«Я готов заплатить жизнью за доверие народа». К 110-летию Сальвадора Альенде

Перед лицом этих событий мне остается сказать трудящимся одно — я не уйду в отставку! На этом перекрестке истории я готов заплатить жизнью за доверие народа. И я с убежденностью говорю ему, что семена, которые мы заронили в сознание тысяч и тысяч чилийцев, уже нельзя полностью уничтожить. У них есть сила, и они могут подавить вас, но социальный процесс нельзя остановить ни силой, ни преступлением. История принадлежит нам, и ее делают народы.

Неодолимо наше дело,

Но путь борьбы тяжел и долог.

Навылет сквозь живое тело

Проходит Чили, как осколок.

Не погасить зари трехлетней.

Вулканы не скует остуда.

Но горько выстонать:

Альенде…

Но страшно выдохнуть:

Неруда…

При непосредственном участии США было убито немало политических деятелей по всему миру. Обычно перед убийством следует чудовищная кампания по демонизации противника, которого представляют «диктатором», «тираном» и даже «животным».Но одного политика даже в Вашингтоне назвать «диктатором» не могли: он был демократически избранным президентом, и врагам не удалось приписать ему никаких, даже мнимых «зверств». Его убили за то, что он был социалистом, проводил реформы в интересах простого люда и стремился поддерживать хорошие отношения с Советским Союзом. Зато его убийца (не только главарь военного переворота, но и самый настоящий кровавый тиран) был поддержан Штатами, и лишь потом, спустя много лет, Запад частично признал его диктатором и даже пытался судить (безуспешно!). Но в те годы США и их союзники были озабочены лишь тем, как снизить влияние СССР и социалистических идей в мире, и ради этого шли даже на такие меры, как поддержка откровенного злодея против законно избранного президента.Речь идет о президенте Чили Сальвадоре Альенде. В страшные дни государственного переворота 11 сентября 1973 года в Советском Союзе многие со слезами на глазах следили за страшными новостями из далекой латиноамериканской страны. Но сам переворот, его подготовка и роль США — отдельная тема, и повод рассмотреть ее будет позже. Сегодня, в 110-ю годовщину со дня рождения Альенде, хотелось бы поговорить о нем самом, о его личности и политическом и героическом пути.Сальвадор Гильермо Альенде Госсенс родился 26 июня 1908 года в южном чилийском городе Вальпараисо. Он был пятым ребенком в далеко не бедной семье юриста. В его роду были борцы с испанскими колонизаторами, так что вольнодумство было своеобразной семейной традицией. Еще будучи школьником, Сальвадор увлекся учением Маркса. Это было неудивительно — несмотря на то, что сам не бедствовал, он с ранних лет сочувствовал бедным, угнетенным, обездоленным. А для Чили это было очень актуально — вся Латинская Америка того времени представляла собой «задний двор США». Социальное расслоение, чудовищная бедность одних на фоне богатства других; национальное богатство, утекающее из страны…Кроме того, юноша увлекался спортом: верховой ездой, стрельбой, плаванием и другими видами. Он с отличием закончил лицей, после чего решил стать врачом. В этом его поддерживала и семья, тем более что его прадед был деканом медицинского факультета Университета Сантьяго). Молодой Альенде считал, что эта профессия позволит ему творить добро, а это и есть цель жизни человека на Земле.Однако юноша, которому исполнилось 18 лет, обязан служить в армии. Сальвадор решил пойти туда раньше, сразу же после лицея, чтобы в дальнейшем эта обязанность не мешала учебе. Служил в кирасирском полку в провинции Вальпараисо. После армии успешно поступил в университет Сантьяго, который окончил в 1932 году. Параллельно с учебой организовал студенческий социалистический кружок.Политическая ситуация в стране в те годы была сложной. Власть переходила из рук в руки. В 1925 году произошел очередной переворот, устроенный Карлосом Ибаньесом вместе с Мармадуке Грове. Они шли под лозунгами социальной справедливости, однако затем Карлос Ибаньес установил в стране диктатуру, похожую на фашистскую. Его даже называли «Муссолини Нового Света». Что же касается его былого союзника Мармадуке Грове, то Ибаньес вынудил его бежать в Аргентину. Грове не пожелал сдаваться и в сентябре 1930 года попытался свергнуть Ибаньеса. Был арестован, после чего сослан на Остров Пасхи. Однако ему удалось бежать из ссылки и окольными путями добраться до Чили. В июне 1932 года он пришел к власти и провозгласил Социалистическую Республику Чили.Что же касается Сальвадора Альенде, то он, недавний студент, был на стороне Грове и призвал студентов поддержать новообразованную республику. Но она продержалась недолго, и Альенде вместе со многими другими сторонниками революции был арестован. Полгода молодой человек провел в тюрьме. Вышел потому, что в стране произошел очередной переворот, после которого была объявлена амнистия. Но отсидка сильно сказалась на его врачебной карьере. Он не смог устроиться на работу и после долгих попыток устроился в морг Вальпараисо. Он с горечью говорил, что мечтал быть детским врачом, а стал «потрошителем трупов». Но даже на этой нелюбимой работе проявлял инициативу по созданию профсоюза врачей и Национальной службы здоровья.В 1933 году была основана Социалистическая партия Чили. У ее истоков стояли Мармадуке Грове и Сальвадор Альенде. В 1937 году последний стал депутатом, а в 1938 году — министром здравоохранения. На этом посту он добивался доступа бедных граждан к медуслугам, пособий для беременных женщин, бесплатных завтраков для школьников.Однако молодой политик всегда оставался принципиальным. И когда правительство, в котором он работал, отказалось от социальной программы, он покинул пост министра.Затем ему пришлось покинуть и Социалистическую партию, в основании которой он участвовал и которую к тому моменту (1948 год) возглавлял. Дело в том, что социалисты, не послушав Альенде, поддержали решение правительства о запрете Коммунистической партии, а тот был с ними категорически не согласен. Он создал Народную социалистическую партию, но и там вскоре произошла нешуточная борьба. Во время выборов в 1952 году его однопартийцы вопреки его воле поддержали вышеупомянутого Карлоса Ибаньеса. И тогда Альенде вышел уже из новой партии, зато ему удалось найти общий язык с прежней Социалистической партией, куда он и вернулся. Теперь Соцпартия была готова к тому, чтобы сблизиться с Коммунистической. Они основали фронт «Народное действие». От этого блока Альенде безуспешно выдвигался на пост президента страны три раза — в 1952, 1958 и 1964 годах. Он даже шутил по этому поводу: «На моей могиле будет написано: «Здесь покоится будущий президент Чили».Позже «Народный фронт» стал называться «Народным единством». К альянсу коммунистов и социалистов присоединилось еще несколько политических сил: Радикальная партия и часть христианских демократов. Именно «Народное единство» и выдвинуло Сальвадора Альенде кандидатом на пост президента на победоносных выборах 1970 года.Впрочем, победа досталась кандидату от левых сил нелегко. Он опередил своих соперников, набрав 36,6%, но не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства избирателей. Согласно законодательству, в этом случае его кандидатура отправлялась на рассмотрение Конгресса. Там его поддержали христианские демократы, вопреки тому, что США уже тогда начали кампанию против него.С первого дня своего правления новый президент начал осуществлять реформы в интересах бедных слоев населения. США и Британия особо сильно разгневались после того, как были национализированы крупные предприятия горнодобывающей отрасли. Не нравилась им и аграрная реформа правительства «Народного единства», в ходе которой множество бедных крестьян получило землю. Помимо этого, Альенде и его правительство замораживали тарифы, поднимали зарплаты, проводили политику сдерживания роста цен на самые необходимые товары. Он был очень близок к простому народу, общался с трудовым людом запросто, за что его прозвали Товарищем Президентом.Не нравилась Вашингтону и его союзникам и внешняя политика Альенде, направленная на сотрудничество, прежде всего, с Советским Союзом, а также — с ГДР, Китаем, Кубой, КНДР и другими социалистическими странами. Против Чили вводились удушающие экономические санкции. Американские спецслужбы пытались спровоцировать массовые беспорядки, такие, например, как «Марш пустых кастрюль». По иронии судьбы, в таких «маршах» участвовали как раз те, у кого пустых кастрюль никогда не было. Особо тяжко стало после того, как США объявили запрет на покупку чилийской меди — именно торговля этим ресурсом позволяла обеспечить значительную часть бюджета. «Пусть их экономика заорет», — так говорил американский президент Никсон. А тут еще начались диверсии, убийства соратников и прочие тайные операции, которыми «славится» ЦРУ. В частности, американскими спецслужбами был убит один из ближайших соратников Альенде — главнокомандующий армией Рене Шнайдер Шеро. В Вашингтоне понимали, что, пока этот человек возглавляет армию, о перевороте и думать не приходится.4 декабря 1972 года Сальвадор Альенде выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН. Он рассказал не только о борьбе чилийского народа за свою честь и достойное существование, не только о том, как внешние силы препятствуют его стране. Он фактически выступил в защиту всех стран так называемого «третьего мира», которые сталкиваются с угнетением, давлением и грабежом со стороны транснациональных корпораций. Эта речь, конечно же, разозлила Вашингтон, который и без того ненавидел молодую социалистическую страну, которая еще и является союзником СССР. Дело шло к государственному перевороту.В августе 1973 года в чилийском парламенте многие депутаты выступили против президента. В стране возник политический кризис, который Альенде предложил разрешить с помощью народного референдума о доверии. Голосование было назначено на 11 сентября…Но вместо референдума в этот черный день случилось совершенно другое. Начальник Генштаба Августо Пиночет возглавил военный переворот. Конечно же, к этому он готовился не один день, а главное, у него были совершенно конкретные хозяева. Те самые, кого так не устраивал социалистический путь Чили. Кто вводил санкции, кто устраивал тайные операции.Сальвадору Альенде было предложено капитулировать. Ему обещали разрешить покинуть страну. Он мог бы вылететь в Советский Союз (конечно, если бы его еще при этом не обманули). Но он явился в президентский дворец «Ла Монеда», чтобы на своем рабочем месте принять неравный бой.Когда начался штурм дворца с помощью военных самолетов и танков, Альенде приказал всем женщинам и людям без оружия покинуть здание. Его дочери желали остаться с отцом, но он сказал, что революции не нужны напрасные жертвы. А сам Товарищ Президент взял в руки автомат, который когда-то ему подарил Фидель Кастро.В своем последнем обращении к народу он сказал:Его выступление передала в эфир радиостанция «Магальянес». И это была последняя передача данной радиостанции — туда ворвались путчисты и устроили кровавую расправу над сотрудниками.Ведутся споры о том, как именно погиб Сальвадор Альенде в своей последней крепости — дворце «Ла Монеда». По воспоминаниям соратников, он погиб в бою. Пиночетовская хунта утверждала, что он покончил с собой сам. Несколько лет назад была проведена эксгумация тела погибшего лидера. Эксперты сказали, что, скорее всего, подтверждается версия о самоубийстве. Однако и самоубийство могли сфальсифицировать.В конце концов, это не самое главное. Был ли он застрелен в бою с мятежниками или же вынужден был оставить для себя последний патрон, чтобы не попасть к ним в плен, когда сопротивление стало невозможным, но ясно одно: он исполнил свой долг до конца. А его смерть — на кровавых руках организаторов путча. Прежде всего на руках Пиночета, а также тех, кто тому покровительствовал, несмотря на его чудовищные преступления. Точно так же, как и смерть национального чилийского поэта, лауреата Нобелевской премии Пабло Неруды, чье сердце не выдержало произошедшего…Советский поэт Евгений Долматовский посвятил этим событиям поэму «Чили в сердце». В ней есть такие строки:А заканчивается поэма тем, что «разгневанное человечество явится в зал суда не свидетелем, а прокурором».К сожалению, Пиночет так и не был осужден за свои кровавые деяния, но его наказала сама жизнь: главаря хунты под старость поразила деменция. Увы, до сих пор есть те, кто поклоняется этому «деятелю», считая, будто бы он сотворил некое «экономическое чудо» (забывая при этом о залитом кровью стадионе Сантьяго, о многочисленных пытках, о десятках тысяч замученных, загубленных, пропавших без вести людей).Образ же Сальвадора Альенде остался в истории как один из самых светлых и величественных. Даже враги не смогли его очернить. Он стал примером лидера, который не только проводил реформы в интересах простого народа, но еще и принял мученическую смерть, не желая отступить перед заговорщиками. А значит, прав поэт Долматовский: «Неодолимо наше дело».