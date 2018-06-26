08:44 26 июня
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В России готовятся к созданию замены сверхтяжёлых "Русланов"

Стало известно о том, что в нашей стране начинается работа по созданию сверхтяжёлого транспортного самолёта. Эту работу будет осуществлять Объединённая авиастроительная корпорация. Отмечается, что новый российский самолёт планируется в качестве замены Ан-124 «Руслан». Напомним, что производство «Русланов» было остановлено 15 лет назад.

В России готовятся к созданию замены сверхтяжёлых "Русланов"


В текущем году технико-экономическим обоснованием готовящегося проекта будет заниматься министерство промышленности и торговли.
Ранее звучали заявления по поводу того, что можно было бы возобновить производство «Русланов» на ульяновском предприятии «Авиастар-СП», однако теперь, как видно, решено сосредоточиться на создании новой машины.


Около пяти лет назад в конструкторском бюро Ильюшина представлялся проект аналога Ан-124 «Руслан» под названием «Ермак». Этот проект на данный момент всё ещё остаётся на бумаге.

Для справки: Ан-124 «Руслан» свой первый полёт совершил в декабре 1982 года, вызвав настоящий фурор в экспертной среде своими возможностями. В первую очередь впечатлила тогда грузоподъёмность – до 120 тонн при максимальной взлётной массе гиганта в 392 тонны.

Практический потолок самолёта – 11,6 км, максимальная дальность – 4,8 тыс. км. Всего за годы производства было создано 55 сверхтяжёлых Ан-124 «Руслан», многие из которых эксплуатируются по сей день, в том числе и структурами Организации Объединённых Наций.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 35

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  1. Vard Сегодня, 05:49
    Хорошая задумка и похоже конкурентов в обозримом будущем нет...
    Vard
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 05:55
      Не было, нет и не будет.

      225-ый не считаем т.к. она в одном экземпляре.
      Ванёк
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:00
        "Белуга""Аэрбас",а?Понятно что создавался он под определенную задачу,но вот насчет не было и не будет Вы поторопились.Западные аэроконцерны тоже не лыком шиты..И не надо их шапками до поры до времени забрасывать...
        Цитата: Ванёк
        Не было, нет и не будет.

        225-ый не считаем т.к. она в одном экземпляре.
        210окв
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:08
          Цитата: 210окв
          "Белуга""Аэрбас",а?


          Airbus A300-600ST Beluga.

          А?

          Цитата: 210окв
          Вы поторопились..


          Длина 56,15 м (184 ft. 3 in)
          Размах 44,84 м (147 ft. 2 in)
          Высота 17,24 м (56 ft. 7 in)
          Площадь крыла 260,0 м² (2799 ft²)
          Диаметр фюзеляжа 3,95 м (13 ft)
          7,1 м (23 ft 4 in) грузовой отсек[2]
          Масса 86 т
          Наибольшая взлетная масса 155 т
          Дальность (груз 40 т) 2779 км (1500 nm)
          Дальность (груз 26 т) 4632 км (2500 nm)
          Двигатели General Electric CF6-80C2A8
          Масса груза 47 т
          Объем грузового отсека 1210 м³
          Крейсерская скорость 750 км/ч
          Разбег 1950 м
          Пробег 1180 м


          Да. Это из википедии.

          Белуга раза в 3 меньше Руслана...
          Ванёк
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:11
            Дело не в меньше или больше...А в возможностях промышленности и в деньгах ,Карл,в деньгах...Заявлять можно все что угодно по Рогозину...
            Цитата: Ванёк
            Цитата: 210окв
            "Белуга""Аэрбас",а?


            Airbus A300-600ST Beluga.

            А?

            Цитата: 210окв
            Вы поторопились..


            Длина 56,15 м (184 ft. 3 in)
            Размах 44,84 м (147 ft. 2 in)
            Высота 17,24 м (56 ft. 7 in)
            Площадь крыла 260,0 м² (2799 ft²)
            Диаметр фюзеляжа 3,95 м (13 ft)
            7,1 м (23 ft 4 in) грузовой отсек[2]
            Масса 86 т
            Наибольшая взлетная масса 155 т
            Дальность (груз 40 т) 2779 км (1500 nm)
            Дальность (груз 26 т) 4632 км (2500 nm)
            Двигатели General Electric CF6-80C2A8
            Масса груза 47 т
            Объем грузового отсека 1210 м³
            Крейсерская скорость 750 км/ч
            Разбег 1950 м
            Пробег 1180 м


            Да. Это из википедии.

            Белуга раза в 3 меньше Руслана...
            210окв
            1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:14
              Цитата: 210окв
              Дело не в меньше или больше...А в возможностях промышленности и в деньгах


              То-то я смотрю Аэрбасов Белуг, если верить википедии, 5 шт. А вот Русланов почему-то 55.

              Так в чём-же дело?

              Дело в шляпе.*
              Ванёк
              1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:38
                Ну их сейчас гораздо меньше.Два на моей памяти разбились к сожалению.Я просто хочу донести простую истину..."Руслан"строился в СССР с его широчайшими возможностями промышленности.Сейчас от всего этого гулькин нос к сожалению,и петь хвалебные оды и кидаться шапками по князю Меньшикову нам сейчас не к лицу.Надо просто делать свое дело,наращивать мощь страны и поменьше верить всяким обещаниям и заверениям.."Дело в шляпе" будет когда мы их сделаем..Кстати,не надо забывать про "Локхид"с "Боингом"
                Цитата: Ванёк
                Цитата: 210окв
                Дело не в меньше или больше...А в возможностях промышленности и в деньгах


                То-то я смотрю Аэрбасов Белуг, если верить википедии, 5 шт. А вот Русланов почему-то 55.

                Так в чём-же дело?

                Дело в шляпе.*
                210окв
              2. NordUral (Евгений) Сегодня, 08:14
                А зачем им больше, Иван? Белуги заточены под перевозку фюзеляжей и прочего для производства самолетов. И только.
                А вот с бахвальством и громкими заявлениями пора заканчивать. Только подозреваю, что эти Рогозины, Мутки и К только на это и способны. Создавать и творить не их удел.
                NordUral
            2. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 07:13
              Цитата: 210окв
              Дело не в меньше или больше...А в возможностях промышленности и в деньгах ,Карл,в деньгах...Заявлять можно все что угодно по Рогозину...


              Американцы, самые продвинутые в авиации на Западе, приблизились к характеристикам Руслана со своим Гелакси только в 2006 году, только приблизились, а денег у них много.
              saturn.mmm
              1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 07:36
                Цитата: saturn.mmm

                Американцы, самые продвинутые в авиации на Западе, приблизились к характеристикам Руслана со своим Гелакси только в 2006 году, только приблизились, а денег у них много.


                Давайте договоримся. что вы врать прекратите?
                Гэлэкси совершил первый полет еще в 68 году.
                И за 5 лет американцы настругали их 50шт.
                Т.е. в 73 году сразу у них было 50 шт.

                Руслан же - первый полет в 82 году, на 15 лет позже...
                15лет, Карл,15 лет разницы!!!

                А реально первую серийную машину выпустили только в 87. 20 лет разницы...

                И первые Гэлэкси не могли быть к Руслану. просто потому, что он на 20 лет позже начал выпускаться...
                А модернизации того же Гэлэкси - были произведены великолепно... И на голову самолет стал превосходить все аналоги...
                Причем те, старые фюзеляжи модернизировали...

                Прекращайте заниматься подтасовками и враньем...
                ЗВО
                1. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 08:29
                  Цитата: ЗВО
                  Давайте договоримся. что вы врать прекратите?
                  Гэлэкси совершил первый полет еще в 68 году.

                  В 68 году они заявили о полезной нагрузке в 100 тонн, но быстренько соскочили до 79, у них начало обламываться крылышко, и только путем множества модернизаций они пришли в 2006 году к полезной нагрузке в 118 тонн.
                  Не вру я.
                  saturn.mmm
              2. NordUral (Евгений) Сегодня, 08:19
                "Руслан", "Мрия" - это СССР. А РФ - это даже, причем далеко даже, не РСФСР, как ни обидно осознавать это.
                NordUral
        2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 08:24
          Какая "Белуга"? Этот летун кратно меньше Ан-124. Конкурентов "Руслану" нет и не будкт, всё логично.
          Сармат Саныч
      2. лесовозник (игорь) Сегодня, 06:08
        Цитата: Ванёк
        Не было, нет и не будет.

        225-ый не считаем т.к. она в одном экземпляре.

        Зря не считаете - техдокументация продана уринцами в Китай , так же ряд спецов давно уже там.
        лесовозник
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:11
          Мне кажется, что Китайцы не запустят его. В смысле не взлетит.

          Хотяяя...
          Ванёк
      3. Дирижер Сегодня, 06:51
        Мрия в 2 была экземплярах.
        Дирижер
        1. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 06:58
          Один экз. даже сейчас еще вна находится (если не сплавили китайцам). Только это был частично смонтированный фюзеляж, не более того.
          inkass_98
  2. Victor_B (Виктор) Сегодня, 06:00
    К сожалению 404 обрубила сотрудничество. КБ Антонова то ли дышит, то ли сдох бобик.
    Выхода нет, так что - вперёд и с песней!
    Компетенции у КБ Илюшина имеются, двигатели новые, взамен украинских, обкатываются, так что - удачи! И денег. Много.
    Victor_B
  3. Шурале (Шурале) Сегодня, 06:06
    Американцы сколько лет гоняют В52? Что мешает нам и дальше использовать конструкцию самолёта который поставил столько мировых рекордов? Нет, мы не ищем лёгких путей, у нас же все нормально с экономикой, денег немеряно, но вы, как говорится, держитесь...
    Шурале
    1. Дирижер Сегодня, 06:52
      А на это уйдут пенсионные деньги .
      Дирижер
      1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 08:33
        Друзья, причём здесь пенсионные деньги? Там совершенно другие косяки и разговор, а денег у России навалом, одних ЗВР почти ПОЛТРИЛЛИОНА $(470 млрд), и это кроме фондов.
        Сармат Саныч
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 08:21
      Пилить народное бабло - любимое занятие планировщиков от либерастов. Вот тут-то у них все по плану.
      NordUral
  4. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:39
    А вместо сердца пламенный мотор. Могли бы в статье и об этом хотя бы упомянуть, а то слишком всё оптимистично.
    Rusland
  5. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:58
    однако теперь, как видно, решено сосредоточиться на создании новой машины.
    И ПРАВИЛЬНО, пока создаются движки, есть время не восстанавливать СТАРОЕ, а делать НОВОЕ
    svp67
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 08:26
      Есть такое понятие в технике - модернизация. Особенно в то время, когда уже на ремне брючном дырки уже негде прокалывать.
      Стране надо вернуть отечественный авиационный и грузовой парк, ВС дать надежные и необходимые транспортники. И старые самолеты из СССР вполне годны для модернизации.
      А потом уж, вернув компетенции в производстве и конструировании, разрабатывать новое. Что, впрочем, можно сделать и параллельно, если с умом и нацеленностью на результат, а не распил бюджета.
      NordUral
  6. sib.ataman Сегодня, 07:51
    Да, этот процесс вечен! Что-то устаревает, и на замену ему создаётся что-то новое! Видимо подходит время замены и Русланов!
    sib.ataman
  7. omit (Олег) Сегодня, 07:56
    C-5m Super Galaxy
    Как показали исследования, 80% летающих C-5 имеют высокий остаточный ресурс планера. Это позволило начать программу модернизации всех оставшихся C-5B и C-5C и многих из C-5A. В 1998 году была начата программа модернизации авионики AMP (Avionics Modernization Program). В рамках этой программы самолеты оснащались оборудованием, совместимым с глобальной системой управления воздушным движением, улучшенными системами связи, новыми ЖК дисплеями, улучшенным аэронавигационным оборудованием и новой САУ. Первый полет C-5 AMP состоялся 21 декабря 2002 года.

    Следующим этапом модернизации стала программа повышения надежности и ремоторизации RERP (Reliability Enhacement and Re-engining Program). Этим этапом предусматривалась установка новых двигателей GE CF6-80C2, новых пилонов двигателей и вспомогательной силовой установки. Так же планировалась замена силовых элементов фюзеляжа и обшивки, шасси, кабины пилотов и системы кондиционирования. Тяга двигателей CF6 на 22% выше (240 кН), за счет чего дистанция разгона при взлете сокращается на 30%, а скороподъемность на уровне моря возрастает на 38%. Кроме того, возрастает грузоподъемность, и, за счет экономичности новых двигателей, дальность полета. Самолеты C-5, прошедшие обе программы модернизации получили обозначение C-5M Super Galaxy.

    Благодаря программам AMP и RERP планируется достигнуть как минимум 75% постоянной готовности летного парка. Всего к модернизации запланировано 111 самолетов C-5.

    В 2004 г. компания Lockheed Martin приступила к разработке модернизированного самолёта С-5М Super Galaxy, и летом 2006 г. начались его лётные испытания (первый полет - 19 июня). C-5M, как и его предшественники, предназначен для стратегических грузовых перевозок между театрами военных действий. Максимальная грузоподъёмность самолёта достигает 120 т, что стало возможным, благодаря усилению фюзеляжа. Одновременно обновили силовую установку, заменив двигатели TF39-GE-1C более экономичными CF6-80C2 (F108-GE-100) фирмы General Electric.

    Этими же ТРДД (вместо отечественных Д-18) для более экономичных авиаперевозок в интересах NATO предполагалось оснастить и "Русланы". Но не сложилось. В СМИ эту ситуацию "обсасывали" очень долго, но в итоге сошлись на мнении, что американцы побоялись ставить на русские машины свой сверхсекретный двигатель, поскольку его неизбежно скопируют, и заломили за это заведомо непомерную цену. В итоге сегодня NATO оплачивает из своего бюджета "аппетиты" русского Д-18, а Европа, стиснув зубы (а также, заткнув нос и уши) терпит пресловутую "неэкологичность и шумность" нашего авиамотора.

    На С-5М установлены также современные системы связи и обработки информации, что позволяет эксплуатировать самолёт в СМУ. В ноябре 2006 г. взлетел второй экземпляр C-5M. Предусмотрено несколько вариантов загрузки самолёта. В частности: 363 полностью экипированных бойца; 36 грузовых платформ 463L; два танка М60 или М1А1; танк М1А1 и две БМП М2 Bradley; четыре танка М551 и автомобиль Нammer, десять ББМ LAV-25; шесть вертолётов Black Hawk; вертолёт СН-47 Chinook; пять БТР М113; два герметизированных контейнера с МБР Minuteman.

    Командование американских ВВС планирует с 2009 по 2020 гг модернизировать 111 самолётов С-5А, С-5В м С-5С в вариант С-5М.
    ЛТХ:
    Модификация C-5M
    Размах крыла, м 67.89
    Длина самолета,м 75.30
    Высота самолета,м 19.84
    Площадь крыла,м2 576.00
    Масса, кг
    пустого самолета 153285
    нормальная взлетная 348810
    максимальная взлетная 381000
    Тип двигателя 4 ТРДД General Electric CF6-50
    Тяга, кН 4 х 282.5
    Максимальная скорость, км/ч 917
    Крейсерская скорость, км/ч 888
    Практическая дальность, км 6033
    Практический потолок, м 10400
    Экипаж, чел 7
    Полезная нагрузка: 270 солдат или 75 пассажиров и 15 человек персонала или 118387 кг груза
    omit
  8. maiman61 (Юрий) Сегодня, 08:02
    Имея отличный самолет, проверенный временем и отвечающий всем современным требованиям, строить новый, это распил бабла узкой кучкой дельцов! Надо модернизировать Руслан и выпускать на территории России! И все будет отлично.
    maiman61
    1. donavi49 Сегодня, 08:24
      Будет блок со стороны держателя сертификатов. И пересертификацию тоже заблокируют обращением в суд о краже защищенной интеллектуальной и патентной собственности. Пока это будут рассматривать (годы) сертификация невозможна.
      Ну вот так вышло - что добрый СССР все регистрировал на КБ разработчика.
      donavi49
  9. jeka424 Сегодня, 08:07
    Лет через 20 начнут делать
    jeka424
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 08:28
      Эти - да, но зачем нам терпеть их так долго?
      NordUral
  10. Гуру (Олег) Сегодня, 08:22
    А разве уже нет Ермака от Антонова ?
    Гуру
  11. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 08:25
    Я скептически отношусь.
    Вот программы, которые мы должны увидеть ранее и по которым какие то работы ведутся:
    -Ил-476 (вроде создан, но никак не начнут массовое производство)
    - Ил-114 (создан, но никак не начнут массовое производство)
    - Ил-112 (в процессе создания, Доводят двигатель и собирают первые образцы)
    - Ил-276 (конь не валялся, но есть ПС-90А и БРЭО)

    А тут нет самого главного - двигателя 25тн и его нет даже в перспективе.
    Zaurbek
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 08:38
    Цитата: jeka424
    Лет через 20 начнут делать

    ----------------------
    Суперджет и МС-21 строили долго, а эти самолеты на 2 класса ниже. А уж про аналог "Руслана"-это будет супердорого и малой серией. Тоже будет похоже на распил бюджетных денег. Делать конечно надо, но не в нынешней нашей уродливой экономике.
    Altona
  13. кот баюн. (кот баюн) Сегодня, 08:42
    Давно надо это было делать, такой стране как Россия с её территорией, такой самолёт просто необходим, к тому же срок эксплуатации АН-124 не безграничный.
    кот баюн.
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