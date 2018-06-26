Крым — один из самых защищённых регионов России

БТР-80 126-й отдельной бригады береговой обороны, фото: Минобороны РФ

Береговой ракетный комплекс «Бал»

Истребитель Су-30СМ

Заступление на боевое дежурство расчётов ЗРК С-400 18-го гвардейского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО

МРК проекта 21631 «Буян-М»

Источники информации:

https://ria.ru/defense_safety/20180621/1523161086.html

http://nvo.ng.ru/realty/2017-04-07/1_943_krum.html

http://army-news.ru/2017/03/za-tri-goda-poluostrov-krym-nadezhno-ukrepil-vse-svoi-granicy

https://www.gazeta.ru/army/2017/11/07/10974308.shtml?updated

Материалы из открытых источников

С того момента, как Крым снова вошел в состав России, прошло уже четыре года. За это время на территории полуострова была создана достаточно крупная самодостаточная группировка войск. И хотя Крым – это в первую очередь флот, созданная здесь межвидовая группировка сильна во всех своих компонентах. По заявлению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, созданная в Крыму группировка войск не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику, который рискнет посягнуть на территориальную целостность нашей страны. Более того, развернутые на полуострове системы высокоточного оружия играют очень важную роль в обеспечении безопасности всей России.О составе созданной в Крыму группировки российских войск еще в ноябре 2017 года на заседании коллегии Министерства обороны РФ говорил начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. По его словам в состав самодостаточной группировки войск помимо крупной военно-морской базы вошли также армейский корпус и две дивизии – одна дивизия противоздушной обороны, вторая – авиационная. Немаловажным является и тот факт, что серьезно обновился Черноморский флот, который недавно получил шесть новых дизельных подводных лодок и три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Также к Черноморскому флоту приписаны фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», которые вооружены крылатыми ракетами морского базирования «Калибр».У Крыма много названий, которые достаточно часто встречаются в широком обиходе. Это и известное выражение «остров Крым», которое является отсылкой к фантастическому роману Василия Аксёнова и определение «непотопляемый авианосец», которое любят использовать военные. И то, и другое выражение отражают географическую особенность полуострова. С материком Крым соединяет лишь узкий (до 7 километров в самой узкой части) Перекопский перешеек, который является самой северной частью полуострова. До ввода в эксплуатацию Крымского моста, который соединяет Керченский и Таманский полуострова, попасть в Крым автомобильным транспортом, не прибегая к помощи парома, можно было лишь через Перекопский перешеек со стороны Украины. Такое географическое положение полуострова определяет и структуру расположенной в Крыму группировки войск, которая должна быть самодостаточной и способной некоторое время действовать полностью в автономном режиме, так как переброска на полуостров новых частей и соединений может быть серьезно осложнена в условиях активных военных действий и противодействия со стороны противника.Основу российских сухопутных сил в Крыму составляет 22-й армейский корпус. Он был образован еще в декабре 2016 года путем объединения сухопутных и береговых войск Черноморского флота, дислоцированных на полуострове. Таким образом, в ВМФ России была продолжена нехарактерная для флота практика создания достаточно крупных армейских общевойсковых объединений. К примеру, ранее 11-й армейский корпус был сформирован на территории Калининградской области. 22-й армейский корпус предназначен для решения всего спектра задач береговой обороны полуострова, а также проведения при поддержке флота морских десантных операций.22-й армейский корпус структурно входит в состав Береговых войск Черноморского флота. Его солдаты и офицеры отвечают не только за оборону побережья полуострова, но и за оборону Перекопского перешейка, который соединяет Крым с материковой частью и разделяет акваторию Черного и Азовского морей. Основная сила корпуса – 126-я отдельная бригада береговой обороны, которая базируется в селе Перевальное в Симферопольском районе Крыма. Данная часть на две трети укомплектована контрактниками и оснащена современной боевой техникой. В состав бригады входят два мотострелковых батальона (один горный), батальон морской пехоты (Феодосия), танковый батальон, реактивный артиллерийский дивизион, гаубичный артиллерийский дивизион, зенитно-ракетный дивизион и другие части. Бригада получила новую технику, в частности, ее танковый батальон был перевооружен модернизированными танками Т-72Б3.По соседству в Перевальном развернут штаб 8-го отдельного артиллерийского полка береговой обороны. Несмотря на свое название, часть сил данного полка занимается охраной и прикрытием сухопутного въезда на полуостров со стороны Перекопа. Артиллеристы полка готовы отразить любую возможную агрессию с материка, использовав для этого 152-мм САУ «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» (модернизация РСЗО «Град») и самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема».Также в состав 22-го АК входит 15-я отдельная береговая ракетная бригада, которая отвечает за оборону Севастополя со стороны моря. Это главная ударная сила на крымском побережье, так как в арсенале бригады имеются современные подвижные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион-П», которые вооружены крылатыми ракетами Х-35 и П-800 «Оникс» соответственно. Данные ракеты в состоянии уничтожать крупные надводные цели на удалении до 260 и 500 километров соответственно. Благодаря наличию данных береговых комплексов российские вооруженные силы перекрывают большую часть акватории Черного моря и в состоянии достать даже до побережья Турции.Последнюю линию обороны полуострова представляют собой устаревшие, однако все еще боеспособные советские береговые ракетные комплексы «Рубеж», обладающие дальностью стрельбы до 80 километров, данные комплексы состоят на вооружении 854-го отдельного берегового ракетного полка, расположенного под Севастополем. Благодаря всем перечисленным ракетным комплексам береговой обороны любая попытка высадки десанта со стороны вероятного противника или попытка обстрелять территорию Крыма с моря незамедлительно получат адекватный ответ. Но если атакующим силам все-таки удастся добраться до крымского берега, в дело вступят бойцы 127-й отдельной разведывательной бригады, а также знаменитой 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.Для отражения ударов с воздуха по береговым ракетным батареям в составе 22-го АК имеется 1096-й отдельный зенитно-ракетный полк, расположенный в Севастополе и оснащенный комплексами ПВО малой дальности «Оса» и комплексами ПВО средней дальности «Бук-М2». По информации средств массовой информации, в ближайшем будущем данный полк должен будет получить модернизированные комплексы «Бук-М3». В том случае, если данным средствам не удастся сдержать массированное воздушное нападение противника, им на помощь всегда готовы прийти соединения 4-й армии ВВС и ПВО, в задачи которой, среди прочего, входит и охрана неба над крымским полуостровом.Силы ВКС России представлены в Крыму двумя дивизиями – 31-й дивизией ПВО, развернутой в Севастополе и Феодосии, и 27-й смешанной авиационной дивизией, базирующейся на аэродромах Бельбек, Гвардейское и Джанкой. Обе дивизии организационно входят в состав 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа. 27-я смешанная авиационная дивизия состоит из трех полков: 37-го смешанного авиационного полка (бомбардировщики Су-24М2 и штурмовики Су-25СМ), 38-го истребительного авиационного полка (истребители Су-27СМ3 и Су-30М2), 39-го вертолетного полка (Ка-52, Ми-35М, Ми-28Н и Ми-8АМТШ). Вертолетный полк расположен на аэродроме Джанкой в северной части Крыма, недалеко от Перекопского перешейка. Само расположение полка говорит о том, что в первую очередь он ориентирован на отражение возможной агрессии со стороны материка.За оборону крымского неба в первую очередь отвечает 31-я дивизия ПВО, имеющая штаб в Севастополе. Первоначально данная дивизия была вооружена четырьмя зенитно-ракетными дивизионами С-300ПС, но с 2016 по 2018 год оба полка дивизии – 12-й севастопольский и 18-й феодосийский были перевооружены на самые современные на сегодняшний день российские комплексы противовоздушной обороны – С-400 «Триумф». Данный комплекс в состоянии поражать цели на дальности до 400 километров и на высотах до 30 километров. Он предназначен для уничтожения авиации противника, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия.Перевооружение 31-й дивизии на комплексы С-400 серьезно повышает боевые возможности всей крымской системы ПВО. При этом данная система надежно прикроет границы России не только в Крыму, но и на большей части Краснодарского края. Также охрану отдельных крымских объектов обеспечивают современные ракетно-пушечные зенитные комплексы «Панцирь-С». Помимо двух зенитно-ракетных полков в состав 31-й дивизии ПВО входит также 3-й радиотехнический полк, расположенный в Севастополе.Важной составной частью противовоздушной обороны Крыма является и морская авиация Черноморского флота России, которая в настоящее время представлена двумя полками. На аэродроме Новофедоровка возле города Саки базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк, который укомплектован фронтовыми бомбардировщиками Су-24 и самолетами-разведчиками Су-24МР, также на вооружение полка поступают новые многофункциональные истребители поколения 4+ Су-30СМ. На аэродроме Кача располагается 318-й смешанный авиационный полк, который располагает противолодочными самолетами-амфибиями Бе-12, военно-транспортными самолетами Ан-26, а также поисково-спасательными и противолодочными вертолетами Ка-27/29.Основной боевой силой России, которая развернута в Крыму, остается Черноморский флот. Базирующиеся на полуострове боевые корабли несут службу не только в акватории Черного моря, но и в восточном Средиземноморье, они принимают активное участие в международных учениях и маневрах, а также в военной операции России в Сирии. Для выполнения боевых задач в составе Черноморского флота имеются дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зоне, морская авиация и морская пехота, а также части береговых и сухопутных войск. Штаб флота базируется в Севастополе.Флагманом Черноморского флота является гвардейский ракетный крейсер «Москва». Также в составе флота имеется 6 кораблей дальней морской зоны, в том числе три современных фрегата проекта 11356, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр», семь больших десантных кораблей, семь малых ракетных кораблей (в том числе три современных – проекта 21631 «Буян-М», вооруженных крылатыми ракетами «Калибр»), шесть дизельных подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка», которые были переданы Черноморскому флоту с 2013 по 2016 год и также могут выступать носителями ракет «Калибр», три малых противолодочных корабля, а также другие многочисленные суда и корабли обеспечения.Необходимо отметить, что российский Черноморский флот перевооружается сегодня достаточно быстро. К 2021 году в его состав могут войти три новых сторожевых корабля дальней морской зоны – фрегаты проекта 11356 «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов». Данные фрегаты уже спущены на воду. Их ввод в строй запланирован на 2020-2021 годы. Примерно к тому же сроку Черноморский флот может получить, как минимум, пять новых малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» и 6 патрульных кораблей проекта 22160.Исходя из всего перечисленного, можно отметить, что сегодня Крым представляет собой один из самых защищенных регионов Российской Федерации. Развернутая на полуострове межвидовая группировка войск является самодостаточной, она в состоянии отразить любые попытки нападения вероятного противника или, по крайней мере, продержаться до переброски на полуостров подкреплений с «большой земли».