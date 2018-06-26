Насладитесь страхом жертвы!

Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» и экс-депутат Верховной рады Святослав Вакарчук выступил с политическим заявлением, чётко обозначившим его президентские амбиции и тактику в предстоящей избирательной гонке.Выступая перед выпускниками Украинской академии лидерства, он подверг резкой критике нынешний режим. Из этого можно сделать вывод, что свою предвыборную кампанию он будет строить на обвинении Порошенко и его команды в предательстве «идеалов революции» и злоупотреблении доверием народа.Ну что ж, это, пожалуй, один из самых логичных подходов, если учесть что сам Вакарчук не ассоциируется ни с властными структурами, ни с олигархами. А программа в духе «всех наказать» и «все поделить» подкупает своей простотой и кажущейся легкостью исполнения. Строго говоря, ничего другого Вакарчук, да и большинство других соискателей кресла президента Украины, предложить не могут.Но, по большому счету, ни президентские амбиции рок-музыканта, не избранная им тактика никакого особого значения не имеют. Гораздо интереснее, то к чему Вакарчук призывал аудиторию и какие «бонусы» он ей обещал.Своих слушателей фронтмен группы «Океан Эльзы» призвал стать охотниками и уничтожить действующую систему власти.«Вы должны стать охотниками за нечестностью, охотниками за безответственностью, охотниками за коррупцией, охотниками за архаичным желанием держаться за все плохое», — заклинал Вакарчук (примерно теми же самыми словами, что звучали на «евромайдане»). Показывая тем самым (вероятно, непроизвольно), что ни политическая повестка за почти что пять лет на Украине не изменилась, ни сам он ничего нового в нее внести не может – все та же «борьба с проклятым прошлым», «банду геть» и «даешь люстрацию!»Но далее он говорит следующее: «Вы должны стать охотниками и должны чувствовать страх этой жертвы, на которую вы охотитесь. Потому что ничто так не вдохновляет, не оказывает успеха охотнику, как страх жертвы».Как мы видим, в представлении Вакарчука охотник – это маньяк, упивающийся, наслаждающийся страхом и ужасом своей жертвы. Что, конечно, не имеет ничего общего ни со спортом, ни с охотой, ни, даже с переживаниями настоящего бойца.Это скорее то, о чем говорил убийца, садист и насильник, боевик спецроты МВД Украины «Торнадо» Даниил Лящук по прозвищу Моджахед, ныне осужденный за совершенные преступления.«Без пыток жизнь была бы не жизнь. Ничто так не поднимает тонус, когда у тебя в руках чья-то жизнь». Это откровения карателя Лящука, вполне созвучны тем чувствам «охотника» о которых вещал с трибуны Вакарчук.Обратим внимание на то, что и в обоих случаях на первый план выступает «вдохновляющее» чувство власти над жертвой. Кто является объектом этой «охоты», коррупционеры, коммунисты, «бытовые сепаратисты», по большому счету, совершенно не важно. Лишь бы ощущать страх жертвы, который «поднимает тонус».Отметим, что откровения Лящука, озвученные два года назад, вызвали возмущение значительной части украинского общества, и Руслану Онищенко, командиру Моджахеда (ныне также отбывающему срок за аналогичные преступления), пришлось «отмазывать» своего подчиненного, пытаясь подвести какое-то «нравственное» обоснование его словам.Более того, подразделение этих «охотников», садистов и душегубов, под давлением общественности пришлось расформировать, а самых кровавых отморозков — «закрыть».Но, видимо, в общественном сознании Украины за два года произошли большие изменения, если теперь не рядовой каратель, наркоман и извращенец, а известный музыкант, которого все рассматривают как кандидата в президенты, с трибуны призывает молодых украинцев «вдохновляться» трепетом и страхом своих жертв. И этот призыв, судя по реакции в соцсетях, был воспринят с симпатией и поддержкой.Вакарчук призвал одних украинцев начать охоту на других и наслаждаться их страхом. И эта идея многим пришлась по вкусу. И если рассматривать выступление музыканта в Украинской академии лидерства как старт его предвыборной кампании, то надо признать честность и реалистичность его обещаний. Ведь если бы он, скажем, призвал украинцев наслаждаться миром, безопасностью, процветанием и благополучием, это в нынешних условиях больше бы напоминало обычную предвыборную болтовню, обещания, которые никто никогда не будет выполнять.А вот организовать охоту одних украинцев на других, чтобы наслаждаться «страхом жертвы» — это вполне реально и по силам даже Вакарчуку, если, конечно, он станет избираться и если его выберут.Впрочем, даже если будет избран кто-то другой, скорее всего, «охота» будет организована. Хотя бы потому, что никаких других «наслаждений» украинцам, кроме поиска и избиения «внутреннего врага», он предложить не сможет.Вообще, в готовности «вдохновиться» таким безумным проектом проглядывает нечто архетипическое, какие-то детские психотравмы и комплексы украинского самосознания, вылезшие наружу в нынешнее лихолетье.Напомним, что чуть ли не главным мотивом многочисленных восстаний во времена «Руины» были не национально-освободительные и не классовые мотивы, как уверяла советская историография, а стремление расправиться с «ворогами» — подлинными или мнимыми обидчиками. А дальше хоть трава не расти.Собственно, главный пафос и нынешней «Руины», начавшийся с «евромайдана», исполнен идеей отмщения, возмездия, избиений. Даже символом «революции гидности» стал погромщик с бутылкой горючей смеси в одной руке и с дубиной в другой, а главные лозунги – с призывом отправить на «гиляку» (виселицу) противников. И судя по всему, далеко не все украинцы за эти четыре с лишним года устали от дикой охоты, несущейся по просторам их несчастной страны. Есть и такие, кто готов искать себе жертвы, чтобы «вдохновляться» их страхом…