиация именно из-за «мессершмиттов» несла очень большие потери. В начале Великой Отечественной войны каждый седьмой советский летчик погибал при первом боевом вылете. «Мессершмитты» обеспечили превосходство люфтваффе в воздухе в 1941-1942 гг. Лишь затем ситуация стала меняться, что было связано с развитием советского авиастроения и появлением новых советских самолетов, которые уже могли на равных сражаться с «мессершмиттами». Однако советские летчики до конца войны считали истребители Bf-109 своими самыми опасными противниками.Серьезным ударом по германской авиации стало появление и новых моделей самолетов у союзников. Американские P-51 «Мустанг» и английские Спитфайры Mark V и Mark IX не уступали «мессершмиттам», что способствовало перелому в воздушных сражениях. Территория Германии стала подвергаться налетам авиации союзников, а люфтваффе стремительно слабело и уже не могло защищать немецкое небо от американской, британской, а затем и советской авиации. Свою роль играло и снижение уровня подготовки германских летчиков, поскольку многие опытные пилоты гибли в боях на Восточном фронте и люфтваффе комплектовалось «свежими» выпускниками училищ, не имевшими достаточного опыта и проигрывавшими сильным пилотам советской и союзной авиации. Капитуляция гитлеровской Германии стала сокрушительным ударом по немецкой военной промышленности, в том числе и по авиастроению. Вильгельм Мессершмитт, еще недавно возглавлявший авиационную компанию, оказался на скамье подсудимых. Нельзя сказать, что инженера привлекли несправедливо. Ему инкриминировали использование труда рабов, насильно вывезенных из оккупированных стран в Германию, на своих предприятиях.Впрочем, в тюрьме Вильгельм Мессершмитт провел всего два года. Как и многие другие видные немецкие предприниматели и политики, которые не были прямо причастны к самым откровенным зверствам гитлеровского режима, Мессершмитт был освобожден. Он уехал в Испанию, где продолжал править Франсиско Франко – один из двух европейских диктаторов, не лишившихся власти по итогам Второй мировой войны. Затем Мессершмитт вернулся к руководству своей компанией, которая к этому времени находилась в удручающем положении. По итогам Второй мировой войны иметь собственные вооруженные силы и военную промышленность Германии не полагалось. Инженер Мессершмитт, всю жизнь посвятивший авиастроению, переквалифицировал свою компанию на производство швейных машин и автомобилей – «малолитражек». В течение трех лет, с 1958 по 1961 годы, было произведено 950 автомобилей Messerschmitt TG-500.Не исключено, что в этот период своей жизни Вильгельм Мессершмитт мог быть уверен в том, что уже никогда больше ему не удастся заниматься авиастроением для именно германских нужд. Но через несколько лет мировая и европейская политическая ситуация в корне изменились. Шла Холодная война и США нуждались в «младших партнерах» для противостояния с Советским Союзом и коммунистическим влиянием в Европе.После провозглашения Федеративной Республики Германии вскоре началось и формирование ее вооруженных сил – бундесвера. Самое непосредственное участие в создании бундесвера принимали не только американские военные советники, но и бывшие гитлеровские генералы и офицеры. Не остались в стороне и военные промышленники. Компания Messerschmitt AG вернулась в строй. Она получила лицензии на производство Lockheed F-104 Starfighter для военно-воздушных сил бундесвера. Затем Вильгельм Мессершмитт, еще не думавший выходить на пенсию, разработал по заказу Египта легкий сверхзвуковой перехватчик Helwan HA-300 для нужд египетской военной авиации. Это была последняя конструкторская разработка, авторство которой принадлежало лично Вилли Мессершмитту.Компания Messerschmitt AG в 1968 году слилась с Bölkow, в 1969 – с Hamburger Flugzeugbau, а затем получила название Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB). Вильгельм Мессершмитт сохранял пост председателя компании до 1970 года. В возрасте 72 лет он все же принял решение уйти в отставку. 15 сентября 1978 года, через восемь лет после выхода на пенсию, 80-летний Вильгельм Мессершмитт тихо скончался в одной из мюнхенских больниц.