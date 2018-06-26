В России готовятся к созданию замены сверхтяжёлых "Русланов"

Стало известно о том, что в нашей стране начинается работа по созданию сверхтяжёлого транспортного самолёта. Эту работу будет осуществлять Объединённая авиастроительная корпорация. Отмечается, что новый российский самолёт планируется в качестве замены Ан-124 «Руслан». Напомним, что производство «Русланов» было остановлено 15 лет назад.В текущем году технико-экономическим обоснованием готовящегося проекта будет заниматься министерство промышленности и торговли.Ранее звучали заявления по поводу того, что можно было бы возобновить производство «Русланов» на ульяновском предприятии «Авиастар-СП», однако теперь, как видно, решено сосредоточиться на создании новой машины.Около пяти лет назад в конструкторском бюро Ильюшина представлялся проект аналога Ан-124 «Руслан» под названием «Ермак». Этот проект на данный момент всё ещё остаётся на бумаге.Для справки: Ан-124 «Руслан» свой первый полёт совершил в декабре 1982 года, вызвав настоящий фурор в экспертной среде своими возможностями. В первую очередь впечатлила тогда грузоподъёмность – до 120 тонн при максимальной взлётной массе гиганта в 392 тонны.Практический потолок самолёта – 11,6 км, максимальная дальность – 4,8 тыс. км. Всего за годы производства было создано 55 сверхтяжёлых Ан-124 «Руслан», многие из которых эксплуатируются по сей день, в том числе и структурами Организации Объединённых Наций.